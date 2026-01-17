Modelele de inteligenţă artificială ale Chinei sunt ”la doar câteva luni” în urma celor din SUA, afirmă CEO-ul Google DeepMind
News.ro, 17 ianuarie 2026 07:50
China reduce rapid decalajul faţă de Statele Unite în cursa globală pentru inteligenţă artificială, iar distanţa ar putea fi de numai câteva luni, a declarat pentru CNBC Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind şi una dintre cele mai influente figuri în domeniul AI, transmite CNBC.
• • •
Acum 15 minute
08:10
Meghan Markle a postat o fotografie inedită din 2016 cu prinţul Harry şi un videoclip surpriză filmat de prinţesa Lilibet - VIDEO # News.ro
Meghan Markle a postat în social media o fotografie cu ea şi prinţul Harry din 2016, precum şi un videoclip nou-nouţ filmat de fiica lor în vârstă de 4 ani.
Acum 30 minute
08:00
Un manifestant a fost reţinut după ce a urcat pe acoperişul ambasadei Iranului din Londra pentru a da jos drapelul, a anunţat, vineri seară, poliţia londoneză.
08:00
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bloc din Alba Iulia / 20 de persoane au fost evacuate - FOTO # News.ro
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un apartament situat la etajul al treilea al unii bloc din Alba Iulia
Acum o oră
07:50
07:40
Medic, despre cancerul de pancreas: Una dintre cele mai redutabile afecţiuni oncologice. O boală care progresează rapid şi are tendinţa de a se extinde local şi de a metastaza într-un interval relativ scurt de timp/ Ce spune despre răspunsul la tratament # News.ro
Medicul Elena Cătălina Şerban, medic specialist oncolog la Institutul Oncologic Bucureşti, a explicat pentru News.ro ce înseamnă cancerul de pancreas, când apar simptomele, care sunt acestea, care sunt factorii de risc şi de ce anume depinde reuşita tratamentului. Astfel, spune medicul, în această afecţiune simptomele apar târziu şi sunt uşor de confundat cu cele ale unor alte afecţiuni. Pe măsură însă ce boala avansează simptomele devin mai evidente. Pot apărea icterul, urina închisă la culoare, mâncărimi intense ale pielii şi scaune decolorate, explică Dr. Şerban. Evoluţia bolii fără simptome specifice la început face ca pacenţii să ajungă la medic în stadii avansate, atunci când şi metodele de tratament sunt mai restrânse. Printre factorii de risc ai apariţiei unui cancer de pancreas se regăsesc obezitatea, sedentarismul, diabetul zaharat, mai ales cel apărut recent, spune medicul. Pot fi implicaţi însă şi factori genetici. Succesul tratamentului depinde de stadiul în care este descoperită boala, dar şi de alte elemente, precum localizarea şi extensia tumorii, starea generală a pacientului, dar nu numai. Se spune despre cancerul de pancreas că este unul agresiv prin prisma faptului că progresează rapid şi are tendinţa de a da metastaze într-un interval relativ scurt de timp, spune medicul. Agresivitatea este dată şi de faptul că acest tip de cancer se dezvoltă într-un mediu aparte, dens şi fibros, iar astfel celulele tumorale sunt protejate de acest mediu reducând în consecinţă eficienţa tratamentelor de specialitate.
07:30
Cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela. Operaţiunea echipei de salvare Grey Bull - VIDEO # News.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.
07:30
Accident rutier în Bucureşti, la intersecţia dintre Calea Rahovei şi Calea Ferentari. Două persoane au fost rănite # News.ro
Două persoane au fost rănite după ce două maşini s-au ciocnit la intersecţia dintre Calea Rahovei şi Calea Ferentari, fin Capitală.
Acum 2 ore
07:20
Porsche înregistrează cel mai sever declin al vânzărilor din 2009, pe fondul prăbuşirii cererii din China # News.ro
Constructorul german de automobile sport Porsche a raportat în 2025 cea mai mare scădere anuală a vânzărilor din ultimii 16 ani, afectat în principal de cererea slabă din China şi de concurenţa intensă pe segmentul vehiculelor electrice, transmite Reuters.
07:10
Ţările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană urmează să semneze sâmbătă, în Paraguay, un tratat care creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, după mai bine de 25 de ani de negocieri şi în ciuda îngrijorărilor din sectorul agricol din numeroase ţări europene.
06:50
O judecătoare federală americană a impus, vineri, restricţii poliţiei de imigrare (ICE) din statul Minnesota, la scurt timp după ce Donald Trump a declarat că „nu vede niciun motiv în acest moment” să invoce Legea Insurecţiei, care i-ar permite să folosească armata în contextul protestelor din acest stat.
06:40
Starlink, ţinta unui test major de securitate în Iran, pe fondul represiunii violente a protestelor # News.ro
Reprimarea protestatarilor din Iran a devenit unul dintre cele mai dificile teste de securitate pentru Starlink, reţeaua de internet prin satelit a lui Elon Musk, folosită ca principal mijloc de comunicare în timpul întreruperilor intenţionate de internet impuse de autorităţile iraniene. SpaceX a anunţat la începutul săptămânii că serviciul este gratuit pentru iranieni, plasând compania direct în centrul unei noi crize geopolitice, relatează Reuters.
06:30
Trafic aerian: FAA avertizează asupra unor „activităţi militare” deasupra Mexicului şi Americii Centrale # News.ro
Autoritatea americană de reglementare a aviaţiei (FAA) a îndemnat companiile aeriene şi avioanele care operează în spaţiul aerian al anumitor regiuni, în special în apropierea Mexicului şi a mai multor ţări din America Centrală şi de Sud, să dea dovadă de prudenţă, în special din cauza „activităţilor militare”.
Acum 4 ore
06:20
Oficiali ucraineni vor avea discuţii, în zilele următoare, cu Witkoff şi Kushner în SUA. Rustem Umerov şi Kirilo Budanov, trimişii lui Zelenski # News.ro
Oficialii ucraineni se vor deplasa în SUA pentru a continua discuţiile cu omologii americani în zilele următoare, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
05:50
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit până pe 28 februarie termenul-limită pentru vânzarea majorităţii activelor internaţionale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care menţionează giganţii din sectorul hidrocarburilor care şi-au exprimat interesul. Decizia vine pe fondul sancţiunilor occidentale şi al presiunilor geopolitice care vizează reducerea amprentei globale a grupului rus.
05:50
ONG-ul de supraveghere a securităţii cibernetice Netblocks a anunţat sâmbătă că a detectat o „foarte uşoară” reluare a activităţii pe internet în Iran, după mai mult de 200 de ore de întrerupere legată de mişcarea de protest.
05:40
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize „standard de aur” a dovezilor, informează The Guardian.
05:20
Bursele europene au închis în scădere vineri, pe fondul tensiunilor geopolitice persistente # News.ro
Bursele europene au închis în scădere vineri, pe fondul tensiunilor geopolitice persistente şi al volatilităţii din pieţele de mărfuri. Indicele pan-european Stoxx 600 a coborât cu 0,1%, într-o sesiune mixtă la nivel sectorial, potrivit CNBC.
05:20
Manifestaţii importante sunt prevăzute, sâmbătă, în mai multe oraşe din Danemarca şi în capitala Groenlandei, Nuuk, pentru a protesta faţă de ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a cuceri Groenlanda, relatează AFP.
05:00
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunţat, vineri, că l-a demis din guvern pe Alex Saab, considerat unul dintre oamenii de încredere ai preşedintelui îndepărtat Nicolás Maduro.
Acum 8 ore
01:40
Danemarca invită SUA să participe la exerciţii militare în Groenlanda, ”în legătură cu Rusia”. Comandantul Comandamentului Arctic danez, generalul Søren Andersen, anunţă că exerciţiul ”Arctic Endurance” urmează să se desfăşoare de-a lungul lui 2026, poate # News.ro
Danemarca pregăteşte noi exerciţii militare în Groenlanda, în contextul unor tensiuni tot mai puternice în Arctica, şi doreşte ca Statele Unite să se asocieze acestor exerciţii, a declarat vineri AFP comandantul Comandamentului Arctic danez, generalul Søren Andersen.
01:20
Preşedintele american Donald Trump prezintă vineri, într-un comunicat, o listă cu membrii Consiliului Păcii în Fâşia Gaza, pe care-l prezidează, şi din care fac parte, între alţii, secretarul de Stat Marco Rubio şi fostul premier britanic Tony Blair, relatează AFP.
01:00
Directorul CIA John Ratcliffe s-a întâlnit cu preşedinta interimară Delcy Rodriguez la Caracas, pentru a-i transmite mesajul că SUA ”abia aşteaptă să construiască o relaţie de lucru mai bună” # News.ro
Directorul Agenţiei Centrale americane de Informaţii (CIA) John Ratcliffe s-a întâlnir joi, la Caracas, cu preşedinta interimară a Venezuelei Delcy Rodriguez, a declarat vineri un oficial american AFP.
00:30
Patinaj artistic: Niina Petrokina a câştigat titlul european pentru a doua oară consecutiv. Julia Sauter, reprezentanta României, s-a clasat pe locul 11 # News.ro
Sportiva din Estonia Niina Petrokina a câştigat, vineri, pentru a doua oară consecutiv titlul european la patinaj artistic, ea impunându-se şi la ediţia din acest an, la Sheffield. Reprezentanta României, Julia Sauter, a terminat pe locul 11.
00:30
Fiul fostului şah al Iranului, Reza Pahlavi, consideră că puterea iraniană va cădea până la urmă. El se declară pregătit să conducă o tranziţie democratică şi cere atacuri ”chirurgicale” împotriva Gardienilor Revoluţiei # News.ro
Fiul fostului şah al Iranului, Reza Pahlavi, care se declară pregătit să conducă o tranziţie democratică în Iran, s-a declarat convins, vineri, într-un discurs la Washington, că Republica islamică va cădea din cauza manifestaţiilor în masă şi a cerut atacuri ”chirurgicale” împotriva Gardienilor Revoluţiei, relatează AFP.
Acum 12 ore
00:10
Echipa spaniolă Girona a întrecut vineri seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Espanyol Barcelona, în etapa a 20-a din La Liga.
00:00
Echipa germană Eintracht Frankfurt a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Werder Bremen, în etapa a 18-a din Bundesliga.
16 ianuarie 2026
23:50
Echipa italiană Pisa, cu Marius Marin titular, a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 21-a din Serie A.
23:50
Darău: Legat de voucherele de vacanţă, vreau să văd forma finală a bugetului, se va face ceea ce se va putea, după cum cred că, pe termen mediu-lung, nu acolo e soluţia/ E foarte important să devenim mult mai atractivi şi cunoscuţi la nivel internaţional # News.ro
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini.
23:40
Ministrul Economiei: Există companii care şi-au ignorat datorii de ani de zile, sau de zeci de ani de zile, şi riscă creditorii să le ia pe nimic acel patrimoniu/ Apropo de valorificare: nu e vorba nicidecum, vreodată, de valorificare pe nimic # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că există companii de stat care au datorii foarte mari pe care le-au ignorat de ani sau chiar de decenii, el susţinând că unele riscă să piardă patrimoniul, iar creditorii să le ia bunurile ”pe nimic”. ”Apropo de valorificare: nu e vorba nicidecum, vreodată, de valorificare pe nimic”, adaugă el.
23:10
Fritz: Sunt anumiţi magistraţi care au mult prea multă putere şi care folosesc această putere nu în beneficiul cetăţenilor, ci în propriul beneficiu/ S-a creat cumva o castă care se izolează chiar şi de voinţa politică de a schimba sistemul de pensionare # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că ”sunt anumiţi magistraţi care au mult prea multă putere şi care folosesc această putere nu în beneficiul cetăţenilor, ci în propriul beneficiu şi asta trebuie împreună să reuşim să schimbăm”. ”S-a creat cumva o castă care, după cum vedem acuma, se izolează chiar şi de voinţa politică de a schimba, de exemplu, sistemul de pensionare la ei”, adaugă el.
23:10
Regele Arabiei Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud, în vârstă de 90 de ani, a fost externat vineri din Spitalul King Faisal, la Riad, în urma unor examene medicale ale căror rezultate sunt ”liniştitoare”, anunţă vineri Curtea regală, citată de agenţia oficială saudită de presă SPA, relatează AFP.
23:10
Meciul FC Argeş-FCSB: Bogdan Andone – Nu, nu suntem deloc în play-off. Sunt foarte multe echipe în luptă # News.ro
Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeş, şi-a felicitat jucătorii după victoria la limită obţinută cu FCSB, echipa campioană, scor 1-0.
23:00
Dominic Fritz: În continuare o să fie o coaliţie în care avem o parte care îşi doreşte să păstreze cât mai mult timp status quo-ul, pentru că sunt cei care menţin o reţea de privilegiaţi în statul român # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că în pofida atacurilor la care sunt supuşi, miniştrii USR vor continua să facă reformele pe care le-au anunţat. El e de părere că, în coaliţia de guvernare, va fi în continuare ”o parte care îşi doreşte să păstreze cât mai mult timp status quo-ul, pentru că sunt cei care profită momentan de acest status quo, care menţin o reţea de privilegiaţi în statul român”.
22:50
Meciul FC Argeş-FCSB: Elias Charalambous - Au avut o singură ocazie şi au marcat, noi nu am reuşit # News.ro
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, crede că meciul cu FC Argeş este genul de partidă în care echip care înscrie prima, câştigă.
22:50
Trump nu vede ”niciun motiv, pentru moment” să invoce Insurrection Act în Minnesota, după uciderea americancei Renee Good de către un poliţist ICE. Insurrection Act, inocat ultima oară de George Bush tatăl, în 1992 # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri că nu vede ”niciun motiv, pentru moment”, să invoce Insurrection Act, care i-ar permite să folosească armata ca pe o forţă de poliţie, după ce a agitat această ameninţare joi, împotriva unor manifestaţii în Minnesota (nord), relatează AFP.
22:40
UPDATE - Olt: Un adolescent a murit după ce sania pe care se afla alături de un alt tânăr şi care era tractată de un autoturism a intrat într-un cap de pod # News.ro
Un adolescent de 17 ani a murit, vineri seară, după ce sania pe care se afla, alături de un alt tânăr, şi care era tractată de un autoturism, pe un drum judeţean din Olt, a intrat într-un cap de pod. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.
22:40
Trenul Kiev-Ungheni-Bucureşti Nord are o întârziere de cinci ore, din cauza avariilor la reţelele electrice din Ucraina/ Vor fi afectaţi şi pasagerii care vin de la Chişinău la Bucureşti, întrucât cele două trenuri se cuplează la Ungheni # News.ro
Trenul care circulă pe ruta Kiev-Ungheni-Bucureşti Nord şi care ar fi trebuit să ajungă în Capitală sâmbătă dimineaţă are o întârziere de cinci ore, din cauza avariilor la reţelele electrice din Ucraina, anunţă CFR Călători. Astfel, vor fi afectaţi şi pasagerii care vin de la Chişinău la Bucureşti, întrucât cele două trenuri se cuplează la Ungheni.
22:30
Dominic Fritz, atac la ANI: Se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese/ În cazul viceprimarului Paula Romocean, e o interpretare abuzivă, răutăcioasă a legii şi bate la ochi # News.ro
Preşedintele USR şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, critică în termeni duri Agenţia Naţională de Integritate (ANI), afirmând că instituţia ”se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese”. Friz spune că, în cazul viceprimarului Timişoarei Paula Romocean, acuzat de incompatibilitate, ”e o interpretare abuzivă, răutăcioasă a legii şi bate la ochi”.
22:30
Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, din 2028, au anunţat că peste 1,5 milioane de persoane din 150 de ţări s-au înscris pentru bilete la JO în primele 24 de ore de la deschiderea înscrierilor, un record, relatează Los Angeles Times.
22:20
Donald Trump a evocat ideea unei ”invazii” a Venezuelei la o reuniune cu lideri latino-americani, în septembrie 2017, la New York, dezvăluie fostul preşedinte columbian Juan Manuel Santos, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, în Financial Times # News.ro
Fostul preşedinte columbian Juan Manuel Santos, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, declară într-un interviu publicat vineri de Financial Times că Donald Trump a sugerat o ”invazie” a Venezuelei într-o reuniune cu lideri latino-americani în 2017, în primul său mandat la Casa Albă, relatează AFP.
22:10
Olt: Un adolescent a murit după ce sania pe care se afla alături de un alt tânăr şi care era tractată de un autoturism a intrat într-un cap de pod # News.ro
Un adolescent de 15 ani a murit, vineri seară, după ce sania pe care se afla, alături de un alt tânăr, şi care era tractată de un autoturism, pe un drum judeţean din Olt, a intrat într-un cap de pod. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.
22:10
22:00
Medicul psihiatru Mihaela Bugan: Adulţii cu adicţii sunt, de cele mai multe ori, copiii de ieri, neglijaţi de părinţi şi cu acces la bani # News.ro
Numeroşi dintre adulţii români care se confruntă cu probleme legate de adicţii provin din familii cu situaţii financiare bune şi care, în copilărie, au fost neglijaţi de părinţi din punct de vedere emoţional, afirmă medicul psihiatru Mihaela Bugan, şeful secţiei adicţii de la Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci din judeţul Olt.
22:00
Comitetul Naţional Paralimpic: Locul 2 şi medalie de argint pentru Mihăiţă Papară la Europa Cup, la Kühtai # News.ro
Mihăiţă Papară a câştigat, vineri, medalia de argint în proba de Banked Slalom (SB-LL1), la etapa de Europa Cup desfăşurată la Kühtai, informează Comitetul Naţional Paralimpic.
22:00
Echipa FC Argeş a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, campioana FCSB, în primul meci al anului 2026 din Superligă.
21:40
Sociolog: Noul ministru al Educaţiei NU va fi o figură politică importantă. „Va fi cineva fără carieră de pierdut” # News.ro
Sociologul Adrian Hatos, fost senator, consideră că viitorul ministru al Educaţiei şi Cercetării nu va fi o figură politică foarte cunoscută, ci mai degrabă o persoană fără o carieră politică importantă în joc, care să poată prelua costurile unui mandat dificil, marcat de nemulţumiri sociale şi constrângeri bugetare. Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Viitor pentru România”, difuzată de Prima News.
21:40
Criza profesorilor din mediul rural: „Absolvenţii buni fug spre oraşe. Sporurile sunt insuficiente” # News.ro
Sociologul Adrian Hatos avertizează că una dintre cele mai grave probleme ale sistemului de educaţie din România este lipsa cadrelor didactice bine pregătite în mediul rural, cauzată de diferenţele majore de nivel de trai şi de oportunităţi între sate şi oraşe.
21:30
Motivarea admiterii contestaţiei în anulare a lui Nelu Iordache: Instanţa de apel nu a analizat incidenţa prescripţiei răspunderii penale pentru cele două infracţiuni/ Nu a analizat aspectele care puteau determina o soluţie de încetare a procesului penal # News.ro
Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) afirmă, în motivarea admiterii contestaţiei în anulare formulată de omul de afaceri Nelu Iordache, că instanţa de apel nu a analizat incidenţa prescripţiei răspunderii penale pentru două infracţiuni pentru care fusese condamnat la închisoare. Astfel, CAB explică faptul că instanţa nu a analizat aspectele care ar fi putut determina o soluţie de încetare a procesului penal, iar acest fapt reprezintă o eroare de procedură.
21:20
Aproximativ 80 de pacienţi din mai multe judeţe, internaţi, începând din luna august, la singura secţie de psihiatrie care asigură tratament pentru adulţii care suferă de adicţii # News.ro
Aproximativ 80 de pacienţi din mai multe judeţe ale ţării s-au internat, din luna august a anului trecut şi până în prezent, în singura secţie de psihiatrie care asigură tratament pentru adulţii care suferă de adicţii. Secţia este parte a Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci din judeţul Olt, o internare durează în jur de 90 de zile, iar accesul pacienţilor se face după ce aceştia trec de perioada de sevraj.
21:20
Galaţi: Opt persoane, rănite într-un accident produs pe DN 25, după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină/ Şoferul primului autoturism era băut # News.ro
Opt persoane au fost rănite, vineri seara, într-un accident produs pe DN 25, în judeţul Galaţi. după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină. Şoferul autoturismului care a ajuns pe sensul opus era băut, având o concentraţie de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat
