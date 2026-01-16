Anunț de la cea mai mare bancă din România pentru toți clienții. Cum vă puteți feri de tentativele de înșelăciune
Gândul, 16 ianuarie 2026 16:50
Banca Transilvania a transmis un mesaj pentru clienții care pot fi expuși la tentative de înșelănciune. Instituția avertizează că în mediul online apar frecvent mai multe materiale care folosesc neautorizat numele și logo-ul băncii sau a altor entități din grupul financiar pentru a promova cursuri, investiții sau grupuri de discuții pe diverse platforme. Instituția bancară […]
• • •
Acum 30 minute
16:50
Emanuel Gyenes a avut o accidentare la viteză mare în cea de-a treia etapă a Raliului Dakar și de atunci duce o luptă continuă să poată lua startul și în etapa următoare. Cu mâna dreaptă umflată, dureri de cap și vederea afectată, neputând să perceapă diferențele de nivel, a decis să continue. Cu trei etape […]
16:50
Anunț de la cea mai mare bancă din România pentru toți clienții. Cum vă puteți feri de tentativele de înșelăciune # Gândul
16:40
Radu Miruță laudă împrumutul SAFE de 17 miliarde de euro pentru înarmare. „Patriotismul nu se urlă, ci se dovedește” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat public după ce Comisia Europeană a anunțat că România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse spre finanțare prin programul SAFE. Oficialul a vorbit despre un pas major pentru modernizarea Armatei Române și pentru relansarea industriei naționale de armament. Într-o postare amplă pe Facebook, Radu Miruță a […]
Acum o oră
16:30
Am făcut calculul. Cât îi costă pe români un plin de motorină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 40 de litri # Gândul
Am făcut calculul. Iată cât îi costă pe români un plin de motorină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 40 de litri. Potrivit peco.online.ro, prețul mediu pentru motorină este 7,81 de lei. Vineri, 16 ianuraie, conform specialiştilor, preţul la benzină standard a crescut cu doi bani pe litru, iar preţul la motorină premium a […]
Acum 2 ore
16:00
Incident pe Otopeni: femeie refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă la sticlă mică și un suc” # Gândul
O pasageră din România a depus o plângere împotriva unei cunoscute companii aeriene care operează zboruri low-cost către și dinspre țară, după ce i s-a interzis îmbarcarea pe motiv că ar fi consumat alcool înainte de zbor. Femeia susține că măsura a fost exagerată și spune că nu se afla într-o stare care să justifice […]
15:50
Uniunea Europeană vrea un plan de aderare „ușor” pentru Ucraina, în două etape, dar Kievul nu a îndeplinit niciun criteriu de aderare din cele 36 # Gândul
Comisia Europeană discută în prezent introducerea unui model de aderare la Uniunea Europeană în două etape, care i-ar putea permite Ucrainei să adere la blocul comunitar mult mai rapid, dar cu puteri limitate în prima etapă, arată Financial Times. Propunerile preliminare prevăd o abatere de la procedura actuală de aderare, prin care au trecut toate […]
15:50
Alin din Iași a cumpărat un pui grill din LIDL, pe care a dat 33 lei. Ireal ce a găsit înantru, de fapt # Gândul
Un ieșean a avut o suspriză absolut dezgustătoare în momentul în care a vrut să-și facă un pui la grill. Alimentul cumpărat dintr-un supermarket cu doar câteva zile înainte era nu numai de negătit, dar chiar o sursă de toxiinfecție alimentară, dacă nu mai rău. Am luat acest pui grill de la LIDL, marți seara. […]
15:40
Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a făcut declarații despre posibila sa revenire la TV. De asemenea, vedeta a explicat și de ce a renunțat la muzică. Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian. În plan profesional, Adela […]
15:40
Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei # Gândul
Compania Națională Romtehnica – aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MApN) – reprezintă interfața dintre industria românească de apărare și partenerii externi ai acesteia. Producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar i se cer, acum, de către Romtehnica, despăgubiri de aproape 40 milioane euro, în echivalent, acuzând livrarea întârziată a unor vehicule militare. Contractul câștigat […]
15:40
Oana Ţoiu explică ce face România cu 16 miliarde de euro, din SAFE: „Contracte pentru firmele româneşti şi locuri de muncă” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, spune că fondurile care tocmai au fost aprobate de Comisia Europeană, prin SAFE, pentru România, înseamnă mai mult decât arme: „Miza nu este doar să cumpărăm echipamente?, spune aceasta, vineri, pe facebook. Finanțarea de peste 16 miliarde de euro reprezintă o șansă de a investi atât în apărare, cât și […]
15:30
Piața imobiliară din România crește constant, iar uneori chiar abrupt. Topul este condus de București și marile capitale regionale, în special în Transilvania și Banat. La coada clasamentului sunt fostele orășele industriale, mai precis fostele cartiere comuniste abandonate. Și totuși chiar în inima Țării, într-o regiune în plină dezvoltare, de un pitoresc unic, poți găsi […]
15:20
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat la Iași de oameni furioși, care strigau „trădătorule” sau „demisia”. Nemulțumirile vin în contextul majorării taxelor și impozitelor, dar și a tăierilor anunțate de prim-ministru. Mulți dintre ei nu au de unde să plătească impozitele pe case și mașini, după majorare, dar asta nu pare că l-a „mișcat” pe […]
15:20
Dinamo a transferat un fotbalist care a jucat alături de Lamine Yamal, vedeta celor de la FC Barcelona # Gândul
Ianis Târbă e noul jucător al lui Dinamo, iar fotbalistul de 19 ani a fost coleg cu Lamine Yamal la La Masia, academia lui FC Barcelona. Târbă e născut în Spania, la Mollerussa, și e pentru prima dată când joacă în România. El a evoluat alături de vedete ca Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Hector Fort […]
15:20
Stadionul de peste 83 de milioane de euro din România prinde contur. Inaugurarea, stabilită pentru 2026 # Gândul
Dâmbovița Arena, noul stadion construit la Târgoviște pentru echipa Chindia, se apropie de finalizare și urmează să fie inaugurat în toamna anului 2026. Proiectul, finanțat cu peste 83 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură sportivă realizate în ultimii ani în România, relatează ProSport. Lucrările au intrat în linie […]
15:10
Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze” # Gândul
Piața forței de muncă din România este din ce în ce mai dependentă de muncitorii asiatici, cu precădere din statele mai puțin dezvoltate pentru meseriile necalificate sau mediu calificate în cazul construcțiilor, serviciilor și horeca, și de muncitori de înaltă calificare în IT, servicii de sănătate sau farma din state ca India, de exemplu. Dacă […]
Acum 4 ore
15:00
Unele vise te-ar putea duce înapoi în trecut. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 17 ianuarie 2026. Berbec Astăzi s-ar putea să te afli în centrul atenției publice. S-ar putea să primești recunoaștere pentru munca bine făcută. S-ar putea să ai și o creștere a veniturilor. Ar putea fi vorba de ceva […]
14:40
Țara pe care Cătălin Botezatu a vizitat-o de peste 30 de ori. ”Mi-am dorit să merg atunci când am început și am putut să călătoresc” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a mers de peste 30 de ori în Egipt. Acesta a explicat de ce îi place atât de mult să călătorească în această țară. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât […]
14:40
Ca să mai recupereze din bani, ANAF îl lasă fără „Carul cu boi” pe fostul ministru de Finanţe. Artmark vinde tablourile lui Darius Vâlcov # Gândul
ANAF Craiova se chinuie să mai recupereze din prejudiciul creat de fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, devenit celebru pentru colecţia sa impresionantă de tablouri pe care le ascundea în cavourile din cimitir. Acţiunea face parte din seria celor dispuse pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. O parte a colecției deţinută de […]
14:30
Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune # Gândul
Kremlinul a calificat, vineri, drept „pozitivă” disponibilitatea manifestată de unele țări europene, inclusiv Italia și Franța, de a relua dialogul cu Moscova, rupt la începutul războiului din Ucraina din 2022, relatează Le Figaro. „Dacă acest lucru reflectă cu adevărat viziunea strategică a europenilor, este o evoluție pozitivă a poziției lor”, a declarat reporterilor purtătorul de […]
14:30
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces # Gândul
Ashley St Clair, influencer și mama unuia dintre copiii lui Elon Musk, a dat în judecată compania de inteligență artificială a miliardarului și acuză că Grok, chatbotul de la xAI al miliardarului, a creat imagini sexuale false cu aceasta fără consimțământ, scrie Financial Times. În procesul intentat de Ashley St Clair la tribunalul statului New […]
14:20
CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă” # Gândul
Cristian Tudor Popescu susține că lumea tarversează o regresie periculoasă, în care puterea nu mai este dată de progresul tehnologic, ci de controlul teritoriilor și al armelor. CTP afirmă că a greșit atunci când a crezut că răspândirea tehnologiei va face oamenii mai raționali și mai puțini violenți. Potrivit jurnalistului, istoria arată că, timp de […]
14:00
Culturile de legume din solarii sunt afectate de îngheț și de temperaturile scăzute. Anul acesta legumele românești vor fi mai scumpe și vor ajunge cu întârziere pe rafturile din magazine și în piețe. Fermierii care cultivă roșii, salată și alte legume se confruntă cu pierderi semnificative. Roșiile și salata au fost afectate de ger și […]
13:50
Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri # Gândul
Salariu, subiect tabu la locul de muncă, nu va mai fi secret din iunie 2026, firmele vor fi obligate să spună clar cât oferă pentru fiecare poziție, încă din anunțul de angajare. Este schimbarea majoră care va intra în vigoare în iunie și va aduce modificări atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Până acum […]
13:50
„Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda # Gândul
Oficiali ruși și personalități pro-Kremlin au acuzat Occidentul de „militarizarea” Arcticii și au ridiculizat ceea ce au descris ca fiind incapacitatea Europei de a apăra Groenlanda, în timp ce președintele american Donald Trump și-a reiterat intenția de a prelua controlul asupra insulei arctice bogate în minerale, dar și poziționată strategic. Donald Trump vrea Groenlanda, un […]
13:40
Theo Rose nu îi cere bani soțului ei. ”Nu am suportat în viața mea ideea să îmi dea un bărbat, să mă întrețină cineva” # Gândul
Cântăreața Theo Rose a mărturisit că nu îi cere bani soțului ei, Anghel Damian, nici macar atunci când are probleme financiare. Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha. Theo Rose a […]
13:40
Lituania a descoperit un grup de sabotori ruși responsabili pentru o tentativă de incendiu. Spionii Rusiei ar fi avut ținte inclusiv în România # Gândul
Autoritățile din Lituania au acuzat serviciul de informații al armatei ruse GRU că a fost responsabil pentru o tentativă de incediu, în 2024, la o fabrică care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene. Șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus au fost acuzați în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat să […]
13:40
În România, accesul la servicii medicale, inclusiv analize de laborator sau investigații paraclinice gratuite, este reglementat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și se face în baza unui bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medic specialist. Acest mecanism face parte din sistemul public de sănătate și este destinat în principal […]
13:30
Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“ # Gândul
După arestările, protestele și evenimentele sângeroase care au zguduit, în ultimele zile, statul Minnesota, agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) anunță numeroase arestări și în Boston. Românul Ionut Andrei Stamatin se află și el pe listă. Potrivit unei postări pe contul de X al ICE Boston, autoritățile americane anunță că individul […]
13:30
Eliminat prin demisie din terenul MApN, Moşteanu continuă să se încălzească pe marginea proiectelor SAFE, în timp ce dă sfaturi succesorilor săi # Gândul
Intrat într-un con de umbră după ieşirea pe uşa din dos de la conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu revine cu o postare în care vorbeşte despre aprobarea proiectelor de înarmare prijn SAFE, de către Comisia Europeană. La final, nu uită să spună că are ” încredere în Radu Miruță, în Mihai Jurcă și în […]
13:30
Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor” # Gândul
Șoferii care nu își plătesc amenzile vor rămâne fără permis și vor trebui să achite dublul sau chiar triplul sumei datorate, iar ca să-și recupereze permisul trebuie să dovedească faptul că au plătit toate amenzile de circulație restante, nu doar pe cea care a dus la suspendare. Este vorba despre un nou proiect de lege […]
13:20
VIDEO | Bătaie generală într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți cu propunere de arestare # Gândul
Mai mulți tineri care s-au luat la bătaie într-un mall din Pitești au fost reținuți de poliție. Asupra unuia dintre scandalagii a fost găsit și un cuțit. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Aparent, a fost vorba de un conflict spontan. Surse din anchetă afirmă că scandalul a izbucnit fără un motiv propriu-zis. […]
13:20
Stilul de viață sănătos reprezintă unul dintre cele mai importante secrete ale longevității. Nu trebuie să faci mari schimbări pentru a-ți îmbunătăți sănătatea pe termen lung. De cele mai multe ori, ajustările mici din rutina zilnică pot avea efecte mari. Potrivit experților, doar 15 minute în plus de somn pot conta enorm pentru longevitate. Somnul […]
13:20
Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump # Gândul
Prima vânzare de petrol venezuelean aflat sub controlul Statelor Unite, evaluată la 500 de milioane de dolari, a fost atribuită gigantului de trading Vitol. Această tranzacție a generat numeroase controverse deoarece John Addison, membru important al companiei Vitol, a donat aproximativ 6 milioane de dolari pentru campania lui Donald Trump, fiind astfel unul dintre cei […]
13:10
Preşedintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul asupra lui Bolojan: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze” # Gândul
Deşi s-a lansat zvonul că mulţi primari PSD au boicotat întâlnirea cu Ilie Bolojan, de la Iaşi, PNL transmite o informare prin care infirmă, cu dovezi foto, că lucrurile nu au stat deloc aşa. Dimpotrivă. Cei de la PNL Iaşi acuză presiuni asupra edililor care au confirmat prezenţa, din partea PSD „Ipocrizia PSD Iași atinge […]
13:10
Alegerea canapelei este unda dintre cele mai importante decizii, pe care le iei, când începi amenajarea livingului. Acesta este locul principal de relaxare și punctul central al oricărui living, de aceea alegerea trebuie să fie bine gândită. Ce trenduri de amenajări de interior vor predomina în anul 2026? Ce fel de canapea să alegem? Îți […]
13:10
Cum îți dorești ca micuțul tău să se simtă când se pregătește de culcare? Relaxat, confortabil și pregătit pentru un somn odihnitor, nu-i așa? Alegerea pijamalelor potrivite joacă un rol important în asigurarea unui somn odihnitor. Dar știi cum să alegi acele pijamale care să se potrivească perfect pentru fiecare sezon? Fie că este vară […]
13:10
Parchet SPC: Ghid Complet pentru Alegerea și Montajul Pardoselii SPC Ce Este Parchetul SPC și De Ce Merită Atenția Ta Parchetul SPC (Stone Polymer Composite) reprezintă o evoluție tehnologică în domeniul pardoselilor. Spre deosebire de laminatul tradițional sau parchetul din lemn masiv, pardoseala SPC combină un miez rigid pe bază de piatră cu un strat […]
Acum 6 ore
13:00
Mesajul care i-a adus unui bucureştean două amenzi în valoare de 1.200 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală # Gândul
Adunarea publică de joi seara, din Capitală, a scos din case mai bine de câteva mii de români care au venit să protesteze împotriva legii Vexler, dar şi împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvern. În timp ce mulţimea se deplasa de la Universitate spre Ateneu, un motociclist a oprit peste drum de mulţime şi, […]
13:00
Preşdintele PNL Iaşi transmite lămuriri despre boicotul lui Bolojan, la Iaşi: „Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze” # Gândul
12:50
Guvernul Bolojan se împrumută din nou de la populație în 2026. Dobânzile sunt mai mari decât la bănci # Gândul
Guvernul Bolojan continuă tradiția împrumuturilor de la populație și în 2026. Ministerul Finanțelor a anunțat că începe o nouă emisiune de titluri de stat prin programul FIDELIS. În acest fel statul poate să atragă fonduri suplimentare la buget cu ajutorul românilor, în condițiile în care dobânzile titlurilor sunt mai mari decât cele oferite de bănci. […]
12:40
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre momentul în care a decis să se mute în India, dar și despre cariera pe care și-a făcut-o acolo. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a […]
12:30
Mesajul care i-a adus unui bucureştean o amendă de 1.000 lei. L-a proiectat, cu un dispozitiv, pe o clădire din Capitală # Gândul
12:20
Toni Neacșu explică de ce noua amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților nu va mai provoca valuri de revoltă și acuzații politice # Gândul
Vineri dimineață, CCR a amânat, din nou, o decizie pe legea pensiilor magistraților, decizia fiind luată în unanimitate. Avocatul Toni Neacșu a explicat de ce această nouă amânare pe o lege controversată este justificată. În postarea sa de pe contul de socializare, cunoscutul avocat argumentează că președintele Curții, Simina Tănăsescu, a provocat”un scandal public artificial, […]
12:10
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre reticența crescută a populației față de vaccinare, în special față de vaccinul antigripal, fenomen accentuat după pandemie. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Marinescu a explicat că mulți oameni evită vaccinarea nu din motive medicale, ci din cauza […]
12:10
Fostul şef al Curţii Constituţionale spune că a patra amânare a pensiilor speciale are justificare, de data aceasta # Gândul
Amânarea are justificare a patra oară, spune fostul şef al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean. Potrivit acestuia, reforma pensiilor magistraţilor mai trebuie să aştepte pentru că „s-au depus ieri o grămadă de documente.” Vineri, magistraţii CCR au amânat, pentru a patra oară, decizia privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. CCR se va întruni, […]
12:10
Gazetarul Ion Cristoiu a comentat, în Pastila zilnică, știrea momentului: CCR amână din nou dezbaterea legii Pensiilor. „Așadar, CCR a decis printr-un vot în unanimitate, ca discutarea legii pensiilor magistraților să aibă loc pe 11 februarie 2026. Această lege trebuia discutată și votată sau respinsă astăzi. Avem de a face cu o nouă amânare, a […]
12:10
O româncă din Italia riscă să-și piardă singura locuință, o rulotă abandonată. Comunitatea locală se solidarizează pentru Sucarina # Gândul
O româncă de 54 de ani locuiește de ani buni într-un camper abandonat, în Italia. Femeia riscă să rămână fără singurul său adăpost, după ce autoritățile locale au aplicat o sancțiune severă și au anunțat posibilitatea confiscării vehiculului. Rulota este parcată de mult timp într-o zonă publică din apropierea rocii din Cesenatico. Nu mai este […]
12:10
Trump construiește cele mai scumpe nave militare din istoria Americii. „Vor fi cele mai bune din lume“. Cu ce arme ar putea fi dotate # Gândul
Prima navă de război din „clasa Trump” ar putea costa între 15,1 și 22 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea face din ea una dintre cele mai scumpe nave de război americane construite vreodată, relatează Bloomberg. Potrivit sursei citate, estimarea inițială a costului navei a fost făcută publică, joi, de către Eric Labs, […]
12:00
Andrei Caramitru a descoperit cele 4 viteze economice ale țării: „Diferența față de Vest este procentul foarte mare de rural” # Gândul
Andrei Caramitru spune că România nu funcționează unitar, ci este împărțită în patru zone economice diferite, cu niveluri inegale de dezvoltare. Această realitate explică polarizarea socială și diferențele mari dintre orașe și sate. Caramitru spune că București-Ilfov reprezintă prima zonă, cea mai bogată a țării, cu un nivel de trai apropiat de cel occidental, unde […]
12:00
Traficul infernal, dar și lipsa de timp sunt adesea factori care influențează românii să nu mai meargă la cumpărături și apelează tot mai des la firmele de livrări. Adesea, mulți s-au întrebat ce salariu are un livrator Glovo în anul 2026. Deși pare o meserie unde este multă libertate, ea vine cu responsabilități mari. Curierii […]
