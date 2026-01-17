Oficiali ucraineni vor avea discuţii, în zilele următoare, cu Witkoff şi Kushner în SUA. Rustem Umerov şi Kirilo Budanov, trimişii lui Zelenski

23:10

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că ”sunt anumiţi magistraţi care au mult prea multă putere şi care folosesc această putere nu în beneficiul cetăţenilor, ci în propriul beneficiu şi asta trebuie împreună să reuşim să schimbăm”. ”S-a creat cumva o castă care, după cum vedem acuma, se izolează chiar şi de voinţa politică de a schimba, de exemplu, sistemul de pensionare la ei”, adaugă el.