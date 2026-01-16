Ambasada Franței în România: Prezența militară franceză pe teritoriul țării nu este legată de negocierile comerciale UE-Mercosur

13:20

Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade. În Capitală, minimele vor coborî până la minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească. Noaptea trecută, minimele au coborât, în medie, până la minus 15 grade, iar în Capitală, până la minus 10 grade. Începând de joi, temperaturile vor fi în uşoară creştere, cu maxime pozitive de până la 7-8 grade şi cu minime între minus 7 şi plus 2 grade. Meteorologii nu exclud ca în această iarnă să se mai înregistreze zile şi nopţi foarte geroase.