Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: “Şi-a scos banii”
Antena Sport, 16 ianuarie 2026 19:50
Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul. În condiţiile în care se vorbeşte de o posibilă plecare a lui Politic de la FCSB, Becali a spus că nu i-ar da drumul […] The post Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: “Şi-a scos banii” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
20:00
Marc-Andre Ter Stegen, portarul clubului spaniol FC Barcelona, este aşteptat la Girona, ca împrumut, până la finalul sezonului, scrie vineri presa spaniolă. Revenit la începutul lunii decembrie 2025 după o lungă accidentare la spate, Marc-Andre Ter Stegen (33 de ani) a jucat un singur meci pentru FC Barcelona în acest sezon, şi anume în 16-imile […] The post Ter Stegen pleacă de la Barcelona! Echipa la care va evolua appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
19:50
Acum 30 minute
19:40
Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan. Antrenorul croat al „câinilor” a dezvăluit că a purtat un dialog cu căpitanul echipei, în urma interesul manifestat de Metalist 1925 Harkov. Formația din Ucraina oferea suma de patru milioane și jumătate de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, însă Dinamo a refuzat oferta, ținând cont […] The post Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
19:20
Radu Drăgușin a revenit pe gazon după aproape 11 luni de la acea accidentare gravă, însă fundașul român și-a dat seama că nu va beneficia de multe minute din partea tehnicianului Thomas Frank, motiv pentru care a forțat un transfer în Italia. AS Roma a înaintat o ofertă pentru stoperul în vârstă de 23 de […] The post Transferul lui Radu Drăgușin a picat! Românul rămâne la Tottenham appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:00
“Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu # Antena Sport
Ionel Dănciulescu (49 de ani) e de părere că România are şanse mari să treacă de Turcia înainte de barajul tricolorilor cu naţionala pregătită de Vincenzo Montella. Dănciulescu mizează pe experienţa selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), ce a pregătit în trecut şi naţionala Turciei. Ionel Dănciulescu mizează pe Mircea Lucescu în barajul României cu […] The post “Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
18:50
Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită # Antena Sport
Inter, antrenată de Cristi Chivu, a respins o ofertă făcută de clubul Galatasaray Istanbul pentru Hakan Calhanoglu, dar viitorul mijlocaşului turc la clubul italian este incert după încheierea actualului sezon, conform Football Italia. Galatasaray Istanbul urmăreşte mai mulţi mijlocaşi din Serie A, inclusiv pe Youssouf Fofana de la AC Milan şi pe Hakan Calhanoglu de la Inter Milano. Inter a refuzat oferta de la Galatasaray pentru Hakan Calhanoglu Potrivit SportsDigitale, clubul italian a respins o ofertă […] The post Hakan Calhangoglu, aproape de plecarea de la Inter. Răspunsul dat de echipa lui Cristi Chivu, după oferta primită appeared first on Antena Sport.
18:40
Marius Șumudică, a doua înfrângere în Arabia Saudită! Echipa românului, decimată cu 4-1 # Antena Sport
Echipa lui Marius Șumudică avea moralul ridicat după succesul obținut etapa trecută în campionatul din Arabia Saudită, însă bucuria a durat doar câteva zile. Al-Okhdood a suferit un eșec usturător în deplasare, pe terenul celor de la Al-Khaleej, în etapa cu numărul 16. Formația pregătită de tehnicianul român nu a avut nicio șansă. Al-Khaleej – […] The post Marius Șumudică, a doua înfrângere în Arabia Saudită! Echipa românului, decimată cu 4-1 appeared first on Antena Sport.
18:10
Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo # Antena Sport
La doar o zi după ce l-a prezentat oficial pe Rareș Pop, Petrolul Ploiești a confirmat un alt transfer, de această dată în compartimentul defensiv. „Găzarii l-au convins pe Andres Dumitrescu, jucător dorit și de Dinamo. Fundașul stânga a rămas liber de contract după despărțirea de Slavia Praga, însă a revenit spectaculos în prima ligă […] The post Andres Dumitrescu, revenire spectaculoasă în Liga 1! Cu ce echipă a semnat fundașul dorit de Dinamo appeared first on Antena Sport.
18:10
Gigi Becali i-a propus lui Dan Şucu să îi facă o ofertă pentru Bîrligea: “Poate să fie cel mai mare duşman” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) i-a propus lui Dan Şucu (62 de ani) să îi facă o ofertă pentru atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea (25 de ani). Gazzetta dello Sport a scris că mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de atacantul campioanei României. Una dintre ele ar fi chiar Genoa. Becali a transmis că, […] The post Gigi Becali i-a propus lui Dan Şucu să îi facă o ofertă pentru Bîrligea: “Poate să fie cel mai mare duşman” appeared first on Antena Sport.
18:10
Ianis Zicu, replică fermă pentru Gică Popescu. Tensiuni la Farul înainte de primul meci din 2026: „Am cerut trei jucători” # Antena Sport
Ianis Zicu i-a dat o replică fermă lui Gică Popescu, în privința transferurilor de la Farul. Președintele constănțenilor declarase inițial faptul că nu e obligatoriu ca echipa să realizeze noi mutări, în această iarnă. „(Când vin transferurile?) De ce trebuie să vină neapărat transferuri? Avem un lot echilibrat. Încercăm să mizăm mult mai mult pe tineri, așa […] The post Ianis Zicu, replică fermă pentru Gică Popescu. Tensiuni la Farul înainte de primul meci din 2026: „Am cerut trei jucători” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:40
Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan. Giuleștenii sunt la un pas să bată palma cu Aris Salonic, echipă la care evoluează internaționalul român de 26 de ani. Gigi Becali a recunoscut că a fost sunat de impresarul Florin Vulturar, care este și finul său, cu […] The post Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” appeared first on Antena Sport.
17:30
Gigi Becali a trecut repede peste plecarea lui Adrian Șut de la FCSB și a anunțat deja venirea lui Ofri Arad, mijlocașul care a îmbrăcat tricoul celor de la Kairat Almaty în acest sezon. Patronul celor de la FCSB a anunțat și un alt transfer la campioana României, însă, s-a lovit de refuzul jucătorului, care […] The post Gigi Becali l-a anunțat pe înlocuitorul lui Adrian Șut: „E terminată treaba” appeared first on Antena Sport.
17:20
Ce transferuri vrea Daniel Oprița la Steaua și care sunt „armele” echipei în lupta pentru play-off # Antena Sport
Steaua București se pregătește pentru sprintul spre play-off-ul Ligii a II-a. „Militarii” ocupă momentan poziția a opta în clasament, cu 30 de puncte, și mai au de jucat, pe rând, cu Voluntari (în deplasare), CSM Slatina (acasă), Afumați (d) și Politehnica Iași (a). Steliștii se antrenează în Ghencea, iar între 19 și 30 ianuarie vor […] The post Ce transferuri vrea Daniel Oprița la Steaua și care sunt „armele” echipei în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
17:20
Gigi Becali a confirmat că un jucător important al FCSB-ului ratează meciul cu Argeş! Când se rezolvă situaţia # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că Andre Duarte (28 de ani) nu va putea juca în meciul FCSB-ului cu FC Argeş. Argeş – FCSB se dispută în această seară, de la ora 20:00, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Situaţia lui Duarte cu viza nu […] The post Gigi Becali a confirmat că un jucător important al FCSB-ului ratează meciul cu Argeş! Când se rezolvă situaţia appeared first on Antena Sport.
17:10
Sporting – Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15). Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto # Antena Sport
Sporting Lisabona o întâlnește în această seară pe Casa Pia în meciul care deschide returul de campionat din Liga Portugal. Formația antrenată de Rui Borges se află pe locul secund înaintea întâlnirii și se poate apropia provizoriu la patru puncte de liderul FC Porto. Sporting – Casa Pia se vede în AntenaPLAY, casa fotbalului lusitan. […] The post Sporting – Casa Pia LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 22:15). Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto appeared first on Antena Sport.
17:10
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie, de la interesul din Italia pentru Daniel Bîrligea până la noul transfer făcut de Dinamo. 1. Bîrligea, țintă în Serie A Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A, e anunțul Gazzetta dello Sport. Atacantul de la FCSB e pe radarul mai multor cluburi […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie appeared first on Antena Sport.
17:10
Manchester City a dat lovitura! Acord total pentru fotbalistul de 55 de milioane de euro # Antena Sport
Manchester City a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor și este gata să oficializeze aducerea unui fundaș evaluat la 55 de milioane de euro. Este vorba despre nimeni altul decât Marc Guehi, jucătorul care se află în ultimele șase luni de contract cu cei de la Crystal Palace. „Cetățenii” au venit cu o […] The post Manchester City a dat lovitura! Acord total pentru fotbalistul de 55 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
17:00
„Vor fi probleme”. Darius Olaru, mesaj categoric înainte de FC Argeș – FCSB. De ce se teme căpitanul campioanei # Antena Sport
Darius Olaru a prefațat duelul dintre FC Argeș și FCSB, din prima etapă din 2026. Partida se va disputa azi, de la ora 20:00, în runda a 22-a din Liga 1. Darius Olaru se teme de starea gazonului de la Mioveni. Căpitanul roș-albaștrilor s-a declarat convins de faptul că suprafața de joc nu se va […] The post „Vor fi probleme”. Darius Olaru, mesaj categoric înainte de FC Argeș – FCSB. De ce se teme căpitanul campioanei appeared first on Antena Sport.
16:50
România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” debutează la Campionatul European de Handbal Masculin # Antena Sport
România debutează astăzi la EHF EURO 2026, turneu final care este găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia. În primul meci din faza preliminară a competiției, naționala antrenată de George Buricea o va întâlni pe Portugalia. Duelul se va disputa în sala Jyske Bank Boxen, din Herning, Danemarca. Meciul dintre România și Portugalia va fi transmis […] The post România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” debutează la Campionatul European de Handbal Masculin appeared first on Antena Sport.
16:50
“Ca la Năstase sau la Nadia” Planul milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul! # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoşani, visează ca echipa pe care o finanţează să câştige campionatul. Iftime e de părere că, dacă îşi va îndeplini acest vis, se va crea o emulaţie în judeţul pe care îl conduce, iar mulţi copii vor începe să meargă la fotbal. Valeriu Iftime este preşedintele Consiliului […] The post “Ca la Năstase sau la Nadia” Planul milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul! appeared first on Antena Sport.
16:40
FCSB are ofertă pentru Dennis Politic! Unde poate ajunge jucătorul care l-a dezamăgit pe Gigi Becali # Antena Sport
În ziua în care va juca primul meci oficial din 2026, FCSB a primit o ofertă pentru Dennis Politic. Jucătorul transferat la începutul acestui sezon de la rivala Dinamo ar putea pleca după jocul de la Mioveni. Fotbalistul este dorit de grecii de la Panetolikos, formație clasată pe locul 9. Aceștia ar dori să îl […] The post FCSB are ofertă pentru Dennis Politic! Unde poate ajunge jucătorul care l-a dezamăgit pe Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
16:30
Al doilea transfer al iernii la Rapid. Giuleștenii i-au adus un nou portar lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Rapid a oficializat al doilea transfer al iernii. Giuleștenii l-au prezentat pe Dejan Iliev, portar în vârstă de 30 de ani care în acest sezon a evoluat pentru UTA. Dejan Iliev, cotat la suma de 450.000 de euro, a semnat cu Rapid un contract valabil până în vara lui 2027, cu opțiune de prelungire. Al doilea transfer […] The post Al doilea transfer al iernii la Rapid. Giuleștenii i-au adus un nou portar lui Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
16:30
Legendele “câinilor” salută venirea la Dinamo a jucătorului de la AC Milan: “S-au orientat bine” # Antena Sport
Foştii atacanţi legendari ai lui Dinamo, Ionel Dănciulescu (49 de ani) şi Marius Niculae (44 de ani) consideră un transfer bun venirea lui Matteo Duţu (20 de ani) la echipa din Ştefan cel Mare. Dorit şi de Universitatea Craiova, Matteo Duţu s-a înţeles cu Dinamo. El are 9 meciuri jucate pentru naţionala U21 a României. […] The post Legendele “câinilor” salută venirea la Dinamo a jucătorului de la AC Milan: “S-au orientat bine” appeared first on Antena Sport.
16:20
Ce surpriză pregătește FCSB pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș. Jucătorul care ar putea fi titular # Antena Sport
FCSB pregătește o surpriză pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș, primul oficial din 2026. Joyskim Dawa ar putea fi titular contra piteștenilor, în duelul care se va disputa azi, de la ora 20:00. Fundașul central de 29 de ani nu a mai bifat un meci oficial la FCSB din martie 2025. La momentul respectiv, Dawa era integralist […] The post Ce surpriză pregătește FCSB pentru echipa de start la meciul cu FC Argeș. Jucătorul care ar putea fi titular appeared first on Antena Sport.
16:20
Rapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Chiar și la conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus București, Costel Gâlcă a vorbit iarăși despre transferuri. Conducerea a pregătit însă o lovitură de proporții și l-a convins pe Olimpiu Moruțan să vină în Giulești. Pentru moment nu se știe tipul de transferul, întrucât aceștia iau în calcul ambele variante: împrumut sau transfer definitiv. […] The post Rapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
16:10
Costel Gâlcă nu se dezminte! Mesajul categoric pentru conducerea Rapidului: “Aşteptăm în continuare” # Antena Sport
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, nu a ţinut cont de criticile venite în ultima perioadă şi şi-a menţinut discursul. Tehnicianul de 53 de ani a vorbit la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Metaloglobus, primul oficial din 2026, că aşteaptă în continuare mai multe transferuri. Până în acest moment, la Rapid au venit […] The post Costel Gâlcă nu se dezminte! Mesajul categoric pentru conducerea Rapidului: “Aşteptăm în continuare” appeared first on Antena Sport.
16:10
“Să fie clar!”. Gigi Becali, anunț tranșant după ce s-a zvonit că Daniel Bîrligea poate pleca în Serie A # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o primă reacție după ce jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au scris că mai multe cluburi din Serie A îl au pe “radarul” lor pe Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a transmis că el își dorește să câștige campionatul, semn că atacantul nu va fi cedat în această perioadă […] The post “Să fie clar!”. Gigi Becali, anunț tranșant după ce s-a zvonit că Daniel Bîrligea poate pleca în Serie A appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:50
LPF a anunţat programul următoarelor etape din Liga 1! Când are loc meciul Universitatea Craiova – FCSB # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat programul etapelor 24, 25, 26 şi 27 din Liga. În această perioadă vor avea loc mai multe dueluri interesante, precum Dinamo – Universitatea Craiova, Universitatea Craiova – FCSB, CFR Cluj – U Cluj sau Rapid – Petrolul. LPF a anunţat că orele de disputare ale partidelor Csikszereda – UTA […] The post LPF a anunţat programul următoarelor etape din Liga 1! Când are loc meciul Universitatea Craiova – FCSB appeared first on Antena Sport.
15:20
Motivul pentru care Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan! Cum se poate realiza transferul # Antena Sport
Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist Harkov, dar aceasta a fost refuzată de conducerea formaţiei din Ştefan cel Mare. Clauza de reziliere a lui Cătălin Cîrjan este de 5 milioane de euro, iar Dinamo nu se mulţumeşte cu oferta trimisă de formaţia din Ucraina, aşteptând […] The post Motivul pentru care Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan! Cum se poate realiza transferul appeared first on Antena Sport.
14:30
Conacul lui Cristiano Ronaldo de 34,5 mil. de € e gata! “CR7” are plajă privată și un tunel subteran secret # Antena Sport
Cristiano Ronaldo este unul dintre jucătorii de fotbal care încasează cei mai mulți bani, atât prin prisma contractului pe care îl are alături de Al-Nassr, cât și a contractelor de publicitate pe care le-a semnat de-a lungul timpului. Cu o parte din banii respectivi, portughezul a decis să își construisacă un conac în Portugalia, iar […] The post Conacul lui Cristiano Ronaldo de 34,5 mil. de € e gata! “CR7” are plajă privată și un tunel subteran secret appeared first on Antena Sport.
14:10
OFICIAL | Dinamo a făcut al doilea transfer al iernii. Jucătorul crescut la Barcelona a semnat # Antena Sport
Dinamo a reușit să oficializeze al doilea transfer al iernii, după ce la începutul anului l-a adus pe Valentin Țicu. Acum, alb-roșiii au semnat cu Ianis Târbă, fotbalistul de bandă dreaptă crescut în La Masia, celebra academie a celor de la Barcelona. Dinamo a făcut un nou transfer chiar înainte de reluarea campionatului. În ziua […] The post OFICIAL | Dinamo a făcut al doilea transfer al iernii. Jucătorul crescut la Barcelona a semnat appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
14:00
Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” # Antena Sport
Gigi Becali a surprins la finalul anului trecut, atunci când a anunţat că nu va mai merge în pelerinaj la Muntele Athos. Patronul celor de la FCSB a anunţat că preferă să se roage la bisericile din România. În ultimii 20 de ani, Gigi Becali a fost de foarte multe ori la Muntele Athos, acolo […] The post Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” appeared first on Antena Sport.
13:50
Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: “Se apropie de rezilierea contractului” # Antena Sport
Nicolae Stanciu are șanse imense de a părăsi pe Genoa în această perioadă de mercato, vestea venind din Italia. Cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio a transmis pe contul său de X (fostul Twitter) că echipa “rossoblu” este aproape de a se despărți de mijlocașul român care a adunat doar șapte meciuri în prima jumătate de […] The post Nicolae Stanciu, pe picior de plecare la Genoa. Anunțul venit din Italia: “Se apropie de rezilierea contractului” appeared first on Antena Sport.
13:40
Răzvan Marin şi jucătorii lui AEK Atena l-au scos din sărite pe patronul Marios Iliopoulos, după înfrângerea suferită de echipa sa în sferturile de finală ale Cupei Greciei în faţa celor de la OFI Creta, scor 0-1. Eliminarea din sferturile Cupei Greciei a dus la o amendă colectivă de 400.000 de euro din partea lui […] The post Răzvan Marin, amendat de patronul lui AEK Atena: “Inacceptabil!” appeared first on Antena Sport.
13:30
“Toată lumea e încântată”. Max Verstappen, entuziasmat la lansarea monopostului Red Bull pentru sezonul 2026 # Antena Sport
Pilotul olandez Max Verstappen, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a declarat că va avea nevoie de timp pentru a se adapta noului monopost Red Bull pentru sezonul 2026, în tentativa de a câştiga o nouă coroană mondială, scrie DPA. Serie de patru titluri mondiale consecutive a olandezului a fost întreruptă în sezonul trecut în […] The post “Toată lumea e încântată”. Max Verstappen, entuziasmat la lansarea monopostului Red Bull pentru sezonul 2026 appeared first on Antena Sport.
13:00
Kyros Vassaras, decizie radicală. A exclus de pe lista UEFA observatorul de la semifinala UCL din 2025 # Antena Sport
Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a luat o decizie subită și l-a exclus de pe lista de observatori UEFA pe Alexandru Deaconu, cel care a fost parte din brigada de la semifinala de anul trecut din Champions League dintre Barcelona și Inter. Fostul central era cel mai bine plasat arbitru dintre româniI de […] The post Kyros Vassaras, decizie radicală. A exclus de pe lista UEFA observatorul de la semifinala UCL din 2025 appeared first on Antena Sport.
13:00
FC Argeş – FCSB LIVE TEXT (20:00). Primul meci oficial din 2026. Campioana continuă lupta pentru play-off # Antena Sport
FC Argeş şi FCSB se întâlnesc vineri seară, de la ora 20:00, în primul meci oficial al anului 2026. Primul meci al etapei cu numărul 22 din Liga 1 va avea loc la Mioveni şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Cele mai multe echipe din Liga 1 au revenit din cantonamentele […] The post FC Argeş – FCSB LIVE TEXT (20:00). Primul meci oficial din 2026. Campioana continuă lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
12:50
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 ATP, a declarat vineri la Melbourne, înainte de primul Grand Slam al anului, Australian Open, că suspendarea de trei luni din 2025, ca urmare a unui caz de dopaj, l-a făcut mai puternic şi mai matur, scrie AFP. Depistat pozitiv la clostebol, un anabolizant, în martie 2024, caz în […] The post Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dopaj: “Văd lucrurile diferit” appeared first on Antena Sport.
12:20
12:20
Dunk-ul anului în NBA! Patru oameni nu au reușit să oprească un singur jucător. Faza formidabilă # Antena Sport
Noaptea de joi spre vineri a oferit nouă meciuri în NBA, iar unul dintre ele a ieșit în evidență printr-o fază memorabilă care se va înscrie cu siguranță în lupta pentru dunk-ul anului, dacă nu deja a și câștigat-o. Anthony Black, apărătorul celor de la Orlando Magic, a reușit un dunk superb în ciuda efortului […] The post Dunk-ul anului în NBA! Patru oameni nu au reușit să oprească un singur jucător. Faza formidabilă appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:00
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” # Antena Sport
Constantin Budescu a analizat lupta la titlu din Liga 1, înainte de reluarea campionatului. Vineri seară, FCSB va juca la Mioveni, contra lui FC Argeş, în primul meci oficial din 2026. Campioana României se află pe locul 9, dar este la doar două puncte distanţă de play-off. Campioana ultimelor două ediţii a avut un început […] The post Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” appeared first on Antena Sport.
11:50
Adrian Șut poate debuta pentru Al-Ain sâmbătă, când noua sa echipă o va întâlni pe Al-Wahda în etapa cu numărul 13 din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Înainte de această partidă, antrenorul formației care l-a transferat pe Adrian Șut de la FCSB, Vladimir Ivic, a vorbit despre noul său elev și l-a lăudat pe mijlocaș. Adrian […] The post Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: “Sunt mulțumit” appeared first on Antena Sport.
11:20
Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee” # Antena Sport
Carlos Alcaraz este pregătit pentru un nou sezon şi a anunţat obiectivul său la început de 2026. Spaniolul de pe locul 1 ATP vrea să se impună în premieră la Australian Open. Cu şase titluri de Grand Slam în palmares, Alcaraz s-a impus la celelalte trei turnee majore de câte două ori. Turneul de la […] The post Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee” appeared first on Antena Sport.
11:10
Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: “Terapie de sănătate mentală” # Antena Sport
Anthony Joshua și-a făcut prima apariție publică într-o sală de antrenament după accidentul din Nigeria în care a fost implicat în luna decembrie, în urma căruia și-a pierdut doi prieteni apropiați. Pugilistul britanic a postat pe contul său de Snapchat câteva videoclipuri cu el făcând câteva exerciții, având atașat un mesaj prin care transmite că […] The post Anthony Joshua s-a întors la antrenamente după accidentul cumplit din Nigeria: “Terapie de sănătate mentală” appeared first on Antena Sport.
10:50
Matteo Duțu semnează cu Dinamo: “Afacerea s-a făcut”. Fundașul, cel mai nou transfer al “câinilor” # Antena Sport
Dinamo a reușit să facă un nou transfer în perioada de mercato de iarnă, este anunțul făcut de celebrul jurnalist italian Nicolo Schira. Matteo Duțu, fundașul celor de la AC Milan, va semna primul său contract de profesionist și va ajunge la formația din Liga 1, afacerea dintre cele două tabere fiind încheiată. Matteo Duțu […] The post Matteo Duțu semnează cu Dinamo: “Afacerea s-a făcut”. Fundașul, cel mai nou transfer al “câinilor” appeared first on Antena Sport.
10:20
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, cel mai reputat cotidian din Italia pe nișa sa, au oferit o informație care poate fi pe placul lui Daniel Bîrligea. Atacantul celor de la FCSB este pe “radarul” mai multor cluburi din Serie A și ar putea pleca în schimbul unei sume cuprinse între șapte și opt milioane […] The post Daniel Bîrligea poate ajunge în Serie A! Anunțul făcut în Gazzetta dello Sport appeared first on Antena Sport.
10:20
Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier # Antena Sport
Echipa de Formula 1 Red Bull şi-a dezvăluit joi, la Detroit, fief-ul noului său partener Ford, noul monopost pentru sezonul 2026, alături de noul său pilot, francezul Isack Hadjar, relatează AFP. Sub bolta fostei gări Michigan Central din Detroit, o clădire în stil Beaux-Arts veche de peste un secol, atenţia nu s-a mai îndreptat asupra […] The post Red Bull şi-a prezentat monopostul din 2026! Max Verstappen, alături de noul coechipier appeared first on Antena Sport.
09:50
Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a decis să revină în fotbal după 16 ani și să semneze cu Federația Română de Fotbal, unde va fi prezent în trei proiecte, printre care și unul care se ocupă de tranziția de la juniori la seniori a jucătorilor. Recent, Gică Popescu, președintele celor de la Farul, a comentat numirea lui “Mister” […] The post Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta” appeared first on Antena Sport.
09:30
Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: “Fotbalul italian nu e obişnuit” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost deranjat de o glumă făcută de un jurnalist italian, după victoria la limită obţinută de Inter pe teren propriu, cu Lecce. Antrenorul român le-a oferit o zi liberă în plus jucătorilor săi, lucru remarcat de un jurnalist de la DAZN Acesta l-a întrebat dacă nu cumva decizia de a le oferi […] The post Cristi Chivu nu a gustat gluma unui jurnalist! Răspunsul tăios al românului: “Fotbalul italian nu e obişnuit” appeared first on Antena Sport.
09:00
Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat în vară, atunci când a renunţat la banca tehnică a celor de la Farul Constanţa şi a rămas doar în conducere clubului. În locul său a venit Ianis Zicu, iar echipa se află pe locul 10 în Liga 1 după 21 de etape, la 5 puncte […] The post Revine Gică Hagi? Anunţul făcut despre viitorul “Regelui”: “Chiar vorbeam cu el” appeared first on Antena Sport.
