Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
CaleaEuropeana, 17 ianuarie 2026 11:20
Președintele brazilian Luiz Inacio da Silva și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au celebrat vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor pe care acesta le-a provocat și care persistă, anunță EFE, citat de Agerpres. „Acordul UE-Mercosur transmite un mesaj puternic. Acesta spune: […] The post Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 10 minute
11:30
UE arată ca o “stea în declin”, avertizează președintele conservator al Poloniei: Trebuie să conducem tabăra reformistă a UE. Moartea unei astfel de stele poate duce la formarea găurilor negre # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană este o „stea în declin” care are nevoie de o reformă fundamentală, a declarat președintele Poloniei Karol Nawrocki, susținând că țara sa ar trebui să preia inițiativa în promovarea unor schimbări-cheie. Adresându-se diplomaților reuniți joi la Varșovia, Karol Nawrocki a criticat politicile UE impuse de la centru, inclusiv Pactul Verde European, regulile privind […] The post UE arată ca o “stea în declin”, avertizează președintele conservator al Poloniei: Trebuie să conducem tabăra reformistă a UE. Moartea unei astfel de stele poate duce la formarea găurilor negre appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
10:40
Nicușor Dan promulgă legea privind vaccinarea gratuită anti-HPV, încurajând femeile să profite de aceste servicii medicale: Screening-ul reprezintă principala modalitate de prevenție # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a promulgat legea pentru adoptarea unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV, destinată fetelor și băieților cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani, precum și menținerea serviciilor medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin. Șeful statului a subliniat […] The post Nicușor Dan promulgă legea privind vaccinarea gratuită anti-HPV, încurajând femeile să profite de aceste servicii medicale: Screening-ul reprezintă principala modalitate de prevenție appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
10:10
Premierul Canadei îndemnă aliații NATO, inclusiv SUA, să „își respecte angajamentele”: O decizie privind viitorul Groenlandei aparține Groenlandei și Danemarcei # CaleaEuropeana
Prim-ministrul canadian Mark Carney a avertizat vineri că decizia privind cui aparține Groenlanda nu îi revine președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe. „Viitorul Groenlandei este o decizie care aparține Groenlandei și Regatului Danemarcei”, a declarat Carney jurnaliștilor la o conferință de presă la Beijing, după discuțiile cu președintele chinez Xi Jinping. Carney a îndemnat […] The post Premierul Canadei îndemnă aliații NATO, inclusiv SUA, să „își respecte angajamentele”: O decizie privind viitorul Groenlandei aparține Groenlandei și Danemarcei appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Consiliul UE pregătește terenul pentru crearea de gigafabrici de IA, o infrastructură de calcul IA de talie mondială care va consolida industria și competitivitatea Europei # CaleaEuropeana
Consiliul a adoptat astăzi o modificare a regulamentului care reglementează activitățile întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță (întreprinderea comună EuroHPC), prin care i se extind obiectivele pentru a facilita crearea de gigafabrici de inteligență artificială (IA) în Europa și pentru a include un pilon dedicat tehnologiilor cuantice. Potrivit unui comunicat al Consiliului, regulamentul […] The post Consiliul UE pregătește terenul pentru crearea de gigafabrici de IA, o infrastructură de calcul IA de talie mondială care va consolida industria și competitivitatea Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
23:00
Italia a lansat o strategie pentru Arctica, definind regiunea polară drept “un cadran strategic în echilibrele globale” și o “prioritate UE și NATO”: Interesul este să menținem “lumea occidentală unită” # CaleaEuropeana
Guvernul de dreapta al Italiei, condus de prim-ministrul Giorgia Meloni, a prezentat vineri o nouă strategie comercială pentru regiunea arctică, documentul reflectând importanța geopolitică și economică în creștere a nordului polar, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, încearcă să extindă influența americană prin achiziționarea sau preluarea Groenlandei de la Danemarca. Documentul a fost […] The post Italia a lansat o strategie pentru Arctica, definind regiunea polară drept “un cadran strategic în echilibrele globale” și o “prioritate UE și NATO”: Interesul este să menținem “lumea occidentală unită” appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:40
Trump sugerează că ar putea impune tarife țărilor care nu acceptă ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei: Avem nevoie de ea pentru securitate națională # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat vineri că ar putea sancționa cu tarife vamale statele care nu susțin ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, mesaj transmis în contextul în care o delegație bipartizană a Congresului american se afla la Copenhaga, capitala Danemarcei, într-o încercare de reducere a tensiunilor Trump susține de luni de […] The post Trump sugerează că ar putea impune tarife țărilor care nu acceptă ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei: Avem nevoie de ea pentru securitate națională appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
22:30
Franța respinge orice speculație privind o presupusă nemulțumire față de poziția României în acordul UE-Mercosur: Nu există nicio legătură între acest dosar și prezența militară franceză în România # CaleaEuropeana
Ambasada Franței în România a reacționat ferm la informațiile vehiculate recent în spațiul public, respingând orice speculație privind o presupusă nemulțumire a Parisului față de poziția României în dosarul acordului comercial UE–Mercosur sau existența unei legături între acest subiect și prezența militară franceză pe teritoriul românesc. Ambasada Franței în România dezminte categoric informațiile apărute recent […] The post Franța respinge orice speculație privind o presupusă nemulțumire față de poziția României în acordul UE-Mercosur: Nu există nicio legătură între acest dosar și prezența militară franceză în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
“Santinela Arctică” prinde contur în NATO: Marea Britanie și Norvegia susțin o misiune aliată în “întregul nord îndepărtat”, inclusiv Groenlanda # CaleaEuropeana
Marea Britanie și Norvegia susțin public ideea unei misiuni NATO de tip „Santinela Arctică”, o cooperare militară care ar avea ca obiectiv contracararea amenințărilor rusești, dar și reasigurarea președintelui american Donald Trump cu privire la angajamentul Europei față de regiune, au declarat miniștrii de externe ai celor două țări, Yvette Cooper și Espen Barth Eide […] The post “Santinela Arctică” prinde contur în NATO: Marea Britanie și Norvegia susțin o misiune aliată în “întregul nord îndepărtat”, inclusiv Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Ministerele Sănătății din România și R. Moldova, nou Memorandum de cooperare. Industria farmaceutică, printre priorități # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, efectuează o vizită de lucru la Chișinău, prilej cu care a fost primit de omologul său, Emil Cebab, și a vizitat Balkan Pharmaceuticals și Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. „Am convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere ale sănătății, cu un accent clar pe direcții de colaborare […] The post Ministerele Sănătății din România și R. Moldova, nou Memorandum de cooperare. Industria farmaceutică, printre priorități appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Nicușor Dan: Finanțarea de 16,68 miliarde de euro prin SAFE, “un pas major înainte pentru consolidarea securității României și revitalizarea industriei naționale de apărare # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a salutat aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare acordate României prin programul Security Action for Europe (SAFE), subliniind importanța acestui demers pentru securitatea națională și dezvoltarea economică. „Aprobarea de ieri de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României prin programul Security Action for Europe (SAFE), în valoare de până […] The post Nicușor Dan: Finanțarea de 16,68 miliarde de euro prin SAFE, “un pas major înainte pentru consolidarea securității României și revitalizarea industriei naționale de apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
UE va continua să colaboreze cu aliații și partenerii săi, inclusiv cu SUA, în vederea asigurării securității în regiunea arctică, subliniază Ursula von der Leyen pe fondul tensiunilor transatlantice privind Groenlanda # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că UE va continua să colaboreze cu SUA pentru a consolida securitatea în regiunea arctică, în pofida amenințărilor lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, informează Euronews și Politico Europe. În același timp, von der Leyen a confirmat că Groenlanda este „în principiu” acoperită de clauza […] The post UE va continua să colaboreze cu aliații și partenerii săi, inclusiv cu SUA, în vederea asigurării securității în regiunea arctică, subliniază Ursula von der Leyen pe fondul tensiunilor transatlantice privind Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
INS: România are al doilea cel mai scăzut nivel al prețurilor din UE pentru consumul gospodăriilor, dar puterea de cumpărare rămâne sub media europeană # CaleaEuropeana
România se situează pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul scăzut al prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor populației, fiind depășită doar de Bulgaria, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza calculelor realizate de Eurostat. Conform INS, în anul 2024, nivelul general al prețurilor din […] The post INS: România are al doilea cel mai scăzut nivel al prețurilor din UE pentru consumul gospodăriilor, dar puterea de cumpărare rămâne sub media europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Social-democrații europeni vor solicita 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget al UE, anunță Victor Negrescu: „Este un demers necesar. Inegalitățile din sănătate sunt reale” # CaleaEuropeana
Social-democrații europeni vor solicita alocarea a 90 de miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget multianual al Uniunii Europene (2028–2034), a anunțat vineri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniind că această alocare înseamnă aproape dublu față de propunerea Comisiei Europene. „Este un demers necesar. Inegalitățile din sănătate sunt reale: acces disproporționat la îngrijire, lipsă […] The post Social-democrații europeni vor solicita 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget al UE, anunță Victor Negrescu: „Este un demers necesar. Inegalitățile din sănătate sunt reale” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Delegație bipartizană a Congresului SUA, la Copenhaga, pentru a calma tensiunile privind Groenlanda: „Trebuie să ne apropiem de aliații noștri, nu să-i îndepărtăm” # CaleaEuropeana
O delegație bipartizană de congresmeni americani se află vineri, 16 ianuarie, la Copenhaga, unde urmează să se întâlnească cu liderii Danemarcei și Groenlandei, cu scopul de a-i reasigura cu privire la sprijinul Congresului SUA, în pofida amenințărilor formulate de președintele Donald Trump privind preluarea insulei arctice, relatează Reuters și DW. Donald Trump a declarat în […] The post Delegație bipartizană a Congresului SUA, la Copenhaga, pentru a calma tensiunile privind Groenlanda: „Trebuie să ne apropiem de aliații noștri, nu să-i îndepărtăm” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Directorul Agenției Internaționale pentru Energie anunță o „eră a electricității” și cere Europei să-și electrifice economia pentru a-și asigura securitatea: Văd viitorul Europei ca fiind electric # CaleaEuropeana
Directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a subliniat nevoia electrificării economiei europene pentru a-și asigura securitatea și pentru a-și menține prosperitatea, informează AFP, citat de Agerpres. „Dacă vrem să fim prosperi, dacă vrem să ne asigurăm securitatea, trebuie să ne electrificăm economiile și, îmi pare rău să spun, suntem departe de asta. Acum zece […] The post Directorul Agenției Internaționale pentru Energie anunță o „eră a electricității” și cere Europei să-și electrifice economia pentru a-și asigura securitatea: Văd viitorul Europei ca fiind electric appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Franța avertizează că orice mișcare a SUA în Groenlanda ar putea pune în pericol relațiile comerciale cu UE # CaleaEuropeana
Franța l-a avertizat pe secretatul american al Trezoreriei, Scott Bessent, că preluarea Groenlandei ar însemna „depășirea unei linii roșii” și ar putea pune în pericol relațiile comerciale cu Uniunea Europeană, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat Financial Times, ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, a fost întrebat dacă UE ar riposta prin sancțiuni comerciale în […] The post Franța avertizează că orice mișcare a SUA în Groenlanda ar putea pune în pericol relațiile comerciale cu UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
România, „unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei” prin SAFE. Abrudean: Am negociat responsabil. Modernizăm armata, dezvoltăm industria de apărare și creștem siguranța cetățenilor # CaleaEuropeana
România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei, după ce Comisia Europeană a aprobat primul val de finanțare în cadrul programului Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-o declarație publicată pe Facebook. „România devine unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei. Comisia Europeană a aprobat primul […] The post România, „unul dintre principalii piloni de securitate ai Europei” prin SAFE. Abrudean: Am negociat responsabil. Modernizăm armata, dezvoltăm industria de apărare și creștem siguranța cetățenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Rusia se află în spatele tentativei de incendiere a unei fabrici în 2024, acuză Lituania. Același grup ar fi încercat acțiuni similare și în România # CaleaEuropeana
Serviciul de informații militare GRU al Rusiei se află în spatele tentativei de incendiere din 2024 a unei fabrici care furnizează scannere de unde radio armatei Ucrainei, au acuzat vineri oficiali lituanieni citați de Reuters, conform Agerpres. Șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus au fost acuzați pentru respectivul incident, iar grupul a […] The post Rusia se află în spatele tentativei de incendiere a unei fabrici în 2024, acuză Lituania. Același grup ar fi încercat acțiuni similare și în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
ICI București a contribuit la dezbaterile europene privind securitatea cibernetică în cadrul evenimentului „Digital Unity in Europe” # CaleaEuropeana
ICI București a participat, în calitate de partener în proiectul european ECYBRIDGE, la evenimentul Digital Unity in Europe: Futureproofing Against Next-Gen Cyber, desfășurat în 15 ianuarie 2026, în format hibrid. Evenimentul, organizat de Universitatea Maritimă din Constanța în cadrul inițiativei ECYBRIDGE, a reunit factori de decizie, autorități naționale și europene în domeniul securității cibernetice, reprezentanți […] The post ICI București a contribuit la dezbaterile europene privind securitatea cibernetică în cadrul evenimentului „Digital Unity in Europe” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Japonia și SUA își vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor și vor extinde exercițiile militare comune # CaleaEuropeana
Tokyo și Washington au convenit vineri să își consolideze producția comună de echipamente de apărare, inclusiv rachete, și să își extindă prezența militară în apele de sud-vest ale Japoniei, în contextul în care China își intensifică presiunea asupra vecinului său asiatic, relatează AFP, potrivit Agerpres. Acordul a fost încheiat după o întâlnire la Washington între […] The post Japonia și SUA își vor consolida cooperarea în domeniul rachetelor și vor extinde exercițiile militare comune appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
SUA anunță investiții masive ale Taiwanului în semiconductori: „Scopul nostru este să aducem 40% din lanțul de aprovizionare în Statele Unite” # CaleaEuropeana
Taiwanul va realiza investiții de amploare în Statele Unite pentru extinderea producției de semiconductori, în cadrul unui acord care urmărește reducerea dependenței strategice a Washingtonului de livrările externe, în schimbul diminuării tarifelor vamale aplicate produselor taiwaneze, au anunțat joi autoritățile americane, potrivit AFP, preluat de Agerpres. „Avem nevoie de acești semiconductori pentru securitatea noastră națională […] The post SUA anunță investiții masive ale Taiwanului în semiconductori: „Scopul nostru este să aducem 40% din lanțul de aprovizionare în Statele Unite” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Ieri
11:30
Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu au discutat cu ministrul turc de interne despre consolidarea cooperării între cele două țări. Premierul a mulțumit pentru reluarea participării Turciei la Poliția Aeriană a NATO, pe teritoriul României # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut joi o întâlnire la Palatul Victoria cu Ali Yerlikaya, ministrul afacerilor interne din Turcia, prezent în România la invitația omologului român, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne. Potrivit unui comunicat al Guvernului României remis CaleaEuropeană.ro, prim-ministrul Ilie Bolojan a salutat dinamica susținută a cooperării bilaterale din ultimii ani, în […] The post Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu au discutat cu ministrul turc de interne despre consolidarea cooperării între cele două țări. Premierul a mulțumit pentru reluarea participării Turciei la Poliția Aeriană a NATO, pe teritoriul României appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Copenhaga exclude vânzarea Groenlandei. SUA afirmă că desfășurările militare europene nu schimbă obiectivul Washingtonului de preluare a insulei arctice # CaleaEuropeana
Este „exclus” ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, a declarat joi ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, reacționând la afirmațiile recente ale purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit AFP, preluat de Agerpres. „Acest lucru este exclus. Nu este ceea ce ne dorim în Danemarca, nici în Groenlanda și este contrar tuturor […] The post Copenhaga exclude vânzarea Groenlandei. SUA afirmă că desfășurările militare europene nu schimbă obiectivul Washingtonului de preluare a insulei arctice appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Regatul Unit se distanțează de Franța și Italia privind dialogul cu Putin. Ministrul britanic de externe cere semnale clare că Moscova își dorește pacea # CaleaEuropeana
Regatul Unit s-a distanțat de Franța și Italia în privința posibilității ca Europa să reia dialogul direct cu președintele rus Vladimir Putin, ministrul britanic de externe Yvette Cooper avertizând că Moscova nu a dat niciun semnal credibil că ar fi interesată de pace, relatează Politico Europe. Cooper a respins sugestiile venite din partea unor lideri […] The post Regatul Unit se distanțează de Franța și Italia privind dialogul cu Putin. Ministrul britanic de externe cere semnale clare că Moscova își dorește pacea appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Pregătirile pentru summitul informal privind competitivitatea din luna februarie sunt în desfășurare. Liderii din UE vor avea ocazia să discute față în față despre noile evenimente de pe scena globală # CaleaEuropeana
Necesitatea ca UE să răspundă la multiple crize globale înseamnă că problemele mondiale vor fi probabil abordate la summitul liderilor de luna viitoare, care trebuia să fie dedicat exclusiv unei sesiuni de brainstorming privind modalitățile de stimulare a industriilor aflate în declin ale blocului, informează Politico Europe. Discuțiile privind agenda informală a Consiliului European din […] The post Pregătirile pentru summitul informal privind competitivitatea din luna februarie sunt în desfășurare. Liderii din UE vor avea ocazia să discute față în față despre noile evenimente de pe scena globală appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
Canada se distanțează de SUA și pivotează spre China: La Beijing, Mark Carney și Xi Jinping salută “un nou parteneriat strategic” în fața noilor realități globale # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a salutat vineri „un nou parteneriat strategic” cu China, în timpul discuțiilor avute la Beijing cu președintele Xi Jinping, marcând prima vizită a unui lider canadian în China din ultimii opt ani, în vreme ce liderul chinez a evocat un punct de cotitură pentru restabilirea cooperării bilaterale, relatează The Guardian. Adresându-se […] The post Canada se distanțează de SUA și pivotează spre China: La Beijing, Mark Carney și Xi Jinping salută “un nou parteneriat strategic” în fața noilor realități globale appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Fitch: Rating-ul de țară al statelor din Europa de Est ar putea fi retrogradat dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fisura NATO # CaleaEuropeana
Un grup de țări europene ar putea fi confruntat cu o retrogradare a ratingului de credit cu o treaptă dacă tensiunile cu Statele Unite privind Groenlanda ar fractura NATO și ar spori perspectiva unor probleme suplimentare cu Rusia, a declarat joi principalul analist Fitch pentru ratinguri suverane, potrivit Reuters. Fitch aplică deja un „ajustaj” de […] The post Fitch: Rating-ul de țară al statelor din Europa de Est ar putea fi retrogradat dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fisura NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Iulian Chifu: Declarație de conștiință a unui lider politic. Unionismul Președintei Maia Sandu # CaleaEuropeana
Iulian Chifu* A făcut valuri declarația Maiei Sandu într-un interviu cu reporteri britanici despre înclinația sa unionistă sau, mai exact, faptul că ar vota Da la un asemenea referendum, dacă s-ar organiza, și a motivat pragmatic și realist acest vot. La fel de realist, în context, a subliniat că prima opțiune rămâne integrarea europeană a […] The post Iulian Chifu: Declarație de conștiință a unui lider politic. Unionismul Președintei Maia Sandu appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
08:40
Machado i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, evocând medalia cu chipul lui George Washington dăruită de marchizul de Lafayette lui Simón Bolívar, fondator al Venezuelei # CaleaEuropeana
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a oferit joi președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, cu liderul de la Casa Albă lăudând „gestul magnific” al acesteia și cu Machado spunând că gestul reprezintă o recunoaștere a angajamentului său față de libertatea țării ei. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, […] The post Machado i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, evocând medalia cu chipul lui George Washington dăruită de marchizul de Lafayette lui Simón Bolívar, fondator al Venezuelei appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:20
Renunțarea la energia nucleară a fost “o greșeală strategică gravă” a Germaniei, afirmă cancelarul Friedrich Merz # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a calificat ieșirea Berlinului din energia nucleară drept „o greșeală strategică gravă” și a criticat guvernele anterioare pentru închiderea în grabă a ultimelor reactoare atomice ale țării. Vorbind miercuri seară, la o conferință de afaceri în Saxonia-Anhalt, Merz a lansat critici dure la adresa politicilor energetice ale predecesorilor săi, Angela Merkel […] The post Renunțarea la energia nucleară a fost “o greșeală strategică gravă” a Germaniei, afirmă cancelarul Friedrich Merz appeared first on caleaeuropeana.ro.
15 ianuarie 2026
21:50
SAFE: Comisia Europeană a aprobat proiectele naționale de apărare ale României în valoare de 16,68 miliarde de euro, anunță premierul Bolojan # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a aprobat joi seară proiectele naționale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE, a anunțat premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. Totodată, Guvernul României a salutat aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action […] The post SAFE: Comisia Europeană a aprobat proiectele naționale de apărare ale României în valoare de 16,68 miliarde de euro, anunță premierul Bolojan appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:50
România va găzdui summitul “București 9” al aliaților de pe flancul estic al NATO. Nicușor Dan: Articolul 5 rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că România își va consolida participarea la politicile NATO pentru întărirea securității naționale, cu un accent special pe rolul țării noastre pe Flancul Estic al Alianței și la Marea Neagră, anunțând că țara noastră va găzdui în acest an summitul formatului București 9 și subliniind că articolul 5 al […] The post România va găzdui summitul “București 9” al aliaților de pe flancul estic al NATO. Nicușor Dan: Articolul 5 rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:30
Nicușor Dan promite că România va acționa pentru “o UE puternică, autonomă strategic și angajată ca partener egal în relația transatlantică” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a asigurat joi că România va continua să joace un rol activ în cadrul Uniunii Europene, ca promotor al unității de viziune și acțiune între statele membre și instituțiile UE, subliniind că obiectivul strategic este acela de a avea “o Uniune puternică, autonomă strategic și relevantă în plan global, angajată ca partener […] The post Nicușor Dan promite că România va acționa pentru “o UE puternică, autonomă strategic și angajată ca partener egal în relația transatlantică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Comisarul european Jessika Roswall a discutat cu directorul executiv al Shein despre „soluții durabile și circulare pentru a proteja mai bine consumatorii” europeni # CaleaEuropeana
Directorul executiv al Shein, Donald Tang, s-a întâlnit miercuri cu comisarul pentru mediu și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall, pentru a discuta despre „prioritățile comune” ale companiei cu UE în materie de durabilitate și economie circulară, informează Politico Europe. Întâlnirea dintre Tang și Roswall are loc la doar câteva săptămâni după ce compania a […] The post Comisarul european Jessika Roswall a discutat cu directorul executiv al Shein despre „soluții durabile și circulare pentru a proteja mai bine consumatorii” europeni appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
„Europa s-a deplasat spre dreapta — este timpul ca centriștii să facă același lucru”, afirmă Manfred Weber # CaleaEuropeana
Forțele centriste din Uniunea Europeană trebuie să se îndrepte spre dreapta pentru a reflecta noua realitate politică, potrivit lui Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), relatează Politico Europe. PPE a provocat agitație la Bruxelles anul trecut când a votat alături de extrema dreaptă, în loc să voteze alături de aliații săi tradiționali, socialiștii și liberalii. […] The post „Europa s-a deplasat spre dreapta — este timpul ca centriștii să facă același lucru”, afirmă Manfred Weber appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Germania justifică misiunea în Groenlanda cu argumentele SUA: “Amenințările ruse și chineze” în Arctica, fără a menționa ambițiile teritoriale americane # CaleaEuropeana
Ministerul german al Apărării a anunțat joi trimiterea unei echipe de recunoaștere în Groenlanda, justificând misiunea prin „amenințările ruse și chineze” în Arctica, potrivit unui comunicat care nu menționează ambițiile teritoriale ale Statelor Unite. „Germania, în colaborare cu alți parteneri ai NATO, va trimite o echipă de recunoaștere în Groenlanda. Obiectivul este evaluarea mijloacelor de […] The post Germania justifică misiunea în Groenlanda cu argumentele SUA: “Amenințările ruse și chineze” în Arctica, fără a menționa ambițiile teritoriale americane appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Nicușor Dan: România va propune Statelor Unite “o agendă consistentă de proiecte economice” cu apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii ca linii definitorii # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a subliniat joi că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026, iar România va propune Washingtonului o „agendă consistentă de proiecte economice”. Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, unde șeful […] The post Nicușor Dan: România va propune Statelor Unite “o agendă consistentă de proiecte economice” cu apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii ca linii definitorii appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
ICI București a organizat un webinar introductiv dedicat inițiativei BSC AI Factory # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Wallachia eHub, a organizat astăzi, 15 ianuarie 2026, un webinar introductiv dedicat inițiativei europene BSC AI Factory, având ca obiectiv prezentarea oportunităților de acces la infrastructuri avansate de inteligență artificială și calcul de înaltă performanță (HPC) pentru mediul de afaceri, administrația publică și […] The post ICI București a organizat un webinar introductiv dedicat inițiativei BSC AI Factory appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: „Reconstrucția Ucrainei este o responsabilitate strategică europeană” # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă, co-președinte al Alianței Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei (AMEERU), va interveni online la Conferința de Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Moldova (CCTRUM)”, care va avea loc la Chișinău, în data de 20 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, se arată într-un comunicat de presă […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă: „Reconstrucția Ucrainei este o responsabilitate strategică europeană” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Comisia Europeană anunță noul mecanism dinamic de reducere a plafonului prețului petrolului rusesc la 44,10 dolari pe baril # CaleaEuropeana
Astăzi, noul mecanism automat și dinamic de adaptare a prețului plafonului pentru petrolul rusesc va fi aplicat pentru prima dată, anunță Comisia Europeană printr-un comunicat. Noul plafon de preț pentru petrolul rusesc este de 44,10 dolari pe baril, începând cu 1 februarie. Începând cu 15 ianuarie, vechile contracte încheiate în conformitate cu plafonul de preț […] The post Comisia Europeană anunță noul mecanism dinamic de reducere a plafonului prețului petrolului rusesc la 44,10 dolari pe baril appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Nicușor Dan: Aderarea României la OCDE este un obiectiv național sprijinit consensual de putere și de opoziție # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) rămâne un obiectiv strategic major, subliniind că procesul de integrare este într-o fază avansată și că eforturile instituționale vor fi menținute pentru finalizarea acestuia în cursul anului 2026. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui discurs susținut cu prilejul […] The post Nicușor Dan: Aderarea României la OCDE este un obiectiv național sprijinit consensual de putere și de opoziție appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Emmanuel Macron susține că Franța furnizează Ucrainei două treimi din capacitățile de informații în războiul cu Rusia # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că țara sa furnizează Ucrainei două treimi din capacitățile de informații în războiul cu Rusia, transmite AFP, potrivit Agerpres. Cele 34 de state membre ale Coaliţiei Voinţei finanțează integral mijloacele de informare ale Kievului, a adăugat el. „Acolo unde Ucraina depindea eminamente de capacităţile informative americane într-o majoritate […] The post Emmanuel Macron susține că Franța furnizează Ucrainei două treimi din capacitățile de informații în războiul cu Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Antonio Costa și Ursula von der Leyen vor călători în India pentru a reprezenta UE în cadrul summitului care vizează consolidarea parteneriatului strategic cu țara asiatică # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor deplasa în India pentru a reprezenta UE la cel de al 16-lea summit UE-India, programat să aibă loc la 27 ianuarie. Potrivit unui comunicat al Consiliului European, cei doi președinți se vor întâlni cu prim-ministrul indian Narendra Modi la New […] The post Antonio Costa și Ursula von der Leyen vor călători în India pentru a reprezenta UE în cadrul summitului care vizează consolidarea parteneriatului strategic cu țara asiatică appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Nicușor Dan: Pe o scenă globală haotică, marcată de reînvierea logicii sferelor de influență și competiției marilor puteri, România va urmări aceeași politică externă bazată pe triada UE-NATO-SUA # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că scena internațională este marcată de crize multiple și suprapuse, de revenirea logicii sferelor de influență și de competiția dintre marile puteri, context în care România va continua să fie „un partener de încredere” pe o scenă globală „adesea haotică”, urmărind aceeași politică externă întemeiată pe triada Uniunea Europeană […] The post Nicușor Dan: Pe o scenă globală haotică, marcată de reînvierea logicii sferelor de influență și competiției marilor puteri, România va urmări aceeași politică externă bazată pe triada UE-NATO-SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Tabloul de bord privind ajutoarele de stat 2025: Statele membre au continuat să sprijine prioritățile-cheie ale UE, în contextul reducerii cheltuielilor # CaleaEuropeana
În 2024, statele membre ale UE au cheltuit 90% din ajutoarele de stat pe care le-au primit pentru a sprijini prioritățile UE, potrivit tabloului de bord privind ajutoarele de stat din 2025 al Comisiei Europene publicat joi. În timp ce cheltuielile totale au scăzut de la 203,35 miliarde de euro în 2023 la 168,23 miliarde […] The post Tabloul de bord privind ajutoarele de stat 2025: Statele membre au continuat să sprijine prioritățile-cheie ale UE, în contextul reducerii cheltuielilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Nicușor Dan abordează voalat unirea R. Moldova cu România în discursul către diplomații străini: Integrarea în UE, “una din căile de a fi împreună” # CaleaEuropeana
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România. Declarația șefului statului surprinde această nuanță în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat […] The post Nicușor Dan abordează voalat unirea R. Moldova cu România în discursul către diplomații străini: Integrarea în UE, “una din căile de a fi împreună” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Turcia „se opune oricărei operațiuni militare în Iran” și speră că Washington și Teheran vor găsi o soluție: Destabilizarea Iranului ar afecta toată regiunea # CaleaEuropeana
Turcia „se opune oricărei operațiuni militare în Iran” și prioritatea este evitarea destabilizării țării, a subliniat joi ministrul turc al afacerilor externe Hakan Fidan, anunță AFP și Reuters, citate de Agerpres. „Ne opunem oricărei operațiuni militare, indiferent cum ar fi, în Iran. Noi credem că Iranul trebuie să fie capabil să-și rezolve problemele singur”, a […] The post Turcia „se opune oricărei operațiuni militare în Iran” și speră că Washington și Teheran vor găsi o soluție: Destabilizarea Iranului ar afecta toată regiunea appeared first on caleaeuropeana.ro.
