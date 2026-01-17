A murit marele antrenor român cu 8 medalii olimpice, mentor pentru sportivi

12:00

O dronă de peste doi metri a fost descoperită pe malul unui iaz în Nucăreni, Republica Moldova. Autoritățile au izolat zona pentru investigații după ce un vânător a alertat poliția. Cetățenii sunt rugați să nu se apropie de dronele suspecte și să anunțe autoritățile în caz de observare. O dronă de peste doi metri a …