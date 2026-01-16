Comitetul palestinian care va guverna Gaza sub supravegherea SUA s-a reunit la Cairo. Armata israeliană a folosit grenade asomatoare și gaze lacrimogene într-un atac în Cisiordania

10:10

Președintele Donald Trump a declarat miercuri, în Biroul Oval, că uciderile protestatarilor în Iran s-au oprit, bazându-se pe informații de la „surse foarte importante de cealaltă parte”. „Ni s-a spus că uciderile din Iran se opresc, și că s-au oprit – se opresc. Și că nu există planuri de execuții… Ni s-a spus pe surse […]