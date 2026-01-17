Bun venit într-o lume post-umană: vastul anonimat al centrelor de date

06:10

Pare un scenariu de film, dar nu este: hoții au furat în liniște timp de patruzeci de ore, au furat bunuri prețioase din mii de cutii de valori, au evadat cu bani, aur și obiecte prețioase în valoare de zeci de milioane de euro de la mii de clienți din Germania. Iar acum băncile nemțești […]