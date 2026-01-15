SUA confiscă o navă petrolier cu legături cu Venezuela

10:10

NARAŢIUNE: Apa are memorie proprie și emoții, iar structura sa poate fi modificată de rugăciuni și influențe spirituale. OBIECTIVE: Promovarea discursului ultrareligios, în contextul „luptei” mai largi cu oculta satanistă care urmărește înrobirea populației și anularea creștinismului. DE CE ESTE FALSĂ NARAȚIUNEA: Narațiunea analizată astăzi este, de fapt, reluarea unui material publicat inițial acum 10 ani și readus în atenția publicului de media conservatoare regulat, în preajma sărbătorii orto...