Cristian Geambașu Campionii sportivității
Golazo.ro, 16 ianuarie 2026 22:50
FCSB a terminat meciul cu FC Argeș cu zero goluri și zero cartonașe galbene. Sigur că asta înseamnă fair play, bravo!, dar mai înseamnă și neimplicare. Lipsă de atitudine.
• • •
Acum 30 minute
22:50
22:50
Eroul Argeșului Yanis Pîrvu, după ce a înscris golul victoriei cu FCSB: „S-a văzut în timpul meciului” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Yanis Pîrvu (18 ani), marcatorul unicului gol al partidei, și Claudiu Micovschi (26 de ani), aflat la primul meci în tricoul piteștenilor, au vorbit despre victoria împotriva campioanei României.
22:40
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?” # Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, și-a criticat dur jucătorii după înfrângerea de la Mioveni.
Acum o oră
22:20
Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 0-1. Suporterii piteștenilor i-au transmis un mesaj dur fostului internațional Ladislau Boloni (72 de ani), după ce acesta a afirmat că legenda Nicolae Dobrin „nu a fost un jucător serios”.
Acum 2 ore
22:00
„Nu a vrut să plece” Steven Nsimba putea ajunge în China în această iarnă, dar a refuzat oferta » Care este motivul # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a dezvăluit că gruparea olteană a avut o ofertă pentru a-l vinde pe Steven Nsimba (29 de ani).
22:00
Cupa topită a lui Fuchse Berlin Trofeul de campioană, furat în urmă cu două luni, a fost găsit sub formă de lingou # Golazo.ro
Trofeul de campioană câștigat de Fuchse Berlin a fost furat în noiembrie 2025 din sediul clubului din Berlin. După aproape două luni de investigații, poliția germană a reținut doi suspecți. Autoritățile au descoperit că trofeul nu mai exista în forma sa originală, ci fusese topit și transformat într-un lingou de argint.
21:40
Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații! # Golazo.ro
Gianni Infantino, 55 de ani, este președintele FIFA din februarie 2016. De atunci, venitul elvețianului a crescut de peste patru ori. Și de la început a câștigat peste un milion de euro
21:10
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei # Golazo.ro
FC Argeș – FCSB. Yanis Pîrvu (18 ani), extrema piteștenilor, a deschis scorul în partida cu roș-albaștrii. Mingea a fost pierdută în faza premergătoare golului după o neînțelegere între experimentatul Vlad Chiricheș (36 de ani) și de tânărul Mihai Toma (18 ani).
Acum 4 ore
20:50
Atmosferă ostilă la Mioveni VIDEO. FCSB, înjurată de fanii lui FC Argeș + Mihai Stoica, la un pas de conflict cu un suporter # Golazo.ro
FCSB a avut parte de o primire ostilă la Mioveni, acolo unde s-a deplasat pentru duelul cu FC Argeș, din etapa #22 a Ligii 1.
20:30
Șumudică, eșec la scor Echipa antrenorului român, demolată de o formație de mijlocul clasamentului # Golazo.ro
Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), a pierdut duelul cu Al-Khaleej, scor 1-4, în etapa #16 a primei ligi din Arabia Saudită.
20:20
„Nu ar fi un capăt de țară” Mihai Stoica, despre problemele cu nocturna de la Mioveni: „Plecăm mai devreme acasă” # Golazo.ro
Argeș - FCSB. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al Campioanei României, a vorbit despre condițiile întâmpinate la Mioveni.
20:00
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de administrație al FCSB, a anunțat că fundașul central Andre Duarte (28 de ani) va avea drept de joc pentru campioana României începând de luni.
19:40
19:40
Liniile roz anulează sistemul VAR?! Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni # Golazo.ro
Partida dintre FC Argeș și FCSB, din etapa #22 a Ligii 1, programată miercuri, 20:00, a întâmpinat mai multe dificultăți înaintea fluierului de start. Ninsoarea din timpul zilei a redus vizibilitatea pe teren, ceea ce a confirmat temerile campioanei României, care intenționa să ceară amânarea meciului.
19:10
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete” # Golazo.ro
Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre oferta primită de club pentru căpitanul Cătălin Cîrjan, 23 de ani
19:10
„Aveam doar pâine și lapte” Ibrahimovic, dezvăluiri despre copilăria sa cruntă » A crescut fără mamă: „Asta era tot ce exista!” # Golazo.ro
Zlatan Ibrahimovic, 44 de ani, a avut o carieră extraordinară, dar perioada copilăriei au fost grei, numai cu tatăl alături
Acum 6 ore
18:50
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre decizia lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) de a nu accepta oferta primită de la Metalist Kharkov.
18:30
Portugalia - România LIVE de la 19:00 » „Tricolorii” debutează la Campionatul European de handbal masculin # Golazo.ro
România întâlnește Portugalia astăzi, de la ora 19:00, în Grupa B a Campionatului European de handbal masculin. Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma de streaming Voyo.
18:20
Dacia, final în forță la Dakar Nasser al-Attiyah conduce detașat după etapa 12 » Cum s-au descurcat ceilalți piloți ai producătorului român # Golazo.ro
Nasser al-Attiyah (55 de ani), pilotul de la Dacia Sandriders, este la un pas de a câștiga pentru a șasea oară Raliul Dakar. Pilotul qatarez a făcut o nouă demonstrație de forță în penultima etapă a ediției din 2026.
18:20
Mutarea iernii în Liga 1? Rapid negociază cu internaționalul român Olimpiu Moruțan! » Ce salariu ar cere jucătorul # Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Aris Salonic, ar putea ajunge la Rapid.
18:00
Dinamo a mai împrumutat un tânăr jucător în Liga 2, pentru a avea mai multe minute
17:50
Ofertă pentru Politic Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali # Golazo.ro
Dennis Politic (25 de ani), mijlocașul de la FCSB, este dorit de Panetolikos, ocupanta locului #9 în campionatul Greciei.
17:30
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open # Golazo.ro
Unul dintre experții Eurosport, celebrul Mats Wilander, câștigător a zece turnee de Mare Șlem, a acceptat un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit de șansele ca Sorana Cîrstea să facă un AO de ținut minte.
17:10
FC Argeș - FCSB LIVE de la 20:00. Primul test al campioanei României din acest an, în Liga 1 # Golazo.ro
FC Argeș și FCSB se întâlnesc în primul meci al anului 2026 din Liga 1, în cadrul etapei #22.
Acum 8 ore
17:00
Membri ai galeriei FCSB, arestați FOTO. Patru suporteri ai campioanei au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București # Golazo.ro
Patru membri ai galeriei celor de la FCSB au fost arestați după ce au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București, în luna noiembrie a anului trecut.
16:20
Alcaraz: „Sunt înfometat!” Primele declarații ale liderului ATP despre finalul colaborării cu Ferrero: „Trebuia să se încheie” # Golazo.ro
Carlos Alcaraz a vorbit despre despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani), după mai mult de 7 ani de colaborare.
16:10
Dejan Iliev (30 de ani) e noul jucător al Rapidului.
16:00
Liga 1, programul etapelor 24-27 Universitatea Craiova, dueluri cu Dinamo și FCSB în doar 6 zile # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor #24-27 din Liga 1. Toate meciurile rundelor pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:50
„Arbitraj mai corect” Costel Gâlcă, nemulțumit de „fluierași”: „Am avut penalty la multe meciuri și nu ne-a fost acordat” # Golazo.ro
Gâlcă își dorește arbitraje mai bune, motivând că echipa sa a fost adesea dezavantajată în actualul sezon.
15:40
„Terenul o să fie dificil” Olaru și Duarte, încrezători înaintea duelului cu FC Argeș: „Dacă se întâmplă asta, vom lupta pentru titlu” # Golazo.ro
Darius Olaru și Andre Duarte, jucătorii celor de la FCSB, au prefațat partida cu FC Argeș de astăzi, din etapa #22 din Liga 1.
15:20
„Nu am uitat să joc fotbal” Daniel Paraschiv visează la titlu cu Rapid: „O să fac tot ce ține de mine” # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani) e gata de primul meci în tricoul Rapidului și își dorește să-i ajute pe giuleșteni să câștige titlul.
15:20
Creatorul de vedete la PAOK Răzvan Lucescu a descoperit și promovat încă un supertalent la Salonic # Golazo.ro
Răzvan Lucescu are trei nume lansate de la juniorii lui PAOK Salonic. Primul l-a ajutat să câștige titlul din 2024 și joacă deja în Bundesliga, al doilea e astăzi „geniul” alb-negrilor, iar al treilea are doar 18 ani și înscrie tot mai mult în primul sezon la „vulturi”
Acum 12 ore
15:00
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel” # Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani) a prefațat meciul din etapa #22 din Superliga, contra celor de la Metaloglobus.
14:40
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă” # Golazo.ro
Ianis Târbă (19 ani), noul jucător al lui Dinamo, a fost coechipier cu Lamine Yamal (18 ani) în La Masia.
14:20
Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open: „Situație fizică foarte precară” # Golazo.ro
Stephen Smith, un expert în sănătatea sportivilor și prevenirea accidentărilor, a vorbit despre probleme medicale cu care se confruntă Emma Răducanu.
13:50
Dinamo confirmă transferul Jucătorul crescut de Barcelona a devenit „câine” » Detaliile contractului # Golazo.ro
Dinamo a confirmat transferul lui Ianis Târbă (19 ani), jucător crescut de La Masia, celebra academie a Barcelonei.
13:50
Arestat pentru că a furat 23 de dolari! Fostul star din NBA are iar probleme cu legea. De-a lungul carierei, adunase 16 milioane de dolari! # Golazo.ro
Delonte West (42 de ani) are din nou probleme cu legea. El a fost arestat, după ce ar fi jefuit o persoană.
13:30
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, trebuie să ia în calcul și transferurile internaționalilor săi în ianuarie.Trei jucători s-au mutat deja, doi schimbând și continentul
13:10
Conference League Astăzi are loc tragerea la sorți pentru următoarea fază a competiției » Tot ce trebuie să știi # Golazo.ro
Astăzi, de la ora 14:00, are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Conference League, eveniment ce va avea loc la sediul UEFA de la Nyon.
12:50
Red Bull, prezentare spectaculoasă FOTO. Cum arată monopostul pentru sezonul 2026 » Max Verstappen e mulțumit: „E mult mai bun!” # Golazo.ro
Red Bull, echipă pentru care concurează Max Verstappen și Isack Hadjar, și-a prezentat noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1.
12:40
Răzvan Marin, amendat de patron! Sumă mare oprită jucătorilor la AEK Atena. De ce au fost pedepsiți. Condiție dificilă să scape # Golazo.ro
Răzvan Marin, 29 de ani, a început rău 2026 cu AEK, echipa ateniană fiind eliminată din Cupa Greciei. Proprietarul Marios Iliopoulos i-a amendat pe galben-negri
12:20
„La stadion, cu unghiile vopsite!” Celta Vigo lansează un apel către fani, în semn de susținere pentru jucătorul care a fost ținta insultelor homofobe # Golazo.ro
Celta Vigo e alături de jucătorul ei, Borja Iglesias (32 de ani), după ce acesta a denunțat insultele homofobe primite la plecarea de pe stadionul „Sanchez Pizjuan”, după victoria în fața celor de la Sevilla, scor 1-0.
12:00
Au pus ochii pe Bîrligea Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de serviciile atacantului de la FCSB: „7-8 milioane de euro” # Golazo.ro
Evoluțiile solide ale lui Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, din acest sezon ar fi atras atenția mai multor cluburi din Serie A.
11:50
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025 # Golazo.ro
La finalul anului trecut, CCA a informat UEFA de o decizie luată intempestiv: observatorul numărul 1 al României a fost șters pe de lista internațională.
11:20
De ce n-a ajuns Măldărășanu la Rapid INTERVIU. Dorit în Giulești, tehnicianul explică de ce nu a preluat echipa vara trecută: „Ca să fie clar” # Golazo.ro
Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, Măldărășanu vorbește despre proiectul pe care și-l dorește în viitor și explică de ce nu a ajuns vara trecută la Rapid.
11:10
Superliga intră în linie dreaptă: echipele de top obligate să recupereze până la finalul sezonului regulat # Golazo.ro
La finalul acestei săptămâni, Superliga se reia, cu etapa numărul 22 din totalul celor 30 ale sezonului regulat. Primul meci oficial al anului 2026 în Superliga va avea loc între FC Argeș și FCSB.
11:10
Adrian Șut, lăudat la Al-Ain Noul antrenor al românului îi transmite și un avertisment, înainte de debut: „Va avea concurență” # Golazo.ro
Vladimir Ivic, antrenorul lui Al-Ain, a venit cu laude la adresa lui Adrian Șut, mijlocaș abia transferat de la FCSB.
10:50
Horațiu Moldovan s-a opus transferului Care e situația portarului român, după ce a refuzat să schimbe echipa # Golazo.ro
Horațiu Moldovan, portarul lui Real Oviedo care este împumutat de la Atletico Madrid, ar fi fost aproape de un transfer în Portugalia.
10:50
Baschetbalist împușcat în cap! Tânărul de 20 de ani a fost ucis pe autostradă, când se întorcea de la un eveniment la care fusese voluntar # Golazo.ro
Andre Bell, 20 de ani, baschetbalist la Universitatea Fisk, a fost ucis pe autostradă, fiind împușcat în cap pe o stradă din Nashville, Tennessee.
10:30
„Cer 2.500 de $ pentru un RMN” Acționarul unei mari echipe, furios din cauza costurilor asistenței medicale: „Într-un centru de la capătul străzii e 350 de dolari” # Golazo.ro
Mark Cuban, acționar minoritar la Dallas Mavericks, s-a lansat într-o tiradă la adresa costurilor ridicate ale asistenței medicale în SUA.
