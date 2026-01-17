Alexandru Rogobete: Când într-un domeniu se întâlnesc viața și moartea apar emoții greu de gestionat
Jurnalul.ro, 17 ianuarie 2026 03:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri la Chișinău că vizita sa în Republica Moldova a consolidat relația strategică dintre cele două state în domeniul sănătății.
• • •
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri la Chișinău că vizita sa în Republica Moldova a consolidat relația strategică dintre cele două state în domeniul sănătății.
Odată cu publicare sa în Monitorul Oficial, a intrat în vigoare Schema de ajutor de stat pentru programul Pro Infra. IMM-urile și întreprinderile mari vor putea solicita ajutor de stat pentru producția de materii prime, materiale și produse pentru susținerea implementării proiectelor de infrastructură de transport.
Pe 17 ianuarie 2026, patru zodii primesc un mesaj esențial de la Univers, în momentul în care Venus intră în Vărsător și schimbă complet registrul emoțional. Tot ce ne-a ținut pe loc până acum începe să se dizolve. An nou, energie nouă, alegeri noi.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că acordul de pace convenit cu liderul SUA, Donald Trump, ar putea fi semnat săptămâna viitoare.
Un sat din Republica Moldova atrage turiști cu ajutorul caselor de hobbiți. Unele dintre locuințele din piatră, construite parțial sub pământ, sunt locuite. Satul nu mai are decât foarte puțini locuitori și speră să se dezvolte cu banii obținuți din turism.
Un lanț maghiar de fast-food deschide primul restaurant din România la Cluj-Napoca în primăvară. Planurile lanțului maghiar se extind mult dincolo de un singur oraș.
Stratul de zăpadă depășește 2 metri pe unele văi, iar spre sol se formează cristale periculoase care pot declanșa avalanșe mari. Administrația Națională de Meteorologie stabilește risc mare în Munții Făgăraș pentru 16-19 ianuarie.
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a salutat aprobarea planului României în cadrul programului SAFE, subliniind că finanțarea de peste 16 miliarde de euro reprezintă o șansă de a investi atât în apărare, cât și în companiile românești.
Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) a calculat, la solicitarea Mediafax, care este consumul anual de energie electrică al întregului sistem în care sunt custodiați peste 24.000 de deținuți.
Un ideolog rus lansează o teorie înfricoșătoare. Dacă Vladimir Putin ar fi asasinat, Europa ar fi ștearsă de pe harta umanității, este opinia lui Serghei Karaganov. Acesta susține că țările europene ar putea fi atacate cu arme convenționale și apoi cu arme nucleare.
Compania poloneză Pesa (Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz) a transmis în presa de specialitate din Polonia că pe data de 15 ianuarie Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) a emis omologarea oficială pentru vehiculele 655-5.
Un psiholog explică cele șapte obiceiuri de dimineață ale cuplurilor fericite și cum micile rutine pot construi o conexiune emoțională durabilă.
Radu Miruță, ministrul Apărării, a reacționat la aprobarea planului SAFE pentru România, notând că finanțarea obținută va sprijini înzestrarea Armatei Române și relansarea industriei de apărare, subliniind: „patriotismul nu se urlă, ci se dovedește”.
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 17 ianuarie 2026. Sâmbăta cade într-o Zi Plină a Iepurelui de Metal, iar acesta este genul de noroc pe care oamenii și-l doresc într-un weekend.
Analiză Prime Transaction: Randamentele dividendelor companiilor din indicele BET-BK intră pe un trend descendent # Jurnalul.ro
În ultimul an prețurile acțiunilor au continuat să crească, iar profiturile emitenților au avut mai degrabă o tendință descendenta, așa că nu e deloc surprinzător faptul că randamentele dividendelor care vor fi distribuite anul acesta sunt mai mici decât cele estimate în decembrie 2024.
Nelu Iordache, eliberat din penitenciar după ce CAB i-a redus din pedeapsă pe motiv de prescriere # Jurnalul.ro
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost eliberat vineri din Penitenciarul Rahova, după ce a obţinut la Curtea de Apel Bucureşti o reducere a pedepsei primite în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad.
Ambasada franceză: Franța nu este nemulțumită de poziția României privind acordul UE-Mercosur # Jurnalul.ro
Ambasada franceză la București anunță că Franța nu este nemulțumită de poziția României privind acordul UE-Mercosur. De asemenea, poziția nu are legătură cu prezența militară franceză pe teritoriul României, mai susține ambasada adăugând că afirmațiile sunt pur și simplu false.
Zeleneski anunță că o delegație ucraineană merge în SUA pentru negocieri privind garanții # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că o delegație ucraineană se îndreaptă către Statele Unite pentru discuții legate de garanțiile de securitate. Acesta a mai acuzat că Rusia tergiversează procesul de de pace.
Dezbateri publice la Guvern pentru a facilita accesul muncitorilor străini pe piața muncii # Jurnalul.ro
Joi și vineri s-au desfășurat, la Palatul Victoria, patru sesiuni de dezbateri publice, la care au participat, fizic, dar și online, 250 de reprezentanți ai federațiilor patronale Concordia și IMM România, organizațiilor neguvernamentale, avocaților și sindicatelor.
Trump amenință cu tarife vamale țările care refuză planul său privind controlarea Groenlandei # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale în cazul țărilor care nu sunt de acord cu planul său privind controlarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută în timpul unei ședințe la Casa Albă.
Tarifele impuse de Trump determină Canada să își regândească relațiile comerciale globale # Jurnalul.ro
Canada și China reduc tensiunile comerciale, pe fondul tarifelor SUA sub Trump, care împing Ottawa să își diversifice parteneriatele globale.
Societatea Electrocentrale (ELCEN) București a lansat licitația pentru construcția unei noi centrale electrice pe gaze în cogenerare la București Sud, care ar urma să înlocuiască centrala CET Sud care a creat prtobleme în această iarnă din cauza vechimii echipamentelor.
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat lansarea licitației pentru Lotul 3 Bălcăuți - Siret al Drumului Expres Suceava - Siret, un drum cu rol civil și militar care va fi finanțat prin programul SAFE.
Un minor de 14 ani a fost prins conducând o maşină în localitatea Iazu, informează, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.
Începând cu 17 ianuarie 2026, viața se îmbunătățește vizibil pentru patru zodii, odată cu intrarea planetei iubirii, Venus, în semnul Vărsătorului.
6 alimente „sănătoase” din supermarket care te păcălesc: zahăr ascuns și etichete înșelătoare # Jurnalul.ro
Descoperă 6 alimente „sănătoase” din supermarket pline de zahăr ascuns și aditivi: cereale, iaurturi, meat-free. Sfaturi nutriționist pentru etichete înșelătoare.
Când animalele noastre de companie sunt mai fericite, și noi suntem mai fericiți. Așa cum există modalități simple de a face câinii mai fericiți, există modalități simple de a face pisicile mai fericite.
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.
Cum să îmi întăresc imunitatea cu ajutorul plantelor medicinale în 2026? Recomandări de produse naturale # Jurnalul.ro
În 2026, întărirea imunității nu mai este asociată cu soluții de moment sau cu suplimente alese la întâmplare. Consumatorii sunt tot mai atenți la calitatea produselor, la compoziție și la modul în care acestea pot susține organismul pe termen lung. Plantele medicinale revin în prim-plan datorită acțiunii lor complexe, tolerabilității bune și posibilității de a fi integrate constant în rutina zilnică.
Kievul închide școlile până în februarie, după atacurile rusești asupra rețelei energetice # Jurnalul.ro
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat vineri că școlile din capitala ucraineană vor fi închise până pe 1 februarie.
Prieteniile scrise în stele: 5 zodii care își întâlnesc „sufletul-pereche” în prietenie între 17 ianuarie și 10 februarie # Jurnalul.ro
Venus tranzitează Vărsătorul și aduce prietenii karmice pentru 5 zodii. Află dacă ești printre cei care își întâlnesc prietenul de suflet între 17 ianuarie și 10 februarie.
Tips & tricks pentru caserolele unică folosință: tehnici simple care fac transportul și servirea mai sigure # Jurnalul.ro
Când pui mâncarea la pachet, fiecare detaliu contează: capacul, forma, cât de bine stă sosul, cât aer rămâne deasupra și cum se așază caserolele una peste altele. O caserolă de unică folosință aleasă corect reprezintă un mic sistem de protecție care îți păstrează preparatul arătos, curat și ușor de servit.
Puncte cheie: Ce trebuie să verifici la mașină și ce acte să pregătești înainte de plecare # Jurnalul.ro
Planificarea unei călătorii cu mașina poate fi o experiență plăcută și lipsită de griji, atâta timp cât pregătirile sunt făcute corespunzător. Indiferent dacă urmează să parcurgi distanțe mari sau doar să ieși din oraș pentru un weekend, există câteva aspecte esențiale pe care trebuie să le ai în vedere.
Cuptorul electric este un element esențial în orice bucătărie modernă și unul dintre cele mai importante electrocasnice de bucătărie pentru cei care preferă gătitul acasă.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri eliberarea unui cetățean român, aflat de peste un an în detenție în Venezuela.
Interdicție majoră la bordul avioanelor: Obiectul pe care pasagerii nu îl mai pot folosi în timpul zborului # Jurnalul.ro
Pasagerii companiilor aeriene nu mai pot folosi bateriile externe în timpul zborului din 15 ianuarie 2026.
Absorbția nutrienților prin frunze oferă o soluție practică în situațiile în care plantele nu valorifică eficient elementele din sol.
Cum să alegi sursa de laborator potrivită pentru nevoile tale: un ghid pentru profesioniști și amatori # Jurnalul.ro
Alegerea sursei de laborator potrivite este un pas esențial atunci când lucrezi cu echipamente electronice, indiferent dacă ești profesionist sau pasionat de proiecte DIY.
Rogobete exclude coplata în oncologie: „Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse" # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a exclus categoric introducerea coplatii în oncologie, după ce în spațiul public au apărut discuții pe acest subiect. „Este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare", a declarat vineri Rogobete.
Când vine vorba de nume de bebeluși, verificarea tendințelor poate oferi adesea o privire asupra a ceea ce se întâmplă cu părinții. Așadar, ce înseamnă numele la modă din 2026?
X, fostul Twitter, a căzut vineri din cauza unei întreruperi majore care a afectat utilizatori din întreaga lume. Site-ul și aplicația nu s-au încărcat deloc, vizitatorii văzând în schimb un ecran gol.
O glumă a candidatului propus de Donald Trump pentru funcția de ambasador al SUA în Islanda, Billy Long, a stârnit valuri de nemulțumire la Reykjavík, scrie The Guardian.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a anunțat vineri, că în urma controalelor desfășurate la nivel național, în luna decembrie, inspectorii au verificat 6.700 de firme și au dat amenzi de peste 32,1 de milioane de lei.
CFR Călători: Circulația se desfășoară în condiții normale de iarnă. Nu sunt linii feroviare închise # Jurnalul.ro
CFR Călători anunță că, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile, traficul feroviar se desfășoară în condiții normale de iarnă, fără linii închise și fără trenuri blocate.
Premierul Ilie Bolojan se află în acest weekend în zona Moldovei, la Iași și Botoșani, pentru discuții cu primarii despre reducerile bugetare și reorganizarea administrației locale. Vineri, Bolojan se află la Iași.
O investigație a G4Media identifică un fenomen de corupție în sistemul medical care tinde să devină un tipar toxic de comportament: medicii își vând parafele la clinici private pentru ca acestea să încaseze decontări de la Casele Județene de Asigurări de Sănătate.
Aproape 7 milioane lei zilnic, nota de plată a daunelor CASCO în primele nouă luni din 2025 # Jurnalul.ro
În primele nouă luni ale anului trecut, companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună / zi aferente vehiculelor asigurate CASCO. Valoarea medie a plăților efectuate zilnic s-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane lei, potrivit unui comunicat UNSAR.
Decizia în cazul judecătorilor Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, amânată # Jurnalul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a amânat până la 30 ianuarie pronunțarea în procesul prin care s-a cerut suspendarea a doi judecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.
PNL Iași susține că primarii care au confirmat întâlnirea cu Bolojan au fost amenințați să nu vină # Jurnalul.ro
PNL Iași a transmis că primarii din județ care au confirmat întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan au fost amenințați să nu vină. „Ipocrizia PSD Iași atinge cote alarmante. Mai mulți primari PSD au confirmat prezența la întâlnirea cu Ilie Bolojan dar au primit apoi telefoane de amenințare”, arată PNL.
