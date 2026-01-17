Mitropolitul Petru s-a întâlnit cu o delegație parlamentară din România și Republica Moldova

09:10

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care sugerează în mod eronat că Biserica Ortodoxă Română nu ar…