Efectul Trump: Canada și China strâng relațiile economice și scad tarife de miliarde
Aktual24, 16 ianuarie 2026 17:50
Liderul chinez Xi Jinping și premierul canadian Mark Carney au anunțat reducerea unor tarife, semnalând o resetare a relației dintre cele două țări după o întâlnire-cheie la Beijing. China ar urma să reducă taxele pentru uleiul de canola (rapiță) importat din Canada de la 85% la 15%, până la 1 martie, în timp ce Ottawa […]
Acum 30 minute
18:10
Nouă campanie anti-UE. Orban va organiza „consultări naționale” împotriva sprijinului financiar al UE pentru Ucraina înainte de alegerile din aprilie # Aktual24
Guvernul lui Viktor Orban, care se pregătește pentru alegeri dificile în aprilie, intenționează să lanseze așa-numitele „consultări naționale”, astfel încât maghiarii să poată spune „nu” sprijinului financiar pentru Ucraina din partea UE în următorii ani. Premierul ungar Viktor Orban a declarat acest lucru într-un interviu acordat radioului de stat vineri, relatează Telex. Șeful guvernului ungar […]
Acum o oră
18:00
BREAKING Trump anunță noi tarife contra țărilor care nu susțin ca SUA să preia Groenlanda: ”Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională” # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump a declarat vineri că ar putea impune tarife comerciale țărilor care nu susțin planurile sale de a prelua Groenlanda, teritoriu aparținând Danemarcei, aliat NATO. „Aș putea impune tarife unor țări dacă nu se aliniază în privința Groenlandei, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională”, a spus Trump la o […]
18:00
Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit joi, la Caracas, cu Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, întărind mesajul administrației Trump potrivit căruia vede guvernul interimar drept cea mai bună cale spre stabilitate în țară pe termen scurt. Ratcliffe este cel mai înalt oficial american — și primul membru al cabinetului — care vizitează Venezuela de […]
17:50
17:50
Moțiune delirantă a suveraniștilor traseiști: vor să-l dea afară pe Bolojan de la Ministerul Educației # Aktual24
Grupul PACE Întâi România, grupare parlamentară formată din traseiști de la AUR, PSD, POT și SOS, anunţă că va depune în februarie, în prima zi a sesiunii ordinare, o moţiune simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan, pentru că a redus, într-un context inflaţionist, „sprijinul social” pentru studenţi, accesul la educaţie devenind „tot mai […]
17:40
Marina britanică lansează un nou elicopter fără echipaj pentru a contracara amenințările ruso-chineze din Atlanticul de Nord # Aktual24
Marina Regală Britanică a anunțat pe 16 ianuarie că primul său elicopter autonom de dimensiuni mari, conceput pentru a urmări submarinele și a efectua alte misiuni cu risc ridicat pe fondul creșterii tensiunilor din Atlanticul de Nord, și-a încheiat zborul inaugural. Sectorul de apărare al Europei a fost remodelat de la invazia la scară largă […]
Acum 2 ore
17:30
„Este anormal ca 9.800 de dosare în România să se prescrie”. Justiția ca vulnerabilitate strategică: avertismente lansate de la Cluj despre nevoia „eliberării” sistemului – Presshub # Aktual24
Justiția nu mai e doar o temă de reformă internă, ci o chestiune de securitate națională: aceasta a fost tema principală a dezbaterii „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, găzduită vineri, 16 ianuarie, la Cluj-Napoca, de Facultatea de Studii Europene (UBB). Într-o sală în care discuția a plecat de la încrederea publică erodată și […]
17:10
FT: Capitalele UE sunt îngrijorate de ideea unei aderări „incomplete” a Ucrainei. Bruxelles are un nou proiect # Aktual24
Bruxelles pregătește propuneri pentru o revizuire radicală a sistemului de aderare la Uniunea Europeană, care ar putea accelera aderarea Ucrainei, dar ideea a stârnit îngrijorări într-o serie de state membre. Planul preliminar aflat în discuție ar permite Ucrainei să adere la UE, dar cu o putere decizională mult mai mică. De exemplu, oficialii au declarat […]
17:00
Curtea de Apel Bucureşti a redus vineri pedeapsa omului de afaceri Nelu Iordache de la 11 ani şi 9 luni la 5 ani şi 10 luni de închisoare cu executare, după ce a constatat că răspunderea penală s-a prescris pentru două dintre infracţiunile pentru care fusese condamnat în dosarul privind autostrada Arad-Nădlac. Decizia, pronunţată joi […]
16:40
TikTok se pregătește să schimbe regulile jocului în Uniunea Europeană. În următoarele săptămâni, platforma va implementa un sistem mai strict de verificare a vârstei, în contextul presiunilor tot mai mari din partea autorităților pentru protecția minorilor. Tot mai multe state europene iau în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inspirate de exemplul […]
Acum 4 ore
16:10
Prețurile record la argint lovesc producătorii de panouri solare: industria este în pragul crizei # Aktual24
Creșterea rapidă a prețurilor la argint a creat o povară critică asupra industriei globale a energiei regenerabile. În această săptămână, prețurile spot pentru „metalul alb” au stabilit un record istoric, ajungând la 93 de dolari pe uncie, ceea ce i-a triplat efectiv valoarea față de anul trecut. Acest lucru este menționat într-un articol Bloomberg. Conform […]
15:50
Președintele Rumen Radev a înmânat vineri al treilea și ultimul mandat exploratoriu pentru a forma un guvern grupului parlamentar al Alianței pentru Drepturi și Libertăți (ARF). La scurt timp după aceea, ARF a returnat mandatul neîndeplinit, epuizând efectiv toate opțiunile constituționale pentru formarea unui cabinet și deschizând calea pentru alegeri anticipate. „Decizia de a returna […]
15:30
Cum a fost sabotată o întâlnire cu Bolojan de către șefii PSD Iași. Aceștia i-au ”amenințat” pe primarii din județ # Aktual24
PNL Iaşi a prezentat vineri dovezi că primarii PSD din Iași au confirmat inițial că vor participa la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, după care ar fi fost ”amenințați” să nu mai meargă de către șefii PSD Iași. PNL acuză PSD Iași că ar fi făcut presiuni asupra propriilor primari pentru a boicota o […]
15:30
Războiul continuă. Peste 420.000 de ruși s-au înrolat în forțele armate în 2025, anunță Moscova # Aktual24
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat vineri că 422.704 de persoane au semnat anul trecut contracte cu forţele armate ruse, conform relatărilor agenţiilor de presă de stat, informează Reuters. Numărul înscrierilor este mai mic comparativ cu 2024, când aproximativ 450.000 de persoane au semnat contracte pentru a se alătura armatei […]
15:20
Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român aflat de mai bine de un an în detenție în Republica Bolivariană a Venezuelei, potrivit unui comunicat transmis miercuri. MAE precizează că, în prezent, cetățeanul român se află încă pe teritoriul Venezuelei, fiind preluat de reprezentanții Delegației Uniunii Europene la Caracas, urmând să ajungă în perioada următoare […]
15:10
Universul „Star Wars” intră într-o nouă etapă decisivă. După ani de schimbări, controverse și succese răsunătoare, conducerea Lucasfilm trece în mâinile a doi veterani ai studioului, marcând începutul unei faze care promite să echilibreze tradiția cu inovația. Schimbarea nu este doar simbolică: ea indică o strategie clară pentru a readuce stabilitatea unei francize care generează […]
15:10
Pentagonul mută grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln spre Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul # Aktual24
Pentagonul a anunțat joi că mută grupul de atac al unui portavion din Marea Chinei de Sud spre Orientul Mijlociu, pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran continuă să crească. Portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac au fost observate deplasându-se spre vest, departe de regiunea Indo-Pacifică, conform imaginilor de la Copernicus, […]
15:10
Decizia de azi a CAB privind suspendarea judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş # Aktual24
Judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti a amânat vineri, pentru data de 30 ianuarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională – Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş. Decizia vine în aceeaşi zi în care judecătorii de la […]
14:50
Tablou din colecția condamnatului PSD Darius Vâlcov, scos la licitație. Este o lucrare de Picasso # Aktual24
Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative ale lui Nicolae Grigorescu, este scos la licitație, în cadrul procedurii de executare silită derulate de ANAF Craiova, pentru recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâre penală definitivă în cazul fostului ministru și primar Darius Vâlcov, a […]
14:40
Vladimir Putin nu se mai mulțumește doar cu capitularea Ucrainei: Vrea nici mai mult, nici mai puțin decât recuperarea sferei de influență a URSS # Aktual24
Ultimele declarații ale lui Vladimir Putin indică faptul că obiectivele de război ale liderului de la Kremlin nu se mai limitează doar la Ucraina, se arată într-un studiu al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii notează că, potrivit liderului de la Kremlin, războiul din Ucraina este „o consecință directă a ignorării intereselor Rusiei de către […]
14:40
Adrian Băzăvan, amendat pentru ”Marș la Moscova”: ”De cei care m-au lovit, n-am auzit încă nimic” # Aktual24
Jandarmeria București l-a sancționat pe Adrian Băzăvan pentru că a proiectat mesajul ”Marș la Moscova” în timpul manifestației AUR de joi seară. Jandarmeria București a transmis o precizare oficială referitoare la incidentele petrecute în data de 15 ianuarie 2025, în timpul adunării publice din Piața Universității. Potrivit instituției, pe timpul deplasării manifestanților, un bărbat a […]
Acum 6 ore
14:10
În ciuda înlăturării liderului venezuelean Nicolás Maduro, ratele de aprobare pentru președintele SUA Donald Trump sunt în scădere. Noile sondaje arată o scădere semnificativă în ianuarie. Conform datelor de pe portalul RealClearPolling, compilate din diverse sondaje, nemulțumirea față de performanța lui Trump s-a intensificat în această săptămână. Satisfacția față de munca sa scăzuse deja semnificativ […]
13:40
Uganda la urne: președintele care conduce țara de 40 de ani vrea și al 7-lea mandat. Tinerii susțin un alt candidat # Aktual24
Joi, în Uganda, milioane de alegători s-au prezentat la urne pentru alegerile prezidențiale. Scrutinul, însă, a fost marcat de întârzieri logistice și restricții asupra internetului, provocând îngrijorări serioase privind transparența și corectitudinea procesului. Miza este una uriașă. Într-o tabără se află președintele Yoweri Museveni, în vârstă de 81 de ani, la putere de aproape patru […]
13:10
Familiile persoanelor ucise în protestele din Iran au declarat pentru BBC că autoritățile cer sume mari de bani pentru a le returna corpurile în vederea înmormântării. Mai multe surse au declarat pentru BBC că trupurile sunt ținute în morgi și spitale și că forțele de securitate nu le vor elibera decât dacă rudele lor plătesc […]
12:40
Marea Britanie nu este de acord cu Franța și Italia în ce privește negocierile cu Putin: „Trebuie mărită presiunea asupra Rusiei, nu redusă” # Aktual24
Secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, spune că Moscova nu prezintă niciun interes pentru pace. Ea a respins propunerile de reluare a negocierilor cu Putin. Marea Britanie nu a fost de acord cu Franța și Italia cu privire la faptul dacă Europa ar trebui să reia negocierile directe cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, […]
Acum 8 ore
12:10
Un reputat profesor de medicină de la Universitatea de Stat Washington susține că Donald Trump ar fi suferit un atac cerebral, dar apropiații săi au ținut secret acest lucru # Aktual24
Sănătatea președintelui american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, se află din nou în centrul atenției publice, după ce un reputat expert medical a sugerat că liderul de la Casa Albă ar fi suferit un accident vascular cerebral (AVC) în urmă cu mai multe luni, fără ca informația să fie făcută publică. Afirmațiile, […]
12:10
UE ia în calcul ”opțiunea nucleară” dacă Trump nu se oprește cu Groenlanda. SUA ar putea fi dată afară din bazele din Europa – Surse Politico # Aktual24
Pe măsură ce Donald Trump ameninţă că ar putea folosi armata SUA pentru a prelua Groenlanda, oficiali şi diplomaţi europeni discută în mod discret opţiuni de ultimă instanţă pentru a se opune acestei intenţii, inclusiv limitarea cooperării militare cu Washingtonul, potrivit unor surse diplomatice citate de POLITICO. Deşi un conflict militar direct între Statele Unite […]
11:40
Secolul vitezei: Doi hoți originari din România au început să spargă locuințe la doar câteva ore după ce au sosit în Marea Britanie # Aktual24
Doi cetățeni români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au comis o serie de spargeri la scurt timp de la intrarea în țară, lăsând în urmă locuințe devastate și victime traumatizate. Ion Zaharia, în vârstă de 44 de ani, și Samir Bărbulescu, de 23 de ani, au ajuns în Regatul Unit […]
11:10
Premierul Republicii Moldova afirmă că, în cazul unui referendum, va vota pentru unirea cu România. Opoziția pro-rusă îl acuză de „trădare de stat” # Aktual24
Declarațiile recente ale prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, privind o eventuală unificare cu România au provocat reacții puternice pe scena politică internă. În timp ce șeful Guvernului a subliniat că, la nivel personal, ar susține unirea, opoziția pro-rusă îl acuză de trădare de stat și cere demisia executivului, transmite Radio Chișinău. Comentând posibilitatea organizării unui […]
10:50
Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere și obstrucționarea justiției # Aktual24
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat vineri la cinci ani de închisoare pentru abuz de putere, obstrucționarea justiției și falsificarea de documente, după tentativa sa eșuată de a impune legea marțială în 2024. Decizia instanței marchează primul verdict dintr-o serie de patru procese care îl vizează pe Yoon, într-o […]
10:40
Un licean din Oradea, pus sub supraveghere pe 2 luni după ce a furat parola directoarei și a modificat notele din catalogul electronic. El și-a „ajustat” notele ca să poată lua bursă de merit # Aktual24
Un elev de 17 ani de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a fost prins după ce a accesat ilegal catalogul electronic al școlii folosind parola furată a directoarei și a modificat note – atât ale sale, cât și ale unor colegi. Tribunalul Bihor a admis joi, 15 ianuarie 2026, acordul de recunoaștere a […]
10:40
Poliţiştii sibieni investighează un furt din locuinţă de mare amploare, după ce un bărbat din municipiul Mediaş a reclamat că persoane necunoscute i-au sustras un seif în care se aflau bijuterii şi o sumă foarte mare de bani. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, sesizarea a fost făcută în cursul nopţii, în jurul orei 03:10, […]
10:40
Comisia Europeană a aprobat planul național de apărare al României în cadrul programului SAFE „Acțiunea de securitate pentru Europa” punând la dispoziția țării noastre o finanțare de aproximativ 16 miliarde de euro. Este a doua cea mai mare alocare acordată unui stat membru, după Polonia, potrivit datelor comunicate de executivul european. Premierul Ilie Bolojan a […]
Acum 12 ore
10:30
BREAKING CCR a amânat din nou decizia legată de pensiile magistraților. Mai multe acțiuni menite să blocheze decizia # Aktual24
Curtea Constituțională ar urma să amâne din nou, vineri, decizia în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Motivul amânării nu este clar deocamdată. Oficial: ”Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum […]
10:20
Primarii PSD din Iași vor boicota întâlnirea cu prim-ministrul Ilie Bolojan: „Nu girăm austeritatea și tăierile premierului Taie-Tot” # Aktual24
Primarii PSD din județul Iași au decis să boicoteze întâlnirea programată vineri, 16 ianuarie 2026, la Palatul Culturii din Iași, cu premierul Ilie Bolojan (PNL). Conducerea PSD Iași a anunțat absența lor, motivând că discuțiile sunt „pur formale” și că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate unilateral, fără consultare reală, scrie Ziarul de […]
10:10
Serviciile secrete americane l-au avertizat pe Donald Trump că represiunea din Iran nu a încetat, dar acesta le-a ignorat și a anulat atacul, la presiunile Qatarului # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat miercuri, în Biroul Oval, că uciderile protestatarilor în Iran s-au oprit, bazându-se pe informații de la „surse foarte importante de cealaltă parte”. „Ni s-a spus că uciderile din Iran se opresc, și că s-au oprit – se opresc. Și că nu există planuri de execuții… Ni s-a spus pe surse […]
09:40
O nouă invazie? Casa Albă presează Mexicul să permită intrarea în țară a trupelor americane, „pentru a distruge laboratoarele de fentanil” # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump intensifică presiunile asupra Mexicului pentru a permite forțe militare americane să participe la operațiuni comune de distrugere a laboratoarelor de fentanil din interiorul țării. Potrivit oficialilor americani citați de The New York Times, propunerea implică însoțirea soldaților mexicani de către trupe americane de operațiuni speciale sau ofițeri CIA în raiduri terestre […]
09:10
Donald Trump anunță că a acceptat Premiul Nobel, oferit de opozanta venezueleană Maria Corina Machado – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a acceptat medalia de aur a Premiului Nobel pentru Pace de la lidera opoziției venezuelene María Corina Machado, conform declarațiilor făcute de Bret Baier la Fox News pe 15 ianuarie 2026. „Am primit informații de la oficiali ai Casei Albe că Machado a insistat să-i înmâneze președintelui medalia Nobel și că […]
08:50
Un tânăr din Vaslui care s-a trezit cu 56.000 de lei în cont, reținut după ce a refuzat să-i returneze – banii îi fuseseră trimiși din greșeală # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Roșiești, județul Vaslui, a ajuns în atenția polițiștilor și a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a refuzat să returneze o sumă considerabilă de bani primită din greșeală în contul său bancar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, citat de cotidianul local Vremea […]
08:40
Regimul din Iran nu intenționează să redea accesul la internet până în martie, continuând să-i oprime pe protestatari, în ciuda promisiunilor făcute lui Donald Trump # Aktual24
Din 8 ianuarie 2026, Iranul se află sub un blackout aproape total de internet, una dintre cele mai severe și lungi întreruperi din istoria recentă a țării. Monitorii independenți NetBlocks, Filterwatch și Cloudflare au confirmat o scădere de peste 95% a conectivității naționale, inclusiv mobile, fixe și VPN-uri, ca răspuns la protestele antigubernamentale masive declanșate […]
08:20
Alertă medicală la Târgu Jiu: fetiță de opt ani, diagnosticată cu meningo-encefalită acută și transferată de urgență la București # Aktual24
Un caz medical grav a pus pe jar autoritățile sanitare din județul Gorj, după ce o fetiță de opt ani, elevă la o școală din municipiul Târgu Jiu, a fost diagnosticată cu meningo-encefalită acută și transferată de urgență la un spital din București. Evoluția rapidă a stării de sănătate a copilului a ridicat semne de […]
08:10
María Corina Machado i-a înmânat lui Donald Trump medalia de aur a Premiului Nobel pentru Pace – ea speră că astfel va intra în grațiile acestuia # Aktual24
Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado a declarat joi, 15 ianuarie 2026, că i-a înmânat președintelui american Donald Trump medalia de aur a Premiului Nobel pentru Pace, câștigat de ea în 2025 pentru promovarea democrației și drepturilor omului în Venezuela. După o întâlnire privată de aproximativ o oră la Casa Albă, Machado a spus reporterilor: […]
07:50
Poziție tranșantă a ministrului de externe al Danemarcei: ”Achiziționarea Groenlandei de către SUA este exclusă” # Aktual24
Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat joi că orice achiziție a Groenlandei de către Statele Unite este ”exclusă”. Într-un interviu la postul public danez DR, Rasmussen a subliniat: ”Acest lucru este exclus. Nu este ceea ce ne dorim în Danemarca, nici în Groenlanda și este contrar tuturor regulilor internaționale. Încalcă suveranitatea noastră”. […]
07:40
Supergripa K a făcut deja 20 de victime și pune presiune pe spitalele din România. M;edicii avertizează că punctul de vârf al epidemiei este încă departe # Aktual24
România se confruntă cu un sezon gripal deosebit de agresiv, marcat de apariţia unei noi mutaţii a virusului gripal, denumită „Supergripa K”. În doar o lună, 20 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza complicaţiilor provocate de gripă, iar autorităţile sanitare avertizează că numărul îmbolnăvirilor este în continuă creştere. Specialiştii atrag atenţia că perioada de […]
07:20
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat la o „închisoare specială”, unde va beneficia de condiții mai favorabile # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat joi, 15 ianuarie 2026, din sediul Poliției Federale din Brasilia către Complexul Penitenciar Papuda, conform unei decizii a judecătorului Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă Federală (STF). Ordinul, citat de El Pais, impune mutarea „de îndată” la unitatea specială „Papudinha” (Sala de Estado-Maior din 19º Batalhão […]
07:10
„Prezența trupelor europene nu va afecta obiectivul președintelui Trump de a prelua Groenlanda”, afirmă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe # Aktual24
Președintele american Donald Trump continuă să promoveze ideea achiziționării Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, invocând motive de securitate națională în regiunea arctică. Casa Albă a reiterat recent că această prioritate rămâne neschimbată, în ciuda opoziției ferme manifestate de guvernele de la Copenhaga și Nuuk. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la […]
Acum 24 ore
23:40
Prado nu poate fi ca „metroul la ora de vârf”, spune directorul muzeului din Madrid. Record de 3,5 milioane de vizitatori în 2025 # Aktual24
Directorul muzeului Prado a declarat că muzeul de artă din Madrid nu are nevoie de „niciun vizitator în plus” după ce a primit anul trecut un număr record de 3,5 milioane de oameni, adăugând că se elaborează planuri pentru a se asigura că nu devine victima propriului succes, precum Luvru din Paris. În 2025, Prado, […]
23:30
O extremistă olandeză a rămas fără autorizația electronică de călătorie în Marea Britanie. „Prezența dumneavoastră nu este considerată benefică” # Aktual24
O influenceriță olandeză anti-imigrație care a promovat teorii ale conspirației precum „marea înlocuire” a rămas fără autorizația electronică de călătorie în Marea Britanie. Eva Vlaardingerbroek a postat online o imagine cu ceea ce părea a fi o notificare din partea guvernului britanic potrivit căreia autorizația sa electronică de călătorie (ETA) pentru Marea Britanie a fost […]
23:10
Poliția spaniolă a destructurat o bandă de traficanți de droguri care folosea înotători pentru a ascunde cocaină pe nave # Aktual24
Poliția spaniolă a arestat 30 de persoane și a confiscat aproape 2,5 tone de cocaină după ce a destructurat o rețea criminală care folosea echipe de tineri înotători pentru a ascunde drogurile pe nave în mișcare, cu destinația Europa, care erau apoi atacate și eliberate de încărcătura lor fără să știe înainte de a ajunge […]
23:00
Mii de oameni au semnat o petiție în care își exprimă furia după ce Billy Long, propunerea lui Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american. Miercuri, cu câteva ore înainte ca oficiali de rang înalt din Groenlanda și Danemarca să […]
