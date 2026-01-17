Școlile din Kiev vor fi închise până în februarie
Veridica.ro, 17 ianuarie 2026 06:20
Decizia vine pe fondul stării de urgenţă în sectorul energetic, decretată de preşedintele Volodimir Zelenski.
• • •
Acum 30 minute
06:20
Acum 2 ore
05:50
Ambasada Franţei dezminte informaţiile privind condiţionarea prezenţei sale militare în România # Veridica.ro
Europarlamentarul român Victor Negrescu a afirmat că poziția României privind acordul comercial UE - Mercosur a nemulţumit profund Franţa.
Acum 12 ore
19:10
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că delegația ucraineană se află în prezent în drum spre Statele Unite, unde sunt programate în următoarele zile să aibă loc întâlniri cu reprezentanții președintelui american Donald Trump.
19:00
Fiul șahului din Iran spune că este încrezător că Republica Islamică va cădea în fața protestelor de masă și solicită intervenție.
19:00
Trump ar putea pedepsi țările cu tarife vamale dacă nu susțin controlul SUA asupra Groenlandei # Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat vineri că ar putea pedepsi țările cu tarife vamale dacă nu susțin controlul SUA asupra Groenlandei , un mesaj venit în contextul în care o delegație bipartizană a Congresului a încercat să reducă tensiunile din capitala daneză.
18:30
Canada și China au încheiat un acord comercial inițial care va reduce tarifele pentru vehiculele electrice, a declarat vineri prim-ministrul Mark Carney, ambele națiuni promițând să elimine barierele comerciale și să creeze noi legături strategice.
Acum 24 ore
17:50
O delegație bipartizană a Congresului SUA a început vineri o vizită la Copenhaga pentru a-și exprima sprijinul față de Danemarca și Groenlanda, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va prelua controlul asupra insulei arctice, un teritoriu danez autonom.
14:00
Curtea și-a motivat decizia prin nevoia de studiere a expertizei contabile depuse ieri de ÎCCJ.
13:10
Un expert CIA spune că Rusia va câștiga războiul din Ucraina și Moscova doar e binevoitoare acceptând negocieri, scrie presa pro-Kremlin, care adaugă că NATO știe că acesta va fi deznodământul. Întreaga narațiune falsă este construită pornind de la propaganda Kremlinului și speculațiile unui pedofil.
12:40
Presa pro-Kremlin continuă relatările sale dintr-o realitate alternativă în care sancțiunile europene impuse Rusiei nu fac decât să submineze economiile statelor membre, Odesa e ca și cucerită – chiar dacă armata rusă e departe de oraș, pe care însă îl bombardează cu rachete și drone – iar Republica Moldova e un teritoriu cucerit cândva de România fascistă, al cărui viitor este cu Rusia.
09:10
Trump, în culmea fericirii, după ce a primit de la Maria Machado medalia Nobel pentru pace # Veridica.ro
Președintele american a descris gestul liderului opoziției din Venezuela ca fiind „minunat”.
08:50
Țara noastră beneficiază de aproape 17 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program.
Ieri
17:50
Statele Unite au confiscat o altă navă petrolier cu legături cu Venezuela înaintea unei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado.
17:30
Pentru prima dată în istorie, patru astronauți de la bordul Stației Spațiale Internaționale au fost nevoiți să părăsească orbita mai devreme, din cauza unei afecțiuni medicale nedivulgate a unuia dintre membrii echipajului.
17:20
În regiunea separatistă criza gazelor a prelungit cu încă 30 de zile starea de urgență.
17:10
Franța își va intensifica prezența militară în Groenlanda în următoarele zile, a declarat joi președintele Emmanuel Macron, în contextul în care președintele american Donald Trump continuă să intensifice presiunile în încercarea sa de a anexa teritoriul danez.
17:00
Iranul a semnalat că nu va continua cu executarea protestatarilor și și-a redeschis spațiul aerian joi, în timp ce președintele Donald Trump nu a precizat dacă va lua măsuri militare ca urmare a represiunii mortale a regimului.
13:30
Unirea Republicii Moldova cu România ar reprezenta o amenințare pentru securitatea națională a Rusiei, afirmă oficiali de la Moscova în ciuda faptului că Moldova nici măcar nu are graniță comună cu Rusia. Declarațiile au fost făcute după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unire în cazul unui referendum.
12:20
Va fi pentru a doua oară când forţele aeriene turce sunt prezente în ţara noastră, după misiunea din 2023-2024.
10:40
Orice scenariu, inclusiv cumpărarea Groenlandei, vine cu numeroase probleme, iar administrația Trump mai are timp doar până la alegerile din toamnă. Se pune și întrebarea dacă revendicările americane au la bază considerente strategice sau e vorba de o nouă „goană după aur”.
10:30
09:10
Ajunsă la a 16-a ediție, aceasta este celebrată atât în țară, cât și în afara granițelor.
08:10
Alimentarea cu electricitate și căldură este tot mai des întreruptă de atacurile susţinute ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:50
SUA, Italia, Polonia și Spania le cer cetățenilor lor să părăsească imediat Iranul.
05:30
Cetățenii români aflați în Iran sunt sfătuiţi să părăsească țara imediat, "pe orice rută sigură existentă".
14 ianuarie 2026
21:50
Ministrul danez de externe a declarat după întâlnirea de la Washington cu secretaru american de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance că nu a reușit să schimbe poziția SUA.
20:00
La „Alexandru cel Bun” învață, în limba română, peste 400 de elevi.
19:40
Aceștia i-au cerut președintelui american Donald Trump să intervină pentru a pune capăt regimului de la Teheran.
18:40
Legea Vexler va șterge identitatea și istoria românilor, interzicând genii ca Eminescu și Kogălniceanu, afirmă propaganda suveranistă, care reia cu acest prilej discursul anti-semit, negaționist și conspiraționist. În realitate, legea doar combate extremismul de tip nazist și neo-legionar.
16:00
Aceștia i-au cerut președintelui american Donald Trump să intervină pentru a pune capăt regimului de la Teheran.
14:50
Aceștia se declară solidari cu ministrul Florin Barbu și amenință cu proteste și greve.
12:10
Oficialii israelieni au sugerat administrației Trump să amâne atacurile la scară largă până când regimul iranian va fi și mai tensionat, în timp ce un oficial arab a declarat că există „o lipsă de entuziasm din partea vecinătății” pentru acțiunea militară americană în Iran în acest moment.
12:00
De la elevi de liceu la oficiali aleși, locuitorii din Minnesota se opun desfășurării tot mai mari a ofițerilor federali de imigrare în cartierele lor, ceea ce duce la zile întregi de confruntări și proteste.
11:50
Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat miercuri că Franța va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, acționând în conformitate cu o decizie luată anul trecut în timpul vizitei președintelui Emmanuel Macron pe teritoriul autonom danez.
11:30
SpaceX, compania lui Elon Musk, oferă acum acces gratuit la internet prin intermediul serviciul său de satelit Starlink utilizatorilor din Iran, în timp ce regimul țării își continuă reprimarea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale.
11:20
Parlamentari aparținând acestui grup propun înființarea unei comisii care să pregătească cadrul legal pentru o eventuală unire cu R. Moldova.
10:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
09:30
Două proiecte legislative bipartizane ce interzic anexarea unui teritoriu NATO, introduse în Congresul american # Veridica.ro
Miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei se întâlnesc astăzi, la Washington, cu Secretarul de Stat Rubio și vicepreședintele JD Vance.
13 ianuarie 2026
18:20
Ploaia înghețată și poleiul au provocat perturbări extinse ale călătoriilor în Europa Centrală și de Est, obligând aeroporturile din Republica Cehă, Austria, Slovacia și Ungaria să amâne zborurile.
18:10
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a înlocuit trei oficiali de rang înalt responsabili de securitatea sa personală, a anunțat marți Coreea de Sud, sugerând că liderul s-ar putea teme de tentative de asasinat.
17:50
Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa socială, Donald Trump îi îndeamnă pe protestatarii iranieni să cucerească instituțiile statului.
15:50
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, pleacă marți spre China, unde va discuta despre comerț și securitate internațională într-un moment în care Canada se confruntă cu relații incerte cu SUA din cauza unui război comercial și a amenințărilor de anexare din partea președintelui Donald Trump.
15:30
România va prezida, în acest an, Consiliul Executiv al ONU pentru trei agenții importante # Veridica.ro
Țara noastră va coordona activitatea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondului pentru Populație și Biroului pentru Proiecte.
14:50
Regimul de la Teheran, prin ministrul său de externe, susține că situația este sub control acum în toată țara, însă apar informații noi privind numărul victimelor făcute de armată în rândul protestatarilor.
13:30
Susținut de 21 din cele 27 de state ale Uniunii Europene, acordul comercial UE-Mercosur e o veste bună pentru Europa, chiar dacă mai puțin bună pentru unii dintre fermierii europeni. Deși e vorba de o înțelegere cu caracter comercial, conotațiile geopolitice sunt certe și pozitive pentru noi.
12:50
Radu Miruţă este acuzat de compromiterea credibilităţii României "prin declarații iresponsabile".
12:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia a folosit racheta Oreșnik ca răspuns la provocările Ucrainei # Veridica.ro
Lovitura cu racheta balistică hipersonică „Oreșnik” este un răspuns legitim la provocările Kievului și un ultim avertisment că Rusia poate escalada oricând, indiferent de consecințe, potrivit presei pro-Kremlin.
08:40
În două rânduri, autorităţile i-au refuzat intrarea în România lui Victor Petrov, aflat pe lista persoanelor sancţionate de UE.
06:50
Trump ameninţă cu taxe vamale suplimentare ţările care dezvoltă relaţii comerciale cu Iranul # Veridica.ro
Casa Albă nu exclude un atac aerian asupra Teheranului, dar păstrează deschis un "canal diplomatic".
05:30
Forţele Moscovei au bombardat şi capitala Kiev, dar şi regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei.
