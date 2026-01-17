Consiliul UE pregătește terenul pentru crearea de gigafabrici de IA, o infrastructură de calcul IA de talie mondială care va consolida industria și competitivitatea Europei

13:10

România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație, comunități și spațiul public, care să contribuie la o prezență culturală coerentă și la creșterea respectului de care țara noastră se bucură în lume, a subliniat premierul Ilie Bolojan în mesajul său transmis cu ocazia Zilei Culturii Naționale. El a subliniat că data […] The post Ziua Culturii Naționale. Premierul Ilie Bolojan: România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, care să contribuie la creșterea respectului de care țara noastră se bucură în lume appeared first on caleaeuropeana.ro.