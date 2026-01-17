Soldatul cubanez: Raidul SUA în Venezuela, o acțiune disproporționată

05:50

Bogdan Andone a comentat victoria echipei sale, FC Argeș, împotriva FCSB, având în vedere că au învins-o tur-retur în acest sezon. Meciul s-a încheiat cu 1-0, iar FCSB se află în dificultate, pe locul 9, cu doar 31 de puncte, în timp ce Argeș ocupă locul 5 cu 37 de puncte, având șanse pentru play-off. … Articolul Bogdan Andone, declarații după victoria cu FCSB și perspectivele de play-off apare prima dată în Main News.