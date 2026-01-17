Krämerbrücke, cel mai lung pod locuit din lume, adăpostește 80 de rezidenți
G4Media, 17 ianuarie 2026 12:40
Există un loc în Europa unde oamenii nu doar traversează podul, ci trăiesc pe el de secol, transmite Mediafax. În centrul Germaniei se află cel mai lung pod locuit din Europa, care găzduiește 80 de locuitori. Krämerbrücke, cunoscut sub numele de Podul Negustorilor, are 125 de metri lungime. Podul Negustorilor a fost construit inițial din […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
12:40
Există un loc în Europa unde oamenii nu doar traversează podul, ci trăiesc pe el de secol, transmite Mediafax. În centrul Germaniei se află cel mai lung pod locuit din Europa, care găzduiește 80 de locuitori. Krämerbrücke, cunoscut sub numele de Podul Negustorilor, are 125 de metri lungime. Podul Negustorilor a fost construit inițial din […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:20
Cazinoul din Constanța anunță o expoziție dedicată Reginei Maria, care se va deschide în luna martie, în Sala Oglinzilor, transmite Info Sud-Est. „EA: Regina și Marea va aduce în fața publicului iubitor de artă și istorie un concept expozițional unic, care explorează relația profundă dintre Regina Maria, cea mai iubită suverană a României, și Marea Neagră, pe […] © G4Media.ro.
12:00
Costul accidentelor rutiere în România: Peste 750 de daune CASCO pe zi / Asigurătorii au plătit, în medie, 6,7 milioane de lei zilnic # G4Media
Nivelul ridicat al accidentelor rutiere din România, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană în ceea ce privește victimele, se reflectă și în frecvența daunelor auto raportate zilnic de companiile de asigurări. Acestea au achitat, în primele nouă luni ale anului trecut, despăgubiri aferente, în medie, pentru 754 de dosare de daună CASCO pe zi, potrivit […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:50
Primele imagini cu mașina Cadillac pe circuitul Silverstone. Sergio Perez: „O zi incredibilă” # G4Media
Echipa Cadillac Formula 1 a ieșit pentru prima dată pe circuitul de la Silverstone, vineri, pentru a efectua un shakedown cu mașina sa pentru sezonul 2026. Cadillac va intra pe grila de Formula 1 ca a 11-a echipă în 2026, iar înaintea debutului a desfășurat o zi de filmări pe circuitul care găzduiește Marele Premiu […] © G4Media.ro.
11:50
Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia / Cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro (Corriere della Sera) # G4Media
Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia, notează Corriere della Sera. În contratendință față de restul Europei, în Italia s-a înregistrat o creștere bruscă și misterioasă: cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro. În ultimele șase luni, numărul societăților italiene controlate de capital rusesc s-a dublat aproape, în mod […] © G4Media.ro.
11:30
Patru membri ai unei rețele de trafic de migranți, prinși la Timișoara. Unul din ei a distrus probe # G4Media
Polițiștii de frontieră au depistat și reținut un cetățean afgan și unul român implicați în traficul de migranți, transmite Mediafax. Afganul a manifestat un comportament violent și a distrus mijloace de probă, susțin autoritățile. Cei doi se alătură altor doi cetățeni pakistanezi arestați pe 15 ianuarie. În continuarea cercetărilor dintr-un dosar de trafic de migranți, […] © G4Media.ro.
11:20
Kyren Wilson l-a învins pe Neil Robertson cu 6-5, într-un deznodământ clasic decis în ultimul frame, și și-a asigurat calificarea în semifinalele Mastersului, unde îl va întâlni pe Wu Yize. Într-un duel între jucătorii care ocupă în prezent locurile doi și trei în clasamentul mondial, Wilson a dat tonul încă din start cu un break […] © G4Media.ro.
11:10
Echipa din Serie A ACF Fiorentina a anunțat sâmbătă dimineață pe site-ul oficial trecerea în neființă a patronului clubului, Rocco Commisso, la vârsta de 76 de ani. Oficialii Fiorentinei precizează în comunicat că decesul președintelui Commisso a venit „după o perioadă îndelungată de tratamente medicale”. Rocco Commisso a achiziționat clubul în vara anului 2019 de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:40
Criza Groenlandei: Europa trebuie să îi țină piept lui Trump. Amenințarea care poate distruge NATO (analiză The Guardian) # G4Media
Cererile din ce în ce mai ostile ale președintelui SUA de a controla Groenlanda ar putea obliga UE să tragă o linie. O încercare a SUA de a anexa teritoriul ar putea distruge alianța transatlantică NATO, avertizează oficialii citați de The Guardian, transmite Mediafax. Liderii europeni au acceptat cererile lui Trump timp de aproape un […] © G4Media.ro.
10:20
FOTO Explozie într-un bloc din Alba: 22 persoane au fost evacuate / Doi locatari au ajuns la spital / Mesajul Ministerului Sănătății # G4Media
O explozie puternică a avut loc sâmbătă dimineață într-un bloc din Alba, de unde 22 persoane au fost evacuate. Acestea nu au avut nevoie de asistență medicală, însă doi locatari au ajuns la spital, unul cu arsuri de la suflul exploziei, altul cu o rană la picior din timpul autoevacuării. ISU Alba a trimis două […] © G4Media.ro.
10:20
Frigul extrem cuprinde întreaga țară. Gerul va persista chiar și în timpul zilei, cu maxime de până la -15 grade, iar noaptea termometrele vor coborî până la -20 de grade, transmite Mediafax. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, ora 10:00, până miercuri, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt vreme deosebit […] © G4Media.ro.
10:10
Riccardo Adami nu va mai îndeplini rolul de inginer de cursă al lui Lewis Hamilton la Ferrari, după ce italianul a preluat o nouă funcție în cadrul programului de piloți tineri al echipei de Formula 1, anunță Autosport. Adami, care anterior a fost inginer de cursă pentru Sebastian Vettel și Carlos Sainz la echipă, va […] © G4Media.ro.
09:50
Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi atacuri masive: ”Aprovizionarea este insuficientă. Este esențial ca partenerii noștri să ne asculte” # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declară că Rusia pregătește o nouă serie de atacuri la scară largă asupra Ucrainei, transmite Mediafax. Avertismentul vine în contextul în care țara se confruntă cu o criză energetică tot mai profundă. „Serviciile noastre de informații raportează că Rusia pregătește noi atacuri masive”, a declarat Zelenski. Declarația a fost făcută în […] © G4Media.ro.
09:40
Ce nu trebuie să-ți scape din săptămâna care a trecut / Cinci evenimente mari și interpretarea lor # G4Media
G4Media rezumă principalele evenimente din săptămâna care a trecut și oferă o cheie de lectură, interpretări sau informații de culise pentru a ajuta cititorii la o mai bună înțelegere a lor. Iată ce nu trebuie să-ți scape și ce trebuie reținut. Au mai existat desigur și alte evenimente relevante, dar cele enumerate mai jos reprezintă […] © G4Media.ro.
09:10
În timp ce protestele din Iran par să se stingă, un cleric cere execuții și îl amenință pe Trump # G4Media
Iranul pare calm după protestele sângeroase, însă lideri radicali cer execuții, iar tensiunile cu Trump și puterile externe persistă, transmite Mediafax. Iranul a intrat într-o stare de calm tensionat după săptămâni de proteste la nivel național, reprimate violent de autorități. În ciuda absenței unor noi manifestații, discursul dur al clericilor de rang înalt indică menținerea […] © G4Media.ro.
09:10
242 metri lungime, 684 metri lățime: Super-arma Chinei poate deschide o nouă fază a războiului / Ar putea transporta până la 88 de rachete hipersonice # G4Media
China intenționează să lanseze o navă-mamă gigantică în spațiu până în 2040. Această armă spațială ar putea transporta până la 88 de rachete hipersonice și ar putea deschide o nouă dimensiune în război, transmite Mediafax. Beijingul face un pas fără precedent în cursa spațială militară. Televiziunea publică chineză CCTV a confirmat oficial existența proiectului „Nantianmen” […] © G4Media.ro.
09:00
Sienna Rose, o artistă virală pe Spotify, cu milioane de ascultări, suspectată că ar fi creat de inteligența artificială # G4Media
Un nume necunoscut a ajuns în topurile Spotify cu milioane de ascultări, dar lipsa oricărei urme reale ridică semne serioase de întrebare asupra identității sale, transmite Mediafax. Sienna Rose are o ascensiune spectaculoasă pe Spotify. Trei dintre piesele sale se află în clasamentul Viral Top 50, iar una dintre ele a depășit cinci milioane de […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:40
Extinderea rapidă a infrastructurii de inteligență artificială (AI) din Statele Unite împinge anumite segmente ale rețelei electrice spre limita funcționării, transmite Mediafax. Operatorii de sistem avertizează că cererea tot mai mare generată de centrele de date AI ar putea duce la pene de curent programate în perioadele de vreme extremă, potrivit Futurism. Pe Coasta de […] © G4Media.ro.
08:10
„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport # G4Media
Jaqueline Cristian (27 de ani) are parte de un început bun de sezon în circuitul WTA, jucătoarea de tenis din România ajungând până în sferturile de la Adelaide. Într-o intervenție pentru G4Media, Laura Robson (expert Eurosport) transmite că „Jaqueline are un viitor grozav” în acest sport. Parcursul de la Adelaide a ajutat-o pe Jaqueline să […] © G4Media.ro.
08:10
Tulburările de somn pot fi asociate cu dezvoltarea a până la 172 de boli diferite, arată o nouă cercetare # G4Media
Mulți oameni neglijează somnul, dar un studiu recent arată că tulburările de somn pot fi asociate cu dezvoltarea a până la 172 de boli diferite. Cercetătorii britanici au analizat datele a peste 88.000 de persoane și au descoperit riscuri semnificative pentru sănătate, transmite Mediafax. Experții subliniază că cercetarea este de natură observațională, ceea ce înseamnă […] © G4Media.ro.
07:30
Tratat ONU: Două treimi din oceanele lumii intră, pentru prima dată, sub protecție internațională # G4Media
Un tratat ONU istoric pentru protejarea biodiversității marine a intrat în vigoare sâmbătă, oferind statelor un cadru legal pentru conservarea oceanelor, transmite Mediafax. Pentru întâia oară, vaste zone oceanice din apele internaționale vor fi reglementate printr-un acord internațional obligatoriu. Tratatul, cunoscut sub numele de „Acord privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității marine în zone […] © G4Media.ro.
07:10
EXCLUSIV Managerul unui spital din Timișoara a primit acum cinci ani o donație de 1 milion de euro de la mama sa / ”Gestul în sine aparține unei relații familiale și unor decizii personale” # G4Media
Una dintre cele mai mari donații de bani dintr-o declarație de avere a unui bugetar din România apare în dreptul managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, medicul Tudor Constantin Luca. Este vorba de 1 milion de euro care i-au fost donați în 2021 de către mama sa, la notar. Cu o parte din această […] © G4Media.ro.
07:10
Un magistrat federal din Boston a impus administrației Trump un termen-limită pentru a corecta deportarea unei studente, calificată drept rezultatul unei serii de erori, transmite Mediafax. Judecătorul federal Richard Stearns a cerut administrației Trump să găsească, în termen de trei săptămâni, o soluție pentru întoarcerea în SUA a unei studente deportate din greșeală în Honduras. […] © G4Media.ro.
07:00
Context.ro: Monument legionar ridicat pe terenul Primăriei Buftea, concesionat în familie / Sesizați de un an zile, procurorii încă cercetează cazul # G4Media
Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, a concesionat ONG-ului fondat de sora sa un teren public pe care a fost construit un monument cu simboluri legionare, dezvăluie Context.ro. Ancheta penală în acest caz bate pasul pe loc, iar instituțiile blochează accesul la informații publice. O troiță cu însemne legionare a fost ridicată pe un teren din […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:10
Trenul internaţional 99/401 Kiev-Ungheni-Bucureşti Nord înregistrează o întârziere de aproape 5 ore # G4Media
Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev – Ungheni – Bucureşti Nord are o întârziere de aproximativ 5 ore din cauza avarierii reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, informează vineri seara CFR Călători, transmite Agerpres. „Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev – Ungheni – Bucureşti Nord, cu plecare din Kiev în data de […] © G4Media.ro.
23:00
Un adolescent aflat pe o sanie trasă de un autoturism a murit după ce sania s-a lovit de un cap de pod / Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă # G4Media
Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism, a decedat vineri seara după ce sania a intrat într-un cap de pod, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, transmite Agerpres. Accidentul a avut loc vineri seara, pe Drumul Judeţean 643, în comuna Dobrun şi […] © G4Media.ro.
23:00
SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de portul construit de chinezi # G4Media
Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de la Callao, cea mai mare din ţara andină, pentru suma de 1,5 miliarde de dolari, pentru a acoperi nevoile noii flote a marinei militare a statului Peru, informează Agerpres. Departamentul de Stat al SUA a aprobat deja […] © G4Media.ro.
22:50
Şapte autoturisme au fost implicate într-o tamponare în lanţ care s-a produs, vineri seară, pe autostrada A1, în zona municipiului Curtea de Argeş, transmite Agerpres. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, la faţa locului au intervenit mai multe echipaje de la Detaşamentul de Pompieri Curtea de Argeş şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean. […] © G4Media.ro.
22:50
Fosta ministră de Interne Carmen Dan, din perioada lui Dragnea, audiată ca martor în dosarul „10 August” # G4Media
Carmen Dan – fostă ministră în perioada când PSD condus de Liviu Dragnea se afla la putere – a fost audiată ca martor, astăzi, în dosarul „10 August”, aflat pe rolul Tribunalul Militar. La ieșirea de la audieri, Carmen Dan a fost chestionată de activiști și jurnaliști de ce nu a dat ordin să oprească […] © G4Media.ro.
22:30
Care sunt cele 7 obiceiuri practicate dimineața de cuplurile fericite – specialist în relații # G4Media
Un psiholog explică cele șapte obiceiuri de dimineață ale cuplurilor fericite și cum micile rutine pot construi o conexiune emoțională durabilă. Diminețile pot părea grăbite și lipsite de importanță, însă cercetările arată că ele influențează discret stabilitatea și conexiunea emoțională, potrivit CNBC, citată de Mediafax. Potrivit unui psiholog specializat în relații, partenerii cei mai fericiți […] © G4Media.ro.
22:30
Un spin-off desprins din universul „Yellowstone”, cu Michelle Pfeiffer şi Kurt Russell, va fi lansat pe 14 martie # G4Media
„The Madison”, un nou spin-off desprins din universul serialului TV „Yellowstone”, creat de Taylor Sheridan, va fi lansat pe platforma Paramount+ în luna martie, informează vineri revista Variety, transmite Agerpres. Acest serial dramatic în stil neo-western va avea premiera pe serviciul de streaming Paramount+ în data de 14 martie. Studioul Paramount a publicat vineri şi […] © G4Media.ro.
22:20
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Mureș, găsit mort după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator # G4Media
Un cerb carpatin de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş a fost găsit mort, investigaţiile efectuate de medicul veterinar arătând că acesta a suferit un blocaj digestiv după ce a înghiţit mănuşa unui vizitator, a precizat, vineri, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Kinga Korondi, conform Agerpres. „A fost în urmă cu o săptămână, într-o dimineaţă, […] © G4Media.ro.
22:20
Donald Trump: Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit conducerii Iranului pentru că a anulat sute de condamnări la moarte ale protestatarilor. Donald Trump a trimis mesajul vineri pe propria rețea de socializare Truth Social, transmite Mediafax. „Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate […] © G4Media.ro.
22:20
Cum a fost inventat “poporul palestinian” cu ajutorul KGB, o narațiune înghițită pe nemestecate de milioane de oameni pe întreg globul (OPINIE) # G4Media
Propaganda Hamas este astăzi extrem de eficientă: ea a reușit să păcălească milioane de oameni de pe întreaga planetă în sprijinirea cauzei “pro-palestiniene”. Am pus ghilimele pentru că în spatele acestei cauze stă în fapt un alt obiectiv strategic – distrugerea statului Israel, obiectiv declarat în carta acestei organizații islamist-teroriste. Dar propaganda Hamas, care pe […] © G4Media.ro.
22:20
Un membru influent al conservatorilor lui Merz pledează pentru restabilirea dialogului cu Moscova / „Dacă Europa vrea să fie suverană, trebuie să-şi apere propriile poziţii” # G4Media
Armin Laschet, fost candidat conservator pentru funcţia de cancelar şi influent deputat pe probleme de politică externă, a pledat pentru reluarea dialogului cu Rusia privind războiul din Ucraina, descriind situaţia actuală drept „absurdă”, informează AFP, citată de Agerpres. „Europa se plasează sub tutela” Statelor Unite, a declarat Laschet pentru AFP, subliniind că liderii europeni au […] © G4Media.ro.
22:00
Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a reafirmat vineri disponibilitatea ţării sale de a se angaja în dialog cu Statele Unite, însă fără a face „vreo concesie politică”, într-un moment în care preşedintele american Donald Trump îşi intensifică ameninţările la adresa insulei comuniste, relatează AFP. „Vom fi întotdeauna deschişi dialogului şi îmbunătăţirii relaţiilor dintre cele două ţări, […] © G4Media.ro.
21:50
Fosta şefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoşenko, a fost eliberată vineri din detenţie pe cauţiune de către un tribunal din Kiev, în aşteptarea unui proces de corupţie care va trebui să clarifice dacă ea le-a oferit sume de bani unor parlamentari pentru a influenţa voturile în legislativ, relatează Agerpres citând agenţiile AFP şi DPA. Iulia […] © G4Media.ro.
21:40
SURSE Președintele CJ Ilfov Hubert Thuma, vacanță în Maldive / Cine este omul de afaceri cu care își petrece concediile ”ca doi dinamoviști înrăiți” # G4Media
Președintele CJ Ilfov Hubert Thuma (PNL) își petrece vacanța în Maldive împreună cu omul de afaceri Cristi Borcea și cu soția acestuia Valentina Pelinel, au declarat pentru G4Media multiple surse apropiate acestora. Contactat de G4Media.ro, omul de afaceri Cristian Borcea a confirmat că s-a întâlnit de sărbători cu Hubert Thuma la Poiana Brașov și că […] © G4Media.ro.
21:40
În Brăila, un Copil de 10 ani a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, din cauza unei jucării # G4Media
Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, vineri, în jurul orei 16:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Însurăţei au […] © G4Media.ro.
21:30
Ambasada Franţei: Prezenţa militară franceză în România nu are legătură cu negocierile UE-Mercusor # G4Media
Informaţiile apărute recent în spaţiul public potrivit cărora Franţa ar fi „extrem de nemulţumită” de poziţia României privind acordul comercial UE – Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar şi prezenţa militară franceză pe teritoriul României sunt „pur şi simplu false”, a transmis, vineri, Ambasada Franţei la Bucureşti, transmite Agerpres. Reacţia reprezentanţilor […] © G4Media.ro.
21:20
Episcopul Sofronie al Oradiei: Răspunsul la fenomenul dependenţelor cere responsabilitate şi iubire autentică # G4Media
Răspunsul la fenomenul dependenţelor cere responsabilitate, adevăr şi, mai presus de toate, iubire autentică, trăită cu adevărat, a declarat episcopul ortodox al Oradiei, dr. Sofronie Drincec, medic generalist, conform Agerpres. „Nu există soluţii miraculoase, ci drumuri parcurse cu răbdare, sprijin comunitar şi colaborare între Biserică şi specialişti. A ajuta pe cineva să se ridice înseamnă […] © G4Media.ro.
21:10
Zelenski: acordul de pace convenit cu Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare / O delegație ucraineană va călători în SUA pentru negocieri privind garanțiile de securitate # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că acordul de pace convenit cu liderul SUA, Donald Trump, ar putea fi semnat săptămâna viitoare Volodimir Zelenski a declarat că acordul de pace al lui Donald Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, dacă se convine asupra termenilor, potrivit Independent, citată de Mediafax. Documente între Ucraina și SUA […] © G4Media.ro.
21:00
Ministrul Rogobete, la Chişinău: Putem dezvolta o colaborare pentru tratarea pacienţilor pentru care nu există terapii în Republica Moldova # G4Media
România şi Republica Moldova ar putea dezvolta un sistem de colaborare comercială pentru a sprijini şi asigura tratamentul pacienţilor din ţara vecină pentru care nu există terapii în prezent, a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aflat în vizită la Chişinău, care a menţionat că relaţiile bilaterale trebuie întărite, transmite Agerpres. „Noi avem un istoric […] © G4Media.ro.
20:40
Judecătorul Laurențiu Beșu, după ce a fost acuzat că a intrat în magistratură fără a avea vechimea necesară ca polițist judiciar: Informațiile au drept scop afectarea imaginii și discreditarea mea # G4Media
Judecătorul de la Curtea de Apel București – care a făcut dezvăluirile pentru Recorder -Ionel Laurențiu Beșu revine cu o serie de clarificări, după ce pe unele canale de presă au apărut din nou informații privind modul în care ar fi intrat în magistratură. Beșu spune că „informațiile apărute au scopul vădit de a-l discredita […] © G4Media.ro.
20:40
Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026 / Ce factori au luat în considerare realizatorii topului # G4Media
Experții au întocmit clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026. Concret, au fost realizate două topuri în care apar separat companiile aeriene clasice și cele de tipul low-cost. Etihad este considerată cea mai sigură printre companiile aeriene cu servicii complete, în timp ce HK Express a ocupat primul loc în clasamentul companiilor […] © G4Media.ro.
20:40
Percheziţii într-o librărie din Paris pentru confiscarea unei cărţi de colorat ce ar contesta existenţa Israelului # G4Media
Librăria pariziană Violette and Co, cu specific feminist şi LGBT, a fost percheziţionată în vederea confiscării unei cărţi de colorat pentru copii, vizată de acuzaţia că pune sub semnul întrebării existenţa Israelului, a declarat vineri avocatul librăriei, care a denunţat „o operaţiune ilegală şi disproporţionată”, informează Agerpres citând AFP. Cartea în cauză se intitulează „From […] © G4Media.ro.
20:30
Reacție oficială după dezvăluirile G4Media.ro despre medicii radiologi de la stat care își vând parafele la spitale private / Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță reformarea sistemului de sănătate: ”Situațiile descrise reprezintă practici grave” # G4Media
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a reacțional oficial după dezvăluirile G4Media despre medicii radiologi angajați la stat care își vând parafa unor clinici private fără să desfășoare conform contractului de muncă activitate fizică în spital calificând situațiile drept ”practici grave”. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, anunță reformarea modului în care sistemul de sănătate este organizat […] © G4Media.ro.
20:10
Operatorii de cinematografe avertizează Bruxelles-ul că ofertele pentru Warner Bros le ameninţă industria # G4Media
Operatorii de cinematografe au avertizat autorităţile de supraveghere a fuziunilor din Uniunea Europeană (UE) că o preluare a studiourilor de film Warner Bros Discovery Inc de către Netflix Inc sau Paramount Skydance Corp ameninţă să dăuneze industriei lor, transmite Bloomberg, transmite Agerpres. UNIC, un organism care reprezintă unii dintre cele mai mari operatori de cinematografe, […] © G4Media.ro.
20:00
Robbie Williams, fost component al trupei Take That, şi-a lansat vineri noul album, ”Britpop”, cu trei săptămâni mai devreme decât data stabilită iniţial, informează Agerpres citând DPA.. Cel mai nou album al cântăreţului de 51 de ani, primul din ultimii şapte ani, a avut parte de recenzii pozitive din partea specialiştilor. ”Oameni buni, a trecut […] © G4Media.ro.
19:40
Rusia le recomandă propriilor cetăţeni să evite călătoriile în Republica Moldova, invocând cazuri de discriminare # G4Media
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea ce a descris drept numeroase cazuri de discriminare împotriva cetăţenilor ruşi în această ţară, relatează Agerpres citând agenția TASS. „Moscova continuă să înregistreze numeroase cazuri de discriminare, de hărţuire fără temei şi tratament inadecvat din partea […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.