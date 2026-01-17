Aproape toată ţara intră în cod galben de ger. Patru zile de ger continuu şi temperaturi de -20 de grade
ObservatorNews, 17 ianuarie 2026 11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe alerte meteo de ger. Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Gerul va persista chiar și în timpul zilei, cu maxime de până la -15 grade, iar noaptea termometrele vor coborî până la -20 de grade.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
11:20
Aproape toată ţara intră în cod galben de ger. Patru zile de ger continuu şi temperaturi de -20 de grade # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe alerte meteo de ger. Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Gerul va persista chiar și în timpul zilei, cu maxime de până la -15 grade, iar noaptea termometrele vor coborî până la -20 de grade.
11:10
Anchetă federală în Minnesota după ce oficialii locali au criticat ICE. Trump nu exclude Legea Insurecției # ObservatorNews
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a deschis o anchetă împotriva guvernatorului din statul Minessota şi a primarului din Minneapolis. Cei doi politicieni democraţi sunt acuzaţi că au obstrucționat activitățile de aplicare a legii la nivel federal, după declaraţiile privind intervenţia agenţilor ICE din ultimele săptămâni. În weekend sunt aşteptate proteste, iar Donald Trump nu exclude invocarea Legii Insurecției.
Acum o oră
10:50
Investiţii de sute de mii de euro pe litoral. Hotelierii speră să dea lovitura şi în extrasezon # ObservatorNews
Hotelierii de pe litoral vor cu orice preţ să îi ademenească pe turişti şi în afara sezonului estival. Mai ales că mulţi au investit bani în centrele SPA şi în zonele de relaxare. Unii au apelat chiar şi la designeri pentru un rezultat spectaculos. Şi vă spunem doar atât: în plin sezon de iarnă aţi putea chiar să faceţi plajă. Haideţi să vedem cum arată acum hotelurile care se întrec în lucrări de modernizare.
Acum 2 ore
10:30
Comuna din Galaţi unde şcolarii își împart pachețelele: 170 de elevi săraci, lăsaţi fără masa promisă de stat # ObservatorNews
Revoltă la o școală din Galați, unde programul guvernamental "Masă sănătoasă" nu a ajuns. Este singura localitate din nordul județului exclusă din program, deși aici învață 170 de copii, toți proveniți din familii cu dificultăți financiare. În localitățile învecinate, elevii primesc masa la școală, însă la Rădești situaţia e diferită. Unii copii vin fără pachet, alții își aduc mâncare de acasă pe care o împart cu colegii care nu au nimic de mâncare, Chiar şi profesorii se simt neputincioşi în fața acestei situații.
10:00
Satul de zăpadă, opera unui artist român. Nu lipsesc căsuțele tradiționale, un porumbar și o căpiță de fân # ObservatorNews
Ninsoarea scoate la iveală artişti neconvenţionali. Un bărbat din Deva a transformat omătul din curtea casei în adevărate sculpturi, care mai de care mai spectaculoase.
09:50
Cu cât se scumpesc florile din cauza frigului. Florar: "Alimentăm centralele chiar şi din 2 în 2 ore cu lemn" # ObservatorNews
Gerul a ajuns şi în serele de flori. Producătorii se chinuie să ţină plantele în stare bună, mai ales că se apropie sezonul în care pieţele trebuie să fie pline de buchete colorate. Efortul de acum se va traduce, însă, prin preţuri mai mari.
09:40
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul # ObservatorNews
Căpșuni, roșii sau chiar avocado – nu vorbim despre plante crescute în grădini sau în diferite ţări exotice, ci chiar în apartament pe timpul iernii. Tot mai mulți oameni experimentează grădinăritul şi aleg să îşi cultive singuri fructele sau legumele, fie din curiozitate, fie pentru a mânca sănătos. Iar unele rezultate sunt surprizătoare.
Acum 4 ore
09:30
Un tânăr de 25 de ani din Constanţa a fost reţinut, după ce a furat ceasul de la mâna unui pasager care dormea în autobuz.
09:20
Săptămâna 19–23 ianuarie aduce schimbări profunde pentru toate zodiile. Intrarea simultană a Soarelui, Mercur și Marte în Vărsător, în conjuncție cu Pluto, activează teme legate de putere personală, transformări profesionale, repoziționări în relații și decizii care marchează desprinderea de trecut. Un moment-cheie pentru relansare și maturizare.
09:10
Val de ger extrem în acest weekend în toată ţara. Frigul tăios va continua şi în următoarele două săptămâni # ObservatorNews
Weekendul începe cu un nou val de ger extrem în ţară. Meteorologii au prelungit codul galben de temperaturi scăzute. Aseară, în Capitală, la ora 22 erau deja -12 grade la staţia meteo Băneasa. Pe lângă frigul tăios pe care îl simţim deja, viscolul şi poleiul creează probleme. Iar, la munte, pericolul este iminent. De ger nu vom scăpa prea uşor. Un val de aer extrem de rece venit din Rusia va acoperi aproape toată ţara.
08:50
După o săptămână de demonstrații masive, cele mai ample din ultimii ani, străzile Iranului au amuţit. Aseară, internetul a fost restabilit în unele părţi din ţară, iar represiunea pare să se fi potolit. De la Casa Albă, preşedintele Donald Trump a lăudat şi a mulţumit guvernului iranian, că nu a dat curs execuţiilor sângeroase. Totuşi, un atac asupra Teheranului nu este complet exclus. Statele Unite încă analizează o intervenţie militară în Iran, iar surse americane spun că Pentagonul a trimis deja un portavion în regiune. În Orient sunt mobilizate forţe militare aeriene şi terestre, toate poziţionate astfel încât să îi ofere opţiuni preşedintelui american.
08:40
Horoscop 18 ianuarie 2026. Comunicarea este la cote înalte astăzi. Pentru unii nativi este momentul afirmării.
08:20
O explozie s-a produs, sâmbătă dimineață, într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au suferit arsuri, iar 20 de locatari au fost evacuaţi din întregul bloc.
08:10
România dârdâie la minus 20 de grade Celsius. Trecem prin cel mai friguros ianuarie înregistrat în ultimii 10 ani în sudul ţării şi la Bucureşti. De ger vom scăpa abia peste o lună. Un val de aer extrem de rece venit din Rusia va acoperi aproape toată ţara. Şi cum în perioada asta trecem şi printr-un val de scumpiri, mulţi dintre români fac economie chiar şi la căldură.
08:10
Incident şocant în judeţul Brăila. Un băiat de 10 ani a ajuns la spital în stare extrem de gravă, după ce a fost înjunghiat de un alt copil de aceeaşi vârstă cu care se juca.
08:00
Lacul din Brașov care a devenit patinoar natural: Toată această gheață poate ceda sub ei # ObservatorNews
În ciuda tuturor acestor tragedii, oamenii continuă să caute adrenalina. Sporturile de iarnă - de la săniuş, până la patinaj - pot fi extrem de periculoase în condiţii neprielnice. La Braşov, spre exemplu, oamenii se aventurează pe lacul Noua, care, din cauza temperaturilor negative, a îngheţat. Chiar dacă există riscuri evidente, unii aleg să ignore pericolul, în timp ce alții preferă să rămână pe mal și să nu își asume un astfel de risc.
07:50
Brandul auto de lux cu cel mai mare declin din ultimii 16 ani, afectat de criza din China # ObservatorNews
Porsche, producătorul german de automobile sport, a înregistrat în 2025 cel mai puternic declin anual al vânzărilor din ultimii 16 ani, pe fondul unei cereri slabe în China și al unei competiții tot mai acerbe pe piața vehiculelor electrice, potrivit Reuters, informează News.ro.
07:40
Şi-a făcut maşina praf, după ce a intrat violent în gardul liniei de tramvai. Accident grav în Capitală # ObservatorNews
Grav accident de circulație noaptea trecută pe Calea 13 Septembrie din Capitală. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina direct în gardul despărțitor al liniei de tramvai.
Acum 6 ore
07:20
Distracţie cu final trafic într-o comună din judeţul Olt! Un adolescent de 17 ani care se dădea cu sania trasă de maşină a murit, după ce a fost aruncat într-un cap de pod. Maşina era condusă de un tânăr în vârstă de 21 de ani, iar pe sanie se mai afla un tânăr, care a scăpat cu viaţă. Pentru băiatul de 17 ani, însă, medicii nu au mai putut face nimic. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Acum 12 ore
23:00
Doar 13% din pensia de 5.000 de euro a unui magistrat se bazează pe contributivitate # ObservatorNews
Scandalul pensiilor magistraţilor este departe de final. Potrivit unui document de la Casa de Pensii, un fost magistrat ia în mână, lunar, în medie o pensie de 5.000 de euro. De zeci ori mai mult decât câştigă un medic, un profesor sau un poliţist.
Acum 24 ore
21:40
Survivor România, 16 ianuarie 2026. Tamaș, atacat de un crab. Cum a scăpat cu ajutorul unei furculițe # ObservatorNews
Gabi Tamaș a prins un crab, dar cleștele acestuia s-a înfipt în degetul lui.
21:30
Donald Trump mulţumeşte Iranului: "Respect faptul că toate spânzurările de ieri au fost anulate" # ObservatorNews
Iranul a anulat ieri peste 800 de spânzurări, a scris Donald Trump într-o nouă postare pe platforma sa Truth Social, în care a mulțumit regimului.
21:30
Sejur de 5 zile pe Lună, pentru un milion de dolari. O companie vrea să deschidă un hotel până în 2032 # ObservatorNews
Încep rezervările pentru vacanţe în primul hotel de pe Lună. Un milion de dolari costă sejurul acolo. Compania americană organizatoare speră să atragă miliardari excentrici şi cupluri bogate proaspăt căsătorite, în căutarea unei experienţe unice în luna de miere.
21:20
Primul port construit de la zero după Revoluţie este gata. 50% din bani au venit de la UE # ObservatorNews
După mai bine de 30 de ani, România a construit primul port comercial de la zero. Danele de la Ovidiu sunt gata să crească traficul naţional de mărfuri cu 200 de mii de tone pe an. Împreună cu modernizarea portului Constanţa şi refacerea rutelor feroviare din zonă, România devine principalul jucător din regiune în transportul de mărfuri.
21:20
America ar putea ataca oricând Teheranul. Statele Unite încă analizează o intervenţie militară în Iran, iar surse americane spun că Pentagonul a trimis deja un portavion în regiune. În Orient sunt mobilizate forţe militare aeriene şi terestre, toate poziţionate astfel încât să îi ofere opţiuni preşedintelui american.
21:10
Reformă în rezidenţiat. România produce de 3 ori mai mulţi absolvenţi decât poate absorbi sistemul # ObservatorNews
"Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât poate absorbi sistemul." Este afirmaţia ministrului Sănătăţii care porneşte o reformă radicală a rezidenţiatului. Ultimul examen a înghesuit din nou tinerii medici în marile centre universitare, în timp ce spitalele mici de provincie sunt în moarte clinică în lipsă de personal, iar bolnavii se chinuie să supravieţuiască.
21:10
Gerul face ravagii în serele românilor: "După trei săptămâni de muncă, tomatele sunt aproape distruse" # ObservatorNews
Frigul face ravagii în serele românilor. Salata verde și roșiile, printre cele mai sensibile culturi, sunt grav afectate, iar producătorii se luptă să salveze puţinul care a mai rămas din ele. Până ajung cu legumele pe tarabă, fermierii dau testul costurilor. Încălzirea solarilor i-a ars la buzunar. Nota finală o decontăm tot noi, în preţul din pieţe.
21:10
Cine vrea să iasă la pensie înainte de termen mai are are la dispoziţie doar câteva luni să îşi cumpere ieftin ani de vechime. De la 1 iulie, un an de vechime va fi cu 800 de lei mai scump.
20:40
Facturi mai mari decât în 2024 pentru locuitorii Capitalei, deşi nu au avut apă caldă şi căldură # ObservatorNews
De o lună fără apă caldă şi căldură, bucureştenii plătesc întreţinerea mai mult decât anul trecut. Factura pentru locatarii unei scări sare de 20 de mii de lei. Unii administratori vor să ceară aprobarea să achite în rate, iar cei mai revoltaţi se gândesc să dea în judecată compania furnizoare.
20:30
Fiscul vinde tablourile luate de Darius Vâlcov cu banii primiţi mită. Le-a ţinut ascunse în cimitir # ObservatorNews
Tablourile semnate de Picasso şi Grigorescu, cumpărate cu bani primiţi mită de fostul ministru Darius Vâlcov, vor fi vândute de Fisc la licitaţie. Statul vrea să recupereze astfel prejudiciul de peste şase milioane de lei din dosarul în care Vâlcov a fost condamnat pentru spălare de bani.
20:30
O tânără din Bucureşti şi-a trimis singură mesaje de ameninţare, iar apoi a dat vina pe fostul soţ # ObservatorNews
O femeie din Bucureşti a pus la cale o răzbunare care a aruncat-o direct în arest. Şi-a trimis singură mesaje de ameninţare, inclusiv la adresa copilului, apoi şi-a acuzat fostul soţ, militar, că ar fi autorul. Mărturia ei a stârnit o operaţiune uriaşă a poliţiştilor. Agenţii au intrat peste militar, l-au luat pe sus din casă şi l-au adus la audieri în Capitală. Când au pus cap la cap toate indiciile, anchetatorii şi-au dat seama că totul este o înscenare.
20:10
Donald Trump ameninţă cu tarife vamale ţările care îi refuză planul privind Groenlanda # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale în cazul țărilor care nu sunt de acord cu planul său privind controlarea Groenlandei. Afirmația a fost făcută în timpul unei ședințe la Casa Albă.
20:00
Turcii ne-au trimis primele 194 de blindate Cobra 4x4, dar au plătit 40 de milioane de euro pentru întârziere # ObservatorNews
Ministerul Apărării a obţinut aproape 40 milioane euro despăgubiri de la compania Otokar din Turcia, care a livrat Armatei blindate cu întârziere. Vorbim despre Cobra doi, programul-vedetă de re-înarmare, în valoare de un miliard de dolari. Vehiculele 4x4 au ajuns în cele din urmă în dotarea MApN şi astăzi Observator le-a filmat în premieră.
19:30
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte # ObservatorNews
ANAF a pus ochii pe maşinile de lux. Cine are un bolid şi nu poate justifica de unde a avut bani să-l cumpere, riscă să rămână fără autoturism. Fiscul a identificat deja zeci de maşini de sute de mii de euro şi face controale în toată ţara.
19:20
Magistraţii consideră că plafonarea pensiilor la 70% din salariu înseamnă "anularea" şi "confiscarea" lor # ObservatorNews
Curtea Constituţională a amânat astăzi a patra oară decizia despre tăierea pensiilor speciale pentru magistraţi. Judecătorii au dat un nou termen peste aproape o lună. Datele oficiale de la Casa Naţională de Pensii arată că Statul contribuie lunar cu peste 20.000 de lei, în medie, la pensia fiecărui magistrat.
19:20
Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova # ObservatorNews
România dârdâie la minus 20 de grade Celsius. Trecem prin cel mai friguros ianuarie înregistrat în ultimii 10 ani în sudul ţării şi la Bucureşti. De ger vom scăpa abia peste o lună. Un val de aer extrem de rece venit din Rusia va acoperi aproape toată ţara.
19:10
Psiholoaga care ar fi furat ceasul unui milionar dădea lecţii de dezvoltare personală # ObservatorNews
Furt în lumea bogaţilor. Un milionar italian stabilit în România acuză o cunoscută psiholoagă că i-a furat din casă un ceas de 175.000 de euro. Bărbatul a adus şi dovezi clare, imagini surprinde camerele din locuinţă. Femeia de 30 de ani a fost reţinută de poliţişti, dar ceasul rămâne de negăsit. Cazul surprinde cu atât mai mult cu cât tânăra psiholoagă are o carieră de succes. A publicat cărţi şi participă frecvent la diverse evenimente de dezvoltare personală.
19:00
Analiză: Domeniile în care vor urma concedieri în România anul acesta şi ce soluţii au angajaţii # ObservatorNews
Se estimează că, până la finalul lui 2026, mii de oameni ar putea intra în şomaj. Cele mai vulnerabile sectoare sunt cel auto, dar şi sectorul tehnologic, retail ori servicii bancare. Într-un interviu pentru Observator, specialistul în resurse umane George Butunoiu vorbește despre riscurile concedierilor colective, industriile care ar putea urma și drepturile angajaților care se confruntă cu șomajul.
18:50
Minneapolis stă pe un butoi de pulbere. Creşte numărul de agenţi ICE: "Se simte ca o invazie" # ObservatorNews
Ofițerii federali ICE au ajuns acum câteva săptămâni în Minneapolis. Dar de la împușcarea fatală a lui Renee Nicole Good, numărul lor a crescut - iar oamenii de aici spun că greutatea tuturor acestor lucruri este inevitabilă.
18:20
Un nou conflict stă să izbucnească: Grecia anunţă că vrea extinderea apelor teritoriale. Turcia ameninţă # ObservatorNews
Grecia are în vedere extinderea apelor sale teritoriale, inclusiv potenţial în Marea Egee, a declarat vineri ministrul de externe elen George Gerapetritis, aceasta în timp ce Turcia ameninţă de mai mult timp Atena cu represalii de ordin militar în cazul în care s-ar decide la un astfel de pas.
18:20
Iarna aduce frig, liniște și nopți mai lungi. Pentru mulți copii este anotimpul poveștilor, al sărbătorilor și al luminilor calde din casă. Pentru Nicola, iarna este încă un capitol dintr-o luptă începută prea devreme, dar dusă cu un curaj care încălzește inimile tuturor celor care îl cunosc.
18:10
Agentul ICE care a împușcat de 4 ori o mamă din Minneapolis a primit donații de peste 1 milion de dolari # ObservatorNews
Agentul ICE Jonathan "Jon" Ross, care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, mamaă a 3 copii, a devenit milionar după ce a primit donații de peste 1 milion de dolari prin platformele de crowdfunding GoFundMe și GiveSendGo, campanii create de susținători, nu de el. Incidentul a stârnit valuri de proteste în mai multe orașe americane, iar intervențiile agenților ICE au împărțit comunitatea între cei care condamnă violența și cei care susțin că acțiunile forțelor de ordine au fost în legitimă apărare. Recent, un clip viral a arătat cum un agent ICE a fost agresat de patru ori în timpul unei intervenții, subliniind tensiunea tot mai mare dintre agenţi şi protestatari.
18:10
Bărbatul care susţine că i-a fost furat seiful cu un milion de euro lucrează într-un parc, în Germania # ObservatorNews
Hoţul strigă hoţul. Un bărbat din Mediaş, cunoscut cu antecedente penale, inclusiv pentru fapte de furt, acuză că a fost jefuit când era la un grătar cu prietenii. Din apartamentul lui a dispărut un seif în care pusese la loc sigur 700 de grame de aur şi nu mai puţin de un milion de euro. A depus plângere la Poliţie, dar şi-a pus baza şi pe următorii online - un milion de euro oferă recompensă celui care îl găseşte pe făptaş.
17:50
Meseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din vară # ObservatorNews
Acolo unde nu se fac concedieri oamenii caută evident să se angajeze din nou. După noile reglementări companiile vor fi obligate să afişeze clar salariul în anunţurile sau interviurile de angajare. Practic, nu vom mai vedea exprimări de genul "salariu competitiv". În plus, nici nu îşi vor mai putea întreba candidaţii cât câştigă în prezent.
17:50
Iranul recunoaște 3.000 de arestări după proteste. Datele ONG-urilor indică peste 19.000 # ObservatorNews
Autoritățile iraniene au anunțat vineri că au arestat cel puțin 3.000 de oameni în timpul protestelor antiguvernamentale desfășurate în ultimele săptămâni în Republica Islamică, calificându-i drept "teroriști", transmite EFE, conform Agerpres.
17:40
Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit. Anunţul a fost făcut de Ionuţ Vulpescu, fost ministru al Culturii.
17:30
Mai multe cartonașe Pokémon de mare valoare au fost sustrase în urma unui jaf armat comis într-un magazin de specialitate din New York, au anunțat joi autoritățile americane. Potrivit poliției, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de dolari, transmite AFP, conform Agerpres.
17:20
Agentul ICE care a împușcat o mamă din Minneapolis de 4 ori a primit donații de peste 1 milion de dolari # ObservatorNews
Agentul ICE Jonathan "Jon" Ross, care a împușcat mortal pe Renee Nicole Good, a devenit milionar după ce a primit donații de peste 1 milion de dolari prin platformele de crowdfunding GoFundMe și GiveSendGo, campanii create de susținători, nu de el. Incidentul a stârnit valuri de proteste în mai multe orașe americane, iar intervențiile agenților ICE au împărțit comunitatea între cei care condamnă violența și cei care susțin că acțiunile forțelor de ordine au fost în legitimă apărare. Recent, un clip viral a arătat cum un agent ICE a fost agresat de patru ori în timpul unei intervenții, subliniind tensiunea tot mai mare din cadrul protestelor anti-immigrație.
17:10
Bărbatul jefuit de o celebră psiholoagă aşteaptă un copil cu altă femeie. Hoaţa i-a făcut o vizită nocturnă # ObservatorNews
O tânără de 30 de ani, psiholog cunoscut în Capitală şi prezentă la seminarii şi podcasturi, a fost reţinută noaptea trecută, sub acuzaţia că a furat un ceas în valoare de 170 de mii de euro. Păgubitul este şi el un om de afaceri de succes, şeful unei companii cunoscute pe piaţa de energie. Poliţiştii spun că femeia l-ar fi jefuit după o vizită nocturnă. Avocatul lui susţine că cei doi erau însă simpli colaboratori. Bărbatul aşteaptă un copil dintr-o altă relaţie.
16:50
Doar 13% din pensia de 5.000 de euro a unui magistrat se bazează pe contributivitate # ObservatorNews
Scandalul pensiilor magistraţilor este departe de final. Potrivit unui document de la Casa de Pensii, un fost magistrat ia în mână, lunar, în medie o pensie de 5.000 de euro. De zeci ori mai mult decât câştigă un medic, un profesor sau un poliţist.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.