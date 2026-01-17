Cuba vrea negocieri cu Washington, dar fără concesii politice
MainNews.ro, 17 ianuarie 2026 05:50
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat că Cuba este deschisă dialogului cu Statele Unite, însă fără a face concesii politice. În contextul amenințărilor lui Donald Trump, Diaz-Canel subliniază că respectul reciproc este esențial și că politicile Cuba nu vor fi compromise în cadrul negocierilor. Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat că Cuba este deschisă dialogului … Articolul Cuba vrea negocieri cu Washington, dar fără concesii politice apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum o oră
06:00
Președintele Nicușor Dan a evidențiat măsuri dureroase dar necesare pentru redresarea financiară a României, conchizând anul 2025 cu o reducere a deficitului și o ușoară creștere economică. Obiectivele pentru 2026 și 2027 includ o relansare economică solidă și politici publice coerente. Nicușor Dan a evidențiat obiectivele pentru România în 2026 și 2027 Stabilitatea politică și … Articolul Măsuri dificile, rezultate așteptate: succesul abordărilor aplicate apare prima dată în Main News.
05:50
Bogdan Andone a comentat victoria echipei sale, FC Argeș, împotriva FCSB, având în vedere că au învins-o tur-retur în acest sezon. Meciul s-a încheiat cu 1-0, iar FCSB se află în dificultate, pe locul 9, cu doar 31 de puncte, în timp ce Argeș ocupă locul 5 cu 37 de puncte, având șanse pentru play-off. … Articolul Bogdan Andone, declarații după victoria cu FCSB și perspectivele de play-off apare prima dată în Main News.
05:50
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat că Cuba este deschisă dialogului cu Statele Unite, însă fără a face concesii politice. În contextul amenințărilor lui Donald Trump, Diaz-Canel subliniază că respectul reciproc este esențial și că politicile Cuba nu vor fi compromise în cadrul negocierilor. Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat că Cuba este deschisă dialogului … Articolul Cuba vrea negocieri cu Washington, dar fără concesii politice apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
05:30
Noile metrouri Alstom Metropolis ar putea intra în circulație pe 1 iulie 2026, conform surselor Metrorex. Alstom desfășoară teste în fiecare noapte, dar garniturile au fost vandalizate. Contractul de 100 milioane euro prevede livrarea a 13 trenuri, care asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri. Noile metrouri Alstom Metropolis ar putea intra în circulație … Articolul Lansarea noilor metrouri Alstom Metropolis: când vor intra în circulație? apare prima dată în Main News.
05:30
Germania și Olanda contestă Franța privind utilizarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Franța propune limitarea achizițiilor de armament american, iar majoritatea statelor doresc flexibilitate. Disputa subliniază tensiunile transatlantice în contextul cooperării în apărare. Germania și Olanda contestă propunerea Franței de a limita împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina … Articolul Împrumutul de 90 miliarde euro pentru Ucraina: conflict Germania-Franța apare prima dată în Main News.
05:10
Un român a fost reținut în Grecia după ce a furat 18 parfumuri dintr-un magazin din aeroport, având și o pastă anterioară de furturi. Autoritățile investighează implicarea sa în alte jafuri similare. În aceeași perioadă, carabinierii au descoperit o grupare infracțională formată din români care comitea furturi de bunuri de lux. Un român a fost … Articolul Un român reținut în Grecia pentru furt repetat din același magazin apare prima dată în Main News.
04:50
Gigi Becali a anunțat două mutări importante la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș. Andre Duarte va primi cartea verde de la FIFA și își va putea face debutul, iar Ofri Arad va semna cu echipa, venind gratuit după despărțirea de Kairat Almaty. Detalii despre transferurile care schimbă soarta clubului. Gigi Becali a anunțat două … Articolul Gigi Becali anunță două transferuri la FCSB după înfrângerea cu FC Argeș apare prima dată în Main News.
04:50
Elon Musk l-a numit pe CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, un idiot absolut, în urma dezbaterilor privind costurile serviciului Wi-Fi Starlink. O’Leary a refuzat instalarea Starlink pe avioanele Ryanair, citând costurile suplimentare. Musk a reacționat pe X, cerând concedierea lui O’Leary. Rivalitatea continuă. Elon Musk l-a numit pe CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, idiot absolut în urma … Articolul Conflict între Musk și șeful Ryanair pe costul Wi-Fi Starlink în avioane apare prima dată în Main News.
04:50
Comisia Europeană a aprobat proiectele de apărare ale României prin programul SAFE, oferind acces la împrumuturi de până la 16,68 miliarde de euro. Această decizie importantă va consolida securitatea națională, va revitaliza industria de apărare și va stimula creșterea economică și dezvoltarea cercetării în România. Comisia Europeană a aprobat proiectele de apărare ale României, cu … Articolul Consolidarea securității: un pas esențial în protecția noastră apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
04:30
UE caută un negociator pentru discuțiile cu Vladimir Putin, excluzându-o pe Kaja Kallas. Liderii europeni, precum Macron și Meloni, subliniază importanța unei voci unite în negocierile de pace. Se discută despre posibili candidați, inclusiv Mario Draghi și Alexander Stubb, pentru a reprezenta interesele europene. UE caută un negociator pentru discuțiile cu Vladimir Putin, excluzând-o pe … Articolul UE caută negociator pentru discuțiile cu Putin după excluderea Kaiei Kallas apare prima dată în Main News.
04:10
Ministra Afacerilor Externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a plâns după negocierile eșuate la Casa Albă, vorbind despre presiunea intensă și dezacordul cu vicepreședintele J.D. Vance. Guvernul groenlandez promite siguranța poporului, în contextul intereselor americane în Groenlanda. Donald Trump afirmă că va găsi o soluție. Ministra de Externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a avut o reacție … Articolul Ministra de Externe a Groenlandei, în lacrimi după negocierile eșuate la Casa Albă apare prima dată în Main News.
03:50
Dani Coman i-a răspuns lui Gigi Becali, subliniind că FC Argeș nu este o echipă mică, ci are o istorie. După victoria contra FCSB, Coman a declarat că echipa sa se va concentra pe următoarele meciuri și că nu va vinde jucători până la vară. FC Argeș demonstrează astfel forță și ambiție în Liga 1. … Articolul Dani Coman răspunde lui Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem mici” apare prima dată în Main News.
03:50
Nelu Iordache a ieșit din închisoare în dosarul Nădlac-Arad după ce faptele s-au prescris. Condamnat inițial la 11 ani și 9 luni pentru deturnarea fondurilor europene, pedeapsa a fost redusă la 5 ani și 10 luni. În ultimii ani, Iordache a scăpat și de alte pedepse tot prin prescriere. Nelu Iordache a ieșit din închisoare … Articolul Nelu Iordache a ieșit din închisoare: faptele din dosarul Nădlac-Arad s-au prescris apare prima dată în Main News.
03:50
Primarii PSD din Iași au confirmat inițial prezența la întâlnirea cu Ilie Bolojan, dar au primit ulterior telefoane și ordine de la centru să refuze. PNL acuză PSD de presiuni și amenințări, subliniind că acest comportament izolează comunitățile și afectează dezvoltarea județului. Boicotul este văzut ca o acțiune iresponsabilă. P χειρίουνia PNL Iași infirmă zvonurile … Articolul Telefoane și ordine de refuz primite de la centru apare prima dată în Main News.
03:30
Donald Trump afirmă că Vladimir Putin ar fi pregătit să ajungă la o înțelegere în conflictul din Ucraina, în timp ce președintele Volodimir Zelenski ezită. Neîntelegerea între lideri este cauza frustrărilor lui Trump, care subliniază că Ucraina trebuie să concedă anumite teritorii pentru a ajunge la un acord de pace. Donald Trump afirmă că Vladimir … Articolul El este pregătit să facă o înțelegere avantajoasă apare prima dată în Main News.
03:10
Cartonașe Pokemon în valoare de 100.000 de dolari au fost furate dintr-un magazin din New York. Hoții, înarmati, au amenințat clienții și angajații. Proprietara magazinului a confirmat că nimeni nu a fost rănit. Acest incident este unul dintre numeroasele jafuri recente legate de cărțile Pokemon, o franciză extrem de profitabilă. Cartonașe Pokemon în valoare de … Articolul Cartonașe Pokémon de 100.000 $ furate dintr-un magazin din New York apare prima dată în Main News.
02:50
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-a arătat nemulțumit de amânarea pentru a patra oară a deciziei CCR privind pensiile speciale ale magistraților. El subliniază impactul acestei situații asupra bugetului României și a fondurilor europene de 231 milioane euro, avertizând că inechitățile și tensiunile cresc. Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile … Articolul Ministru Bolojan contestă amânarea CCR privind pensiile speciale apare prima dată în Main News.
02:50
Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, discută despre aprobarea proiectelor SAFE de 16,68 miliarde de euro de către Comisia Europeană. El subliniază importanța acestora pentru modernizarea Armatei Române și revitalizarea industriei de apărare, menționând colaborarea cu echipele de conducere. Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, anunță aprobată propunerea României pentru Programul SAFE, de 16,68 miliarde … Articolul Moşteanu, demis de la MApN, oferă sfaturi pentru proiectele SAFE apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
02:40
Mario Tudose, jucătorul de 20 de ani de la FC Argeș, a vorbit despre viitorul său după victoria împotriva FCSB. Deși a fost dorit de echipa bucureșteană, el va rămâne, cel mai probabil, până în vară la FC Argeș. Interesul din partea cluburilor din Italia și Arabia Saudită este, de asemenea, prezent. Mario Tudose a … Articolul Mario Tudose își anunță viitorul după victoria cu FCSB, echipă interesată de el apare prima dată în Main News.
02:30
Forțele ruse au ocupat peste 300 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în ianuarie 2026, conform generalului Valeri Gherasimov. Ofensiva se desfășoară în toate direcțiile, implicând unități militare care vizează „eliberarea” Republicii Populare Donețk. Rusia susține că, în 2025, a ocupat 6.640 de kilometri pătrați în Ucraina. Forțele ruse au ocupat peste 300 de kilometri … Articolul Ofensiva Rusiei în Ucraina, ianuarie 2026: atacuri pe toate fronturile apare prima dată în Main News.
02:10
Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, a fost externat din spital după teste medicale considerate liniștitoare. Starea sa de sănătate este monitorizată cu atenție la nivel internațional datorită influenței sale asupra politicii energetice globale și rolului în conducerea regatului. Regele Salman al Arabiei Saudite, în vârstă de 90 de ani, … Articolul Regele Salman al Arabiei Saudite, externat la 90 de ani, după examene liniștitoare apare prima dată în Main News.
01:50
Bucureștenii se confruntă cu facturi exorbitante la întreținere, chiar și fără apă caldă și căldură. În decembrie 2025, mulți locatari au primit facturi de mii de lei, generând furie și posibile acțiuni în instanță împotriva companiei Termoenergetica. Situația este alarmantă și necesită soluții rapide. Bucureștenii plătesc facturi mari la întreținere, deși au avut întreruperi de … Articolul De ce bucureștenii plătesc mai mult la întreținere fără apă caldă și căldură? apare prima dată în Main News.
01:50
ANAF organizează licitația pentru vânzarea lucrărilor de artă ale fostului ministru Darius Vâlcov, inclusiv opere semnate de Picasso și Nicolae Grigorescu. Printre lucrările aflate în vânzare se numără „Car cu boi”, cu prețuri de pornire atractive. Licitația va avea loc pe 17 februarie, la Palatul Cesianu-Racoviță. ANAF Craiova vinde colecția de tablouri a fostului ministru … Articolul ANAF vinde tablouri ale lui Darius Vâlcov la licitația Artmark apare prima dată în Main News.
01:40
Marius Marin a fost titular în meciul Pisa – Atalanta, încheiat 1-1 în Serie A, și a jucat 68 de minute. A primit nota 6.9 pentru prestația sa, în timp ce Nikola Krstovic a deschis scorul pentru Atalanta. Echipa Pisa, cu 14 puncte, se află pe penultimul loc în clasament. Pisa a terminat meciul cu … Articolul Marius Marin joacă 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1: nota primită apare prima dată în Main News.
01:30
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat închiderea școlilor din capitală până la 1 februarie, ca urmare a atacurilor Rusiei asupra rețelei energetice. Aceste bombardamente au provocat întreruperi severe în furnizarea de electricitate și căldură, afectând grav viața cotidiană a locuitorilor. Autoritățile implementează măsuri de economie. Școlile din Kiev vor fi închise până la 1 februarie … Articolul Școli închise la Kiev din cauza atacurilor Rusiei asupra energiei apare prima dată în Main News.
01:20
Cel mai ieftin cartier din România este Ferentari, cu un preț de puțin peste 1.000 de euro pe metru pătrat util. Chiar dacă zona se confruntă cu diverse provocări, Ferentari rămâne o opțiune accesibilă pentru cei cu bugete limitate, diferențele față de cartierele de lux din București fiind semnificative. Cluj-Napoca este cel mai scump oraș … Articolul Cel mai ieftin cartier din România: prețul metrului pătrat util apare prima dată în Main News.
01:10
Maria Corina Machado promite să transforme Venezuela într-un pământ al harului, visând să devină prima femeie președinte. După capturarea lui Nicolas Maduro, ea discută cu Donald Trump despre libertate și un viitor în care Venezuela va fi admirată global. Criticile și sprijinul politic se amplifică, generând controverse. Maria Corina Machado afirmă că va transforma Venezuela … Articolul Venezuela: O destinație plină de har și speranță pentru viitor apare prima dată în Main News.
00:50
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași, oamenii strigând trădătorule și demisia. Nemulțumirile sunt generate de majorarea taxelor și tăierile anunțate. Politica de austeritate a guvernului stârnește reacții negative, inclusiv boicotul primarilor PSD. Detalii despre tăieri și efecte administrative. Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași de oameni nemulțumiți … Articolul Ilie Bolojan huiduit la Iași: „trădătorule” și „demisia” strigate de mulțime apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
00:40
Un nou serviciu de traducere bazat pe tehnologia ChatGPT promite să rivalizeze cu Google Translate. Oferă detectare automată a limbii și suport pentru peste 50 de limbi, inclusiv română. Fără autentificare necesară, acest instrument accesibil îmbunătățește exprimațiile prin reformulări profesionale, extinzând opțiunile utilizatorilor. ChatGPT a lansat un nou serviciu de traducere care rivalizează cu Google … Articolul Rivalul Google Translate: serviciul de traducere ChatGPT explicat apare prima dată în Main News.
00:40
Sporting a învins Casa Pia cu 3-0, consolidând locul secund în liga portugheză. Geny Catamo a marcat o dublă, contribuind astfel la victorie după o eliminare dezamăgitoare din Cupa Ligii. Casa Pia se află pe locul 15, aproape de zona retrogradării, având 14 puncte după 15 etape. Sporting a învins Casa Pia cu 3-0, cu … Articolul Sporting învinge Casa Pia 3-0 cu „dublă” de la Geny Catamo! apare prima dată în Main News.
00:40
Gândaci filmați în Spitalul din Slatina, la secția Pediatrie, au stârnit îngrijorare. Mama unui copil internat a postat imaginile, iar conducerea spitalului a demarat verificări. Probleme similare s-au raportat în trecut în alte secții. Direcția de Sănătate Publică a deschis anchete și au fost aplicate amenzi. Gândaci filmați în secția de Pediatrie a Spitalului din … Articolul Gândaci observați în secția Pediatrie a Spitalului din Slatina apare prima dată în Main News.
00:20
Azerbaidjanul a început livrările de gaze naturale către Austria și Germania, conform anunțului companiei SOCAR. Este posibil ca Germania să primească peste 1 miliard de metri cubi. SOCAR este un furnizor important de gaze pentru Europa, inclusiv Italia, Grecia și România, având exporturi semnificative din 2020. Azerbaidjanul a început livrările de gaze naturale către Austria … Articolul Azerbaidjanul începe livrările de gaze naturale către Austria și Germania apare prima dată în Main News.
00:20
Negociatorii ucraineni și americani se întâlnesc la Miami pentru discuții despre încheierea războiului cu Rusia. La întâlnire participă oficiali importanți din Ucraina, inclusiv Rustem Umerov, Kirilo Budanov și David Arakhamia. Obiectivele includ un plan de pace și oprirea luptelor în Ucraina. Negociatorii ucraineni se întâlnesc cu cei americani la Miami pentru discuții de pace Participă … Articolul Negociatorii ucraineni și americani discută despre pacea în Miami apare prima dată în Main News.
00:10
Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, critică ANI pentru că se ocupă de lucruri neimportante, mai degrabă decât de conflicte reale de interese. El susține că acuzțiile împotriva viceprimarului Paula Romocean sunt abuzive și că cazul său reprezintă o teorie slabă, lipsită de bază legală. Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, critică ANI … Articolul Dominic Fritz critică ANI: Se concentrează pe lucruri neimportante apare prima dată în Main News.
00:10
Cinci bărbați, patru ucraineni și un rus, au fost arestați în Polonia pentru planificarea unor acte de sabotaj comandate de serviciile secrete rusești, vizând trimiterea de colete explozive în SUA, Marea Britanie și alte țări. Autoritățile avertizează asupra amenințărilor crescânde în contextul războiului hibrid al Rusiei. Cinci bărbați, patru ucraineni și un rus, arestați în … Articolul Explozii în SUA și Marea Britanie orchestrate de serviciile secrete rusești apare prima dată în Main News.
16 ianuarie 2026
23:40
Donald Trump urmărește controlul asupra Groenlandei pentru „securitatea națională” a SUA, amenințând cu taxe vamale. O delegație danezo-groenlandeză a discutat despre soluții, în timp ce americanii majoritar se opun anexării insulei, cu doar 17% susținând planul președintelui. Scenariile variază de la intervenții militare la referendumuri. Donald Trump vizează preluarea Groenlandei sub pretextul securității naționale Ministrul … Articolul Patru scenarii pentru Groenlanda după planul lui Trump, aprobat de americani? apare prima dată în Main News.
23:40
Critici dure la modificările propuse pentru asigurarea obligatorie a locuințelor în România, după tragediile din Rahova și Buftea. Consiliul legislativ solicită reconsiderarea completă a proiectului care vizează includerea riscului de explozie. Asigurarea actuală acoperă doar dezastre naturale: cutremure, inundații, alunecări. Consiliul legislativ a emis un aviz negativ asupra propunerii de a include riscul de explozie … Articolul Critici la schimbările asigurării locuințelor: Modificați denumirea legii! apare prima dată în Main News.
23:40
Primarul din Kiev, Vitali Kliciko, a anunțat închiderea școlilor până la 1 februarie din cauza atacurilor ruse care vizează infrastructura energetică. Aceste atacuri au cauzat întreruperi masive de curent, apă și căldură, afectând grav viața cotidiană, în special în timpul iernii aspre cu temperaturi sub zero grade. Primarul din Kiev, Vitali Kliciko, a anunțat închiderea … Articolul Școlile din Kiev închise până pe 1 februarie din cauza situației dificile apare prima dată în Main News.
23:40
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost eliberat din Penitenciarul Rahova după ce Curtea de Apel București a declarat prescrise două infracțiuni pentru care fusese condamnat la 11 ani și 9 luni pentru deturnare de fonduri europene. Instanța a evidențiat erori de procedură în cazul său. Nelu Iordache a fost liberat din Penitenciarul Rahova după … Articolul Curtea de Apel București prescrie două infracțiuni importante apare prima dată în Main News.
23:40
Claudiu Micovschi a contribuit la victoria FC Argeș 1-0 împotriva FCSB, exprimându-și bucuria de a face parte din noua echipă. Mijlocașul a subliniat dorința de calificare în play-off și recunoștința pentru suportul fanilor. Micovschi a declarat că se bucură din nou de fotbal și consideră că a făcut alegerea potrivită. Claudiu Micovschi a jucat și … Articolul Claudiu Micovschi a învins FCSB și îi provoacă pe cei de la Rapid apare prima dată în Main News.
23:40
Accident tragic în Olt: un adolescent de 17 ani a murit după ce sania legată de o mașină a intrat într-un cap de pod. Incidentul a avut loc pe Drumul Județean 643, iar poliția a deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Legarea săniilor la automobile este interzisă și riscantă, conform avertismentelor Poliției Române. Un … Articolul Adolescent mort într-un accident de sanie legată de mașină în Olt apare prima dată în Main News.
22:50
Fostul președinte columbian Juan Manuel Santos dezvăluie că Donald Trump a sugerat o invazie în Venezuela în 2017. Santos consideră atacul american asupra Venezuelei ca fiind dăunător pentru stabilitatea globală și afirmă că soluțiile militare ale lui Trump vor eșua, subliniind importanța alegerilor democratice. Juan Manuel Santos, fost președinte al Columbiei, afirmă că Donald Trump … Articolul Trump a considerat intervenția americană în Venezuela în primul său mandat apare prima dată în Main News.
22:50
Fondurile aprobate de Comisia Europeană prin programul SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro, oferă României oportunitatea de a investi în apărare și în companiile locale, generând contracte pentru firme românești și locuri de muncă specializate. Proiectele vizează și infrastructura duală esențială pentru economie. Comisia Europeană a aprobat fonduri de 16,68 miliarde de euro … Articolul Contracte pentru firme românești: oportunități de locuri de muncă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:40
Președintele Zelenski a declarat că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, anunțând o delegație ucraineană în SUA pentru discuții privind garanțiile de securitate și reconstrucția postbelică. Documentele ar putea fi semnate la Forumul Economic Mondial de la Davos, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei. Zelenski afirmă că Ucraina nu este un … Articolul Zelenski se angajează în pace și trimite o echipă în SUA pentru discuții apare prima dată în Main News.
22:40
O pacientă din Cluj, diagnosticată cu cancer avansat, a câștigat în instanță dreptul la tratament gratuit după ce statul a refuzat decontarea acestuia. Curtea de Apel a obligat autoritățile să asigure medicamentul esențial, sancționând inactivitatea birocratică și protejând astfel dreptul la viață. O pacientă din Cluj, diagnosticată cu cancer avansat, a câștigat în instanță dreptul … Articolul Victorie pentru pacienta cu cancer din Cluj: statul îi plătește tratamentul apare prima dată în Main News.
22:40
FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare în meciul cu FC Argeș, în cadrul luptei pentru play-off, cedând cu 1-0. Cu toate că au avut o ocazie mare de egalare, roș-albaștrii nu au reușit să înscrie, încheind astfel o perioadă de opt etape de invincibilitate. FC Argeș a obținut 6 puncte în confruntările directe. FCSB a … Articolul FCSB, înfrângere surprinzătoare: FC Argeș câștigă din nou fără gol primit apare prima dată în Main News.
22:00
Billy Long, ambasadorul desemnat de Donald Trump în Islanda, a generat controverse după ce a glumit că Islanda ar putea deveni al 52-lea stat american. Ministerul de Externe islandez a cerut explicații iar o petiție pentru înlocuirea sa a strâns peste 4.000 de semnături, acuzând declarațiile ofensive. Billy Long, ambasadorul desemnat de Trump în Islanda, … Articolul Indignare în Islanda după gluma ambasadorului Trump despre „52-lea stat” apare prima dată în Main News.
21:50
Ilie Bolojan și-a trecut în CV funcția de președinte interimar al României pentru perioada 2020-2024, deși a ocupat efectiv acest rol doar trei luni. Asta a dus la confuzii, având în vedere că acest interval coincide cu mandatul lui Klaus Iohannis. Detalii despre aceste discrepanțe și reacțiile din public sunt discutate în articol. Ilie Bolojan … Articolul Iliie Bolojan confundă funcțiile: CV-ul său include președinția României apare prima dată în Main News.
21:40
Costul pensiilor magistraților în 2025 a ajuns la 1,7 miliarde lei, din care doar 13% provine din contribuții. Cu o valoare medie lunară de 24.842 lei per beneficiar, aceste cheltuieli evidențiază discrepanțe majore între pensiile de serviciu și cele bazate pe contribuții. Curtea Constituțională amână deciziile privind reducerea pensiilor. Articolul Costul pensiilor magistraților: doar o treime din contribuții în bugetul statului apare prima dată în Main News.
21:40
Naționala de handbal masculine, dezamăgită la debutul Euro 2026 printr-o înfrângere surprinzătoare # MainNews.ro
Naționala masculină de handbal a României a suferit o înfrângere zdrobitoare în debutul Euro 2026, pierzând 40-34 în fața Portugaliei, echipă pe care o învinsese în preliminarii. După un început promițător, tricolorii nu au reușit să se mențină în joc, iar următoarea partidă le va aduce confruntarea cu Danemarca. Naționala masculină de handbal a României … Articolul Naționala de handbal masculine, dezamăgită la debutul Euro 2026 printr-o înfrângere surprinzătoare apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.