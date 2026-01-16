Ambasada Franței în România: Prezența militară franceză pe teritoriul țării nu este legată de negocierile comerciale UE-Mercosur
RFI, 16 ianuarie 2026 21:20
Ambasada Franței în România a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, că informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora Franța ar fi „extrem de nemulțumită” de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar și prezența militară franceză pe teritoriul țării noastre, sunt false.
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
19:40
„Marș la Moscova”, un mesaj pentru revendicarea simbolurilor naționale. Interviu cu Adrian Băzăvan, activistul care a proiectat mesajul # RFI
Motociclistul care a proiectat pe o clădire mesajul "Marș la Moscova", la protestul de joi seara din Piaţa Universităţii, a fost amendat cu 1000 de lei, a transmis Jandarmeria București. Adrian Băzăvan, motociclistul în cauză și fondator al asociației Lupii Tricolori, spune că își asumă amenda. Băzăvan explică la RFI că a proiectat mesajul ca să le amintească suveraniștilor că simbolurile naționale nu trebuie folosite în scop politic.
Acum 4 ore
18:20
Șeful Executivului a început seria întâlnirilor cu primarii în capitala Moldovei. Principalele teme de discuție au fost bugetul de stat ce urmează să fie aprobat în februarie, taxele și impozitele locale stabilite deja în decembrie și finanțările disponibile prin programul Anghel Saligny.
18:20
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, este dezamăgit de amânările succesive ale judecătorilor Curții Constituționale, care trebuie să decidă dacă legea referitoare la pensiile magistraților este constituțională sau nu. În opinia liderului UDMR, aceste amânări ridică o problemă de credibilitate.
Acum 12 ore
13:20
Nicușor Dan salută decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru Programul SAFE # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază, vineri, că aprobarea de către Comisia Europeană a proiectelor incluse de România în Programul SAFE reprezintă ”o oportunitate strategică de a accelera investiţiile necesare în revitalizarea industriei naţionale de apărare”. România primeşte 16 miliarde de euro, având astfel ”o şansă foarte bună de a-şi asuma astfel rolul de partener responsabil şi contribuie la efortul comun european”.
12:20
România a reușit să dubleze în doar șase luni gradul de absorbție a fondurilor europene. O spune la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care precizează că ritmul va fi menținut și anul acesta.
11:50
Nemulțumiri la Iași după ce, din acest an, persoanele cu dizabilități nu mai sunt scutite de plata taxelor și impozitelor locale. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, spune că a aplicat legea, dar că această categorie va beneficia de alte facilități, cum ar fi locuri gratuite de parcare.
11:50
CCR a amânat pentru a patra oară pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor| Termen stabilit pentru 11 februarie # RFI
Potrivit unei informări a CCR, judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei şi a expertizei contabile extrajudiciare care a fost depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie joi, 15 ianuarie.
11:30
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, o apără la RFI pe Emilia Șercan, după ce jurnalista de la PressOne a dezvăluit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în teza sa de doctorat. Ulterior, ea a fost atacată public atât de PSD, cât și de diverși internauți. Emilia Șercan trebuie protejată, crede Dragoș Pîslaru.
10:50
”Mai întâi, trebuie să îndeplinim reforma pensiilor speciale, ca să pot redeschide orice discuție cu Comisia Europeană cu privire la banii din PNRR”. Declarațiile au fost făcute la RFI de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. ”Mai întâi pui ceva pe masă, ca să poată cineva să te ia în serios, nu mergi cu dacă și cu parcă”, afirmă el.
08:50
Jurnalista Emilia Șercan a devenit ținta unor atacuri furibunde în mediul online după ce a scris despre plagiatul ministrului justiției, Radu Marinescu.
08:50
Acum 24 ore
07:00
La începutul acestei săptămâni, Consiliul Concurenței a anunțat finalizarea unei anchete în premieră și sancțiunile care au fost aplicate.Este pentru prima oară când în România se dovedește o încălcare a regulilor concurenței pe o piață extrem de sensibilă. Concret, este vorba despre piața muncii.
Ieri
19:50
Numărul cauzelor primite spre soluționare de procurori în legătură cu infracțiuni ca negarea Holocaustului, propagandă legionară sau apologia persoanelor condamnate pentru crime de război s-a dublat în 2025 față de 2024, dar numărul persoanelor inculpate pentru astfel de delicte, deși a crescut de 10 ori, rămâne totuși foarte mic, potrivit datelor oferite în exclusivitate pentru RFI România de Biroul de Informare și Relații Publice al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
18:20
”Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare" este mesajul pe care președintele Nicușor Dan l-a transmis pe Facebook, de Ziua Culturii Naționale. Cu acest prilej, Nicușor Dan a anunțat că sala de teatru din Palatul Cotroceni va fi pusă la dispoziție, gratuit, pentru reprezentații ale trupelor independente de tineri actori și ale trupelor de liceeni. Deși gestul președintelui este o idee bună în teorie, sala de teatru nu este potrivită pentru proiecte independente, spune la RFI Matei Martin, jurnalist Radio România Cultural și redactor-șef la Observator Cultural.
16:10
Curtea Constituțională așteptată să se pronunțe pe legea pensiilor speciale | Am putea vedea un blocaj la nivelul CCR (Expert) # RFI
Pe 16 ianuarie, Curtea Constituțională este așteptată să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților. Asta dupa ce în luna decembrie a anului trecut a fost decizia a fost amânată de 3 ori. Primul termen al dezbaterii pe legea reformei pensiilor magistraților a fost stabilit pe data de 10 decembrie. Dar, magistrații constituționaliști au amânat luarea unei decizii până pe 28 decembrie. Atunci, patru dintre cei nouă membri ai CCR au părăsit însă ședința în timpul unei pauze. Pronunțarea a fost programată pentru a doua zi, pe 29 decembrie, însă nu a mai avut loc, după ce aceiași patru judecători au decis să nu participe deloc la ședință, așa încât nu a fost asigurat cvorumul necesar.
15:30
Nicuşor Dan: Mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei între marile puteri| România va continua să fie un partener de încredere # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în cadrul întâlnirii cu cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei între marile puteri şi că a solicitat diplomaţilor noştri să aibă capacitatea să se adapteze acestor realităţi, să anticipeze realităţile viitoare şi să reacţioneze prompt faţă de acestea. Şeful statului a mai anunţat că, pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere şi va urmări aceiaşi politică externă, întemeiată pe triada Uniunea Europeană-NATO - Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.
14:30
Curtea de Apel București respinge suspendarea Comitetului de la Guvern pentru legile Justiției # RFI
Curtea de Apel București a respins joi cererea de suspendare a activității grupului de lucru care a fost constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan pentru modificarea legilor justiției. Solicitarea a fost considerată de instanță neîntemeiată, însă decizia nu este definitivă. Potrivit unui comunicat de presă eliberat în aceeași zi, secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a contestat la rândul ei legitimitatea juridică a grupului de lucru.
13:50
Nicuşor Dan: Doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii.
13:20
Ciprian Ciucu: Proiectele deja începute vor fi finalizate| Reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai, Pasajul Basarab, Prelungirea Ghencea, Patinoarul Flamaropol, printre priorităţi # RFI
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă joi că proiectele deja începute de către Primăria Capitalei se vor întâmpla şi vor fi finalizate. El precizează că s-a văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţe proiectele cu fonduri europene şi lucrările nu vor stagna. PMB anunţă că reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care a atras fonduri europene. De asemenea, potrivit News.ro, primarul vrea să facă recepţia la pasajul Basarab, la starea fizică actuală, pentru a putea începe lucrări de remediere.
12:50
Vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie | Temperaturile scad până la minus 16 grade Celsius # RFI
Meteorologii anunţă că, până în 20 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile vor coborî până la minus 16 grade şi se vor înregistra prcipitaţii mixte şi polei.
10:20
Proiectul de lege privind reforma administrației este binevenit, spune la RFI primarul USR al Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu. Documentul pus în dezbatere publică prevede între altele că 13.000 de posturi din administraţia locală vor fi desfiinţate până în luna iunie. De asemenea, proiectul vizează reducerea numărului de polițiști locali, în funcție de numărul de locuitori.
10:10
Nava NB 970, construită pentru grupul Prysmian, cea mai mare navă construită vreodată pe Șantierul Naval Vard Shipyards România - Tulcea, a părăsit recent șantierul îndreptându-se spre Norvegia.
09:00
La Palatul Culturii din Iași, muzeografii și restauratorii și-au început programul prin a le explica vizitatorilor nemulțumirile lor, purtând banderole albe la braț. Celia Iacob, președinta sindicatului din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, avertizează că muzeele riscă să se depopuleze.
08:40
07:00
La șapte luni de la instalare, guvernul Bolojan trece la al doilea pilon pe care se sprijină ajustarea bugetară. Reamintim, programul de reducere a deficitului bugetar are trei componente importante: creșterea taxelor și impozitelor, reducerea cheltuielilor bugetare, în special a celor de personal, și prioritizarea investițiilor publice.
14 ianuarie 2026
22:50
De la 1 februarie, românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical. Măsura, adoptată de Guvern în ultima ședință din 2025, are în vedere descurajarea "concediilor fictive", după cum a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. O decizie care a stârnit nemulțumirea asociațiilor de pacienți, care cer ca anumite categorii de bolnavi să fie exceptate de la măsura privind neplata primei zile de concediu medical.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele prin care a luat act de demisia ministrului Educaţiei, Daniel David şi îl desemnează interimar pe Ilie Bolojan pe acest portofoliu. Deși premierul a anunțat că un responsabil la învățământ va fi propus până la finalul lunii, negocierile pentru bugetul acestui sector, pe anul în curs, ar trebui deja să înceapă. Mihai Peticilă, jurnalist la Edupedu, atrage atenția la RFI că Ilie Bolojan nu este un bun negociator pe acest domeniu.
16:20
Reforma Administrației, pusă în dezbatere publică | Nu l-aș numi un proiect de reformă. Reformele presupun schimbarea unor mecanisme (Expert) # RFI
Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul de reformă din administrația publică. Documentul prevede o reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrație, fără că măsurile să afecteze salariile de bază. Cabinetul unui ministru va putea avea cel mult trei angajați. De asemenea, sunt stipulate majorări de impozite pentru clădirile ilegale şi restricţii pentru datornicii care vor să vândă sau să cumpere locuinţe şi maşini. Se introduc indicatori de performanță pentru bugetari, examen la 4 ani pentru funcționarii publici. Se prevede și majorarea amenzilor contravenționale cu 30%. Economiile estimate pentru acest an depășesc 3 miliarde de lei. Guvernul urmează să-și asume răspunderea în Parlament pe acest proiect de lege, probabil, săptămâna viitoare.
13:50
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul prin care ia act de demisia lui Daniel David din funcția de ministru al Educației și Cercetării, a anunțat Administrația Prezidențială. Prin același decret se constată încetarea funcției de membru al Guvernului. Potrivit Agerpres, șeful statului a semnat și decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcția de ministru interimar al Educației și Cercetării.
13:40
INS: Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 a fost 9,7%, comparativ cu luna decembrie 2024| Energia electrică s-a scumpit cel mai mult, cu aproape 61% # RFI
Rata anuală a inflaţiei, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024, a fost 9,7%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În luna noiembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a fost 9,8%, comparativ cu luna noiembrie 2024.
13:10
Robot de self-check și acces liber la raft în noua bibliotecă a Facultății de Istorie din Iași # RFI
Studenții Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au acum la dispoziție o bibliotecă modernă. După luni întregi în care volumele valoroase au stat în cutii, în așteptarea unui spațiu adecvat, un corp de clădire proaspăt renovat a devenit noul hub cultural al facultății.
13:00
Reacția premierului Ilie Bolojan privind presupusul plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, este tardivă. Iată ce spune la RFI experta în advocacy de la Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Oana Preda. În opinia ei, ”pare că probitatea morală contează foarte puțin, ce contează acum este să avem niște liniște în coaliție”.
11:00
Subiectul unirii Republicii Moldova cu România nu este pe agendă, spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan. El comentează afirmația făcută la un podcast britanic de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a precizat că ar vota ”DA” la un eventual referendum privind unirea cu România. O declarație care a provocat un val de reacții atât la Chișinău, cât și la București.
10:20
PSD caută nod în papură în privința subiectului legat de acordul Mercosur. O spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, după ce social-democrații au afirmat că decizia României de a susține documentul fără anumite garanții pentru fermierii români reprezintă un act de trădare.
08:40
Premierul, la TVR, despre ministrul Justiției: „Eu sper că o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu” (TVR Info) # RFI
13 ianuarie 2026
18:00
România, tot mai aproape de aderarea la OCDE, după obținerea celui de-al 19-lea Aviz Formal al Comitetului pentru Politicile de Mediu # RFI
România a obținut, astăzi, cel de-al 19-lea Aviz Formal al Comitetului OCDE pentru Politicile de Mediu, la o săptămână distanță după Avizul Formal cu numărul 18, aferent Comitetului pentru Chimicale și Biotehnologie, anunță Luca Niculescu, secretar de stat pentru aderarea la OCDE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
17:20
Poziția României cu privire la decizia de a susține Acordul UE - Mercosur este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică, cu implicații inclusiv din perspectiva obiectivelor de politică externă ale României, transmite Ministerul Afacerilor Externe.
16:20
Prelungirea plafonării prețurilor la gaze aduce avantaje unor actori din piață și dezavantaje consumatorilor (Expert) # RFI
Ministrul Energiei lanseaza scenariu renunțări treptat la plafonarea prețurilor la gazele naturale. Bogdan Ivan, anunţă că „are mare încredere” că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, preţurile la gazele naturale nu vor creşte. El spune că, în situaţii excepţionale, care ţin de pieţele externe, dacă va fi nevoie se va face o plafonare graduală, timp de încă un an.
13:00
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură| Sunt saloane unde temperaturile ajung la 16 grade # RFI
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii. Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală. În unele zone ale spitalului, spune Dr. Alexandru Rogobete, sunt numai 16 grade celsius. La acest institut s-au amânat deja intervenţiile chirurgicale care nu sunt urgenţe, iar internările au fost temporizate tot în funcţie de urgenţa acestora.
10:20
Stelian Ion la RFI: Scandalul de plagiat în mod normal ar trebui să ducă la demisia lui Marinescu # RFI
PSD a lansat un atac incalificabil la adresa Emiliei Șercan, pe modelul hoțul strigă hoții. Iată ce spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista de la PressOne că a plagiat în peste jumătate din teza sa de doctorat. Radu Marinescu a respins acuzația, în timp ce PSD a lansat un atac extrem de dur la adresa jurnalistei, pe care o etichetează drept impostoare.
10:10
Justiția prin lentila camerei de filmat. Cum se transformă poveștile deținuților în lecții de viață # RFI
O docu-serie produsă de ieșeanca Mara Crăcăleanu, stabilită acum la Londra, explorează destinele unor condamnați din penitenciare. Totul a pornit de la scurtmetrajul documentar „Near Light”, în regia lui Niccolo Salvato, prezentat anul trecut inclusiv Comisiei Europene.
09:10
Cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției: Comisia de Etică a Universității din Craiova va discuta într-o ședință extraordinară, pe 16 ianuarie, oportunitatea analizei în cazul tezei de doctorat a lui Radu Marinescu (EduPedu) # RFI
08:30
Ministrul Justitiei, Radu Marinescu, spune că nu va demisiona dacă premierul i-o va cere.Este o reacție după ce jurnalista Emilia Șercan a scris că ministrul justiției și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat.
07:00
Există în ultimii ani o preocupare serioasă pe tema reindustrializării economiei românești. Desigur, termenul este pretențios, pentru că în pofida scăderii ponderii în PIB a sectorului industrial, trebuie să vedem că totuși industria rămâne cea mai puternică ramură a economiei românești cu o pondere de 18% în PIB urmată de comerț cu 17% din PIB.
12 ianuarie 2026
18:00
Viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, se află în atenția Agenției Naționale de Integritate, care a constatat o stare de incompatibilitate pentru perioada 2021-2023. Romocean contestă interpretarea ANI și spune că așteaptă finalizarea procedurii. În paralel, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, are în această săptămână termen la Curtea de Apel într-un alt dosar deschis tot de Agenția Națională de Integritate.
17:30
INSP: Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere # RFI
Specialiştii în sănătate publică recomandă persoanelor cu risc crescut de boală să se vaccineze antigripal fără întârziere, în contextul intensificării circulaţiei unei subtulpini a virusului gripal A(H3N2) şi al debutului sezonului gripal în România. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, și în țara noastră a fost detectată aceeaşi tulpină a virusului gripal care circulă la nivel internaţional, care nu se regăsește printre tulpinile de gripă selectate pentru vaccinările din acest an. Chiar și în aceste condiții, spun specialiștii, vaccinul gripal continuă sa ofere protecție împotriva formelor severe.
16:20
Bogdan Ivan: Mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni fără acces la căldură # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură, el arătând că nu are cum să rezolve în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani. Ministrul a mai spus că, în continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani. Ministrul Energiei a anuţat că în cursul zilei se va întâlni cu primarul general şi cu reprezentanţii Termoenergetica.
16:00
Industria și sectorul tehnologiei înalte din România vor avea cel mai mult de câștigat în urma acordului cu Mercosur (Economist) # RFI
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur a generat discuții aprinse în România, între susținători acordului și critici preocupați de protecția agriculturii autohtone. Deși este un subiect intens dezbătut, în special din cauza temerilor fermierilor, acordul ne oferă câteva avantaje strategice și economice extrem de clare. Pe de o parte, ne deschide niște piețe de export, pe de altă parte, consumatorul român va avea acces la produse mai ieftine, spune la RFI economistul Dragoș Cabat.
13:20
Meteorologi: Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu minime între minus 20 şi minus 10 grade # RFI
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade. În Capitală, minimele vor coborî până la minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească. Noaptea trecută, minimele au coborât, în medie, până la minus 15 grade, iar în Capitală, până la minus 10 grade. Începând de joi, temperaturile vor fi în uşoară creştere, cu maxime pozitive de până la 7-8 grade şi cu minime între minus 7 şi plus 2 grade. Meteorologii nu exclud ca în această iarnă să se mai înregistreze zile şi nopţi foarte geroase.
