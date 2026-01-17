Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu primarul municipiului Botoșani și cu prefectul județului

Newsweek.ro, 17 ianuarie 2026 12:50

Premierul Ilie Bolojan a avut, sâmbătă dimineață, o întrevedere cu primarul municipiului Botoșani, C...

Acum 30 minute
12:50
12:40
Tunelul care leagă Europa de Africa a făcut un pas înainte. Valoarea investiției este de 9 miliarde de euro Newsweek.ro
Un studiu de fezabilitate făcut de experții germani în tuneluri Herrenknecht a concluzionat că forar...
Acum o oră
12:30
Polonia vrea 500.000 militari și rezerviști. România, de 5 ori mai puțini. Ce bani iau soldații profesioniști? Newsweek.ro
Polonia intenționează să aibă 500.000 de soldați și rezerviști în forțele sale armate până în 2039, ...
12:20
Un român și un cetățean afgan au fost arestați în Timișoara, suspectați de trafic de migranți Newsweek.ro
Doi bărbați, un cetățean afgan și un român, au fost reținuți de polițiștii de frontieră din Timișoar...
12:10
Peste 50 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de salvamontiști Newsweek.ro
Peste 50 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte de către salvamontiști, 16 di...
Acum 2 ore
11:50
Un lanț de fast-food maghiar vrea să se extindă în toată România. Primul restaurant se deschide la Cluj Newsweek.ro
Conducerea lanțului ia în considerare extinderea la nivel național și vede un potențial serios pe pi...
11:30
Pe aceste terenuri nu se plătește impozit. Care români rămân cu mii de lei în buzunar. Nicușor Dan a semnat Newsweek.ro
Taxele și impozitele au crescut foarte mult de la 1 ianuarie 2026. Dar, există terenuri ope care nu ...
11:10
Horoscop Care sunt cele 3 semne zodiacale care se umplu de bani în 2026? Salarii mari și promovare Newsweek.ro
Deși poate că în ultimele săptămâni, luni și poate chiar ani ați avut senzația că cheltuiți mai mulț...
Acum 4 ore
10:50
Ce impozit plătești pe casă, apartament, teren și mașină în 2026? Gabriel Biriș prezintă lista completă Newsweek.ro
Avocatul Gabriel Biriș prezintă care este valoarea la impozitul pe casă, impozitul pe apartament, im...
10:20
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document să nu rămână fără pensie Newsweek.ro
Anunț oficial despre necesitatea depunerii unui document fără de care pensionarii nu mai primesc pen...
10:10
Șeful Google DeepMind atenționează: China, „la doar câteva luni” în urma SUA în ceea ce privește modelele IA Newsweek.ro
Șeful Google DeepMind atenționează că, în ceea ce privește modelele de inteligență artificială (IA),...
09:50
Financial Times: Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza. Ce ar însemna? Newsweek.ro
Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza, afirmă jurnaliștii de la F...
09:40
Un psihiatru face profilul adulților cu adicții: Copiii de „ieri”, neglijaţi de părinţi şi cu acces la bani Newsweek.ro
Un psihiatru a făcut profilul adulților cu adicții. Medicul afirmă că, de cele mai multe ori, este v...
09:20
Explozie puternică, într-un bloc din Alba Iulia. 2 răniți, locatarii au fost evacuați Newsweek.ro
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite, iar toți ...
Acum 6 ore
09:00
„Cuțitar”, la 10 ani! Doi copii s-au certat pe o jucărie, unul a luat un cuțit și l-a tăiat pe celălalt Newsweek.ro
Doi copii de 10 ani s-au luat la ceartă de la o jucărie și unul dintre micuți a luat un cuțit și l-a...
08:40
Distracție mortală! 2 tineri s-au dat cu sania trasă de o mașină cu viteză, un băiat de 17 ani a murit Newsweek.ro
Strada nu e derdeluș și mașina nu e cal de înhămat la sanie. Doi tineri s-au dat cu sania trasă de o...
08:00
Cât timp se poate păstra ciorba de perișoare în frigider. Ce greșeală fac gospodinele Newsweek.ro
Ciorba de perișoare este delicioasă, dar poate deveni periculoasă dacă este păstrată prea mult la fr...
07:50
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari Newsweek.ro
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari. D...
07:50
Putin își face bază pe Flancul sudic al NATO. Convoiul de nave, escortat de un distrugător a ajuns în Libia Newsweek.ro
Rusia vrea să construiască o bază navală în Libia, la 32 de kilometri sud de portul Tobruk la Medite...
07:40
De ce este mai sigur să dormi pe partea stângă decât pe partea dreaptă? Poziția pe spate nu ajută respirația Newsweek.ro
Dormitul pe partea stângă este mai sigur pentru inimă și digestie: favorizează circulația sângelui ș...
07:30
Florin Piersic, despre Szobi Cseh: „Ai fost ca fratele meu”. Ce i-a zis marele cascador înainte să moară? Newsweek.ro
Puține prietenii din lumea filmului românesc au fost atât de puternice și autentice precum cea dintr...
07:20
Cum setezi termostatul corect ca să ai mai multă căldură în casă la un preț mai mic? Trucul instalatorilor Newsweek.ro
Vrei să păstrezi mai multă căldură în cameră fără să crești factura la energie? Instalatorii au o me...
07:10
Horoscop 18 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Fecioarelor. Berbecii sunt remarcați Newsweek.ro
Horoscop 18 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Fecioarelor. Berbecii sunt remarcați. G...
Acum 8 ore
06:30
Pensionar a primit o veste șoc la recalcularea pensiei limită de vârstă: „Mi-au tăiat aproape 1.000 de lei!” Newsweek.ro
Un pensionar a aflat cu surprindere că pensia sa pentru limită de vârstă a scăzut cu aproape 1.000 d...
Acum 24 ore
22:10
Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România” Newsweek.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, spune că acordul UE – Mercosur "va aduce mai mulți bani și...
21:50
Doctoratul lui Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, va fi analizat de Universitatea din Craiova Newsweek.ro
Doctoratul ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, va fi analizat de Comisia de Etică de la Universit...
21:30
Primăria Sibiu le-a trimis lui Klaus Iohannis şi soţiei somaţie. Nu şi-au plătit restanţele Newsweek.ro
Primăria Sibiu le-a trimis fostului preşedinte Klaus Iohannis şi soţiei acestuia, Carmen, o somaţie....
21:10
Putin crede că „disputa Groenlanda” e un motiv ca NATO să trimită trupe în Arctica. Își consolidează pozițiile Newsweek.ro
Kremlinul a declarat că urmărește îndeaproape situația „extraordinară” din jurul teritoriului danez ...
20:50
Analiză a Comisiei Europene: Ucraina, aderare rapidă, însă limitată la Uniunea Europeană Newsweek.ro
O analiză realizată de Comisia Europeană se referă la o posibilă aderare rapidă a Ucrainei, însă lim...
20:40
Nelu Iordache are pedeapsa redusă, după un recurs în anulare, în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad Newsweek.ro
Afaceristul Nelu Iordache a reuşit să obţină o pedeapsă redusă, după un recurs în anulare aprobat de...
20:20
Trump amenință cu alte taxe vamale statele care contestă planurile de anexare a Groenlandei Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, amenință cu alte noi taxe vamale acele state care contestă planurile...
20:10
„Suntem două persoane în cinci săli și păzim un Rubens de 40 milioane de euro”. Protest la Palatul Culturii Newsweek.ro
„Eu sunt dispusă să merg până la capăt. Mă leg cu lanțul de tunul din fața Palatului și fac greva fo...
20:00
Ingredientul cremos pe care sa îl pui în omletă ca să nu se lipească de tigaie. Secretul bucătarilor Newsweek.ro
Omleta perfectă nu ține doar de ingrediente, ci mai ales de tehnică de gătire. Bucătarii folosesc un...
19:50
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost un eşec, consideră o majoritate a americanilor chestionaţi Newsweek.ro
Primul an de mandat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a fost un eşec, consideră o majoritate a ame...
19:40
China, acuzații incredibile după ce Japonia a anunțat că sprijină Taiwan: „Își fac arme nucelare secrete” Newsweek.ro
China, acuzații halucinante: Japonia construiește în secret arme nucleare și ar putea deveni o puter...
19:20
Ce se întâmplă cu părul tău dacă îl speli cu bicarbonat de sodiu și rozmarin? Adevărul nespus de hairstiliști Newsweek.ro
Ce se întâmplă cu părul tău dacă îl speli cu bicarbonat de sodiu și rozmarin? Adevărul nespus de hai...
19:10
Bulgaria, în linie cu România. Extinde parteneriatul cu SUA, privind reactoarele modulare mici (SMR) Newsweek.ro
Bulgaria, în linie cu România. Extinde parteneriatul cu SUA pentru energia nucleară civilă, privind ...
19:10
„Deltă urbană” în Iași, la confluența Bahlui-Nicolina. Ce face primăria? Newsweek.ro
Este vorba de amenajarea Pădurii Cetățuia și de crearea unei „delte urbane” în zona de vărsare a Nic...
18:50
Rusia recrutează localnici pentru atacuri cu drone în porturile Mării Negre. Ucraina a împiedica unul la Odesa Newsweek.ro
Serviciul secret al armatei Ruse- GRU - recrutează localnici pentru atacuri cu drone în porturile Mă...
18:40
Trucul militarilor ca să nu-ți mai înghețe picioarele iarna. Ai nevoie de o folie de aluminiu Newsweek.ro
Trucul militarilor ca să nu-ți mai înghețe picioarele iarna. Ți-e frig la picioare? Iarna poate fi n...
18:20
Horoscop februarie Care sunt zodiile care vor avea succes și belșug în a doua lună din 2026? Newsweek.ro
Februarie 2026 se anunță a fi o lună cu o semnificație astrologică considerabilă, pe măsură ce stele...
18:10
România și Polonia, țările din UE cu cea mai mare încredere în capacitatea SUA de a conduce lumea Newsweek.ro
Imaginea SUA în rândul țărilor NATO s-a slăbit în ultimul an, în timp ce aprobarea pentru China în î...
17:50
Declarație surprinzătoare la Berlin: Cancelarul Merz numește Rusia „țară europeană” Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a numit Rusia ţară europeană şi şi-a exprimat, potrivit presei...
17:40
TikTok schimbă regulile jocului în UE: noua tehnologie care ar putea bloca accesul copiilor sub 16 ani Newsweek.ro
TikTok va lansa o nouă tehnologie de verificare a vârstei în întreaga Uniune Europeană, pe fondul pr...
17:20
MApN cere despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei Otokar pentru întârzierea livrării blindatelor Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale cere, prin Romtehnica, despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei...
17:10
Zelenski îi răspunde tranșant lui Trump: „Ucraina nu este obstacolul în calea păcii” Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respin...
16:50
Premieră strategică! România lansează licitația pentru prima bucată de autostradă duală, civilă și militară Newsweek.ro
România lansează licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina, prima bucată de...
16:50
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Vezi ce spun nutriționiștii despre această problemă Newsweek.ro
Cum putem scăpa de „dependența de dulce”? Cu toții știm despre dependența de alcool sau tutun. Dar, ...
16:40
Viktor Orban lansează o petiție împotriva finanțării Ucrainei: „Nu vom plăti” Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat lansarea unei „petiții naționale” pentru a obține spriji...
16:20
Teren de 3.600 mp în centrul comunei concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului Newsweek.ro
Spre deosebire de proiecte de investiții care durează la Iași cu anii până la implementare, firma no...
