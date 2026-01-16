Judecătoarea Stoicescu: Bolojan nu urăște doar magistrații, ci tot poporul român

10:30

„Premierul Taie-Tot, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se întâlnească cu primarii din județ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate”. The post PSD Iași boicotează vizita lui Bolojan. Primarii social-democrați refuză să se întâlnească cu premierul appeared first on Cotidianul RO.