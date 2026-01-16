Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”

13:50

Salariu, subiect tabu la locul de muncă, nu va mai fi secret din iunie 2026, firmele vor fi obligate să spună clar cât oferă pentru fiecare poziție, încă din anunțul de angajare. Este schimbarea majoră care va intra în vigoare în iunie și va aduce modificări atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Până acum […]