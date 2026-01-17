După ce a petrecut aproape jumătate de secol căutând monstrul din Loch Ness, un naturalist crede ca explicația observărilor lui Nessie este banală

15:10

Pentagonul a anunțat joi că mută grupul de atac al unui portavion din Marea Chinei de Sud spre Orientul Mijlociu, pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran continuă să crească. Portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac au fost observate deplasându-se spre vest, departe de regiunea Indo-Pacifică, conform imaginilor de la Copernicus, […]