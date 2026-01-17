Sportul global se confruntă cu provocări din cauza misinformării generate de AI slop (Lături AI)

10:00

Unii preșcolari au deja propriile telefoane mobile, potrivit unui studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Media și Comunicații (NMHH), care analizează obiceiurile de utilizare a mass-media. Din sondaj a mai rezultat: nu numai că copiii își primesc primul dispozitiv inteligent din ce în ce mai devreme, dar se înregistrează și pe platformele de socializare de […]