Cu cât se scumpesc florile din cauza frigului. Florar: "Alimentăm centralele chiar şi din 2 în 2 ore cu lemn"

18:10

Agentul ICE Jonathan "Jon" Ross, care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, mamaă a 3 copii, a devenit milionar după ce a primit donații de peste 1 milion de dolari prin platformele de crowdfunding GoFundMe și GiveSendGo, campanii create de susținători, nu de el. Incidentul a stârnit valuri de proteste în mai multe orașe americane, iar intervențiile agenților ICE au împărțit comunitatea între cei care condamnă violența și cei care susțin că acțiunile forțelor de ordine au fost în legitimă apărare. Recent, un clip viral a arătat cum un agent ICE a fost agresat de patru ori în timpul unei intervenții, subliniind tensiunea tot mai mare dintre agenţi şi protestatari.