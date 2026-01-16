Bucătărie în flăcări de la un coş de fum

12:30

Polițiștii au fost sesizați de familie cu privire la dispariția unui bărbat de 34 de ani, plecat de la domiciliu din 14 ianuarie și care nu a mai revenit. Bărbat dispărut din Almaș, după ce ar fi plecat de la locuința de domiciliu în data de 14 ianuarie și nu a mai revenit. Polițiștii solicită […] Articolul Bărbat dispărut din Almaș: apel al poliției pentru depistarea unui bărbat de 34 de ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.