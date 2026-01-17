Explozie puternică, într-un bloc din Alba Iulia. 2 răniți, locatarii au fost evacuați

Newsweek.ro, 17 ianuarie 2026 09:20

O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite, iar toți ...

Acum 5 minute
09:50
Financial Times: Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza. Ce ar însemna? Newsweek.ro
Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza, afirmă jurnaliștii de la F...
Acum 15 minute
09:40
Un psihiatru face profilul adulților cu adicții: Copiii de „ieri”, neglijaţi de părinţi şi cu acces la bani Newsweek.ro
Un psihiatru a făcut profilul adulților cu adicții. Medicul afirmă că, de cele mai multe ori, este v...
Acum o oră
09:20
Explozie puternică, într-un bloc din Alba Iulia. 2 răniți, locatarii au fost evacuați Newsweek.ro
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite, iar toți ...
09:00
„Cuțitar”, la 10 ani! Doi copii s-au certat pe o jucărie, unul a luat un cuțit și l-a tăiat pe celălalt Newsweek.ro
Doi copii de 10 ani s-au luat la ceartă de la o jucărie și unul dintre micuți a luat un cuțit și l-a...
Acum 2 ore
08:40
Distracție mortală! 2 tineri s-au dat cu sania trasă de o mașină cu viteză, un băiat de 17 ani a murit Newsweek.ro
Strada nu e derdeluș și mașina nu e cal de înhămat la sanie. Doi tineri s-au dat cu sania trasă de o...
08:00
Cât timp se poate păstra ciorba de perișoare în frigider. Ce greșeală fac gospodinele Newsweek.ro
Ciorba de perișoare este delicioasă, dar poate deveni periculoasă dacă este păstrată prea mult la fr...
Acum 4 ore
07:50
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari Newsweek.ro
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari. D...
07:50
Putin își face bază pe Flancul sudic al NATO. Convoiul de nave, escortat de un distrugător a ajuns în Libia Newsweek.ro
Rusia vrea să construiască o bază navală în Libia, la 32 de kilometri sud de portul Tobruk la Medite...
07:40
De ce este mai sigur să dormi pe partea stângă decât pe partea dreaptă? Poziția pe spate nu ajută respirația Newsweek.ro
Dormitul pe partea stângă este mai sigur pentru inimă și digestie: favorizează circulația sângelui ș...
07:30
Florin Piersic, despre Szobi Cseh: „Ai fost ca fratele meu”. Ce i-a zis marele cascador înainte să moară? Newsweek.ro
Puține prietenii din lumea filmului românesc au fost atât de puternice și autentice precum cea dintr...
07:20
Cum setezi termostatul corect ca să ai mai multă căldură în casă la un preț mai mic? Trucul instalatorilor Newsweek.ro
Vrei să păstrezi mai multă căldură în cameră fără să crești factura la energie? Instalatorii au o me...
07:10
Horoscop 18 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Fecioarelor. Berbecii sunt remarcați Newsweek.ro
Horoscop 18 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Fecioarelor. Berbecii sunt remarcați. G...
06:30
Pensionar a primit o veste șoc la recalcularea pensiei limită de vârstă: „Mi-au tăiat aproape 1.000 de lei!” Newsweek.ro
Un pensionar a aflat cu surprindere că pensia sa pentru limită de vârstă a scăzut cu aproape 1.000 d...
Acum 12 ore
22:10
Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România” Newsweek.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, spune că acordul UE – Mercosur "va aduce mai mulți bani și...
21:50
Doctoratul lui Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, va fi analizat de Universitatea din Craiova Newsweek.ro
Doctoratul ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, va fi analizat de Comisia de Etică de la Universit...
21:30
Primăria Sibiu le-a trimis lui Klaus Iohannis şi soţiei somaţie. Nu şi-au plătit restanţele Newsweek.ro
Primăria Sibiu le-a trimis fostului preşedinte Klaus Iohannis şi soţiei acestuia, Carmen, o somaţie....
21:10
Putin crede că „disputa Groenlanda” e un motiv ca NATO să trimită trupe în Arctica. Își consolidează pozițiile Newsweek.ro
Kremlinul a declarat că urmărește îndeaproape situația „extraordinară” din jurul teritoriului danez ...
Acum 24 ore
20:50
Analiză a Comisiei Europene: Ucraina, aderare rapidă, însă limitată la Uniunea Europeană Newsweek.ro
O analiză realizată de Comisia Europeană se referă la o posibilă aderare rapidă a Ucrainei, însă lim...
20:40
Nelu Iordache are pedeapsa redusă, după un recurs în anulare, în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad Newsweek.ro
Afaceristul Nelu Iordache a reuşit să obţină o pedeapsă redusă, după un recurs în anulare aprobat de...
20:20
Trump amenință cu alte taxe vamale statele care contestă planurile de anexare a Groenlandei Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, amenință cu alte noi taxe vamale acele state care contestă planurile...
20:10
„Suntem două persoane în cinci săli și păzim un Rubens de 40 milioane de euro”. Protest la Palatul Culturii Newsweek.ro
„Eu sunt dispusă să merg până la capăt. Mă leg cu lanțul de tunul din fața Palatului și fac greva fo...
20:00
Ingredientul cremos pe care sa îl pui în omletă ca să nu se lipească de tigaie. Secretul bucătarilor Newsweek.ro
Omleta perfectă nu ține doar de ingrediente, ci mai ales de tehnică de gătire. Bucătarii folosesc un...
19:50
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost un eşec, consideră o majoritate a americanilor chestionaţi Newsweek.ro
Primul an de mandat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a fost un eşec, consideră o majoritate a ame...
19:40
China, acuzații incredibile după ce Japonia a anunțat că sprijină Taiwan: „Își fac arme nucelare secrete” Newsweek.ro
China, acuzații halucinante: Japonia construiește în secret arme nucleare și ar putea deveni o puter...
19:20
Ce se întâmplă cu părul tău dacă îl speli cu bicarbonat de sodiu și rozmarin? Adevărul nespus de hairstiliști Newsweek.ro
Ce se întâmplă cu părul tău dacă îl speli cu bicarbonat de sodiu și rozmarin? Adevărul nespus de hai...
19:10
Bulgaria, în linie cu România. Extinde parteneriatul cu SUA, privind reactoarele modulare mici (SMR) Newsweek.ro
Bulgaria, în linie cu România. Extinde parteneriatul cu SUA pentru energia nucleară civilă, privind ...
19:10
„Deltă urbană” în Iași, la confluența Bahlui-Nicolina. Ce face primăria? Newsweek.ro
Este vorba de amenajarea Pădurii Cetățuia și de crearea unei „delte urbane” în zona de vărsare a Nic...
18:50
Rusia recrutează localnici pentru atacuri cu drone în porturile Mării Negre. Ucraina a împiedica unul la Odesa Newsweek.ro
Serviciul secret al armatei Ruse- GRU - recrutează localnici pentru atacuri cu drone în porturile Mă...
18:40
Trucul militarilor ca să nu-ți mai înghețe picioarele iarna. Ai nevoie de o folie de aluminiu Newsweek.ro
Trucul militarilor ca să nu-ți mai înghețe picioarele iarna. Ți-e frig la picioare? Iarna poate fi n...
18:20
Horoscop februarie Care sunt zodiile care vor avea succes și belșug în a doua lună din 2026? Newsweek.ro
Februarie 2026 se anunță a fi o lună cu o semnificație astrologică considerabilă, pe măsură ce stele...
18:10
România și Polonia, țările din UE cu cea mai mare încredere în capacitatea SUA de a conduce lumea Newsweek.ro
Imaginea SUA în rândul țărilor NATO s-a slăbit în ultimul an, în timp ce aprobarea pentru China în î...
17:50
Declarație surprinzătoare la Berlin: Cancelarul Merz numește Rusia „țară europeană” Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a numit Rusia ţară europeană şi şi-a exprimat, potrivit presei...
17:40
TikTok schimbă regulile jocului în UE: noua tehnologie care ar putea bloca accesul copiilor sub 16 ani Newsweek.ro
TikTok va lansa o nouă tehnologie de verificare a vârstei în întreaga Uniune Europeană, pe fondul pr...
17:20
MApN cere despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei Otokar pentru întârzierea livrării blindatelor Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale cere, prin Romtehnica, despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei...
17:10
Zelenski îi răspunde tranșant lui Trump: „Ucraina nu este obstacolul în calea păcii” Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respin...
16:50
Premieră strategică! România lansează licitația pentru prima bucată de autostradă duală, civilă și militară Newsweek.ro
România lansează licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina, prima bucată de...
16:50
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Vezi ce spun nutriționiștii despre această problemă Newsweek.ro
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Cu toții știm despre dependența de alcool sau tutun. Dar, ...
16:40
Viktor Orban lansează o petiție împotriva finanțării Ucrainei: „Nu vom plăti” Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat lansarea unei „petiții naționale” pentru a obține spriji...
16:20
Teren de 3.600 mp în centrul comunei concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului Newsweek.ro
Spre deosebire de proiecte de investiții care durează la Iași cu anii până la implementare, firma no...
16:20
CNAIR lansează licitația pentru Lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret Newsweek.ro
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat lansarea licitației pentru Lotul 3 Bălcăuți ...
16:10
Bolojan, la Iași: Să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa, iar administrația să fie în serviciu Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan se află în acest weekend în zona Moldovei, la Iași și Botoșani, pentru discuț...
16:00
EXCLUSIV Românii nu au bani de mașini noi. 65% din parcul auto are peste 16 ani. În 2019, procentul era 50% Newsweek.ro
Prețurile mașinilor noi au crescut și cu peste 50% în ultimii 5-6 ani, iar românii nu au bani să cum...
15:50
Campionatul Mondial 2026. Trump interzice accesul fanilor din 39 de țări în SUA. Care sunt acestea Newsweek.ro
Vești proaste pentru mulți fani ai sportului. Spectatorilor din 39 de țări li se va interzice intrar...
15:30
Un tablou Picasso din colecția lui Darius Vâlcov, scos la licitație de ANAF. Cât este prețul de pornire? Newsweek.ro
O parte din colecția de tablouri a lui Darius Vâlcov unul dintre cei mai influenți miniștri ai PSD î...
15:20
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează Newsweek.ro
Chiar și câteva zile sau luni de neatenție pot face diferența între o pensie completă și pierderea u...
15:10
Scandal într-un mall din Pitești. 11 persoane, arestate. S-au lovit cu pumnii și picioarele apoi au fugit Newsweek.ro
11 tineri au fost arestaţi preventiv, după ce s-au încaierat într-un centru comercial din Piteşti. A...
15:00
Explozia de la Poliția Rutieră Lugoj a fost cauzată de o fisură la conducta de gaz. Trei polițiști, răniți Newsweek.ro
O fisură la conducta de gaz de pe coloana principală a fost cauza exploziei de la anexa sediului pri...
14:40
Preşedintele Bulgariei anunţă alegeri legislative anticipate. Este al optulea scrutin din ultimii patru ani Newsweek.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce princip...
14:20
PNL Iaşi, după refuzul edililor PSD de a participa la întâlnirea cu premierul Bolojan: O retorică populistă Newsweek.ro
Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnir...
14:00
UE dă României 16.000.000.000€ pe înarmare. Ne luăm blindate, drone, sisteme antidrone şi antiaeriene Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 mil...
