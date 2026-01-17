Povestea spectaculoasă a jafului de Crăciun care a dat peste cap Germania. Cum au ajuns hoții din parcare în seif, au furat zeci de milioane de euro în 40 de ore și, la final, au plătit taxa de parcare
Gândul, 17 ianuarie 2026 06:10
Pare un scenariu de film, dar nu este: hoții au furat în liniște timp de patruzeci de ore, au furat bunuri prețioase din mii de cutii de valori, au evadat cu bani, aur și obiecte prețioase în valoare de zeci de milioane de euro de la mii de clienți din Germania. Iar acum băncile nemțești […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
06:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre fisura apărută în cadrul NATO între anumite țări europene și SUA, în contextul declarațiilor lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu susține că între statele europene membre NATO […]
Acum o oră
06:10
O echipă care folosește Telescopul Spațial Hubble al NASA a descoperit un nou tip de obiect astronomic – un nor de materie întunecată , bogat în gaz, fără stele , considerat o „relicvă” sau o rămășiță a formării galaxiilor timpurii. Supranumit „Norul 9”, aceasta este prima detectare confirmată a unui astfel de obiect în univers – o descoperire care […]
06:10
Povestea spectaculoasă a jafului de Crăciun care a dat peste cap Germania. Cum au ajuns hoții din parcare în seif, au furat zeci de milioane de euro în 40 de ore și, la final, au plătit taxa de parcare # Gândul
Pare un scenariu de film, dar nu este: hoții au furat în liniște timp de patruzeci de ore, au furat bunuri prețioase din mii de cutii de valori, au evadat cu bani, aur și obiecte prețioase în valoare de zeci de milioane de euro de la mii de clienți din Germania. Iar acum băncile nemțești […]
06:10
Câți bani a făcut Ceaușescu din vânzarea sașilor din Ardeal și Banat. Adevărul despre una dintre cele mai secrete misiuni ale Securității comuniste # Gândul
Unul dintre miturile asociate frecvent, în România comunistă, cu imaginea dictatorului Nicolae Ceaușescu a fost cel al vânzării sașilor și șvabilor care mai trăiau în țară în acea perioadă. Aceștia ar fi fost răscumpărați pe mulți bani, în Occident. După Revoluție, odată cu desecretizarea arhivelor Securității, au ieșit la iveală multe detalii captivante despre această […]
06:00
Trăim vremuri în care un bucureștean poate apela la indicațiile lui ChatGPT pentru a-și renova baia. Puțini conștientizează însă ce se află în spatele chatboților cu inteligență artificială. Deși sunt programe cu acces gratuit, iar plata pentru funcțiile avansate este opțională, costurile pentru întreținerea centrelor de date sunt uriașe. În secolul 19, clădirea emblematică era gara […]
Acum 2 ore
05:40
Sistemul de sănătate din Italia se află sub o presiune imensă. Acest lucru se datorează epidemiei de gripă neobișnuit de timpurie și severă. În doar o săptămână, autoritatea sanitară de top din Roma (Istituto Superiore di Sanità, ISS) a înregistrat aproximativ 800.000 de cazuri. Potrivit unui raport al canalului de știri italian Rai, multe spitale […]
05:20
De ce unii oameni trăiesc peste 110 ani, în timp ce alții nici măcar nu ajung la 100? Răspunsul nu stă în dietă sau în medici # Gândul
Deși puțini oameni ating vârsta de 100 de ani, există un grup extrem de mic de oameni în lume care trăiesc și după vârsta de 110 ani. Știința a încercat mult timp să înțeleagă ce se află în spatele longevității excepționale, dar răspunsurile au fost incomplete. Conform unui studiu recent publicat pe 6 ianuarie, unul […]
05:20
Vremea actuală și peisajele frumoase înzăpezite sunt perfecte pentru o plimbare. Dacă aveți copii, probabil ați observat că uneori au tendința să pună zăpadă în gură atunci când se joacă. Totuși, acesta nu este un obicei recomandat, cel puțin nu în mod regulat, din trei motive. Un cocktail de poluanți Un studiu realizat de Universitatea McGill […]
05:10
Când ar putea intra în circulație cele 13 metrouri noi Alstom Metropolis, de 100 de milioane de euro. „Fac teste noaptea, trag tare să le bage pe linie cu călători” # Gândul
Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că reprezentanții Alstom fac teste în fiecare noapte cu noile trenuri produse în Brazilia. Noile garnituri ar putea intra în circulație la 1 iulie 2026, potrivit ultimului termen avansat de cei de la Alstom, spun sursele Gândul. În aprilie 2026 se împlinesc doi ani de când a […]
05:10
Scene sângeroase după ce un deținut a vrut să-i facă soției o surpriză și a venit acasă neanunțat. A fost nevoie de Poliție și Ambulanță # Gândul
Un deținut de la penitenciarul Târgu Jiu, care a ajuns acasă neanunțat, a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută. Bărbatul, care credea că soția se va bucura, a descoperit că femeia adusese un alt bărbat, chiar în căminul conjugal. Cea mai importantă dintre recompensele de care se poate bucura un deținut este permisia. […]
05:10
O analiză recentă pe milioane de date a constatat că doar 13% dintre participanți dormeau și făceau exerciții fizice în același timp. Cercetătorii spun că un somn bun te face mai activ – a face mai mulți pași nu este tocmai suficient. Șase ore de somn te mențin activ, iar șapte până la nouă te […]
Acum 8 ore
00:20
Trei locuri de muncă, disponibile pe o insulă cu doar trei locuitori. Oferta include un salariu atractiv și cazare gratuită # Gândul
Insula Bardsey din Țara Galilor, cunoscută în limba galeză sub numele de Ynys Enlli, are doar trei locuitori permanenți, dar angajează trei persoane, cu un salariu de aproximativ 15 euro pe oră și cazare gratuită. Potrivit publicației Blic.rs, insula are doar trei rezidenți permanenți, dar găzduiește aproximativ 300 de oi și 200 de foci cenușii. Tocmai […]
16 ianuarie 2026
23:40
Gândaci filmați în secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Mama unui copil internat într-un salon a făcut publice imaginile # Gândul
Mama unui copil a făcut publice imagini cu gândaci surprinși într-un salon al secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, județul Olt, acolo unde este internat copilul său. Femeia spune că, de teama acestora, nu a dormit patru nopți la rând și a postat pe rețelele sociale pentru a arăta în ce […]
23:30
Unde se află cel mai ieftin cartier din România și cât costă metrul pătrat util în zona respectivă # Gândul
Mulți români vor să devină proprietari de apartamente, chiar dacă actualul context economic a cam schimbat prioritățile. Unii sunt dispuși să-și investească toate economiile, alții să facă sacrificii pe termen lung și să se împrumute pe zeci de ani doar pentru a avea propria lor casă. Totuși, anul 2025 a adus un adevărat blocaj pe […]
22:50
Veștile proaste ale serii vin de la fostul premier Tăriceanu: „O bună parte a populației va suferi serios” # Gândul
Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a criticat public reformele discutate în prezent, promovate de Ilie Bolojan, avertizând că acestea au un impact direct asupra populației cu venituri medii și mici și că statul nu mai are resursele necesare pentru a compensa efectele sociale. „Un procent important din populație va avea de suferit” În intervenția sa, Tăriceanu […]
22:50
Ce acte trebuie să ai la tine în mod obligatoriu în 2026, dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră. Unele documente pot fi verificate în sistem # Gândul
Dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră, trebuie să ai la tine în mod obligatoriu permisul de conducere valabil și certificatul de înmatriculare al vehiculului. În multe situații, agentul îți poate solicita și cartea de identitate pentru o verificare mai rapidă. De asemenea, trebuie să poți dovedi existența unei asigurări RCA valabile, fără de […]
Acum 12 ore
22:30
Gândaci în saloanele Spitalului de Pediatrie din Slatina, filmați de mama unui copil internat într-un salon al secției # Gândul
Mama unui copil a făcut publice imagini cu gândaci surprinși într-un salon al secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, județul Olt, acolo unde este internat copilul său. Femeia spune că, de teama acestora, nu a dormit patru nopți la rând și a postat pe rețelele sociale pentru a arăta în ce […]
22:10
Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a criticat finanțarea pe care România urmează să o primească prin programul european SAFE, afirmând că cele peste 16 miliarde de euro alocate nu reprezintă un ajutor gratuit, ci un împrumut care va trebui returnat. Declarația sa vine în contextul în care Comisia Europeană a anunțat că România a primit undă […]
21:30
Primarii vor putea executa silit indemnizațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Care e condiția, să nu se întâmple acest lucru # Gândul
Toate primăriile din România vor putea executa silit, începând cu acest an, indemnizațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și venitul minim de incluziune, dacă au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale. Măsura este inclusă în al treilea pachet propus de guvern, care vizează reforma administrației, notează jurnalgiurgiuvean.ro. Autoritățile locale vor reține, astfel, […]
21:20
Noi informații despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Ar fi din nou în stare critică, într-un context delicat pentru Kremlin # Gândul
Ramzan Kadîrov, liderul autoritar al Ceceniei și unul dintre cei mai loiali aliați ai lui Vladimir Putin, ar suferi de insuficiență renală, potrivit serviciilor secrete ucrainene. Dacă aceste informații se confirmă, ele deschid scenariul unei posibile instabilități într-o regiune controlată de ani de zile prin forță, într-un moment delicat pentru Kremlin, pe fondul războiului prelungit […]
21:10
Cum se aerisește locuinţa, pe timp de iarnă. Greşeala făcută de mulți oameni, prin care se pierde căldura din casă # Gândul
Aerisirea locuinței, pe timp de iarnă, reprezintă un obicei esențial pentru sănătate, confort și eficiență energetică. Astfel, cu aerisiri scurte și câteva măsuri simple de îmbunătățire a calității aerului, casa poate rămâne caldă, plăcută și sigură, chiar și în cele mai reci luni ale anului. Pe timpul iernii, petrecem mai mult timp în spații închise, […]
20:30
Bărbatul jefuit de un seif cu aur și bani îi amenință pe hoți și oferă un milion de euro pentru prinderea lor: ”V-ați jucat cu focul” # Gândul
Un bărbat din Mediaș susține că i-a fost furat un seif care conținea aproximativ 700 de grame de aur, bijuterii și un milion de euro. După sesizarea poliției, acesta a publicat un mesaj pe Facebook în care îi amenință pe autori și promite o recompensă uriașă pentru informații care duc la identificarea lor. Seif cu […]
20:20
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat # Gândul
După apariția documentelor care arată că nu a fost 5 ani polițist judiciar ca să poată deveni magistrat, ”eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, se apără spunând că a fost verificat. Beșu a intrat într-o structură militară (DGPI), incompatibilă cu activitatea de ofițer de poliție judiciară. Laurențiu Beșu a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook […]
20:20
Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții # Gândul
Mohammad Khatami, fostul președinte al Iranului între 1997 și 2005, se declară convins că nu există nicio îndoială că Israel și Statele Unite au avut un rol în declanșarea protestelor recente. În declarația sa, publicată astăzi, el a afirmat că „pătrunderea manifestațiilor violente în țară a schimbat rapid scena acceptării oficiale a dreptului poporului de […]
20:10
Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei # Gândul
Președintele american Donald Trump a amenințat cu taxe vame țările care vor încerca să-i stea în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei. El a insistat din nou cu dorința de a prelua controlul asupra insulei arctice, un teritoriu autonom ce aparține Danemarcei. Trump susține că SUA au nevoie de Groenlanda pentru „securitate națională” […]
19:50
Economistul Iancu Guda a publicat un nou mesaj pe Facebook în care îl critică vehement pe deputatul USR Claudiu Năsui, după un schimb de opinii despre taxe, deficit bugetar și politici publice. Guda îl acuză pe Năsui de populism, manipularea cifrelor și lipsă de responsabilitate fiscală. Guda îl acuză pe Năsui că atacă guvernarea doar […]
19:50
În sportul românesc, fotbalul rămâne, de departe, liderul incontestabil în ceea ce privește vizibilitatea media, volumul de expunere și interesul public. Dincolo de această realitate stabilă, ultimii ani au adus însă o schimbare notabilă în ierarhia federațiilor sportive, prin creșterea accelerată a Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), care a ajuns rapid în topul celor […]
19:40
Anul trecut, 100.000 de muncitori străini au ajuns în România, în special din Asia, dar pentru 2026 Guvernul a decis să elibereze cu 10% mai puţine permise de muncă pentru muncitorii străini, pentru ca locurile de muncă disponibile să ajungă în primul rând către românii care îşi caută de lucru. Este vorba de meserii precum […]
19:40
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate # Gândul
Vineri seară, omul de afaceri Nelu Iordache a ieşit din Penitenciarul Rahova, după ce Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestaţia în anulare în dosarul în care el fusese condamnat, în toamna anului 2021, la 11 ani şi 9 luni de închisoare pentru deturnare de fonduri europene, cu un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei. […]
19:20
Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie # Gândul
La cea mai recentă întrunire, președintele francez Emmanuel Macron a purtat o pereche de ochelari cu lentile fotocromatice pentru a nu i se mai vedea ochiul însângerat. La discursul despre sistemul de apărare al Franței, Macron a apărut cu ochiul drept însângerat. Liderul francez chiar a glumit pe seama culorii ochiului în fața urmăritorilor. Nu […]
19:10
Vine furtuna economică? Norii negri s-au adunat deja: se închid fabrici, mii de oameni rămân fără loc de muncă și consumul scade. Ce arată principalii indicatori economici: industria, construcțiile, consumul # Gândul
Deși guvernul Bolojan a anunțat vremuri bune pentru economia românească și relansare, specialiștii văd exact contrariul. Economiștii au avertizat încă de la momentul în care au fost anunțate măsurile de austeritate că acestea vor încetini economia sau că vor adânci o răcire deja existentă. Creșterea economică din România în 2025 a fost de circa 1%, […]
19:10
Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe # Gândul
Presa locală l-a găsit pe cameramanul lui Boc. Acesta este la ultimul pas pentru a ridica blocul din Mărăști, un imobil cu 6 etaje în Cluj, situat chiar în buricul târgului. Apartamentele sunt deja scoase la vânzare, scrie Ziua de Cluj. Astfel, PUZ-ul pentru un bloc de 6 etaje în Mărăști, chiar în centru, va […]
18:50
Ministrul Sănătății exclude coplata în oncologie:„Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a exclus introducerea coplății în oncologie, subliniind că orice întârziere în tratament poate însemna pierderea unei șanse și că pacienții nu trebuie să plătească pentru a avea acces la terapiile necesare. Rogobete exclude coplata în oncologie: „Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse” Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, […]
18:40
Julio Iglesias rupe tăcerea cu privire la acuzațiile de agresiune sexuală, după ce o fostă angajată a spus că „s-a simțit ca o sclavă” # Gândul
Cântărețul spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat de agresiune sexuală de două femei, o fostă angajată acuzând că s-a simțit ca „o sclavă”. Artistul a reacționat acum, infirmând toate acuzațiile care i se aduc. Acuzațiile au apărut, la începutul acestei săptămâni, după ce femeile au susținut că au fost […]
18:40
Fiica Roxanei Ciuhulescu se pregătește de majorat. ”Abia așteaptă să ia categoria B că face acum 18 ani” # Gândul
Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 47 de ani, a făcut declarații despre fiica sa, Ana Cleopatra. Aceasta împlinește 18 ani și se pregătește să ia permis de conducere categoria B. Roxana Ciuhulescu a prezentat ani de zile emisiunea ”Pro Motor” la postul de televiziune Pro TV. În plan personal, vedeta este căsătorită și are doi […]
18:30
Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri # Gândul
Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, se ține de acțiuni de PR pe Facebook, însă, în realitate, parcarea primăriei este sub apă, iar mașinile abia dacă se mai pot deplasa. În urmă cu trei zile însă, edilul arăta cum se dă zăpada și ce utilaje acționează, pentru a face rost de like-uri. Astfel, după cum se […]
18:30
Julio Iglesias rupe tăcerea cu privire la acuzațiile de agresiune sexuală, după ce o femeie spunând că „s-a simțit ca o sclavă” # Gândul
Cântărețul spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat de agresiune sexuală de două femei, o fostă angajată acuzând că s-a simțit ca „o sclavă”. Artistul a reacționat acum, infirmând toate acuzațiile care i se aduc. Acuzațiile au apărut, la începutul acestei săptămâni, după ce femeile au susținut că au fost […]
18:10
Concurență acerbă pentru titlul de cel mai sărac oraș din România. Cine sunt „campionii pauperității” # Gândul
Platforma FormulaBanilor a realizat un clasament ale celor mai sărace orașe din țară, corelând salariul mediu net cu rata șomajului. A rezultat că municipiul Vaslui și Alexandria sunt polii sărăciei din România, orașele în care se trăiește cel mai greu, publică Monitorul de Vaslui. Într-un top și mai deprimant, Vaslui este pe primul lor al […]
18:10
Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova # Gândul
Teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, va fi verificată de Universitatea din Craiova, instituția unde acesta și-a obținut titlul academic, după investigația publicată de jurnalista Emilia Șercan, relatează HotNews. Ancheta de presă susține că o mare parte din lucrare ar fi plagiată, acuzații care au declanșat procedura oficială de analiză. Decizia a fost luată […]
18:00
llie Bolojan și-a greșit CV-ul. Și-a trecut la experiență profesională funcția de președinte interimar al României, în locul lui Klaus Iohannis # Gândul
Ilie Bolojan a fost președinte interimar al României și în timpul mandatului lui Klaus Iohannis – cel puțin asta arată CV-ul premierului. Pe site-ul Senatului, la experiența profesională a lui Bolojan apare că ar fi fost președinte interimar în perioada 2020-2024, nu 3 luni, cât a fost de fapt. Premierul Ilie Bolojan a fost președinte […]
18:00
MAE rus emite alertă de călătorie pentru Republica Moldova. Rușii sunt discriminați și hărțuiți fără motiv, anunță Moscova # Gândul
Ministerul rus de Externe le recomandă cetățenilor ruși să se abțină de la călătoriile în Republica Moldova, pe fondul a ceea ce Moscova numește numeroase cazuri de discriminare împotriva rușilor din această țară, anunță agenția TASS. „Moscova continuă să înregistreze numeroase episoade de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament neadecvat aplicat cetățenilor ruși din Republica Moldova […]
18:00
Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară # Gândul
Regimul clerical din Iran pare să-și revină în formă după ce președintele american Donald Trump s-a arătat ezitant în a iniția operațiunea militară de bombardare a mai multor baze americane săptămâna aceasta și a amânat-o, motivând că Teheranul a „încetat” execuțiile. Protestele durează de 19 zile, fiind raportate peste 2.000 – 3.000 de persoane ucise […]
18:00
Platforma FormulaBanilor a realizat un clasament ale celor mai sărace orașe din țară, corelând salariul mediu net cu rata șomajului. A rezultat că municipiul Vaslui și Alexandria sunt polii sărăciei din România, orașele în care se trăiește cel mai greu, publică Monitorul de Vaslui. Într-un top și mai deprimant, Vaslui este pe primul lor al […]
Acum 24 ore
17:40
Lucruri neștiute despre Adi Vasile, prezentatorul ”Survivor”. ”Decizie pe care o consider a fi cea mai bună din viața mea” # Gândul
Adi Vasile, noul prezentator al show-ului ”Survivor”, de la Antena 1, a oferit amănunte mai puțin cunoscut din viața sa. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului ”Survivor România”, care se difuzează din acest an la postul de televiziune Antena 1. Adi Vasile a jucat handbal, dar a fost și antrenor. În plan personal, […]
17:40
Iulia Timoșenko, fostul premier al Ucrainei, a fost eliberată pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească în cazul mituirii deputaților. Are interdicție de a părăsi Kievul # Gândul
Iulia Timoșenko, fortul premier al Ucrainei, a fost eliberată pe o cauțiune în valoare de 33 de milioane de grivne, (760.000 de dolari n.r.). Potrivit RBC-UKraine, instanța a mai dispus ca aceasta să nu călătorească în afara regiunii Kiev; să raporteze orice schimbare de reședință sau de loc de muncă; predarea pașaportului și i-a interzis […]
17:40
Horoscopul anului 2026 cu astrologul Cristina Demetrescu a dezvăluit horoscopul anului 2026, anunțând dragoste, carieră și transformări uriașe pentru toate zodiile, informează stirileprotv.ro. Dar, dintre toți, unii nativi își întemeiază o familie, anul acesta: „Apar căsătorii!”. Ei bine, este vorba despre… Capricorn Sunt favorizate proiectele legate de familie: vânzări, cumpărări, mutări, amenajări sau activități ce […]
17:40
Mașina care te spionează. Unul dintre cei mai mari producători auto europeni introduce și în România colectarea și utilizarea datelor de senzori și imagine # Gândul
Volkswagen anunță extinderea în România a unui program prin care va colecta date de la senzori și camerele mașinilor clienților, inclusiv informații despre trasee, comportamentul în trafic și imagini din jurul vehiculului, relatează Profit.ro. Oficial, scopul este îmbunătățirea siguranței și a sistemelor de conducere asistată, însă inițiativa ridică semne de întrebare legate de protecția vieții […]
17:40
Trei cetățeni germani au trecut granița pe jos din Finlanda în Rusia și înapoi. Cei trei spun că au făcut asta din pură curiozitate # Gândul
Trei turiști germani cu rachete de zăpadă au trecut ilegal granița dintre Rusia și Finlanda, pe 14 ianuarie, în apropierea stațiunii de schi Paljakke din Kuusamo, a relatat serviciul de presă al Gărzii de Frontieră finlandeze, anunță presa din Rusia. Potrivit agenției de presă finlandeze, turiștii sunt suspectați că au trecut ilegal frontiere de stat […]
17:20
“Eroul” Recorder Laurențiu Beșu nu avea vechimea necesară să intre în magistratură, arată documentele. Cu toate acestea, fostul polițist judiciar, ofițer DIPI, după scandalul Rezist, a abandonat roba de judecător și s-a făcut procuror # Gândul
Ionel-Laurențiu Beșu, „eroul” Recorder, nu ar fi îndeplinit, în realitate, condițiile legale pentru a intra în magistratură. O investigație publicată de Lumea Justiției arată că Beșu nu avea vechimea minimă cerută de lege la momentul înscrierii la concursul de admitere în magistratură, în 2011. Conform investigației, Beșu nu a îndeplinit condiția de vechime, dar a […]
17:20
Lufthansa Group interzice folosirea bateriilor externe pe durata zborului. Lista companiilor care s-au aliniat deja noilor reguli # Gândul
Începând cu data de 15 ianuarie 2026, regulile de zbor se schimbă pentru pasagerii tuturor companiilor din Lufthansa Group, care nu vor mai putea folosi baterii externe pe durata zborului. Telefoanele, tabletele și laptopurile nu vor mai putea fi alimentate cu ajutorul powerbank-urilor în aer, indiferent de existența prizelor sau a porturilor USB la bord, conform […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.