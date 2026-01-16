A fost creată prima păpușa “Barbie” autistă pentru a celebra “diversitatea”. Dr. Peter A. McCullough: Epidemia de autism este agravată prin normalizare, în timp ce cauzele reale sunt ignorate
Când o companie majoră producătoare de jucării transformă o epidemie medicală într-un „brand” de lifestyle, atenția publică este redirecționată dinspre prevenție către afișarea unei empatii de fațadă, ceea ce reprezintă un anestezic psihologic la nivel colectiv.
• • •
Dan Puric, la protestul cu 20.000 de oameni din Piața Universității: Sunteți aici să ridicați demnitatea poporului român în picioare. Să trăim în așa fel încât să nu ofensăm trecutul poporului nostru martiric, să nu-l ofensăm pe Eminescu și pe Dumnezeu # ActiveNews.ro
20.000 de oameni au protestat joi seara seară în Piața Universității și apoi în Piața Victoriei, nemulțumiți de scumpirile în lanț, de majorarea taxelor și a impozitelor
Se cere arestarea lui Hunter Biden. De ce este acuzat fiul fostului președinte Joe Biden # ActiveNews.ro
Fosta iubită a lui Hunter Biden, mama fiicei sale de 7 ani, a cerut ca acesta să fie arestat pentru că nu și-a respectat partea din acordul privind pensia alimentară, relatează New York Post.
Ilie Bolojan a venit la Iași, dar a fugit de ochii lumii! Premierul a fost huiduit de cetățeni: ”Trădătorule!” VIDEO # ActiveNews.ro
Prim ministrul Ilie Bolojan a venit, vineri, la Iași pentru o întâlnire cu primarii din județ. Primarii PSD au anunțat că vor boicota întâlnirea și nu vor fi prezenți la Palatul Culturii.
Venezuela a început eliberarea prizonierilor politici după prăbușirea regimului Maduro. Printre ei și un român, după 10 luni de detenție # ActiveNews.ro
Zeci de prizonieri politici au fost eliberați din închisorile din Venezuela și Nicaragua, în urma capturării dictatorului Nicolás Maduro. Presiunile din partea administrației Trump schimbă climatul politic din aceste națiuni și dau speranță milioanelor de oameni oprimați de regimul de la Caracas.
Av. Gheorghe Piperea: Dl președinte Dan a cheltuit 40,6 milioane lei în campania electorală. Putea cheltui maxim 40,5 milioane. A restituit din donații, în martie 2025, suma de 144 mii lei către o persoană numele Claudia Dan; adică, sora sa # ActiveNews.ro
Domnul președinte Dan a cheltuit 40,6 milioane lei în campania electorală. Putea cheltui maxim 40,5 milioane. Nu asta e cea mai nașpa problemă.
Judecătoarea Adriana Stoicescu, scrisoare deschisă către Bolojan: Domnule Prim Ministru, urâți visceral poporul român. Impreună cu susținătorii dvs doriți ca oamenii simpli să devină sclavi ai unui sistem care le poate decide destinul cu un simplu click # ActiveNews.ro
Domnule Prim Ministru, Pentru că nu mai scap de amărăciunea provocată de imaginea băiețelului cu carnețelul, singur printre nămeți, simt nevoia unei mici spovedanii.
VIDEO Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Ecumenice reacționează la atacurile serviciilor secrete ruse # ActiveNews.ro
Poziția Patriarhiei Ecumenice față de atacul fără precedent lansat de serviciile secrete ruse împotriva Patriarhului Ecumenic Bartolomeu a fost exprimată public de directorul Biroului de Presă al Fanarului,
În condițiile în careaderarea la NATO îi este blocată, UE ar rămâne singurul „debușeu” de politicăexternă pentru Zelenski. Doar că, în capitalele europene a apărut o ideestranie.
Liga Studenților (LS IAȘI) anunță desfășurarea primului demers cultural-editorial studențesc, care constă în traducerea și editarea primei biografii critice a lui Mihai Eminescu, realizată sub forma unei teze de doctorat în limba germană de către Ion Scurtu în 1903, informează site-ul ligastudentilor.net.
Sfântul Petru de Iarnă, miezul anotimpului alb. Ziua când Sfântul Petru coboară să hrănească lupii - 16 ianuarie # ActiveNews.ro
În lumea satului românesc exista, la sfârșitul sec. al XIX-lea și chiar pe la jumătatea sec. al XX-lea, credința că Sfântul Petru ar coborî la 16 ianuarie să hrănească lupii.
16 ianuarie: Închinarea cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru. Minunea eliberării din temniță a Sfântului Petru prin atingerea îngerului trimis de Domnul # ActiveNews.ro
Din Faptele Apostolilor (12, 1-11) se cunoaște că în anul 42, regele Irod Agripa a poruncit ca Sfântul Apostol Petru să fie întemnițat și legat în lanțuri. Dar Sfântul Apostol a fost dezlegat și eliberat de un înger.
Noul ministru ucrainean al Apărării, declarație șocantă: 200.000 de soldați au dezertat, 2 milioane se sustrag mobilizării # ActiveNews.ro
Aproximativ două milioane de bărbați ucraineni se află în atenția autorităților pentru că s-au sustras mobilizării, iar peste 200.000 au dezertat după ce au fost înrolați în armată, arată datele prezentate, miercuri, în fața parlamentului...
Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, pe fondul evenimentelor recente din Iran, au relatat joi media americane, care citează oficialități militare.
ACTUALIZARE: Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou un verdict asupra Legii privind pensiile magistraților, o nouă ședință fiind convocată pentru data de 11 februarie.
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - NOIEMBRIE: Ciprian Ciucu încă nu știe că în curând el va fi zeul caloriferelor reci din București # ActiveNews.ro
Între timp, se depun candidaturile pentru alegerile locale parțiale, stabilite pentru 7 decembrie. Ciprian Ciucu încă nu știe că în curând el va fi zeul caloriferelor reci din București.
Netanyahu i-ar fi cerut lui Trump să amâne atacul asupra Iranului, de teamă că Israelul nu ar putea face față represaliilor # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a amânat luarea unei decizii privind o posibilă lovitură militară asupra Iranului, ca urmare a îngrijorărilor exprimate de Israel și alți aliați, potrivit Axios.
Fostul președinte din Coreea de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru abuz de putere, obstrucționarea justiției și falsificarea de documente în legătură cu încercarea de a instaura legea...
Desfășurarea trupelor europene în Groenlanda nu modifică intenția președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, a afirmat Casa Albă.
Președintele american Donald Trump a lăudat joi ”gestul magnific” al liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă.
Ședință crucială pentru viitorul lui Bolojan în fruntea țării! Curtea Constituțională urmează să decidă dacă va trece reforma pensiilor speciale. Totul în contextul în care 2 judecători CCR ar putea fi suspendați.
Conceptul de scriitor religios nu s-a bucurat de o circulație prea largă în literatura română, în consecință, astăzi avem mari dificultăți de definire. Din considerente politice, în perioada comunistă, dimensiunea religioasă a creatorilor români a fost insistent ascunsă, deformată sau minimalizată.
Calendarul ”Mărturisitoare și Sfinte Românce - 2026” - Omagiul ActiveNews - Familia Ortodoxă de Ziua Națională a Culturii Române și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar # ActiveNews.ro
Revista Familia Ortodoxă în parteneriat cu portalul de știri necenzurate ActiveNews lansează de Ziua Națională a Culturii Române - Ziua lui Mihai Eminescu - Românul Absolut, Calendarul „Mărturisitoare și Sfinte Românce - 2026”, cu 25 de chipuri de Doamne ilustre ale României, care și-au dedicat întreaga viață credinței noastre strămoșești
Emilia Țuțuianu: Anotimpurile poeziei lui Eminescu la Văratic - la nașterea Românului Absolut, Mihai Eminescu. Album de artă # ActiveNews.ro
Printr-un efort încununat de succes, pornit din gândul de a onora cu sfințenie trecutul cultural al zonei Văratic și opera lui Eminescu, s-a editat acest album omagial cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului TEOFAN Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Mihai Eminescu și Biserica Ortodoxă Română - de Pr. lect. univ. dr. Florin Țuscanu. VIDEO: Mihail Bucă și Tronos cântă Eminescu # ActiveNews.ro
Sentimentul religios la Eminescu este înainte de toate pietate, evlavie, moștenită de la mama sa, adică aplecarea spre gesturi ritualice, dar și preferință romantică spre psalmodieri și dangăte de clopote, pentru zidurile sfinte, pentru acel fior tainic la ceas de vecernie: „Lumină lină… ”.
LA NAȘTEREA LUI MIHAI VITEAZUL, în aceeași zi cu MIHAI EMINESCU. Părintele Justin Pârvu și Mănăstirile de la Petru Vodă despre Mihai Viteazul Întregitorul: UN SFÂNT! (15 ianuarie 1558 - 9 August 1601) # ActiveNews.ro
Fără îndoială că este sfânt, ca de altfel majoritatea voievozilor români care și-au iubit neamul, și mai mult decât neamul, dreapta credință a Bisericii de Răsărit. Mihai Viteazul, însă, a excelat mai mult decât toți prin această dorință divină de a unifica pe toți românii, toți locuitorii acestei vechi Dacii
20.000 de români la protestul anti-Guvern și anti-legea Vexler. Se strigă: “Jos Bolojan!”, “Călin Georgescu este președinte!”. Manifestanții au ajuns în Piața Victoriei și scandează ”Jos Guvernul!”, ”Trădătorii!”. Sute de jandarmi au înconjurat zona # ActiveNews.ro
Protest de amploare în Capitală! Mii de oameni s-au adunat în această seară în Piața Universității, nemulțumiți de scumpirile în lanț, de majorarea taxelor și a impozitelor. Oamenii protestează și față de controversata Lege Vexler. Liderul AUR George Simion este alături de românii care sunt tot mai împovărați de taxe și de birurile puse de
Cinste și pomenire veșnică eroului nostru, Mihai Eminescu, martir al neamului românesc! - Andrei Jindiceanu, de Ziua Românului Absolut, cu un portret de George-Sorin Nicolae # ActiveNews.ro
„Limba românească este din acele cu dreaptă măsură; ea n-are consoane pre moi, nici prea aspre, nici vocale prea lungi sau prea scurte: mai toate sunetele sunt medie și foarte curate."
Filmările Zilei cu vrednicul de pomenire Generalul Radu Theodoru: EMINESCU ESTE BIBLIA ROMÂNISMULUI. Sunt ceea ce sunt datorită lui Eminescu! - ARHIVA VIDEO ACTIVENEWS # ActiveNews.ro
Eminescu reprezintă pentru mine esența românității. Pe masa mea de lucru există Biblia și Eminescu - Opera Politică. Aceasta este esențială. Aceasta ne reprezintă. Opera Politică are valoarea permanenței, a eternității.
Eminescu, fratele din închisoare al foștilor deținuți politic. Românul Absolut văzut de Radu Gyr, Dumitru Oniga și Aspazia Oțel Petrescu # ActiveNews.ro
„Fratele nostru Mihai nu numai că a readus pe calea Domnului suflete nefericite din temnițele roșii, ci a și salvat suflete căzute în cea mai neagră deznădejde, datorită tocmai spiritului său profund creștin, al unora dintre poeziile sale”.
Răzvan Belciuganu: Ucraina are 4 milioane de euro și pentru achiziții în fotbal, deși e război de patru ani și țările UE si NATO ajută cu echipamente, bani # ActiveNews.ro
Să salutăm oferta echipei Metalist Harkov din Ucraina, o țară aflată în război, să dea 4 milioane de euro pentru căpitanul de la Dinamo, Cătălin Carjan.
UE trimite trupe în Groenlanda ca să o apere de Trump: Franța – 15 soldați, Germania – 13, Suedia – 3, Norvegia – 2, Marea Britanie -1 # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană face zidîn fața liderului american, arătându-și voința de neclintit de a nu ceda un peticdin pământul groenlandez.
Guvernulbritanic a lansat un joc video (intitulat „Pathways”) – plătit din fonduripublice și susținut de programul ministerului britanic de interne pentruprevenirea și combaterea terorismului (Prevent) – care avertizează tineriijucători că anumite întrebări și opțiuni îi pot pune pe lista autoritățiloranti-terorism.
Proteste ale fermierilor în toată țara. Au ieșit în stradă cu utilajele, nemulțumiți de măsurile guvernlui Bolojan și acordul Mercosur VIDEO # ActiveNews.ro
Fermierii din mai multe zone ale țării au ieșit astăzi pe străzi, într‑un val de proteste declanșat de nemulțumirile față de măsurile anunțate de Ilie Bolojan.
TOTUL PENTRU EMINESCU! Părintele Justin: ”Pe Eminescu l-am iubit - poeziile lui sunt ca rugăciunea” - VIDEO din Piața Universității # ActiveNews.ro
„Noi ne-am păstrat aici sărăcia și neamul, după cum spune Poetul (Mihai Eminescu). Aici ne-am născut, aici avem și drepturile noastre. Și mai mult, am fost aici permanent de strajă Europei de Apus și rămânem și mai departe în aceeași gândire creștin ortodoxă, a păcii, a liniștii și a dragostei întregii lumi. Aceasta este concepția, gândirea
Depopularea Europei nu mai poate fi oprită. Mai multe decese decât nașteri în Europa, pentru prima dată de la Primul Război Mondial # ActiveNews.ro
Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în Europa mor mai mulți oameni decât se nasc. Așa reiese din cifrele publicate de biroul național de statistică al Franței, INSEE.
EVZ: Oana Zamfir, de la Digi FM, ține o lecție de presă. Despre cum se cade liber, cu capul înainte (VIDEO) # ActiveNews.ro
Dialog între Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM - pardon de expresie! - pe tema generată de faptul că jurnalistul Patrick Andre de Hillerin l-a prins pe Nicușor Dan cu pantalonii în vine, atunci când acesta se afla în grădinița pentru copii cu probleme speciale,
Mesajul lui Călin Georgescu de Ziua Culturii Naționale: ”De ce Eminescu când ne e greu și doare? Astăzi îl privim pe Eminescu ca pe un reper viu, care ne reașează moral, între demnitate și deriva de la adevăr” - VIDEO # ActiveNews.ro
Fără adevăr și conștiință, nedreptatea devine o stare de fapt, iar crizele naționale tind să se adâncească. Recurgerea la figura lui Mihai Eminescu nu este doar un exercițiu de admirație
Lucian Ciuchiță: Ziua Inculturii cu cei patru călăreți ai Apocalipsei Culturii Române # ActiveNews.ro
Cum expresia „E ceva putred în Danemarca” a devenit, din cauza uzitării abuzive, o vorbă fără „vlagă” și chiar fără conținut, am apelat la una nouă: „Puc blocat la mantinelă”, menită să ne trezească neuronii adormiți de atâta incultură.
