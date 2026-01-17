Ilie Bolojan huiduit la Iași: „trădătorule” și „demisia” strigate de mulțime
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași, oamenii strigând trădătorule și demisia. Nemulțumirile sunt generate de majorarea taxelor și tăierile anunțate. Politica de austeritate a guvernului stârnește reacții negative, inclusiv boicotul primarilor PSD. Detalii despre tăieri și efecte administrative. Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași de oameni nemulțumiți
• • •
Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, a fost externat din spital după teste medicale considerate liniștitoare. Starea sa de sănătate este monitorizată cu atenție la nivel internațional datorită influenței sale asupra politicii energetice globale și rolului în conducerea regatului. Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani
Bucureștenii se confruntă cu facturi exorbitante la întreținere, chiar și fără apă caldă și căldură. În decembrie 2025, mulți locatari au primit facturi de mii de lei, generând furie și posibile acțiuni în instanță împotriva companiei Termoenergetica. Situația este alarmantă și necesită soluții rapide. Bucureștenii plătesc facturi mari la întreținere, deși au avut întreruperi de
ANAF organizează licitația pentru vânzarea lucrărilor de artă ale fostului ministru Darius Vâlcov, inclusiv opere semnate de Picasso și Nicolae Grigorescu. Printre lucrările aflate în vânzare se numără „Car cu boi", cu prețuri de pornire atractive. Licitația va avea loc pe 17 februarie, la Palatul Cesianu-Racoviță. ANAF Craiova vinde colecția de tablouri a fostului ministru
Marius Marin a fost titular în meciul Pisa – Atalanta, încheiat 1-1 în Serie A, și a jucat 68 de minute. A primit nota 6.9 pentru prestația sa, în timp ce Nikola Krstovic a deschis scorul pentru Atalanta. Echipa Pisa, cu 14 puncte, se află pe penultimul loc în clasament. Pisa a terminat meciul cu
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat închiderea școlilor din capitală până la 1 februarie, ca urmare a atacurilor Rusiei asupra rețelei energetice. Aceste bombardamente au provocat întreruperi severe în furnizarea de electricitate și căldură, afectând grav viața cotidiană a locuitorilor. Autoritățile implementează măsuri de economie. Școlile din Kiev vor fi închise până la 1 februarie
Cel mai ieftin cartier din România este Ferentari, cu un preț de puțin peste 1.000 de euro pe metru pătrat util. Chiar dacă zona se confruntă cu diverse provocări, Ferentari rămâne o opțiune accesibilă pentru cei cu bugete limitate, diferențele față de cartierele de lux din București fiind semnificative. Cluj-Napoca este cel mai scump oraș
Maria Corina Machado promite să transforme Venezuela într-un pământ al harului, visând să devină prima femeie președinte. După capturarea lui Nicolas Maduro, ea discută cu Donald Trump despre libertate și un viitor în care Venezuela va fi admirată global. Criticile și sprijinul politic se amplifică, generând controverse. Maria Corina Machado afirmă că va transforma Venezuela
Un nou serviciu de traducere bazat pe tehnologia ChatGPT promite să rivalizeze cu Google Translate. Oferă detectare automată a limbii și suport pentru peste 50 de limbi, inclusiv română. Fără autentificare necesară, acest instrument accesibil îmbunătățește exprimațiile prin reformulări profesionale, extinzând opțiunile utilizatorilor. ChatGPT a lansat un nou serviciu de traducere care rivalizează cu Google
Sporting a învins Casa Pia cu 3-0, consolidând locul secund în liga portugheză. Geny Catamo a marcat o dublă, contribuind astfel la victorie după o eliminare dezamăgitoare din Cupa Ligii. Casa Pia se află pe locul 15, aproape de zona retrogradării, având 14 puncte după 15 etape. Sporting a învins Casa Pia cu 3-0, cu
Gândaci filmați în Spitalul din Slatina, la secția Pediatrie, au stârnit îngrijorare. Mama unui copil internat a postat imaginile, iar conducerea spitalului a demarat verificări. Probleme similare s-au raportat în trecut în alte secții. Direcția de Sănătate Publică a deschis anchete și au fost aplicate amenzi. Gândaci filmați în secția de Pediatrie a Spitalului din
Azerbaidjanul a început livrările de gaze naturale către Austria și Germania, conform anunțului companiei SOCAR. Este posibil ca Germania să primească peste 1 miliard de metri cubi. SOCAR este un furnizor important de gaze pentru Europa, inclusiv Italia, Grecia și România, având exporturi semnificative din 2020. Azerbaidjanul a început livrările de gaze naturale către Austria
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc la Miami pentru discuții despre încheierea războiului cu Rusia. La întâlnire participă oficiali importanți din Ucraina, inclusiv Rustem Umerov, Kirilo Budanov și David Arakhamia. Obiectivele includ un plan de pace și oprirea luptelor în Ucraina. Negociatorii ucraineni se întâlnesc cu cei americani la Miami pentru discuții de pace Participă
Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, critică ANI pentru că se ocupă de lucruri neimportante, mai degrabă decât de conflicte reale de interese. El susține că acuzțiile împotriva viceprimarului Paula Romocean sunt abuzive și că cazul său reprezintă o teorie slabă, lipsită de bază legală. Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, critică ANI
Cinci bărbați, patru ucraineni și un rus, au fost arestați în Polonia pentru planificarea unor acte de sabotaj comandate de serviciile secrete rusești, vizând trimiterea de colete explozive în SUA, Marea Britanie și alte țări. Autoritățile avertizează asupra amenințărilor crescânde în contextul războiului hibrid al Rusiei. Cinci bărbați, patru ucraineni și un rus, arestați în
Donald Trump urmărește controlul asupra Groenlandei pentru „securitatea națională" a SUA, amenințând cu taxe vamale. O delegație danezo-groenlandeză a discutat despre soluții, în timp ce americanii majoritar se opun anexării insulei, cu doar 17% susținând planul președintelui. Scenariile variază de la intervenții militare la referendumuri. Donald Trump vizează preluarea Groenlandei sub pretextul securității naționale Ministrul
Critici dure la modificările propuse pentru asigurarea obligatorie a locuințelor în România, după tragediile din Rahova și Buftea. Consiliul legislativ solicită reconsiderarea completă a proiectului care vizează includerea riscului de explozie. Asigurarea actuală acoperă doar dezastre naturale: cutremure, inundații, alunecări. Consiliul legislativ a emis un aviz negativ asupra propunerii de a include riscul de explozie
Primarul din Kiev, Vitali Kliciko, a anunțat închiderea școlilor până la 1 februarie din cauza atacurilor ruse care vizează infrastructura energetică. Aceste atacuri au cauzat întreruperi masive de curent, apă și căldură, afectând grav viața cotidiană, în special în timpul iernii aspre cu temperaturi sub zero grade. Primarul din Kiev, Vitali Kliciko, a anunțat închiderea
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost eliberat din Penitenciarul Rahova după ce Curtea de Apel București a declarat prescrise două infracțiuni pentru care fusese condamnat la 11 ani și 9 luni pentru deturnare de fonduri europene. Instanța a evidențiat erori de procedură în cazul său. Nelu Iordache a fost liberat din Penitenciarul Rahova după
Claudiu Micovschi a contribuit la victoria FC Argeș 1-0 împotriva FCSB, exprimându-și bucuria de a face parte din noua echipă. Mijlocașul a subliniat dorința de calificare în play-off și recunoștința pentru suportul fanilor. Micovschi a declarat că se bucură din nou de fotbal și consideră că a făcut alegerea potrivită. Claudiu Micovschi a jucat și
Accident tragic în Olt: un adolescent de 17 ani a murit după ce sania legată de o mașină a intrat într-un cap de pod. Incidentul a avut loc pe Drumul Județean 643, iar poliția a deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Legarea săniilor la automobile este interzisă și riscantă, conform avertismentelor Poliției Române. Un
Fostul președinte columbian Juan Manuel Santos dezvăluie că Donald Trump a sugerat o invazie în Venezuela în 2017. Santos consideră atacul american asupra Venezuelei ca fiind dăunător pentru stabilitatea globală și afirmă că soluțiile militare ale lui Trump vor eșua, subliniind importanța alegerilor democratice. Juan Manuel Santos, fost președinte al Columbiei, afirmă că Donald Trump
Fondurile aprobate de Comisia Europeană prin programul SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro, oferă României oportunitatea de a investi în apărare și în companiile locale, generând contracte pentru firme românești și locuri de muncă specializate. Proiectele vizează și infrastructura duală esențială pentru economie. Comisia Europeană a aprobat fonduri de 16,68 miliarde de euro
Președintele Zelenski a declarat că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, anunțând o delegație ucraineană în SUA pentru discuții privind garanțiile de securitate și reconstrucția postbelică. Documentele ar putea fi semnate la Forumul Economic Mondial de la Davos, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei. Zelenski afirmă că Ucraina nu este un
O pacientă din Cluj, diagnosticată cu cancer avansat, a câștigat în instanță dreptul la tratament gratuit după ce statul a refuzat decontarea acestuia. Curtea de Apel a obligat autoritățile să asigure medicamentul esențial, sancționând inactivitatea birocratică și protejând astfel dreptul la viață. O pacientă din Cluj, diagnosticată cu cancer avansat, a câștigat în instanță dreptul
FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare în meciul cu FC Argeș, în cadrul luptei pentru play-off, cedând cu 1-0. Cu toate că au avut o ocazie mare de egalare, roș-albaștrii nu au reușit să înscrie, încheind astfel o perioadă de opt etape de invincibilitate. FC Argeș
Billy Long, ambasadorul desemnat de Donald Trump în Islanda, a generat controverse după ce a glumit că Islanda ar putea deveni al 52-lea stat american. Ministerul de Externe islandez a cerut explicații iar o petiție pentru înlocuirea sa a strâns peste 4.000 de semnături, acuzând declarațiile ofensive. Billy Long, ambasadorul desemnat de Trump în Islanda, … Articolul Indignare în Islanda după gluma ambasadorului Trump despre „52-lea stat” apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan și-a trecut în CV funcția de președinte interimar al României pentru perioada 2020-2024, deși a ocupat efectiv acest rol doar trei luni. Asta a dus la confuzii, având în vedere că acest interval coincide cu mandatul lui Klaus Iohannis. Detalii despre aceste discrepanțe și reacțiile din public sunt discutate în articol. Ilie Bolojan … Articolul Iliie Bolojan confundă funcțiile: CV-ul său include președinția României apare prima dată în Main News.
Costul pensiilor magistraților în 2025 a ajuns la 1,7 miliarde lei, din care doar 13% provine din contribuții. Cu o valoare medie lunară de 24.842 lei per beneficiar, aceste cheltuieli evidențiază discrepanțe majore între pensiile de serviciu și cele bazate pe contribuții. Curtea Constituțională amână deciziile privind reducerea pensiilor. Articolul Costul pensiilor magistraților: doar o treime din contribuții în bugetul statului apare prima dată în Main News.
Naționala masculină de handbal a României a suferit o înfrângere zdrobitoare în debutul Euro 2026, pierzând 40-34 în fața Portugaliei, echipă pe care o învinsese în preliminarii. După un început promițător, tricolorii nu au reușit să se mențină în joc, iar următoarea partidă le va aduce confruntarea cu Danemarca. Naționala masculină de handbal a României … Articolul Naționala de handbal masculine, dezamăgită la debutul Euro 2026 printr-o înfrângere surprinzătoare apare prima dată în Main News.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, subliniază că orice barieră în oncologie duce la întârzieri critice care pot afecta șansele pacienților. Proiectul de lege ce propune coplata pentru bolnavii de cancer este considerat o restricție financiară ce contravin legislației existente, afectând accesul la tratamente esențiale. Alexandru Rogobete subliniază că orice barieră în oncologie duce la întârziere și … Articolul Clarificări esențiale pentru o mai bună înțelegere a subiectului apare prima dată în Main News.
Soții Iohannis, Klaus și Carmen, au fost somați de Primăria Sibiu pentru restanțe la taxele și impozitele locale. Potrivit administrației locale, aceste somații, emise pe 10 octombrie 2025, includ datorii către bugetul local. Detaliile sumelor și naturii datoriilor rămân confidențiale. Klaus Iohannis și Carmen Iohannis au primit somații de plată de la Primăria Sibiu pentru … Articolul Soții Iohannis, pe lista restanțierilor la taxe în Sibiu apare prima dată în Main News.
Președintele rus Vladimir Putin a purtat convorbiri telefonice cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și premierul israelian Benjamin Netanyahu, discutând despre detensionarea situației din Orientul Mijlociu. Rusia sprijină Iranul atât militar, cât și diplomatic, în fața protestelor interne. Vladimir Putin a avut vineri convorbiri telefonice cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și premierul israelian Benjamin Netanyahu Purtătorul … Articolul Putin discută cu presedintele Iranului și Netanyahu despre colaborare. apare prima dată în Main News.
Banca Transilvania avertizează clienții despre creșterea tentativelor de înșelăciune online. Acestea folosesc numele și logo-ul băncii pentru a colecta date personale. Verifică sursele, nu comunica prin canale neoficiale și fii precaut la ofertele prea bune pentru a fi adevărate. Afla cum te poți proteja acum! Banca Transilvania avertizează clienții despre tentativele de înșelăciune online folosind … Articolul Prevenire înșelăciuni: Anunț important de la banca principală din România apare prima dată în Main News.
Nikolay Gentchev, un mecanic bulgar, este victima unei campanii de dezinformare care circulă din 2014, când imaginea sa a fost folosită de presa pro-rusă pentru a afirma că ar fi fost ars de viu în Odesa. Deși nu a fost niciodată în Ucraina, povestea falsă persistă, readucându-și mereu aminte de cum este perceput în societate. … Articolul Mecanic bulgar atacat de presa pro-rusă: „N-am fost niciodată în Ucraina” apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a afirmat că România va sprijini reconstrucția Ucrainei și susține eforturile președintelui Trump pentru o pace durabilă. El subliniază că intensificarea presiunilor asupra Rusiei este esențială pentru negocieri autentice, în contextul asigurării securității europene și respectării suveranității Ucrainei. Nicușor Dan afirmă că România va contribui la reconstrucția Ucrainei și sprijină eforturile pentru o … Articolul România va sprijini reconstrucția Ucrainei, presiunea asupra Rusiei este cheia apare prima dată în Main News.
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara critică brutal imaginea judecătorilor și mesajul premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că dorește ca românii să devină sclavii unui sistem opresiv. Ea atrage atenția asupra efectelor devastatoare ale deciziilor autorităților asupra populației, subliniind pericolul transformării justiției. Judecătoarea Adriana Stoicescu critică percepția negativă asupra judecătorilor în mesajul adresat … Articolul Poporul român și opresiunea sistemului: o realitate dureroasă apare prima dată în Main News.
România debutează la Campionatul European de Handbal Masculin, întâlnind Portugalia în meciul din faza preliminară. Partida a început cu un avantaj al tricolorilor, iar echipa condusă de Paulo Pereira se pregătește intens. Urmează meciuri importante cu Danemarca și Macedonia de Nord. Succesul în această grupă este esențial pentru calificare. România debutează la Campionatul European de … Articolul România debutează acum la Campionatul European împotriva Portugaliei apare prima dată în Main News.
Jimmy Kimmel îi oferă președintelui Trump premiile sale, sub condiția retragerii agenților ICE din Minneapolis. Aceasta vine după ce lidera opoziției venezuelene i-a înmânat lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, provocând ironii din partea comediantului. Detalii despre oferta sa unică și criticile sale aduse președintelui. Jimmy Kimmel îi oferă lui Donald Trump premiile sale … Articolul Jimmy Kimmel îi oferă lui Trump premii amuzante după Nobel, dar cu o condiție apare prima dată în Main News.
Președintele Trump se autoproclamă „regele tarifelor vamale”, amenințând cu taxe țările care se opun anexării Groenlandei. Considerată vitală pentru securitatea națională, Groenlanda este ținta ambițiilor americane, în ciuda protestelor Danemarcei și ale aliaților europeni, care mobilizează forțe militare pentru a-și apăra teritoriul. Donald Trump amenință cu taxe vamale țările care se opun anexării Groenlandei SUA … Articolul Trump se autoproclamă regele tarifele vamale și amenință țările opuse Groenlandei apare prima dată în Main News.
Kremlinul avertizează cetățenii ruși să evite călătoriile în Republica Moldova, invocând riscuri de discriminare și hărțuire. Chișinăul respinge acuzațiile și subliniază că aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu. Avertizarea vine după incidente anterioare cu cetățeni ruși la intrarea în țară. Kremlinul avertizează cetățenii ruși să evite călătoriile în Republica Moldova din cauza riscurilor de discriminare … Articolul Kremlinul recomandă rușilor să evite Republica Moldova; răspunsul Chișinăului apare prima dată în Main News.
Fostul premier Theodor Stolojan critică dur noua lege a administrației propusă de Guvernul Bolojan, considerând că tăierea cheltuielilor cu 10% nu este o reformă reală, ci o măsură pompieristică. Stolojan subliniază risipa din buget și blocajele în reformele esențiale ale administrației românești. Theodor Stolojan critică legea administrației propusă de Guvernul Bolojan, numind-o măsură pompieristică Tăierea … Articolul Theodor Stolojan despre legea administrației Bolojan: măsură pompieristică apare prima dată în Main News.
Donald Trump amenință cu taxe vamale țările care se opun planului său pentru Groenlanda, subliniind importanța acestei regiuni pentru securitatea națională a Statelor Unite. Danemarca răspunde prin consolidarea prezenței militare, iar congresmeni americani reafirmă sprijinul Congresului față de NATO în contextul tensiunilor internaționale. Donald Trump consideră că Groenlanda este vitală pentru securitatea națională a SUA … Articolul Trump amenință cu taxe vamale pe cei care contestă planul său pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.
Un nou studiu de la Stanford și Yale contestă apărarea legală a industriei inteligenței artificiale, arătând că modele precum GPT-4.1 și Claude 3.7 Sonnet pot stoca și reproduce texte protejate prin drepturi de autor. Aceasta ar putea avea implicații legale serioase pentru companiile AI, expunându-le la despăgubiri semnificative. Un nou studiu sugerează că modelele AI … Articolul Industria inteligenței artificiale supusă presiunii de un nou studiu apare prima dată în Main News.
FCSB surprinde prin titularizarea lui Joyskim Dawa în meciul cu FC Argeș, la 10 luni după accidentare. Fundașul central de 29 de ani revine pe teren în cadrul primei întâlniri oficiale din 2026. Dawa nu a mai jucat din martie 2025, iar acum speră să strălucească după o lungă absență. FCSB a surprins cu titularizarea … Articolul Revine după 10 luni în echipa de start a FCSB la meciul cu FC Argeș! apare prima dată în Main News.
Nelu Iordache, cunoscut ca „Regele asfaltului”, a fost eliberat din închisoare după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa pentru fraudă cu fonduri europene de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni. Acesta a mai scăpat de o condamnare de 12 ani prin prescrierea faptelor. Detalii în articol. Nelu … Articolul Regele asfaltului, eliberat din închisoare după reducerea pedepsei apare prima dată în Main News.
Percheziții de amploare în Constanța au condus la audieri pentru peste 40 de persoane implicate în obținerea frauduloasă de credite bancare. Autoritățile investighează fapte de înșelăciune și folosirea de documente falsificate, iar prejudiciul total estimat se ridică la 3,2 milioane lei. Anchetele continuă. Percheziții de amploare în Constanța, aduse peste 40 de persoane pentru audieri … Articolul Percheziții în Constanța: Peste 40 de persoane conduse la audieri apare prima dată în Main News.
FC Argeş întâlnește FCSB vineri la ora 20:00 în primul meci oficial din 2026, ce face parte din etapa a 22-a din Liga 1. Meciul se desfășoară la Mioveni, iar cele două echipe luptă pentru locuri în play-off. FC Argeş, pe locul 5, caută să rămână în primele șase, în timp ce FCSB aspiră la … Articolul FC Argeș – FCSB LIVE TEXT 2026: Meci esențial pentru play-off! apare prima dată în Main News.
Nelu Iordache, condamnat pentru fraudă cu fonduri europene, va fi eliberat după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni. Decizia a fost luată deoarece o parte dintre faptele sale s-au prescris. Detalii despre condamnare și faptele de care este acuzat sunt … Articolul Nelu Iordache, eliberat din închisoare după reducerea pedepsei de către Curtea de Apel apare prima dată în Main News.
Un moldovean a fost arestat în Elveția, suspectat de peste 30 de spargeri ce au cauzat pagube de aproape 1 milion de euro. Împreună cu un român, bărbatul a fost prins de autorități, fiind căutat timp îndelungat pentru infracțiuni comise în diverse locații din Elveția. Un moldovean a fost arestat în Elveția pentru peste 30 … Articolul Moldovean arestat în Elveția pentru spargeri de aproape un milion de euro apare prima dată în Main News.
