Gigi Becali renunţă la un jucător după primul meci al anului. ”Nu mai poate”
Primasport.ro, 17 ianuarie 2026 00:10
Gigi Becali renunţă la un jucător după primul meci al anului. ”Nu mai poate”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
00:30
Paralimpicul Mihăiţă Papară a cucerit argintul la Europa Cup
00:30
Niina Petrokina a câştigat titlul european la patinaj artistic pentru a doua oară consecutiv # Primasport.ro
Niina Petrokina a câştigat titlul european la patinaj artistic pentru a doua oară consecutiv
Acum 30 minute
00:20
Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa, dar nu revine în Superliga! Presa internaţională i-a anunţat următoarea destinaţie # Primasport.ro
Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa, dar nu revine în Superliga! Presa internaţională i-a anunţat următoarea destinaţie
00:20
VIDEO | Espanyol - Girona 0-2. Oaspeţii urcă în zona mediană a clasamentului
00:10
Gigi Becali renunţă la un jucător după primul meci al anului. ”Nu mai poate”
Acum o oră
00:00
Etapa din Bundesliga se deschide cu un egal spectaculos
16 ianuarie 2026
23:50
VIDEO | Pisa - Atalanta 1-1. Punct important obţinut de formaţia lui Răzvan Marin
Acum 2 ore
23:20
VIDEO | Bogdan Andone o răpune din nou pe FCSB. ”Important e ca fiecare să facă efort, să aibă atitudine” # Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Andone o răpune din nou pe FCSB. ”Important e ca fiecare să facă efort, să aibă atitudine”
23:20
Schimbările lui Becali, contestate vehement: "Nu trebuia schimbat niciodată!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Schimbările lui Becali, contestate vehement: "Nu trebuia schimbat niciodată!" | VIDEO EXCLUSIV
23:00
VIDEO | Florin Tănase, discurs direct! Replică pentru Gigi Becali. ”Nu m-am temut de contacte sau de teren” # Primasport.ro
VIDEO | Florin Tănase, discurs direct! Replică pentru Gigi Becali. ”Nu m-am temut de contacte sau de teren”
22:50
”Vom munci din greu”. Charalambous, îngrijorat după eşecul cu FC Argeş
22:40
Număr record de înscrieri pentru bilete la JO 2028 în prima zi
22:40
„Pe mine mă întrebi de Bogdan Andone? Nu mă interesează, ce să fac cu el!?”! Gigi Becali a răbufnit în momentul în care a fost întrebat de antrenorul de la FC Argeş | EXCLUSIV # Primasport.ro
„Pe mine mă întrebi de Bogdan Andone? Nu mă interesează, ce să fac cu el!?”! Gigi Becali a răbufnit în momentul în care a fost întrebat de antrenorul de la FC Argeş | EXCLUSIV
22:40
Joyskim Dawa, revenire cu dreptul. ”Nu am nicio emoţie că nu prindem play-off-ul”
22:40
Becali a distrus un titular după înfrângerea cu FC Argeş: "Cum să iei bani pe el?" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Becali a distrus un titular după înfrângerea cu FC Argeş: "Cum să iei bani pe el?" | VIDEO EXCLUSIV
Acum 4 ore
22:20
Învins de FC Argeş, Gigi Becali se gândeşte la titlu: "Ăsta e fundamentul!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Învins de FC Argeş, Gigi Becali se gândeşte la titlu: "Ăsta e fundamentul!" | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Gigi Becali, car de nervi după înfrângerea cu FC Argeş: „Dacă nu ajungem în play-off, eu vă promit că nu o să mai vorbesc”! Daniel Bîrligea, făcut praf de patron: „Se crede prea fotbalist şi nu este” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali, car de nervi după înfrângerea cu FC Argeş: „Dacă nu ajungem în play-off, eu vă promit că nu o să mai vorbesc”! Daniel Bîrligea, făcut praf de patron: „Se crede prea fotbalist şi nu este” | EXCLUSIV
22:00
VIDEO | FC Argeş – FCSB 1-0. Campioana suferă la început de an
22:00
Antonio Cassano, părere sinceră despre Cristi Chivu: „Nouă ne plac linguşitorii”! Antrenorul român, comparat cu unul dintre tehnicienii de top ai lumii # Primasport.ro
Antonio Cassano, părere sinceră despre Cristi Chivu: „Nouă ne plac linguşitorii”! Antrenorul român, comparat cu unul dintre tehnicienii de top ai lumii
21:50
Raspadori a revenit în Italia, după şase luni la Atletico Madrid
21:30
Început de an în forţă pentru Gigi Becali! Patronul FCSB a cerut trei schimbări la pauza meciului cu FC Argeş | VIDEO # Primasport.ro
Început de an în forţă pentru Gigi Becali! Patronul FCSB a cerut trei schimbări la pauza meciului cu FC Argeş | VIDEO
21:30
Bombă în Superliga! Christopher Braun a plecat de la Rapid la altă formaţie din Superliga # Primasport.ro
Bombă în Superliga! Christopher Braun a plecat de la Rapid la altă formaţie din Superliga
21:00
Peter Bosz, detalii despre Dennis Man după accidentarea din ultimul meci: „Rămâne de văzut” # Primasport.ro
Peter Bosz, detalii despre Dennis Man după accidentarea din ultimul meci: „Rămâne de văzut”
20:50
Reacţia lui Şumudică după ce echipa sa a suferit un eşec usturător!
20:50
VIDEO | FC Argeş – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
20:40
Portugalia - România 40-34. Debut onorabil la europeanul de handbal
20:40
VIDEO | FC Argeş – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii deschid scorul
Acum 6 ore
20:30
Când va sosi Ofri Arad în România? Mihai Stoica a clarificat situaţia mijlocaşului | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Când va sosi Ofri Arad în România? Mihai Stoica a clarificat situaţia mijlocaşului | VIDEO EXCLUSIV
20:00
Marc-Andre Ter Stegen, portarul Barcelonei, va fi împrumutat la Girona, până la finalul sezonului # Primasport.ro
Marc-Andre Ter Stegen, portarul Barcelonei, va fi împrumutat la Girona, până la finalul sezonului
20:00
Motivul pentru care Andre Duarte nu poate evolua pentru FCSB în această seară! | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Motivul pentru care Andre Duarte nu poate evolua pentru FCSB în această seară! | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | FC Argeş – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Motivul pentru care Nsimba a rămas, în cele din urmă, la Craiova: "Asta a spus" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Motivul pentru care Nsimba a rămas, în cele din urmă, la Craiova: "Asta a spus" | VIDEO EXCLUSIV
19:30
Radu Petrescu, Iulian Călin şi Szabolcs Kovacs arbitrează meciurile de sâmbătă
19:10
Nestorly Lumbu s-a despărţit de Steaua şi semnează cu alt club din România
19:00
Marc Guehi va semna în scurt timp cu Manchester City
18:40
Ce salariu vrea Olimpiu Moruţan pentru a semna cu Rapid. Suma e uriaşă pentru Superliga # Primasport.ro
Ce salariu vrea Olimpiu Moruţan pentru a semna cu Rapid. Suma e uriaşă pentru Superliga
Acum 8 ore
18:30
Dacia Sandriders şi Nasser Al-Attiyah sunt foarte aproape de victoria în Dakar
18:20
Ce a spus Gigi Becali când a auzit că Rapid îl vrea pe Olimpiu Moruţan: „E greu să mă supere cineva” # Primasport.ro
Ce a spus Gigi Becali când a auzit că Rapid îl vrea pe Olimpiu Moruţan: „E greu să mă supere cineva”
18:10
Măsuri anunţate de Jandarmerie pentru prima etapă a anului. Câţi suporteri au interdicţii # Primasport.ro
Măsuri anunţate de Jandarmerie pentru prima etapă a anului. Câţi suporteri au interdicţii
18:10
COSR a lansat oficial Anul Nadia 2026. ”Nu este doar despre mine, ci despre gimnastică” # Primasport.ro
COSR a lansat oficial Anul Nadia 2026. ”Nu este doar despre mine, ci despre gimnastică”
18:10
Andres Dumitrescu a revenit în Superliga! Fundaşul stânga a fost prezentat oficial
18:00
Interes pentru Dennis Politic din străinătate! Gigi Becali a anunţat pentru ce sumă îl vinde # Primasport.ro
Interes pentru Dennis Politic din străinătate! Gigi Becali a anunţat pentru ce sumă îl vinde
17:50
Bergodi ştie care este secretul succesului de la Dinamo: "Totul se datorează lui"
17:40
A avut loc tragerea la sorţi a barajului pentru optimile Conference League
17:40
Ruud Van Nistelrooy, inclus în staful Ţărilor de Jos
17:40
Costel Gâlcă aşteaptă în continuare transferuri: „Ne dorim jucători cu alte calităţi la mijloc” # Primasport.ro
Costel Gâlcă aşteaptă în continuare transferuri: „Ne dorim jucători cu alte calităţi la mijloc”
17:30
Emanuel Gyenes, locul 38, în ultima etapa dificilă din Dakar
17:10
LIVE VIDEO | FC Argeş – FCSB, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci din 2026 în SuperLigă # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Argeş – FCSB, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primul meci din 2026 în SuperLigă
16:50
OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz # Primasport.ro
OFICIAL | Rapid şi-a prezentat noul portar! Goalkeeper-ul crescut de Arsenal vine în Giuleşti să-l înlocuiască pe Franz Stolz
16:50
Plecare de ultimă oră de la Dinamo! Va continua în Liga 2
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.