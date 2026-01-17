Explozie puternică, într-un bloc din Alba Iulia. 2 răniți, locatarii au fost evacuați
Newsweek.ro, 17 ianuarie 2026 09:20
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite, iar toți ...
Acum 5 minute
09:50
Financial Times: Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza. Ce ar însemna? # Newsweek.ro
Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza, afirmă jurnaliștii de la F...
Acum 15 minute
09:40
Un psihiatru face profilul adulților cu adicții: Copiii de „ieri”, neglijaţi de părinţi şi cu acces la bani # Newsweek.ro
Un psihiatru a făcut profilul adulților cu adicții. Medicul afirmă că, de cele mai multe ori, este v...
Acum o oră
09:20
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite, iar toți ...
09:00
„Cuțitar”, la 10 ani! Doi copii s-au certat pe o jucărie, unul a luat un cuțit și l-a tăiat pe celălalt # Newsweek.ro
Doi copii de 10 ani s-au luat la ceartă de la o jucărie și unul dintre micuți a luat un cuțit și l-a...
Acum 2 ore
08:40
Distracție mortală! 2 tineri s-au dat cu sania trasă de o mașină cu viteză, un băiat de 17 ani a murit # Newsweek.ro
Strada nu e derdeluș și mașina nu e cal de înhămat la sanie. Doi tineri s-au dat cu sania trasă de o...
08:00
Ciorba de perișoare este delicioasă, dar poate deveni periculoasă dacă este păstrată prea mult la fr...
Acum 4 ore
07:50
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari # Newsweek.ro
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari. D...
07:50
Putin își face bază pe Flancul sudic al NATO. Convoiul de nave, escortat de un distrugător a ajuns în Libia # Newsweek.ro
Rusia vrea să construiască o bază navală în Libia, la 32 de kilometri sud de portul Tobruk la Medite...
07:40
De ce este mai sigur să dormi pe partea stângă decât pe partea dreaptă? Poziția pe spate nu ajută respirația # Newsweek.ro
Dormitul pe partea stângă este mai sigur pentru inimă și digestie: favorizează circulația sângelui ș...
07:30
Florin Piersic, despre Szobi Cseh: „Ai fost ca fratele meu”. Ce i-a zis marele cascador înainte să moară? # Newsweek.ro
Puține prietenii din lumea filmului românesc au fost atât de puternice și autentice precum cea dintr...
07:20
Cum setezi termostatul corect ca să ai mai multă căldură în casă la un preț mai mic? Trucul instalatorilor # Newsweek.ro
Vrei să păstrezi mai multă căldură în cameră fără să crești factura la energie? Instalatorii au o me...
07:10
Horoscop 18 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Fecioarelor. Berbecii sunt remarcați # Newsweek.ro
Horoscop 18 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Fecioarelor. Berbecii sunt remarcați. G...
06:30
Pensionar a primit o veste șoc la recalcularea pensiei limită de vârstă: „Mi-au tăiat aproape 1.000 de lei!” # Newsweek.ro
Un pensionar a aflat cu surprindere că pensia sa pentru limită de vârstă a scăzut cu aproape 1.000 d...
Acum 12 ore
22:10
Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România” # Newsweek.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, spune că acordul UE – Mercosur "va aduce mai mulți bani și...
21:50
Doctoratul lui Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, va fi analizat de Universitatea din Craiova # Newsweek.ro
Doctoratul ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, va fi analizat de Comisia de Etică de la Universit...
21:30
Primăria Sibiu le-a trimis lui Klaus Iohannis şi soţiei somaţie. Nu şi-au plătit restanţele # Newsweek.ro
Primăria Sibiu le-a trimis fostului preşedinte Klaus Iohannis şi soţiei acestuia, Carmen, o somaţie....
21:10
Putin crede că „disputa Groenlanda” e un motiv ca NATO să trimită trupe în Arctica. Își consolidează pozițiile # Newsweek.ro
Kremlinul a declarat că urmărește îndeaproape situația „extraordinară” din jurul teritoriului danez ...
Acum 24 ore
20:50
Analiză a Comisiei Europene: Ucraina, aderare rapidă, însă limitată la Uniunea Europeană # Newsweek.ro
O analiză realizată de Comisia Europeană se referă la o posibilă aderare rapidă a Ucrainei, însă lim...
20:40
Nelu Iordache are pedeapsa redusă, după un recurs în anulare, în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad # Newsweek.ro
Afaceristul Nelu Iordache a reuşit să obţină o pedeapsă redusă, după un recurs în anulare aprobat de...
20:20
Trump amenință cu alte taxe vamale statele care contestă planurile de anexare a Groenlandei # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, amenință cu alte noi taxe vamale acele state care contestă planurile...
20:10
„Suntem două persoane în cinci săli și păzim un Rubens de 40 milioane de euro”. Protest la Palatul Culturii # Newsweek.ro
„Eu sunt dispusă să merg până la capăt. Mă leg cu lanțul de tunul din fața Palatului și fac greva fo...
20:00
Ingredientul cremos pe care sa îl pui în omletă ca să nu se lipească de tigaie. Secretul bucătarilor # Newsweek.ro
Omleta perfectă nu ține doar de ingrediente, ci mai ales de tehnică de gătire. Bucătarii folosesc un...
19:50
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost un eşec, consideră o majoritate a americanilor chestionaţi # Newsweek.ro
Primul an de mandat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a fost un eşec, consideră o majoritate a ame...
19:40
China, acuzații incredibile după ce Japonia a anunțat că sprijină Taiwan: „Își fac arme nucelare secrete” # Newsweek.ro
China, acuzații halucinante: Japonia construiește în secret arme nucleare și ar putea deveni o puter...
19:20
Ce se întâmplă cu părul tău dacă îl speli cu bicarbonat de sodiu și rozmarin? Adevărul nespus de hairstiliști # Newsweek.ro
Ce se întâmplă cu părul tău dacă îl speli cu bicarbonat de sodiu și rozmarin? Adevărul nespus de hai...
19:10
Bulgaria, în linie cu România. Extinde parteneriatul cu SUA, privind reactoarele modulare mici (SMR) # Newsweek.ro
Bulgaria, în linie cu România. Extinde parteneriatul cu SUA pentru energia nucleară civilă, privind ...
19:10
Este vorba de amenajarea Pădurii Cetățuia și de crearea unei „delte urbane” în zona de vărsare a Nic...
18:50
Rusia recrutează localnici pentru atacuri cu drone în porturile Mării Negre. Ucraina a împiedica unul la Odesa # Newsweek.ro
Serviciul secret al armatei Ruse- GRU - recrutează localnici pentru atacuri cu drone în porturile Mă...
18:40
Trucul militarilor ca să nu-ți mai înghețe picioarele iarna. Ai nevoie de o folie de aluminiu # Newsweek.ro
Trucul militarilor ca să nu-ți mai înghețe picioarele iarna. Ți-e frig la picioare? Iarna poate fi n...
18:20
Horoscop februarie Care sunt zodiile care vor avea succes și belșug în a doua lună din 2026? # Newsweek.ro
Februarie 2026 se anunță a fi o lună cu o semnificație astrologică considerabilă, pe măsură ce stele...
18:10
România și Polonia, țările din UE cu cea mai mare încredere în capacitatea SUA de a conduce lumea # Newsweek.ro
Imaginea SUA în rândul țărilor NATO s-a slăbit în ultimul an, în timp ce aprobarea pentru China în î...
17:50
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a numit Rusia ţară europeană şi şi-a exprimat, potrivit presei...
17:40
TikTok schimbă regulile jocului în UE: noua tehnologie care ar putea bloca accesul copiilor sub 16 ani # Newsweek.ro
TikTok va lansa o nouă tehnologie de verificare a vârstei în întreaga Uniune Europeană, pe fondul pr...
17:20
MApN cere despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei Otokar pentru întârzierea livrării blindatelor # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale cere, prin Romtehnica, despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei...
17:10
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respin...
16:50
Premieră strategică! România lansează licitația pentru prima bucată de autostradă duală, civilă și militară # Newsweek.ro
România lansează licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina, prima bucată de...
16:50
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Vezi ce spun nutriționiștii despre această problemă # Newsweek.ro
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Cu toții știm despre dependența de alcool sau tutun. Dar, ...
16:40
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat lansarea unei „petiții naționale” pentru a obține spriji...
16:20
Teren de 3.600 mp în centrul comunei concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului # Newsweek.ro
Spre deosebire de proiecte de investiții care durează la Iași cu anii până la implementare, firma no...
16:20
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat lansarea licitației pentru Lotul 3 Bălcăuți ...
16:10
Bolojan, la Iași: Să creăm condiții pentru ca primarii să poată performa, iar administrația să fie în serviciu # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan se află în acest weekend în zona Moldovei, la Iași și Botoșani, pentru discuț...
16:00
EXCLUSIV Românii nu au bani de mașini noi. 65% din parcul auto are peste 16 ani. În 2019, procentul era 50% # Newsweek.ro
Prețurile mașinilor noi au crescut și cu peste 50% în ultimii 5-6 ani, iar românii nu au bani să cum...
15:50
Campionatul Mondial 2026. Trump interzice accesul fanilor din 39 de țări în SUA. Care sunt acestea # Newsweek.ro
Vești proaste pentru mulți fani ai sportului. Spectatorilor din 39 de țări li se va interzice intrar...
15:30
Un tablou Picasso din colecția lui Darius Vâlcov, scos la licitație de ANAF. Cât este prețul de pornire? # Newsweek.ro
O parte din colecția de tablouri a lui Darius Vâlcov unul dintre cei mai influenți miniștri ai PSD î...
15:20
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează # Newsweek.ro
Chiar și câteva zile sau luni de neatenție pot face diferența între o pensie completă și pierderea u...
15:10
Scandal într-un mall din Pitești. 11 persoane, arestate. S-au lovit cu pumnii și picioarele apoi au fugit # Newsweek.ro
11 tineri au fost arestaţi preventiv, după ce s-au încaierat într-un centru comercial din Piteşti. A...
15:00
Explozia de la Poliția Rutieră Lugoj a fost cauzată de o fisură la conducta de gaz. Trei polițiști, răniți # Newsweek.ro
O fisură la conducta de gaz de pe coloana principală a fost cauza exploziei de la anexa sediului pri...
14:40
Preşedintele Bulgariei anunţă alegeri legislative anticipate. Este al optulea scrutin din ultimii patru ani # Newsweek.ro
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce princip...
14:20
PNL Iaşi, după refuzul edililor PSD de a participa la întâlnirea cu premierul Bolojan: O retorică populistă # Newsweek.ro
Liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnir...
14:00
UE dă României 16.000.000.000€ pe înarmare. Ne luăm blindate, drone, sisteme antidrone şi antiaeriene # Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 mil...
