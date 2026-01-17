Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia

Golazo.ro, 17 ianuarie 2026 12:50

Umit Karan, 49 de ani, reținut de poliție, trimis după gratii după audierea la tribunal pentru implicarea în scandalul drogurilor. A cucerit titlul de campion al Turciei cu Mircea Lucescu antrenor la Galatasaray

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 30 minute
12:50
Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia Golazo.ro
Umit Karan, 49 de ani, reținut de poliție, trimis după gratii după audierea la tribunal pentru implicarea în scandalul drogurilor. A cucerit titlul de campion al Turciei cu Mircea Lucescu antrenor la Galatasaray
12:50
A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă Golazo.ro
Rocco Commisso, președintele clubului Fiorentina, a decedat la vârsta de 76 de ani.
Acum o oră
12:30
Mesaj pentru Gâlcă Micovschi a debutat la FC Argeș și a comentat decizia Rapidului de a renunța la el: „În sfârșit, mă pot bucura de fotbal!” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Claudiu Micovschi (26 de ani) se bucură din nou de fotbal, după ce a fost vândut de Rapid la Pitești.
Acum 2 ore
11:40
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique” Golazo.ro
Cristi Chivu, 45 de ani, antrenorul apreciat pentru abordarea sa deosebită la Inter. Antonio Cassano, fost internațional italian cu un stil foarte direct, evidențiază calitățile tehnicianului, neobișnuite în Peninsulă
11:30
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Gigi Becali, patronul campioanei, l-a criticat dur și pe Mihai Toma după înfrângerea din etapa #22 din Liga 1.
11:20
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru primul meci oficial al „câinilor” din acest an, contra lui U Cluj.
11:10
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină” Golazo.ro
Islam Slimani, atacantul echipei CFR Cluj, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în momentul în care a ajuns în Europa.
Acum 4 ore
10:40
„Vom câștiga titlul!”  Dawa e încrezător, chiar și după eșecul cu FC Argeș. Fundașul de la FCSB a revenit după 10 luni pe gazon Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Joyskim Dawa, fundașul campioanei, are încă speranțe că echipa sa poate cuceri titlul în acest sezon, în ciuda eșecului de la Mioveni.
10:30
De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant Golazo.ro
Rapid îl cedează pe Christopher Braun (34 de ani) la fosta sa echipă, CFR Cluj. Fotbalistul a evoluat în Gruia în perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2023.
10:00
„Nu suntem o echipă mică”  Dani Coman îi răspunde lui Gigi Becali, după victoria obținută de FC Argeș cu FCSB: „Suntem buni” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, i-a dat replica lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a declarat că echipele mici trebuie spulberate.
09:10
Iertat de 1,7 milioane de euro Un fost patron de Liga 1 a fost declarat nevinovat pentru falimentul unui club istoric Golazo.ro
Marin Dodu, fostul proprietar al Progresului București, a câștigat procesul prin care statul român încerca să-l facă personal responsabil pentru falimentul clubului din Cotroceni.
Acum 24 ore
00:00
„Victoria nu e întâmplătoare”  Bogdan Andone, după victoria cu FCSB: „Nu suntem încă în play-off” + Ce spune despre ofertele pentru Pîrvu și Tudose Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul formației piteștene, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în fața campioanei.
16 ianuarie 2026
23:20
 „Au avut o singură ocazie”  Elias Charalambous, după înfrângerea cu FC Argeș: „Teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a vorbit despre înfrângerea suferită împotriva formației lui Bogdan Andone (51 de ani).
23:10
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!” Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, 23 de ani, a refuzat oferta lui Metalist Kharkov și va rămâne la Dinamo cel puțin până în vară.
23:10
Îngrijorare la FCSB Florin Tănase, după înfrângerea cu FC Argeș: cum i-a răspuns patronului , după ce acesta l-a criticat Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii din vestiarul campioanei, a vorbit despre înfrângerea de la Mioveni.
22:50
Cristian Geambașu Campionii sportivității Golazo.ro
FCSB a terminat meciul cu FC Argeș cu zero goluri și zero cartonașe galbene. Sigur că asta înseamnă fair play, bravo!, dar mai înseamnă și neimplicare. Lipsă de atitudine.
22:50
Eroul Argeșului  Yanis Pîrvu, după ce a înscris golul victoriei cu FCSB:  „S-a văzut în timpul meciului” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Yanis Pîrvu (18 ani), marcatorul unicului gol al partidei, și Claudiu Micovschi (26 de ani), aflat la primul meci în tricoul piteștenilor, au vorbit despre victoria împotriva campioanei României.
22:40
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?” Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, și-a criticat dur jucătorii după înfrângerea de la Mioveni.
22:20
Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 0-1. Suporterii piteștenilor i-au transmis un mesaj dur fostului internațional Ladislau Boloni (72 de ani), după ce acesta a afirmat că legenda Nicolae Dobrin „nu a fost un jucător serios”.
22:00
„Nu a vrut să plece” Steven Nsimba putea ajunge în China în această iarnă, dar a refuzat oferta » Care este motivul  Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a dezvăluit că gruparea olteană a avut o ofertă pentru a-l vinde pe Steven Nsimba (29 de ani).
22:00
Cupa topită a lui Fuchse Berlin Trofeul de campioană, furat în urmă cu două luni, a fost găsit  sub formă de lingou Golazo.ro
Trofeul de campioană câștigat de Fuchse Berlin a fost furat în noiembrie 2025 din sediul clubului din Berlin. După aproape două luni de investigații, poliția germană a reținut doi suspecți. Autoritățile au descoperit că trofeul nu mai exista în forma sa originală, ci fusese topit și transformat într-un lingou de argint.
21:40
Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații! Golazo.ro
Gianni Infantino, 55 de ani, este președintele FIFA din februarie 2016. De atunci, venitul elvețianului a crescut de peste patru ori. Și de la început a câștigat peste un milion de euro
21:10
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei Golazo.ro
FC Argeș – FCSB. Yanis Pîrvu (18 ani), extrema piteștenilor, a deschis scorul în partida cu roș-albaștrii. Mingea a fost pierdută în faza premergătoare golului după o neînțelegere între experimentatul Vlad Chiricheș (36 de ani) și de tânărul Mihai Toma (18 ani).
20:50
Atmosferă ostilă la Mioveni  VIDEO.  FCSB, înjurată de fanii lui FC Argeș + Mihai Stoica, la un pas de conflict cu un suporter  Golazo.ro
FCSB a avut parte de o primire ostilă la Mioveni, acolo unde s-a deplasat pentru duelul cu FC Argeș, din etapa #22 a Ligii 1.
20:30
Șumudică, eșec la scor  Echipa antrenorului român, demolată de o formație de mijlocul clasamentului Golazo.ro
Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), a pierdut duelul cu Al-Khaleej, scor 1-4, în etapa #16 a primei ligi din Arabia Saudită.
20:20
„Nu ar fi un capăt de țară”  Mihai Stoica, despre problemele cu nocturna de la Mioveni: „Plecăm mai devreme acasă” Golazo.ro
Argeș - FCSB. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al Campioanei României, a vorbit despre condițiile întâmpinate la Mioveni.
20:00
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB  Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de administrație al FCSB, a anunțat că fundașul central Andre Duarte (28 de ani) va avea drept de joc pentru campioana României începând de luni.
19:40
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, trebuie să ia în calcul și transferurile internaționalilor săi în ianuarie.Trei jucători s-au mutat deja, doi schimbând și continentul
19:40
Liniile roz anulează sistemul VAR?!  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni Golazo.ro
Partida dintre FC Argeș și FCSB, din etapa #22 a Ligii 1, programată miercuri, 20:00, a întâmpinat mai multe dificultăți înaintea fluierului de start. Ninsoarea din timpul zilei a redus vizibilitatea pe teren, ceea ce a confirmat temerile campioanei României, care intenționa să ceară amânarea meciului.
19:10
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete” Golazo.ro
Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre oferta primită de club pentru căpitanul Cătălin Cîrjan, 23 de ani
19:10
„Aveam doar pâine și lapte” Ibrahimovic, dezvăluiri despre copilăria sa cruntă » A crescut fără mamă: „Asta era tot ce exista!” Golazo.ro
Zlatan Ibrahimovic, 44 de ani, a avut o carieră extraordinară, dar perioada copilăriei au fost grei, numai cu tatăl alături
18:50
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat” Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre decizia lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) de a nu accepta oferta primită de la Metalist Kharkov.
18:30
Portugalia - România LIVE de la 19:00 » „Tricolorii” debutează la Campionatul European de handbal masculin Golazo.ro
România întâlnește Portugalia astăzi, de la ora 19:00, în Grupa B a Campionatului European de handbal masculin. Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma de streaming Voyo.
18:20
Dacia, final în forță la Dakar Nasser al-Attiyah conduce detașat după etapa 12 » Cum s-au descurcat ceilalți piloți ai producătorului român Golazo.ro
Nasser al-Attiyah (55 de ani), pilotul de la Dacia Sandriders, este la un pas de a câștiga pentru a șasea oară Raliul Dakar. Pilotul qatarez a făcut o nouă demonstrație de forță în penultima etapă a ediției din 2026.
18:20
Mutarea iernii în Liga 1? Rapid negociază cu internaționalul român Olimpiu Moruțan! » Ce salariu ar cere jucătorul Golazo.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Aris Salonic, ar putea ajunge la Rapid.
18:00
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea” Golazo.ro
Dinamo a mai împrumutat un tânăr jucător în Liga 2, pentru a avea mai multe minute
17:50
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali Golazo.ro
Dennis Politic (25 de ani), mijlocașul de la FCSB, este dorit de Panetolikos, ocupanta locului #9 în campionatul Greciei.
17:30
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open Golazo.ro
Unul dintre experții Eurosport, celebrul Mats Wilander, câștigător a zece turnee de Mare Șlem, a acceptat un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit de șansele ca Sorana Cîrstea să facă un AO de ținut minte.
17:10
FC Argeș - FCSB LIVE de la 20:00. Primul test al campioanei României din acest an, în Liga 1 Golazo.ro
FC Argeș și FCSB se întâlnesc în primul meci al anului 2026 din Liga 1, în cadrul etapei #22.
17:00
Membri ai galeriei FCSB, arestați FOTO. Patru suporteri ai campioanei au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București Golazo.ro
Patru membri ai galeriei celor de la FCSB au fost arestați după ce au agresat trei adolescenți într-un tramvai din București, în luna noiembrie a anului trecut.
16:20
Alcaraz: „Sunt înfometat!” Primele declarații ale liderului ATP despre finalul colaborării cu Ferrero: „Trebuia să se încheie” Golazo.ro
Carlos Alcaraz a vorbit despre despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani), după mai mult de 7 ani de colaborare.
16:10
Rapid, al 3-lea transfer! Dejan Iliev a semnat cu giuleștenii. Detalii despre contract Golazo.ro
Dejan Iliev (30 de ani) e noul jucător al Rapidului.
16:00
Liga 1, programul etapelor 24-27 Universitatea Craiova, dueluri cu  Dinamo și FCSB în doar 6 zile Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor #24-27 din Liga 1. Toate meciurile rundelor pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:50
„Arbitraj mai corect” Costel Gâlcă, nemulțumit de „fluierași”: „Am avut penalty la multe meciuri și nu ne-a fost acordat” Golazo.ro
Gâlcă își dorește arbitraje mai bune, motivând că echipa sa a fost adesea dezavantajată în actualul sezon.
15:40
„Terenul o să fie dificil”  Olaru și Duarte, încrezători înaintea duelului cu FC Argeș: „Dacă se întâmplă asta, vom lupta pentru titlu” Golazo.ro
Darius Olaru și Andre Duarte, jucătorii celor de la FCSB, au prefațat partida cu FC Argeș de astăzi, din etapa #22 din Liga 1.
15:20
„Nu am uitat să joc fotbal” Daniel Paraschiv visează la titlu cu Rapid: „O să fac tot ce ține de mine” Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani) e gata de primul meci în tricoul Rapidului și își dorește să-i ajute pe giuleșteni să câștige titlul.
15:20
Creatorul de vedete la PAOK Răzvan Lucescu a descoperit și promovat încă un supertalent la Salonic Golazo.ro
Răzvan Lucescu are trei nume lansate de la juniorii lui PAOK Salonic. Primul l-a ajutat să câștige titlul din 2024 și joacă deja în Bundesliga, al doilea e astăzi „geniul” alb-negrilor, iar al treilea are doar 18 ani și înscrie tot mai mult în primul sezon la „vulturi”
15:00
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel” Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani) a prefațat meciul din etapa #22 din Superliga, contra celor de la Metaloglobus.
14:40
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă” Golazo.ro
Ianis Târbă (19 ani), noul jucător al lui Dinamo, a fost coechipier cu Lamine Yamal (18 ani) în La Masia.
14:20
Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open:  „Situație fizică foarte precară” Golazo.ro
Stephen Smith, un expert în sănătatea sportivilor și prevenirea accidentărilor, a vorbit despre probleme medicale cu care se confruntă Emma Răducanu.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.