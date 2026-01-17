Falimentul major de la începutul anului 2026: ce urmează pentru economie?

01:20

Cel mai ieftin cartier din România este Ferentari, cu un preț de puțin peste 1.000 de euro pe metru pătrat util. Chiar dacă zona se confruntă cu diverse provocări, Ferentari rămâne o opțiune accesibilă pentru cei cu bugete limitate, diferențele față de cartierele de lux din București fiind semnificative. Cluj-Napoca este cel mai scump oraș … Articolul Cel mai ieftin cartier din România: prețul metrului pătrat util apare prima dată în Main News.