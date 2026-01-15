NASA trimite patru astronauți înapoi pe Pământ
Veridica.ro, 15 ianuarie 2026 17:30
Pentru prima dată în istorie, patru astronauți de la bordul Stației Spațiale Internaționale au fost nevoiți să părăsească orbita mai devreme, din cauza unei afecțiuni medicale nedivulgate a unuia dintre membrii echipajului.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 5 minute
17:50
Statele Unite au confiscat o altă navă petrolier cu legături cu Venezuela înaintea unei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado.
Acum 30 minute
17:30
Pentru prima dată în istorie, patru astronauți de la bordul Stației Spațiale Internaționale au fost nevoiți să părăsească orbita mai devreme, din cauza unei afecțiuni medicale nedivulgate a unuia dintre membrii echipajului.
Acum o oră
17:20
În regiunea separatistă criza gazelor a prelungit cu încă 30 de zile starea de urgență.
17:10
Franța își va intensifica prezența militară în Groenlanda în următoarele zile, a declarat joi președintele Emmanuel Macron, în contextul în care președintele american Donald Trump continuă să intensifice presiunile în încercarea sa de a anexa teritoriul danez.
17:00
Iranul a semnalat că nu va continua cu executarea protestatarilor și și-a redeschis spațiul aerian joi, în timp ce președintele Donald Trump nu a precizat dacă va lua măsuri militare ca urmare a represiunii mortale a regimului.
Acum 6 ore
13:30
Unirea Republicii Moldova cu România ar reprezenta o amenințare pentru securitatea națională a Rusiei, afirmă oficiali de la Moscova în ciuda faptului că Moldova nici măcar nu are graniță comună cu Rusia. Declarațiile au fost făcute după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unire în cazul unui referendum.
12:20
Va fi pentru a doua oară când forţele aeriene turce sunt prezente în ţara noastră, după misiunea din 2023-2024.
Acum 8 ore
10:40
Orice scenariu, inclusiv cumpărarea Groenlandei, vine cu numeroase probleme, iar administrația Trump mai are timp doar până la alegerile din toamnă. Se pune și întrebarea dacă revendicările americane au la bază considerente strategice sau e vorba de o nouă „goană după aur”.
10:30
Orice scenariu, inclusiv cumpărarea Groenlandei, vine cu numeroase probleme, iar administrația Trump mai are timp doar până la alegerile din toamnă. Se pune și întrebarea dacă revendicările americane au la bază considerente strategice sau e vorba de o nouă „goană după aur”.
Acum 12 ore
09:10
Ajunsă la a 16-a ediție, aceasta este celebrată atât în țară, cât și în afara granițelor.
08:10
Alimentarea cu electricitate și căldură este tot mai des întreruptă de atacurile susţinute ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.
05:50
SUA, Italia, Polonia și Spania le cer cetățenilor lor să părăsească imediat Iranul.
05:30
Cetățenii români aflați în Iran sunt sfătuiţi să părăsească țara imediat, "pe orice rută sigură existentă".
Acum 24 ore
21:50
Ministrul danez de externe a declarat după întâlnirea de la Washington cu secretaru american de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance că nu a reușit să schimbe poziția SUA.
20:00
La „Alexandru cel Bun” învață, în limba română, peste 400 de elevi.
19:40
Aceștia i-au cerut președintelui american Donald Trump să intervină pentru a pune capăt regimului de la Teheran.
18:40
Legea Vexler va șterge identitatea și istoria românilor, interzicând genii ca Eminescu și Kogălniceanu, afirmă propaganda suveranistă, care reia cu acest prilej discursul anti-semit, negaționist și conspiraționist. În realitate, legea doar combate extremismul de tip nazist și neo-legionar.
Ieri
16:00
Aceștia i-au cerut președintelui american Donald Trump să intervină pentru a pune capăt regimului de la Teheran.
14:50
Aceștia se declară solidari cu ministrul Florin Barbu și amenință cu proteste și greve.
12:10
Oficialii israelieni au sugerat administrației Trump să amâne atacurile la scară largă până când regimul iranian va fi și mai tensionat, în timp ce un oficial arab a declarat că există „o lipsă de entuziasm din partea vecinătății” pentru acțiunea militară americană în Iran în acest moment.
12:00
De la elevi de liceu la oficiali aleși, locuitorii din Minnesota se opun desfășurării tot mai mari a ofițerilor federali de imigrare în cartierele lor, ceea ce duce la zile întregi de confruntări și proteste.
11:50
Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat miercuri că Franța va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, acționând în conformitate cu o decizie luată anul trecut în timpul vizitei președintelui Emmanuel Macron pe teritoriul autonom danez.
11:30
SpaceX, compania lui Elon Musk, oferă acum acces gratuit la internet prin intermediul serviciul său de satelit Starlink utilizatorilor din Iran, în timp ce regimul țării își continuă reprimarea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale.
11:20
Parlamentari aparținând acestui grup propun înființarea unei comisii care să pregătească cadrul legal pentru o eventuală unire cu R. Moldova.
10:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
09:30
Două proiecte legislative bipartizane ce interzic anexarea unui teritoriu NATO, introduse în Congresul american # Veridica.ro
Miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei se întâlnesc astăzi, la Washington, cu Secretarul de Stat Rubio și vicepreședintele JD Vance.
13 ianuarie 2026
18:20
Ploaia înghețată și poleiul au provocat perturbări extinse ale călătoriilor în Europa Centrală și de Est, obligând aeroporturile din Republica Cehă, Austria, Slovacia și Ungaria să amâne zborurile.
18:10
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a înlocuit trei oficiali de rang înalt responsabili de securitatea sa personală, a anunțat marți Coreea de Sud, sugerând că liderul s-ar putea teme de tentative de asasinat.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa socială, Donald Trump îi îndeamnă pe protestatarii iranieni să cucerească instituțiile statului.
15:50
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, pleacă marți spre China, unde va discuta despre comerț și securitate internațională într-un moment în care Canada se confruntă cu relații incerte cu SUA din cauza unui război comercial și a amenințărilor de anexare din partea președintelui Donald Trump.
15:30
România va prezida, în acest an, Consiliul Executiv al ONU pentru trei agenții importante # Veridica.ro
Țara noastră va coordona activitatea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondului pentru Populație și Biroului pentru Proiecte.
14:50
Regimul de la Teheran, prin ministrul său de externe, susține că situația este sub control acum în toată țara, însă apar informații noi privind numărul victimelor făcute de armată în rândul protestatarilor.
13:30
Susținut de 21 din cele 27 de state ale Uniunii Europene, acordul comercial UE-Mercosur e o veste bună pentru Europa, chiar dacă mai puțin bună pentru unii dintre fermierii europeni. Deși e vorba de o înțelegere cu caracter comercial, conotațiile geopolitice sunt certe și pozitive pentru noi.
12:50
Radu Miruţă este acuzat de compromiterea credibilităţii României "prin declarații iresponsabile".
12:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia a folosit racheta Oreșnik ca răspuns la provocările Ucrainei # Veridica.ro
Lovitura cu racheta balistică hipersonică „Oreșnik” este un răspuns legitim la provocările Kievului și un ultim avertisment că Rusia poate escalada oricând, indiferent de consecințe, potrivit presei pro-Kremlin.
08:40
În două rânduri, autorităţile i-au refuzat intrarea în România lui Victor Petrov, aflat pe lista persoanelor sancţionate de UE.
06:50
Trump ameninţă cu taxe vamale suplimentare ţările care dezvoltă relaţii comerciale cu Iranul # Veridica.ro
Casa Albă nu exclude un atac aerian asupra Teheranului, dar păstrează deschis un "canal diplomatic".
05:30
Forţele Moscovei au bombardat şi capitala Kiev, dar şi regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei.
12 ianuarie 2026
21:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că va vota pentru reunificarea cu România dacă problema va ajunge vreodată la referendum, spunând că este din ce în ce mai greu pentru țara sa să „supraviețuiască” singură.
21:10
Jordan Bardella, președintele partidului de opoziție de extremă dreapta din Franța, Adunarea Națională, a criticat promisiunea președintelui SUA de a ocupa Groenlanda, teritoriul autonom danez, numind-o „o provocare directă la adresa suveranității unei țări europene”, în discursul său de Anul Nou adresat presei, luni.
20:50
Hamas declară că va dizolva guvernul din Gaza când noul organism palestinian va prelua puterea # Veridica.ro
Hamas a anunțat că își va dizolva guvernul existent din Gaza odată ce un comitet de conducere tehnocratică palestiniană va prelua teritoriul, așa cum prevede planul de pace mediat de SUA.
20:00
Guvernul groenlandez a emis o declarație în care spune că „nu poate accepta în niciun caz” dorința SUA de a controla teritoriul, insistând că securitatea teritoriului ar putea fi asigurată prin intermediul alianței NATO
18:20
Motivul pentru suspendarea deciziilor sensibile este simplu: Comisia nu vrea să fie percepută ca interferând cu campania electorală maghiară și nu vrea să dea muniție retoricii anti-UE a lui Orban în faza fierbinte a campaniei electorale.
18:10
Mult așteptatele audieri ale Curții Internaționale de Justiție (CIJ) de la Haga au început luni, se referă la acuzațiile că națiunea sud-est asiatică a comis genocid împotriva minorității predominant musulmane din statul Rakhine, din vestul țării.
14:00
Anul trecut, Donald Trump spunea că în capitala britanică există zone scăpate de sub controlul poliției.
12:50
Radu Marinescu se apără invocând normele în vigoare la data susținerii doctoratului, în 2009.
12:10
Rusia a suferit un eșec geopolitic în urma căderii lui Maduro. Mai mult decât atât, din schimbările din Venezuela se pot trage câteva învățăminte: petrolul (și gazul) nu pot salva o economie, iar regimul poate supraviețui fără liderul său suprem.
10:10
NARAŢIUNE: Apa are memorie proprie și emoții, iar structura sa poate fi modificată de rugăciuni și influențe spirituale. OBIECTIVE: Promovarea discursului ultrareligios, în contextul „luptei” mai largi cu oculta satanistă care urmărește înrobirea populației și anularea creștinismului. DE CE ESTE FALSĂ NARAȚIUNEA: Narațiunea analizată astăzi este, de fapt, reluarea unui material publicat inițial acum 10 ani și readus în atenția publicului de media conservatoare regulat, în preajma sărbătorii orto...
09:50
Finanțarea lucrărilor este asigurată prin mecanismul european SAFE.
11 ianuarie 2026
18:20
Volodimir Zelenski și Maria Zaharova vorbesc, amândoi, despre „cinismul” adversarului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.