Negociatorii ucraineni și americani discută despre pacea în Miami

17:10

Hotelul Orizont din Predeal, emblematic pentru România, revine pe piață la un preț mai mic, după o tranzacție eșuată cu grupul Alexandrion. Principalul acționar, Transilvania Investments Alliance, a fost afectat de decesul proprietarului. Află mai multe despre această oportunitate importantă în turismul românesc. Hotel Orizont din Predeal, un hotel de 4 stele, este din nou … Articolul Hotel emblematic din România, repus la vânzare la preț redus după tranzacție eșuată apare prima dată în Main News.