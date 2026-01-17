Videoclipul salvării Marianei Corina Machado din Venezuela a fost publicat
ONG-ul Grey Bull din SUA a publicat un videoclip cu operațiunea de extracție a liderului opoziției venezuelene María Corina Machado. După aproape un an de ascundere, Machado a reușit să fugă din Venezuela. Videoclipul prezintă momentul în care ea se îmbarcă pe o barcă, însoțită de fondatorul misiunii, Bryan Stern.
Tatăl lui Louis Munteanu, Gabi Munteanu, a lăudat conducerea CFR Cluj, numind-o „oameni cu caracter", în ciuda tensiunilor anterioare. El subliniază importanța menținerii relațiilor în fotbal și recunoaște corectitudinea clubului de la Cluj. Louis Munteanu va debuta pentru DC United pe 22 februarie против Philadelphia Union.
Descoperă Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD, cea mai scumpă Dacia din lume, costând 46.990 euro. Îmbunătățită în Germania, mașina dispune de motor de 1,2 litri, tracțiune integrală și dotări premium precum sistem de evacuare sport și suspensie specială Redust.
Premierul Ilie Bolojan a avut o zi dificilă la Botoșani, unde a fost huiduit de protestatari nemulțumiți de măsurile fiscale ale Guvernului. Pentru a-l proteja, SPP a intervenit, scotându-l pe Bolojan pe ușa din spate. Oamenii continuă să protesteze împotriva tăierilor bugetare și a austerității.
Guvernul scoțian va introduce taxe pentru conacele și avioanele private ale bogaților, precum „taxa pe conace" pentru locuințele evaluate la peste 1 milion de lire și o taxă pe avioanele private din aprilie 2028, pentru a sprijini persoanele cu venituri mici și a aborda inechitățile fiscale.
Un soldat cubanez descrie raidul SUA în Venezuela ca fiind disproporționat, cu victime numeroase. Operațiunea, destinată capturării lui Nicolas Maduro, a implicat atacuri cu avioane, drone și elicoptere Apache, soldându-se cu morți și rămășițele celor 32 de soldați repatriate. Tensiunile dintre Cuba și SUA cresc.
Războiul din Ucraina a continuat pe 17 ianuarie 2026, marcând ziua 1.423. Ambasadoarea Ucraina în SUA, Olga Stefanișina, a anunțat o întâlnire la Miami între negociatorii ucraineni și americani pentru a discuta încetarea conflictului cu Rusia și propuneri economice. Ucraina respinge cererile Moscovei de retragere din Donbas.
Gabriella Papadakis a fost acuzată de defăimare de către fostul partener Guillaume Cizeron, în urma unor declarații critice despre relația lor. Aceasta a dus la pierderea postului său de comentator la NBC, chiar înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Confruntarea lor subliniază tensiunile persistente în lumea patinajului artistic.
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București a fost exclusă din două dosare în mai puțin de o lună după ce a criticat public justiția. Recuzările au venit ca urmare a declarațiilor sale despre presiunea pentru indulgență în fața inculpaților, generând controverse în sistemul judiciar.
Ministrul Culturii, Andras Demeter, avertizează asupra plagiatului în managementul cultural, subliniind existența „scriitorilor de proiecte" care fură fragmente din lucrări anterioare și le revând ca originale. Aceste practici constituie o formă de însușire neîndrituită a proprietății intelectuale, atrăgând atenția asupra calității proiectelor.
România înregistrează cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din ultimul deceniu, ajungând la 27,3%. Această situație este rezultatul programului de consolidare fiscală ineficient, afectând grav tinerii prin șomaj și dificultăți financiare. Situația înflorește problemele sociale și economice pentru această categorie.
Emmanuel Macron a apărut în public cu un ochi roșu, despre care a spus că este o „hemoragie subconjunctivală", complet benignă. Președintele Franței a glumit spunând că reprezintă un semn de determinare. Ochiul său afectat va dispărea în 10-15 zile, conform medicilor.
Jennifer Lawrence a dezvăluit că a ratat rolul din „Once Upon a Time… in Hollywood" de Quentin Tarantino din cauza unor comentarii despre aspectul său fizic. Actrița a afirmat că i s-a spus că nu este suficient de frumoasă pentru a o interpreta pe Sharon Tate, rol obținut în cele din urmă de Margot Robbie.
Primarul Botoșaniului, Cosmin Andrei, a subliniat disconfortul și pesimismul în urma întâlnirii cu premierul Ilie Bolojan. Problemele municipiului, cum ar fi Spitalul de Boli Paliative și infrastructura școlară, rămân nerezolvate. Austeritatea guvernamentală stârnește controverse și opoziție chiar în rândul coaliției.
Ioan Crâsnic, fostul antrenor al echipelor naționale de lupte libere și greco-romane ale României, a murit la 96 de ani. Cu un palmares impresionant, a participat la 8 Olimpiade între 1960 și 1996, fiind un mentor pentru generații de sportivi. Înmormântarea va avea loc pe 18 ianuarie la Cimitirul Bellu Ortodox.
Bulgaria devine destinația preferată a pensionarilor europeni, oferind un trai accesibil și o calitate a vieții ridicată. Cu costuri reduse pentru locuințe și servicii medicale, orașele precum Varna și Burgas atrag seniorii din Europa de Vest căutând un mediu plăcut.
Gerul din ultimele zile a dus la înghețarea parțială a Dunării și lacului Balaton în Ungaria. Autoritățile au activat spărgătoarele de gheață pentru a menține navigația, intervențiile fiind mai ales în sudul capitalei. Deși temperaturile au urcat, un nou val de frig este așteptat. Ultima înghețare completă a Dunării a fost în 1963.
Hotelul-fantomă din stadionul Ion Oblemenco din Craiova a rămas nefolosit timp de 8 ani, generând cheltuieli și devenind o povară pentru bugetul local. Deși dispune de 38 de camere, a eșuat în atragerea investitorilor. Autoritățile locale au organizat șase licitații fără succes.
Val de ger peste România! ANM a emis cod galben de frig valabil între 17-21 ianuarie 2026, cu temperaturi minime ce pot ajunge la -20°C și vânt tăios. Această vreme geroasă va afecta majoritatea regiunilor, aducând nopți extrem de reci și vizibilitate redusă din cauza ceții.
O dronă de peste doi metri a fost descoperită pe malul unui iaz în Nucăreni, Republica Moldova. Autoritățile au izolat zona pentru investigații după ce un vânător a alertat poliția. Cetățenii sunt rugați să nu se apropie de dronele suspecte și să anunțe autoritățile în caz de observare.
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Botoșani în timpul unei vizite oficiale, în contextul nemulțumirilor legate de reducerile bugetare. Protestatarii, inclusiv susținători ai AUR, au cerut demisia acestuia. La Iași, primarii PSD au boicotat întâlnirea, acuzând formalismul discuțiilor cu Guvernul.
Judecătorul CCR Dacian Dragoș apare ca administrator al RadonControl SA, deși susține că a demisionat. Acuzațiile de incompatibilitate au fost formulate de avocata Silvia Uscov în contextul unui proces la Curtea de Apel București. RadonControl este un spin-off al Universității Babeș-Bolyai.
Trezoreria SUA a prelungit termenul de vânzare a activelor Lukoil până pe 28 februarie, atrăgând investitori importanți precum Carlyle și Chevron. Activele de 22 miliarde dolari includ rafinării și benzinării, inclusiv în România, unde Lukoil deține rafinăria Petrotel și o rețea extinsă de stații.
Protestele din Iran au fost înăbușite, lăsând străzile din Teheran aproape pustii, cu o mare prezență de forțe de securitate. Atmosfera de lege marțială domnește, iar mii de protestatari au fost uciși sau arestați. Situația economică precară și reprimarea brutală au intensificat frica și dezamăgirea populației.
Ilie Bolojan, premierul austerității, a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași și Botoșani, nemulțumirea oamenilor crescând din cauza măsurilor fiscale și reducerilor bugetare. Protestatarii strigă „Huo! La Oradea cu tine!", solicitând să fie ascultați. Tăierea salariilor din administrația locală va genera concedieri masive.
Rusia va rezolva problemele din Ucraina pe cale militară, a declarat ambasadorul Kremlinului la ONU, Vasili Nebenzia. El a susținut că până când președintele Zelenski nu va accepta termeni realiști de negociere, atacurile vor continua. Statele Unite condamnă escaladarea conflictului și utilizarea rachetelor hipersonice.
Moment emoționant la Campionatele Europene de patinaj artistic! Julia Sauter, reprezentanta României, a încheiat pe locul 11, dar a strălucit în programul liber, terminând pe locul 6. Lacrimele de bucurie și aplauzele suporterilor au marcat finalul competiției, subliniind determinarea și talentul ei.
Elon Musk a dat în judecată OpenAI și Microsoft, solicitând despăgubiri de până la 134 miliarde de dolari. Musk susține că merită câștigurile necuvenite obținute de cele două companii datorită contribuției sale inițiale. Procesul va începe în aprilie, cu un juriu prezent la tribunal.
Agentul ICE Jonathan Ross, implicat în moartea Renee Good, a strâns peste un milion de dolari prin donații online, inclusiv 10.000 de dolari de la miliardarul Bill Ackman. Gestul a stârnit controverse pe rețelele sociale, evidențiind diviziunile politice și reacțiile
Traian Băsescu afirmă că PSD nu va părăsi coaliția de guvernare și nu va colabora cu AUR, avertizând asupra efectelor negative ale unui guvern minoritar, cum ar fi scăderea ratingului de țară și dificultățile în plata pensiilor și salariilor. Detalii complete în interviul de la Digi24. Traian Băsescu afirmă că PSD nu va părăsi coaliția … Articolul Băsescu: Motivul pentru care PSD rămâne la guvernare și riscurile pentru pensii apare prima dată în Main News.
Moruțan, mijlocașul român de 26 de ani, are de ales între Rapid și FCSB, în timp ce Giovanni Becali îi recomandă transferul la Rapid. Gigi Becali, patronul FCSB, oferă un rol de titular garantat. Revenirea în Superliga ar putea fi o opțiune atractivă pentru jucător și ar putea revitaliza cariera acestuia. Olimpiu Moruțan, mijlocașul român, … Articolul Moruțan, terenul disputat de verii Becali: FCSB vs Rapid apare prima dată în Main News.
O explozie puternică a zguduit un bloc din Alba Iulia, provocând răniții și evacuarea a 20 de persoane. Incidentul s-a produs pe strada Arnsberg, afectând apartamentele din imobil. Pompierii și echipajele medicale au intervenit rapid, oferind ajutor celor afectați. Detalii despre victime și măsurile luate de ISU Alba. Explozie puternică într-un bloc din Alba Iulia, … Articolul Explozie în Alba Iulia: doi răniți și 20 de evacuări din bloc apare prima dată în Main News.
Startup-urile din statele NATO, inclusiv România, pot obține fonduri de 500 milioane EUR pentru tehnologii de apărare. Fondul de investiții, lansat de DTCP, sprijină inovațiile din domeniul securității europene. Descoperă cum poți beneficia de aceste oportunități financiare. Fond de investiții de 500 milioane EUR lansat pentru startup-uri din tehnologia pentru apărare Finanțarea se adresează startup-urilor … Articolul Fond de 500 milioane EUR pentru startup-uri de apărare în Europa, susținut de investitori apare prima dată în Main News.
Brigitte Macron a surprins la un eveniment caritabil la Disneyland, unde a dansat și mixat muzică pentru 300 de copii spitalizați. Aceasta a preluat platanele de la DJ-ul Sam One, încurajându-i pe copii să se alăture dansului. Evenimentul face parte din campania Pièces Jaunes, dedicată îmbunătățirii condițiilor din spitalele pentru copii. Brigitte Macron a dansat … Articolul DJ la pupitru și dansuri caritabile pentru o cauză nobilă apare prima dată în Main News.
Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul UE-Mercosur, provocând furia fermierilor europeni, inclusiv din România. Acordul va permite importuri masive de produse agricole mai ieftine din America de Sud, amenințând agricultura locală. Protestele fermierilor continuă în întreaga Uniune Europeană. Ursula von der Leyen semnează acordul comercial UE-Mercosur, în ciuda opoziției fermierilor europeni România a votat … Articolul Ursula von der Leyen semnează acordul controversat pentru fermierii europeni apare prima dată în Main News.
Dumitru Dragomir va demara construcția unui complex rezidențial în Pipera, pe un teren achiziționat de la Teodora Becali, în februarie 2026. Proiectul, estimat la 30 milioane euro, va include trei blocuri cu 303 apartamente și 390 locuri de parcare, sub brandul „Crystal”, extinzând experiența familiei în imobiliare. Dumitru Dragomir va construi un complex rezidențial în … Articolul Dumitru Dragomir dezvoltă apartamente în Pipera pe terenul de la fica lui Becali apare prima dată în Main News.
Decizia CCR nr. 26/2019 a schimbat radical justiția penală din România, rupând legăturile dintre SRI și DNA. Aceasta a reafirmat că ancheta penală este atributul exclusiv al instanțelor, impunând limite în lupta împotriva corupției, garantând transparența și respectarea legii într-un stat de drept. Decizia CCR nr. 26 din 16 ianuarie 2019 a redefinit relația dintre … Articolul Șapte ani de la decizia CCR: Impactul asupra justiției penale și relația SRI-DNA apare prima dată în Main News.
FCSB a fost învinsă de FC Argeș cu 1-0, iar Gigi Becali a anunțat că se va retrage din aparițiile publice dacă echipa nu ajunge în play-off. Criticând evoluția jucătorilor, el a recunoscut și o parte din vină. Becali rămâne optimist în privința șanselor de a câștiga titlul, dar amenință cu tăcerea. FC Argeș a … Articolul Gigi Becali se retrage după umilirea FCSB de FC Argeș: „Scapă lumea de mine!” apare prima dată în Main News.
María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, a fugit din țară cu ajutorul echipei Grey Bull. Videoclipuri dramatice ilustrează operațiunea de salvare din decembrie 2025, care a durat aproape 16 ore. Machado, recunoscătoare, vorbește despre siguranța sa și susține că a primit sprijin din partea Guvernului SUA. Echipa de salvare Grey Bull a publicat un videoclip … Articolul Fuga dramatică a Corinei Machado din Venezuela, surprinsă de echipa de salvare apare prima dată în Main News.
Friedrich Merz afirmă că Rusia este o țară europeană și sugerează o reechilibrare a relațiilor UE-Moscova, subliniind condiții precum pacea și libertatea. Kremlinul salută schimbarea de ton din Europa, în timp ce nu toate statele, inclusiv Marea Britanie, susțin această abordare. Reacții diverse în Europa. Friedrich Merz afirmă că Rusia este o țară europeană și … Articolul Friedrich Merz: Rusia, o țară europeană, speră la reluarea relațiilor cu UE apare prima dată în Main News.
România este pregătită pentru orice atac al Rusiei, afirmă ministrul Apărării, Radu Miruță. În contextul amenințărilor severe din partea Kremlinului, el subliniază că Armata Română are un plan optim în fața riscurilor militare, cibernetice și hibride. Guvernul monitorizează atent situația de la granițe. Radu Miruță, ministrul Apărării, declară că România este pregătită pentru orice atac … Articolul Pregătirea României pentru o posibilă agresiune a lui Putin la Gurile Dunării apare prima dată în Main News.
Creșterea cererii de energie electrică generată de centrele de date AI din SUA amenință stabilitatea rețelei electrice. Operatorii avertizează că, pentru a preveni penele de curent, ar putea fi necesare măsuri drastice. Această problemă afectează milioane de gospodării, mai ales în condiții extreme de vreme. Cererea tot mai mare generată de centrele de date AI … Articolul Centrele de date AI: Impactul asupra rețelei electrice din SUA apare prima dată în Main News.
Dominic Fritz, președintele USR, a subliniat existența unei caste de magistrați care se opun reformelor pensiilor, izolându-se de voința politică. El a avertizat că această situație este periculoasă pentru democrație, în special când instanțele devin actori în procesul de reformă. Dominic Fritz, președintele USR, acuză magistrații că exercită o putere excesivă în propriul interes Fritz … Articolul Pensiile magistraților: sistem protejat de o castă izolată de politica românească apare prima dată în Main News.
Ianis Pîrvu a adus victoria pentru FC Argeș în fața FCSB, marcând un gol crucial în etapa 22 din Liga 1. La doar 18 ani, tânărul jucător s-a declarat încântat de reușită, subliniind importanța acestui moment pentru cariera sa. Piteștenii au reușit astfel o nouă surpriză contra campioanei. FC Argeș a învins FCSB pentru a … Articolul FCSB, bucurie imensă după golul decisiv contra campioanei Mioveni apare prima dată în Main News.
În 2026, economia globală este marcată de falimentul Saks Global Enterprises, evidențiind problemele financiare ale marilor corporații. Cu toate că 2025 a fost lipsit de falimente notabile, fragilitatea latentă a companiilor rămâne o preocupare majoră pentru investitori și analiști economici. Aflați mai multe pe profit.ro. Economia globală a evitat falimentele majore în 2025 În 2026, … Articolul Falimentul major de la începutul anului 2026: ce urmează pentru economie? apare prima dată în Main News.
România, cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, se confruntă cu un paradox agricol: deși exportă masiv grâu, porumb și orz, importă 60% din legumele consumate. Problematica importurilor mari și a infrastructurii deficitare afectează securitatea alimentară. Producția agricolă ar putea crește, dar necesită modernizare și sprijin. România este cel mai mare exportator de … Articolul Cel mai mare exportator de cereale din UE: lideri în agricultură apare prima dată în Main News.
Propaganda Kremlinului continuă să insiste asupra cazurilor de „sinucideri” ale oficialilor ruși, după descoperirea trupului fostului viceministru Aleksei Skliar. Decesul său se alătură unei serii lungi de incidente misterioase, generând speculații despre lupte interne și corupție în cadrul elitei ruse. Listele de oficiali decedați se extind rapid. Fostul viceministru Aleksei Skliar a fost găsit mort, … Articolul Kremlinul promovează „dovezi” de sinucideri în seria deceselor misterioase din Rusia apare prima dată în Main News.
Fostul ministru al Apărării, Vasile Dâncu, analizează vulnerabilitățile sistemului militar românesc și avertizează că incursiunile dronelor rusești nu sunt accidente, ci teste strategice. El subliniază importanța unei viziuni clare pentru apărare și a reacției rapide în fața amenințărilor actuale. Vasile Dâncu analizează vulnerabilitățile sistemului militar românesc, subliniind deficitul de personal și lipsa unei viziuni strategice … Articolul Încălcarea spațiului aerian: agresiune strategică în războiul hibrid apare prima dată în Main News.
Adam Kadîrov, fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov, se află în stare critică după un grav accident rutier în Groznîi. Tânărul, în vârstă de 18 ani, este inconștient și va fi transportat de urgență la Moscova pentru îngrijiri medicale specializate. Accidentul a implicat mai multe vehicule, iar detalii suplimentare sunt așteptate. Adam Kadîrov, fiul liderului cecen, … Articolul Fiul lui Ramzan Kadîrov, grav rănit într-un accident cu coloana oficială apare prima dată în Main News.
Florin Tănase a reacționat după înfrângerea FCSB cu FC Argeș 0-1, contrazicând acuzațiile lui Gigi Becali că s-ar fi temut pe terenul de gheață. Tănase s-a arătat dezamăgit de rezultat, subliniind importanța meciurilor viitoare în vederea calificării în play-off. FCSB, sub presiune, se pregătește pentru dueluri cruciale. Florin Tănase a răspuns criticilor lui Gigi Becali … Articolul Florin Tănase îl contrazice pe Gigi Becali după înfrângerea cu FC Argeș apare prima dată în Main News.
