Casa Albă a anunţat componenţa Consiliului Păcii care va asigura guvernarea temporară în Fâşia Gaza

Rador, 17 ianuarie 2026 00:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 ianuarie) – Casa Albă a anunțat vineri numele membrilor așa-numitului „Consiliu al Păcii” care, conform planului președintelui american Donald Trump, va supraveghea guvernarea temporară a Fâșiei Gaza. Printre membrii noului organism se numără secretarul american de stat Marco Rubio, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony […]
Acum 2 ore
00:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 ianuarie) – Casa Albă a anunțat vineri numele membrilor așa-numitului „Consiliu al Păcii” care, conform planului președintelui american Donald Trump, va supraveghea guvernarea temporară a Fâșiei Gaza. Printre membrii noului organism se numără secretarul american de stat Marco Rubio, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony […]
00:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 ianuarie) – Președintele american Donald Trump a amenințat cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale ca Statele Unite să anexeze Groenlanda. El a reafirmat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională. Vineri, Casa Albă a declarat că mobilizarea în Groenlanda a unor trupe din țări europene […]
Acum 4 ore
00:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 ianuarie) – Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va fi capul de afiș al Marșului pentru Viață, un miting anual împotriva avortului, care va avea loc vinerea viitoare la Washington, DC, potrivit unui purtător de cuvânt al vicepreședintelui. „Vicepreședintele Vance este recunoscător zecilor de mii de americani care se deplasează în fiecare […]
16 ianuarie 2026
23:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 ianuarie) – Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au purtat o convorbire telefonică joi seara, potrivit unei surse israeliene, după ce președintele SUA a decis să nu lanseze un atac asupra Iranului. A fost a doua convorbire telefonică dintre cei doi lideri pe tema Iranului în două zile. CNN […]
22:30
Pe Facebook a apărut recent o postare a unei persoane care pretinde că mama sa ar fi fost concediată abuziv de la DM şi drept răzbunare, pune la dispoziţie un link de unde s-ar putea achiziţiona o cantitate mare de cosmetice la un preţ exagerat de mic, chipurile, doar pentru rudele şi angajaţii acestei companii. […]
22:20
Un message est récemment apparu sur Facebook, publié par une personne affirmant que sa mère a été injustement licenciée de DM et que, par vengeance, elle propose un lien permettant d’acheter une grande quantité de produits cosmétiques à un prix anormalement bas, soi-disant réservé aux proches et aux employés de cette entreprise. Il s’agit cependant […]
Acum 6 ore
22:10
Realizator: Gabriela Mitrovici – Angajații Grădinii Zoologice din Târgu Mureș fac un nou apel la vizitatori să nu hrănească și să nu mângâie animalele, iar dacă pierd un obiect în apropierea acestora, să anunțe imediat. Un cerb carpatin a murit în amplasamentul său după ce a înghițit o mănușă. Are detalii corespondentul RRA Marcela German. […]
22:00
Casa Națională de Asigurări de Sănătate apreciază, după publicarea de investigații jurnalistice privind utilizarea parafelor unor medici radiologi în relația dintre sectorul public și cel privat, că aceste situații reprezintă practici grave, fiind rezultatul unor deficiențe structurale. Jurnaliștii au arătat că ar exista zeci de cazuri în care medici radiologi din spitalele de stat și-ar […]
22:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană și rachete din partea aliaților este insuficientă și a avertizat că Rusia pregătește noi atacuri masive. Volodimir Zelenski a afirmat în discursul său de seară că este esențial ca partenerii să ia în considerare solicitările Ucrainei privind aprovizionarea suplimentară./mbaciu/asalar (REUTERS – […]
21:50
Tensiunile dintre forțele de ordine și protestatarii din zona Minneapolis, în statul american Minnesota, se intensifică din nou vineri, în timpul demonstrațiilor anti-ICE (agenţia pentru imigrări şi control vamal) din fața clădirii federale Bishop Henry Whipple. Aparent provocați de un protestatar care dansa în stradă chiar în fața clădirii, ofițerii federali în echipament tactic au […]
21:50
Autoritatea de reglementare a aviației din Uniunea Europeană (EASA) a îndemnat companiile aeriene din blocul comunitar să evite zborurile în spațiul aerian al Iranului, într-un aviz emis vineri. „Prezența și posibila utilizare a unei game largi de arme și sisteme de apărare aeriană, combinate cu reacții imprevizibile ale statului creează un risc ridicat pentru zborurile […]
21:50
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost eliberat vineri din închisoare, după ce Curtea de Apel București a constatat că unele infracțiuni pentru care fusese condamnat erau de fapt prescrise la data la care s-au încheiat procesele. Astfel, în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcția autostrăzii Nădlac-Arad, instanța a anulat sentințele pentru deturnare […]
21:40
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat vineri că Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur sunt pe cale să scrie istorie prin semnarea unui acord de liber schimb în weekend, punând capăt celor 25 de ani de negocieri dintre cele două părți. În declarația făcută la Rio de Janeiro reporterilor alături de președinta […]
Acum 8 ore
19:50
Președintele Donald Trump a declarat că ar putea institui taxe vamale la adresa oricărei țări care nu este de acord cu planurile sale privind preluarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută la Casa Albă. „Aș putea să fac acest lucru pentru Groenlanda, aș putea impune taxe vamale țărilor care nu sunt de acord în privința Groenlandei, […]
19:30
Reza Pahlavi, membru al opoziției iraniene, a îndemnat vineri comunitatea internațională să intensifice presiunile asupra guvernului iranian pentru a-i ajuta pe protestatari să răstoarne conducerea clericală, chiar dacă o represiune sângeroasă pare să fi înăbușit în mare măsură demonstrațiile. Pahlavi, fiul exilat al șahului detronat al Iranului, a ținut o conferință de presă la Washington […]
18:40
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
Acum 12 ore
17:40
Mii de cubanezi s-au adunat vineri, la primele ore ale dimineții, în fața Ambasadei SUA din Havana, pentru a protesta împotriva a ceea ce au denunțat drept agresiune americană în regiune, în urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al Cubei. Tensiunile dintre cei doi rivali de lungă durată au crescut de la atacul […]
17:00
Republica Cehă este pregătită să furnizeze în curând Ucrainei avioane de luptă care pot doborî dronele care se apropie, i-a spus președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, vineri, la Kiev, președintele Petr Pavel. Acesta nu a oferit detalii specifice, dar în urmă cu doi ani a declarat că avioanele de luptă subsonice L-159, de fabricație cehă, ar […]
16:50
Grecia intenționează să își extindă apele teritoriale, inclusiv posibil și în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de Externe George Gerapetritis, în pofida amenințării de război de lungă durată a Turciei în cazul în care Atena ar lua o astfel de măsură. Cele două țări, aliate NATO, dar rivali tradiționali, au relaxat tensiunile în ultimii […]
16:40
Prima ediţie din acest an a titlurilor de stat Fidelis în lei şi euro, destinate populaţiei, a fost lansată astăzi. Potrivit Ministerului Finanţelor, emisiunile lei vor avea scadenţe la doi, patru şi șase ani şi dobânzi de 6,45, 7,1 şi 7,5 procente, iar cele în euro la trei, cinci şi zece ani şi dobânzi de […]
15:50
Apar informații din Uganda referitoare la izbucnirea unor confruntări violente între forțele de ordine și susținători ai opoziției din țară, în urma alegerilor prezidențiale desfășurate joi. Presa locală transmite că mai multe persoane au fost ucise. În țară sunt tensiuni în contextul în care partidul candidatului la președinție Bobi Wine a anunțat că forțele de […]
15:30
Un tribunal norvegian a stabilit, vineri, că un bărbat islamist este vinovat pentru orchestrarea unui atac armat sângeros, comis într-un bar gay în timpul festivalului Pride din Oslo din 2022, condamnându-l pe acesta la 30 de ani de închisoare. Arfan Bhatti, un cetățean norvegian în vârstă de 48 de ani, născut în Oslo, a fost […]
15:00
Emisarul special al președintelui american, Donald Trump, în Groenlanda a declarat că intenționează să viziteze teritoriul danez în martie și că este convins că se poate ajunge la o înțelegere. „Cred cu adevărat că există o înțelegere care ar trebui și va fi încheiată odată ce se va concretiza situația”, a declarat Jeff Landry pentru […]
14:50
Vicepremierul Grozdan Karadjov din cabinetul demisionar de la Sofia a respins afirmaţiile deputaţilor din partidul „Renaştere” privind colapsul şi haosul create după introducerea monedei euro în Bulgaria. De la tribuna parlamentară, Karadjov a declarat că scenariile apocaliptice răspândite în spaţiul public nu corespund realităţii, bancnotele şi monedele în euro fiind disponibile atât la Banca Naţională […]
14:50
O delegație ucraineană se află în drum spre SUA pentru discuții privind garanțiile de securitate și un pachet de prosperitate, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, exprimându-și speranța că documentele ar putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc săptămâna viitoare. În timpul discuțiilor, echipa de la Kiev […]
14:50
În cadrul briefingului de vineri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că: „Eforturile SUA privind reglementarea situației din Ucraina coincid cu interesele Rusiei”. „Moscova apreciază demersurile Washingtonului”, a subliniat Dmitri Peskov. „Moscova apreciază eforturile Washingtonului privind reglementarea în mod pașnic a situației din Ucraina; acestea coincid cu interesele Rusiei”, […]
14:00
În cadrul briefingului de astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace cu Ucraina; susţinând că pacea ‘necesită eforturi comune desfăşurate pe platforme diferite’. Perspectivele unei păci în Ucraina, relațiile dintre Rusia şi țările occidentale și situația din jurul Groenlandei au fost principalele subiecte ale briefing-ului susținut, vineri, […]
14:00
La microfon, Angelica Dan
13:40
Primarii PSD din județul Iași nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, programată astăzi la Palatul Culturii din municipiu. Într-un comunicat de presă, aleșii social-democrați din județ consideră că întrunirea ar fi pur formală, întrucât măsurile de austeritate au fost luate, spun ei, fără o consultare reală cu toate părţile implicate. Acestea vor avea […]
13:30
Radio România Internaţional a continuat să-şi dezvolte plaftorma pentru podcasturi native, care poate fi accesată la adresa www.romaniainternational.radio. Au fost adăugate, în limba română, podcasturile România la Jocurile Olimpice şi Poveşti din lumea sportului românesc, în limba engleză podcastul Guest of the Day on RRI, iar în limba italiană Mediterradio (coproducţie COPEAM). Platforma cuprinde podcasturi, în special audio, dar şi video, din […]
13:20
Kremlinul a afirmat vineri că Rusia consideră Groenlanda drept teritoriu danez și a adăugat că situația de securitate din jurul insulei este „extraordinară” din perspectiva dreptului internațional. Moscova a subliniat în această săptămână că este inacceptabil ca Occidentul să continue să afirme că Rusia și China reprezintă o amenințare pentru Groenlanda și a susținut că […]
13:20
Introducere Războiul civil din El Salvador, desfășurat între 1979 și 1992, a fost unul dintre cele mai sângeroase conflicte din America Latină din a doua jumătate a secolului XX. Confruntarea dintre guvernul militar și gherila de stânga reunită sub Frontul Farabundo Martí pentru Eliberare Națională (FMLN) a provocat peste 75.000 de morți și mii de […]
Acum 24 ore
12:50
Aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului SAFE, în valoare de aproape 17 miliarde de euro, reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre, afirmă președintele Nicușor Dan. Într-o postare pe rețeaua de socializare X, el precizează că programele de reînarmare și producție internă de echipamente moderne de apărare […]
12:40
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că i‑a înmânat președintelui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, în cadrul unei întâlniri private desfăşurate joi la Casa Albă. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus doamna Machado după întrevederea cu Trump – prima dată când cei doi s‑au întâlnit […]
12:00
Curtea Constituțională amână încă o dată pronunțarea în cazul sesizării privind pensiile magistraților. Noul termen a fost stabilit pentru 11 februarie, pentru ca judecătorii să aibă timp, spune comunicatul CCR: „pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de Înalta Curte”. Este vorba despre o expertiză contabilă […]
11:30
La Roma, mașinile nu mai pot merge în centru decât cu 30 de km pe oră. Corespondenta RRA, Elena Postelnicu, ne spune că, inclusiv pe arterele principale, șoferii trebuie să respecte noua limită. Reporter: După o practică asemănătoare la Milano și Bologna, pentru 30 de zile, și centrul istoric al capitalei italiene a devenit o […]
11:20
Cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni va fi deschis pentru public în data de 24 ianuarie 2026, oferind intrare gratuită pentru copii și adolescenți. Alexandru Ioan Cuza și soția lui, doamna Elena Cuza, au avut drept reședință de vară palatul […]
11:00
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre ale Uniunii, printre care și România, și a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare prin programul SAFE de consolidare a industriei de apărare. Reporter: Cristian Bâcâin – Pot fi acordate astfel primele împrumuturi cu costuri reduse pe termen lung. Țara […]
10:50
Arctica a devenit un teatru al rivalității strategice tot mai intense, potrivit unui document al guvernului italian care va fi prezentat vineri, menționând „prezența militară masivă” a Rusiei în zona sa nordică și interesul Statelor Unite pentru Groenlanda. Italia are statut de observator în Consiliul Arctic, care supraveghează regiunea, din 2013 și și‑a actualizat politica […]
10:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în mesajul său transmis joi seară că Ucraina nu a fost niciodată și nici nu va fi un obstacol în calea păcii, răspunzând astfel la declaraţia președintelui american, Donald Trump, potrivit căreia Kievul şi nu Moscova ar împiedica semnarea unui potențial acord de pace. ‘Rachetele rusești, dronele rusești de […]
10:00
Unii preșcolari au deja propriile telefoane mobile, potrivit unui studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Media și Comunicații (NMHH), care analizează obiceiurile de utilizare a mass-media. Din sondaj a mai rezultat: nu numai că copiii își primesc primul dispozitiv inteligent din ce în ce mai devreme, dar se înregistrează și pe platformele de socializare de […]
09:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Curtea Constituțională urmează să reia în această dimineață dezbaterile privind cel de-al doilea proiect guvernamental care schimbă sistemul de pensionare al magistraților. Pronunțarea în acest caz, cu implicații semnificative, sociale și politice, a fost amânată deja de două ori din lipsă de cvorum, pentru că patru judecători au decis să nu […]
09:30
Ministrul demisionar al energiei din Bulgaria, Jecio Stankov, a declarat că bulgarii plătesc unul dintre cele mai mici preţuri la energie electrică pentru consumatorii casnici din Europa. Stankov a subliniat că majorarea preţului energiei electrice pentru consumatorii casnici în timpul guvernării actualului cabinet este de doar 2,58%, ceea ce se încadrează în ciclul normal de […]
09:30
Curtea de Apel București urmează să reia de la această oră procesul în care a fost contestat mandatul de membru CCR al judecătorului Dacian Dragoș, numit de Președinție. Sentința este considerată importantă atât în ceea ce privește componența Curții Constituționale, cât și pentru decizia referitoare la proiectul legii pensiilor magistraților. În cazul în care Curtea […]
09:10
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Iași/Botoșani: Deplasare la Iași și Botoșani a Premierul Ilie Bolojan care va avea ședințe de lucru cu primari din județele Iași și Botoșani, pe teme ce țin de administrația publică locală. La întâlniri vor participa reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Ministere * Lituania: Ministrul Afacerilor Externe, […]
09:00
Din cauza situației grave din sectorul energetic ucrainean survenită în urma atacurilor rusești, autoritățile țării cooperează activ cu partenerii săi internaționali pentru a sprijini sectorul energetic, a anunțat ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha. ‘În această săptămână, am primit deja un pachet important de 200 de milioane de dolari din Norvegia pentru achiziționarea de gaze […]
08:50
Președintele Xi Jinping și-a exprimat optimismul în legătură cu îmbunătățirea relațiilor dintre China și Canada. El a vorbit în timp ce găzduia discuții la Beijing cu premierul canadian, Mark Carney. Dl Carney se confruntă cu un echilibru dificil după ani de relații tensionate cu China, fiind sub presiune să stimuleze comerțul fără a provoca nemulțumirea […]
08:50
Ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, l‑a avertizat pe secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, că orice demers de a prelua controlul asupra Groenlandei ar reprezenta „depăşirea unei limite”, ce ar pune în pericol relația economică a Europei cu Washingtonul, a scris vineri publicaţia Financial Times (FT). „Groenlanda este o parte suverană a unei țări suverane […]
08:40
Sute de pompieri au fost desfăşuraţi pentru a contracara un incendiu de amploare în capitala Coreei de Sud, Seul. Incendiul a izbucnit înainte de ivirea zorilor, în zona de mahala ce se învecinează cu cartierul de lux Gangnam. Nu au fost raportate victime. Potrivit oficialilor, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate. Cauza incendiului nu […]
08:30
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă astăzi la Vilnius la Conferința Snow Meeting, dedicată problematicii de securitate, la invitația omologului său lituanian. Potrivit diplomației de la București, agenda discuțiilor informale vizează consolidarea NATO cu accent pe pilonul european de securitate și pregătirea summit-ului NATO de la Ankara, Turcia, din luna iulie, precum și întărirea colaborării […]
