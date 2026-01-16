Mihai Stoica, scandal cu fanii lui FC Argeş! Oficialul FCSB-ului a fost înjurat şi a ripostat

16:20

FCSB pregătește o surpriză pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș, primul oficial din 2026. Joyskim Dawa ar putea fi titular contra piteștenilor, în duelul care se va disputa azi, de la ora 20:00. Fundașul central de 29 de ani nu a mai bifat un meci oficial la FCSB din martie 2025. La momentul respectiv, Dawa era integralist […] The post Ce surpriză pregătește FCSB pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș. Jucătorul care ar putea fi titular appeared first on Antena Sport.