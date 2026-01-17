Kyren Wilson l-a învins pe Neil Robertson și va juca semifinala Mastersului cu Wu Yize

18:40

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a reacţionat vineri după decizia CCR de amânare a deliberărilor în cazul pensiilor magistraţilor, afirmând că este nevoie de ”decizii curajoase şi asumate”, nu de amânări la nesfârşit, care ”par că doar trag de timp”, relatează Agerpres. ”În Justiţie, la fel ca în orice domeniu care trebuie reformat, […] © G4Media.ro.