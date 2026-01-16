Scenariile apocaliptice despre introducerea monedei euro în Bulgaria au fost infirmate
Rador, 16 ianuarie 2026 14:50
Vicepremierul Grozdan Karadjov din cabinetul demisionar de la Sofia a respins afirmaţiile deputaţilor din partidul „Renaştere” privind colapsul şi haosul create după introducerea monedei euro în Bulgaria. De la tribuna parlamentară, Karadjov a declarat că scenariile apocaliptice răspândite în spaţiul public nu corespund realităţii, bancnotele şi monedele în euro fiind disponibile atât la Banca Naţională […]
• • •
Acum 30 minute
15:00
Emisarul special al președintelui Donald Trump în Groenlanda a declarat că intenționează să viziteze teritoriul danez în martie # Rador
Emisarul special al președintelui american, Donald Trump, în Groenlanda a declarat că intenționează să viziteze teritoriul danez în martie și că este convins că se poate ajunge la o înțelegere. „Cred cu adevărat că există o înțelegere care ar trebui și va fi încheiată odată ce se va concretiza situația”, a declarat Jeff Landry pentru […]
Acum o oră
14:50
14:50
O delegație ucraineană se află în drum spre SUA pentru discuții privind garanțiile de securitate, anunță Volodimir Zelenski # Rador
O delegație ucraineană se află în drum spre SUA pentru discuții privind garanțiile de securitate și un pachet de prosperitate, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, exprimându-și speranța că documentele ar putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc săptămâna viitoare. În timpul discuțiilor, echipa de la Kiev […]
14:50
Eforturile SUA privind reglementarea conflictului din Ucraina coincid cu interesele Rusiei (Dmitri Peskov, briefing) # Rador
În cadrul briefingului de vineri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că: „Eforturile SUA privind reglementarea situației din Ucraina coincid cu interesele Rusiei”. „Moscova apreciază demersurile Washingtonului”, a subliniat Dmitri Peskov. „Moscova apreciază eforturile Washingtonului privind reglementarea în mod pașnic a situației din Ucraina; acestea coincid cu interesele Rusiei”, […]
Acum 2 ore
14:00
Subiectele briefing-ului susţinut de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus # Rador
În cadrul briefingului de astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace cu Ucraina; susţinând că pacea ‘necesită eforturi comune desfăşurate pe platforme diferite’. Perspectivele unei păci în Ucraina, relațiile dintre Rusia şi țările occidentale și situația din jurul Groenlandei au fost principalele subiecte ale briefing-ului susținut, vineri, […]
14:00
La microfon, Angelica Dan
13:40
Primarii PSD din județul Iași nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, programată astăzi la Palatul Culturii din municipiu. Într-un comunicat de presă, aleșii social-democrați din județ consideră că întrunirea ar fi pur formală, întrucât măsurile de austeritate au fost luate, spun ei, fără o consultare reală cu toate părţile implicate. Acestea vor avea […]
13:30
Radio România Internaţional a continuat să-şi dezvolte plaftorma pentru podcasturi native, care poate fi accesată la adresa www.romaniainternational.radio. Au fost adăugate, în limba română, podcasturile România la Jocurile Olimpice şi Poveşti din lumea sportului românesc, în limba engleză podcastul Guest of the Day on RRI, iar în limba italiană Mediterradio (coproducţie COPEAM). Platforma cuprinde podcasturi, în special audio, dar şi video, din […]
Acum 4 ore
13:20
Kremlinul a afirmat vineri că Rusia consideră Groenlanda drept teritoriu danez și a adăugat că situația de securitate din jurul insulei este „extraordinară” din perspectiva dreptului internațional. Moscova a subliniat în această săptămână că este inacceptabil ca Occidentul să continue să afirme că Rusia și China reprezintă o amenințare pentru Groenlanda și a susținut că […]
13:20
Introducere Războiul civil din El Salvador, desfășurat între 1979 și 1992, a fost unul dintre cele mai sângeroase conflicte din America Latină din a doua jumătate a secolului XX. Confruntarea dintre guvernul militar și gherila de stânga reunită sub Frontul Farabundo Martí pentru Eliberare Națională (FMLN) a provocat peste 75.000 de morți și mii de […]
12:50
Aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului SAFE reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre (Nicuşor Dan) # Rador
Aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului SAFE, în valoare de aproape 17 miliarde de euro, reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre, afirmă președintele Nicușor Dan. Într-o postare pe rețeaua de socializare X, el precizează că programele de reînarmare și producție internă de echipamente moderne de apărare […]
12:40
Laureata Premiului Nobel pentru Pace María Corina Machado i-a oferit medalia sa preşedintelui american, Donald Trump # Rador
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că i‑a înmânat președintelui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, în cadrul unei întâlniri private desfăşurate joi la Casa Albă. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus doamna Machado după întrevederea cu Trump – prima dată când cei doi s‑au întâlnit […]
12:00
Curtea Constituțională amână încă o dată pronunțarea în cazul sesizării privind pensiile magistraților # Rador
Curtea Constituțională amână încă o dată pronunțarea în cazul sesizării privind pensiile magistraților. Noul termen a fost stabilit pentru 11 februarie, pentru ca judecătorii să aibă timp, spune comunicatul CCR: „pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de Înalta Curte”. Este vorba despre o expertiză contabilă […]
11:30
La Roma, mașinile nu mai pot merge în centru decât cu 30 de km pe oră. Corespondenta RRA, Elena Postelnicu, ne spune că, inclusiv pe arterele principale, șoferii trebuie să respecte noua limită. Reporter: După o practică asemănătoare la Milano și Bologna, pentru 30 de zile, și centrul istoric al capitalei italiene a devenit o […]
Acum 6 ore
11:20
Cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni va fi deschis pentru public în data de 24 ianuarie 2026, oferind intrare gratuită pentru copii și adolescenți. Alexandru Ioan Cuza și soția lui, doamna Elena Cuza, au avut drept reședință de vară palatul […]
11:00
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre ale UE, printre care și România # Rador
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre ale Uniunii, printre care și România, și a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare prin programul SAFE de consolidare a industriei de apărare. Reporter: Cristian Bâcâin – Pot fi acordate astfel primele împrumuturi cu costuri reduse pe termen lung. Țara […]
10:50
Italia și‑a actualizat poziția privind Arctica, pe fondul escaladării tensiunilor din Groenlanda # Rador
Arctica a devenit un teatru al rivalității strategice tot mai intense, potrivit unui document al guvernului italian care va fi prezentat vineri, menționând „prezența militară masivă” a Rusiei în zona sa nordică și interesul Statelor Unite pentru Groenlanda. Italia are statut de observator în Consiliul Arctic, care supraveghează regiunea, din 2013 și și‑a actualizat politica […]
10:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în mesajul său transmis joi seară că Ucraina nu a fost niciodată și nici nu va fi un obstacol în calea păcii, răspunzând astfel la declaraţia președintelui american, Donald Trump, potrivit căreia Kievul şi nu Moscova ar împiedica semnarea unui potențial acord de pace. ‘Rachetele rusești, dronele rusești de […]
10:00
Unii preșcolari au deja propriile telefoane mobile, potrivit unui studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Media și Comunicații (NMHH), care analizează obiceiurile de utilizare a mass-media. Din sondaj a mai rezultat: nu numai că copiii își primesc primul dispozitiv inteligent din ce în ce mai devreme, dar se înregistrează și pe platformele de socializare de […]
09:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Curtea Constituțională urmează să reia în această dimineață dezbaterile privind cel de-al doilea proiect guvernamental care schimbă sistemul de pensionare al magistraților. Pronunțarea în acest caz, cu implicații semnificative, sociale și politice, a fost amânată deja de două ori din lipsă de cvorum, pentru că patru judecători au decis să nu […]
09:30
Bulgaria se numără printre statele cu cea mai ieftină energie electrică pentru consumatorii casnici din Europa # Rador
Ministrul demisionar al energiei din Bulgaria, Jecio Stankov, a declarat că bulgarii plătesc unul dintre cele mai mici preţuri la energie electrică pentru consumatorii casnici din Europa. Stankov a subliniat că majorarea preţului energiei electrice pentru consumatorii casnici în timpul guvernării actualului cabinet este de doar 2,58%, ceea ce se încadrează în ciclul normal de […]
09:30
Curtea de Apel București va relua procesul în care a fost contestat mandatul de membru CCR al judecătorului Dacian Dragoș # Rador
Curtea de Apel București urmează să reia de la această oră procesul în care a fost contestat mandatul de membru CCR al judecătorului Dacian Dragoș, numit de Președinție. Sentința este considerată importantă atât în ceea ce privește componența Curții Constituționale, cât și pentru decizia referitoare la proiectul legii pensiilor magistraților. În cazul în care Curtea […]
Acum 8 ore
09:10
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Iași/Botoșani: Deplasare la Iași și Botoșani a Premierul Ilie Bolojan care va avea ședințe de lucru cu primari din județele Iași și Botoșani, pe teme ce țin de administrația publică locală. La întâlniri vor participa reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Ministere * Lituania: Ministrul Afacerilor Externe, […]
09:00
Din cauza situației grave din sectorul energetic ucrainean survenită în urma atacurilor rusești, autoritățile țării cooperează activ cu partenerii săi internaționali pentru a sprijini sectorul energetic, a anunțat ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha. ‘În această săptămână, am primit deja un pachet important de 200 de milioane de dolari din Norvegia pentru achiziționarea de gaze […]
08:50
Președintele Xi Jinping și-a exprimat optimismul în legătură cu îmbunătățirea relațiilor dintre China și Canada # Rador
Președintele Xi Jinping și-a exprimat optimismul în legătură cu îmbunătățirea relațiilor dintre China și Canada. El a vorbit în timp ce găzduia discuții la Beijing cu premierul canadian, Mark Carney. Dl Carney se confruntă cu un echilibru dificil după ani de relații tensionate cu China, fiind sub presiune să stimuleze comerțul fără a provoca nemulțumirea […]
08:50
Franţa afirmă că un demers al SUA împotriva Groenlandei ar periclita relaţia economică a Europei cu Washingtonul (Financial Times) # Rador
Ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, l‑a avertizat pe secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, că orice demers de a prelua controlul asupra Groenlandei ar reprezenta „depăşirea unei limite”, ce ar pune în pericol relația economică a Europei cu Washingtonul, a scris vineri publicaţia Financial Times (FT). „Groenlanda este o parte suverană a unei țări suverane […]
08:40
Sute de pompieri au fost desfăşuraţi pentru a contracara un incendiu de amploare în capitala Coreei de Sud, Seul. Incendiul a izbucnit înainte de ivirea zorilor, în zona de mahala ce se învecinează cu cartierul de lux Gangnam. Nu au fost raportate victime. Potrivit oficialilor, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate. Cauza incendiului nu […]
08:30
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă astăzi la Vilnius la Conferința Snow Meeting, dedicată problematicii de securitate, la invitația omologului său lituanian. Potrivit diplomației de la București, agenda discuțiilor informale vizează consolidarea NATO cu accent pe pilonul european de securitate și pregătirea summit-ului NATO de la Ankara, Turcia, din luna iulie, precum și întărirea colaborării […]
08:30
Avaria din Capitală, care a lăsat fără apă și căldură o jumătate de milion de bucureșteni, ar trebui să fie reparată în 16 ianuarie # Rador
Avaria din Capitală care a lăsat fără apă și căldură o jumătate de milion de bucureșteni ar trebui să fie reparată astăzi, iar la noapte situația ar trebui să revină la normal. Acesta este al doilea termen pe care autoritățile îl dau pentru rezolvarea problemei. De mai bine de o săptămână, peste 3.500 de imobile, […]
08:20
Protest față de noua lege care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie # Rador
Mai multe mii de persoane au ieșit aseară în centrul Capitalei pentru a participa la un protest inițiat de Partidul Acțiunea Conservatoare față de noua lege care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie. La acțiune s-au alăturat reprezentanți ai Alianței pentru Unirea Românilor care au redirecționat traseul către Guvern cu mesaje împotriva autorităților […]
Acum 12 ore
07:10
Oulu, Finlanda, a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii (CEC) pentru anul 2026, împărțind titlul cu orașul Trenčín din Slovacia, cu scopul de a aduce vitalitate culturală, creștere economică și conexiune comunitară prin diverse evenimente și programe în regiunea nordică a Finlandei. Inițiativa, care se desfășoară pe tot parcursul anului 2026, se concentrează pe „Schimbările […]
Acum 24 ore
00:40
DEUTSCHE WELLE, 15 ianuarie 2026 – Scandalul iscat după publicarea de către jurnalista Emilia Șercan a unei analize în care arată că jumătate din teza de doctorat a ministrului PSD al Justiției Radu Marinescu a fost plagiată a adus după sine reacții virulente dar și surprinzătoare. Ministrul Justiției a declarat că scandalul a fost declanșat […]
15 ianuarie 2026
22:10
Câteva mii de oameni participă în această seară la un protest în capitală, iar traficul prin centrul orașului a fost perturbat de coloana de oameni, care au pornit în marș după ce s-au adunat în zona statuilor de la Universitate. Traseul către Ateneul Român, anunțat de inițiatorul evenimentului, Partidul Acțiunea Conservatoare, a fost modificat de […]
19:30
Emmanuel Macron a spus că Franța furnizează acum două treimi din informațiile de intelligence pentru Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – Președintele Emmanuel Macron a declarat joi că Franța furnizează acum două treimi din informațiile de intelligence pentru Ucraina, în mare parte înlocuind Statele Unite, care până anul trecut ofereau majoritatea acestor servicii. În martie 2025, Washingtonul a decis să suspende schimbul de informații cu Ucraina, ca parte a eforturilor […]
18:50
CCR urmează să reia analiza asupra sesizării privind reforma pensiilor magistraților asumată de guvern # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Curtea Constituțională a programat pentru vineri reluarea analizei asupra sesizării privind reforma pensiilor magistraților asumată de guvern. Ședința ar trebui să continue discuțiile din 28 decembrie, suspendate după ce patru judecători și-au întrerupt participarea, ceea ce a adus la lipsa cvorumului necesar. […]
18:50
Câteva mii de oameni participă la un protest față de noua lege care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism și xenofobie # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Câteva mii de oameni au ieșit în stradă în această seară, în centrul capitalei, la un protest față de noua lege care înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie. La acțiunea inițiată de partidul Acțiunea Conservatoare s-a alăturat Alianța pentru Unirea […]
18:50
Donald Trump a amenințat că va institui Insurrection Act în Minnesota pe fondul tensiunilor legate de imigrație # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – Președintele Trump a amenințat că va folosi Insurrection Act în Minnesota, ceea ce i-ar permite să desfășoare forțe militare. Au avut loc proteste și tensiuni în creștere în acest stat condus de democrați, pe fondul desfășurării masive de agenți de imigrare. Dl Trump a spus că, dacă politicienii corupți […]
18:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi că nici Rusia, nici China nu au afirmat vreodată că ar avea planuri de a ocupa Groenlanda.(REUTERS – 15 ianuarie)/aspanily/asalar
18:00
Vladimir Putin a spus că lumea devine tot mai periculoasă, evitând subiectele Maduro și Iran # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi că situația internațională s-a deteriorat și că lumea devine tot mai periculoasă, dar a evitat să comenteze situația din Venezuela și Iran. Putin nu a făcut încă declarații publice despre înlăturarea de la putere a lui Nicolás Maduro de către Statele Unite, […]
17:10
Ceremonia de decernare a celor mai importante distincții ale cinematografiei europene de la Berlin va fi transmisă pe TVR1 în direct, sâmbătă, 17 ianuarie. Comentariul pentru TVR aparține criticului de film Irina Margareta Nistor. Academia Europeană de Film organizează la Berlin ceremonia de decernare a premiilor sale anuale, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei […]
17:10
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere În 1989, la o sută de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu (1850–1889), UNESCO a proclamat oficial „Anul Internațional Eminescu” o recunoaștere a universalității operei sale și a influenței sale culturale dincolo de granițele României. Această decizie nu a fost doar o simplă omagiere, ci o invitație de […]
17:10
Administrația Trump a câștigat apelul privind eliberarea activistului pro-palestinian Khalil # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 ianuarie) – O curte federală de apel a decis joi că un judecător nu avea jurisdicție să ordone eliberarea din detenția pentru imigrație a lui Mahmoud Khalil, absolvent al Universității Columbia, oferind astfel o victorie administrației președintelui Donald Trump în eforturile sale de a-l deporta pe activistul pro-palestinian. Un complet de […]
16:50
La Palatul Victoria se desfășoară o nouă rundă de discuții pe tema bugetului pentru anul 2026 # Rador
Este în desfășurare o nouă zi de discuții pe tema bugetului pentru acest an. Premierul a avut de dimineață ședințe de lucru cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării și ai Ministerului Culturii, dar și cu responsabili de la Educație, minister a cărui conducere a preluat-o interimar, până la desemnarea unui titular în locul lui Daniel David. De […]
16:50
Realizator: Mihaela Mihai – A fost alarmă generală pe Aeroportul El Prat din Barcelona, Spania. Un avion Turkish Airlines a aterizat de urgență după ce a primit o amenițare că la bord s-ar afla o bombă. A fost o alertă falsă, care însă a provocat panică, după cum transmite corespondentul RRA în Spania Alin Petrică. […]
16:40
Nicușor Dan a declarat că România și-a redus consistent anul trecut deficitul bugetar și a avut o ușoară creștere economică # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – România și-a redus consistent anul trecut deficitul bugetar și a avut o ușoară creștere economică, a spus președintele Nicușor Dan. Au fost măsuri dureroase, dar care au dat rezultatele așteptate, a mai afirmat șeful statului. El a mai declarat la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditate în București că obiectivul […]
15:50
Secția pentru judecători a CSM reclamă nereguli privind constituirea Comitetului de analiză a legislației în domeniul justiției # Rador
Secția pentru judecători a Consiliului Suprem al Magistraturii reclamă ambiguitate instituțională, lipsă de transparență și de fundamentare legală în legătură cu constituirea Comitetului de analiză a legislației în domeniul justiției, inițiat de guvern. După ce au participat la o întâlnire în vederea evaluării utilității și scopului acestui demers, reprezentanții secției din CSM transmit că discuțiile […]
15:50
Nu, ”grosul gazelor românești” nu a fost direcționat către Ucraina. Prin România tranzitează, contra cost, gaze care nu sunt din producție românească, ci sunt importate de Ucraina prin Coridorul Vertical # Rador
Un titlu de articol care a circulat în presa online la începutul lunii ianuarie se adaugă seriei de afirmații false menite să consolideze narativul că România susține Ucraina sacrificându-și propriile resurse. CONTEXT ”Grosul gazelor românești a fost redirecționat către Ucraina. În Republica Moldova, exportăm deja tot necesarul de consum al țării” este titlul unui articol […]
15:50
La microfon, Angelica Dan
15:50
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat joi că o primă echipă de soldați francezi se află deja în Groenlanda, iar noi mijloace militare vor fi desfășurate în zilele următoare. „O primă echipă de soldați francezi este deja la fața locului și va fi întărită în zilele următoare cu mijloace terestre, aeriene și navale”, a spus […]
15:40
Non, « la majeure partie du gaz roumain » n’a pas été redirigée vers l’Ukraine. Par la Roumanie transite, contre paiement, du gazes qui ne provient pas de la production roumaine, mais qui est importé par l’Ukraine via le Corridor vertical. # Rador
Un titre d’article qui a circulé dans la presse en ligne au début du mois de janvier s’ajoute à une série d’affirmations fausses destinées à renforcer le narratif selon lequel la Roumanie soutiendrait l’Ukraine en sacrifiant ses propres ressources. CONTEXTE « La majeure partie du gaz roumains a été redirigée vers l’Ukraine. En République de […]
