Și salvatorii au nevoie de sprijin. Apel umanitar pentru Ștefan, salvamontistul din Sinaia
BizBrasov.ro, 17 ianuarie 2026 15:50
Ștefan Geană, salvamontist din Sinaia, în vârstă de 30 de ani, cunoscut pentru numeroasele intervenții prin care a readus oameni în siguranță de pe crestele Bucegilor, duce acum cea mai grea luptă a vieții sale și are nevoie de sprijinul tuturor celor cu inima mare. „Diagnosticul primit este unul extrem de sever: o tumoră cerebrală [...]
• • •
Acum 30 minute
15:50
15:50
Prins cu mărfurile contrafăcute în portbagaj, la un control rutier. Acum are dosar penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, după ce au oprit în trafic un autoturism în interiorul căruia au fost descoperite mai multe [...]
Acum o oră
15:40
A vrut să „bifeze” cât mai multe: beat, fără permis, l-a lovit pe cel din spate și a și plecat de la locul faptei. Șoferul a fost reținut # BizBrasov.ro
Un tânăr de 29 de ani a fost reținut de polițiști după un accident soldat cu avarii. Concret, în 16 ianuarie, în jurul orei 15.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Rupea au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs în localitatea Drăușeni, din județul Brașov. Din verificările efectuate a rezultat [...]
Acum 4 ore
13:50
Tenorul Ştefan von Korch revine în 31 ianuarie la Filarmonica Braşov, în „Revedere”. Pe scenă vor și baritonul Adrian Mărcan, şi pianistul Alexandru Mihai Burcă # BizBrasov.ro
Pe 31 ianuarie, tenorul Ștefan von Korch revine la Filarmonica Braşov în recitalul „Revedere”, un program muzical ce pune în lumină creaţia eminesciană şi evocă cele mai profunde trăiri româneşti. Evenimentul este o tranziție muzicală de la creațiile de inspirație populară – cântece haiduceşti eroice şi doine duioase, pe versurile lui M. Eminescu, la arii îndrăgite, [...]
13:40
Piața imobiliară din România a încetinit vizibil în 2025, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Volumul tranzacțiilor cu unități individuale a scăzut la nivel național, cu corecții mai accentuate în București și Ilfov, principalele motoare ale pieței. Iar finalul de an a adus o frână puternică a vânzărilor. Amintim [...]
13:20
Membrii bisericilor creștine se reunesc din 18 până în 24 ianuarie pentru Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. La Brașov, Octava de Rugăciune s-a organizat în mod consecutiv încă din anul 2007. „Slujbele oficiate în diverse biserici ale municipiului vor oferi ocazia membrilor diferitelor comunități creștine de a fi împreună și de a se bucura [...]
13:00
Primarul orașului Zărnești, Alexandru Lucian Igrișan, a explicat, pe pagina de facebook, de ce au crescut taxele și, mai ales, cine este reponsabil de acest lucru, el arătând cu degetul către Guvern. Edilul afirmă că singurul element pe care Consiliul Local l-a putut controla – cota procentuală – a rămas la minimul legal. „Impozitele pe [...]
12:40
Cum se mai „descurcă” elevii să-și crească performanțele școlare: Un elev din Oradea și-a crescut de la sine putere notele din catalogul electronic, după ce a furat parola directoarei # BizBrasov.ro
Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei, şi a modificat note – atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi. Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de adolescent cu [...]
12:30
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini. „Legat de voucherele de vacanţă, eu vreau să văd forma finală a bugetului şi, va [...]
12:20
Zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii şi până duminică dimineaţă să cuprindă aproape toată ţara, anunţă meteorologii. De asemenea, după o uşoară restrângere a ariei afectate de frig, de duminică seară, toată ţara se va afla sub atenţionare meteorologică cod galben de ger, doar judeţele [...]
12:20
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 47 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe – 9 – au fost pentru Salvamont Sinaia, alte 8 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov, la care s-au adăugat 5 pentru Salvamont Municipiul Brașov. Au mai fost 6 apeluri [...]
12:20
Armata Română – peste 100 de exerciții programate în acest an. Rezerviștii vor fi din nou convocați # BizBrasov.ro
Armata Română are programate, de-a lungul anului 2026, peste o sută de exerciții militare, dintre care unele vor avea „scenarii generate de situații de criză pe flancul sud-estic al NATO”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN). „Armata României continuă, în anul 2026, procesul de instruire colectivă a forțelor prin desfășurarea exercițiilor la [...]
Acum 24 ore
17:00
Două licee din Brașov sunt printre cele 28 din țară în care, din toamnă, se vor face „experimente” – testarea unor noi modele curriculare # BizBrasov.ro
Două licee din Brașov sunt printre cele 28 din țară în care, din toamnă, se vor face „experimente” – testarea unor noi modele curriculare. Ministerul Educației și Cercetării a publicat vineri, 16 ianuarie, lista liceelor care s-au înscris pentru a pilota planuri cadru alternative din toamnă, anunță Ministerul Educației. În total sunt 28 de licee, de [...]
16:40
Copiii sunt invitați să descopere magia poveștilor chiar în Cetatea Făgăraș, în cadrul unui nou program cultural dedicat lecturii și imaginației. Casa de Cultură Făgăraș, împreună cu Muzeul Țării Făgărașului – secția Biblioteca „Octavian Paler”, organizează evenimentul „Seară de poveste”, adresat copiilor și grupurilor organizate. Activitățile au loc în fiecare zi de luni, între orele [...]
16:30
Conducerea Spitalului Județean Brașov vine cu explicații după ce Biz Brașov a scos la iveală că Fundația lui Codin Maticiuc vrea să renoveze secția de Oncologie a spitalului – aflată la Mârzescu – dar…nu prea e lăsată # BizBrasov.ro
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov vine cu explicații după ce Biz Brașov a scos la iveală că Fundația lui Codin Maticiuc vrea să renoveze secția de Oncologie a spitalului – aflată la Mârzescu – dar…nu prea e lăsată. Ieri, Biz Brașov a publicat un material despre situația Secției de Oncologie a Spitalului Clinic [...]
Ieri
15:50
Echipamente în valoare de 1 milion de lei pentru reducerea riscului infecțiilor nosocomiale la Spitalul de Copii Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Judeţean Braşov a lansat pe platforma e-licitatie.ro o achiziţie cu o valoare estimată la 828.122,49 lei fără TVA, respectiv aproximativ 1 milion de lei cu TVA, al cărei obiect îl reprezintă furnizarea unor aparate destinate reducerii riscului de infecții intraspitaliceşti la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Echipamentele cuprinse în procedură şi valorile lor [...]
15:20
2025, cel mai bun an de până acum pentru turismul din UE. Doar în 2 țări din Uniune numărul nopților de cazare a scăzut, iar una dintre acestea este România # BizBrasov.ro
2025, cel mai bun an de până acum pentru turismul din UE. Doar în 2 țări din Uniune numărul nopților de cazare a scăzut, iar una dintre acestea este România. Numărul estimat al nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 3,08 miliarde în 2025, fiind cel mai bun an [...]
15:20
Un cablu de telecabină s-a lăsat până la nivelul schiorilor, pe o pârtie din Poiana Brașov: Un bărbat de 40 de ani s-a accidentat # BizBrasov.ro
Un cablu al unei telecabine s-a lăsat până aproape de baza unei pârtii din Poiana Brașov, punând în pericol turiștii aflați la schi. Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a accidentat, potrivit digi24.ro. Potrivit informațiilor transmise de administratorul instalațiilor pe cablu, din cauza chiciurei și a zăpezii înghețate, unul dintre cablurile telecabinei s-a [...]
14:00
Călătorie în timp în istoria Brașovului, la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. La Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav s-a deschis un spațiu special, dedicat promovării turismului cultural brașovean. Astfel, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și Muzeul Judetean de Istorie Brasov vă invită la expoziția realizată cu fotografii istorice, alese din colecțiile Heinrich Lehmann și Karl Lehmann. Expoziția „Lehmann vs. [...]
13:50
Un bărbat fără permis s-a dat „viteaz” și a intrat cu mașina în stâlp. Polițiștii au deschis dosar penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din localitatea Dăișoara, județul Brașov, se află un autovehicul avariat. „La fața locului, în cadrul controlului efectuat, polițiștii au stabilit că, la volanul autoturismului implicat în accidentul rutier, se afla un bărbat, de 33 de ani, [...]
13:40
Schiorii cu experiență vor avea la dispoziție o nouă „pârtie neagră” în Postăvarul, dar și o alternativă la sistemul de transport pe cablu. De când va funcționa și nocturna în masiv # BizBrasov.ro
După ce de ,,Miercurea brașovenilor” a fost deschisă pârtia Sulinar, de mâine, pe iubitorii sporturilorde iarnă îi așteaptă alte două pârtii, atât pentru schiorii cu experiență, Lupului inferior, cât și pentru cei mai puțin experimentați, Drumul albastru. Deschiderea acestora înseamnă și reducerea timpilor de așteptare la transportul pe cablu, deoarece va fi pornit și telescaunul [...]
13:40
Adrian Buzan a demonstrat ca zborul nu are limite, nici atunci când cerul este înlocuit cu un tavan de sare. Pilotul a stabilit un record mondial de zbor cu paramotorul în spațiu închis, alegând ca scenă adâncimile salinei Slănic Prahova. Adrian a făcut echipă cu Ionuț Riteș în această aventură, el fiind partenerul său de [...]
13:30
Salvamontiștii din municipiul Brașov au ajutat aproape 900 de persoane care au avut probleme pe munte, în 2025 # BizBrasov.ro
Salvamontiștii din municipiul Brașov au ajutat aproape 900 de persoane care au avut probleme pe munte, în 2025. În cursul anului 2025, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat să intervină în 792 de cazuri, totalizând 866 de persoane care s-au accidentat, rătăcit sau care au necesitat evacuare din mediul montan. 282 de persoane [...]
13:10
Statul vrea să schimbe regulile în construcții. Ca să nu se piardă banii din PNRR, avizele vor fi date mai rapid și doar online # BizBrasov.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care schimbă modul în care sunt avizate documentațiile de urbanism și lucrările de construcții, atât publice, cât și private. Documentul vizează eliminarea blocajelor administrative, interzice limitarea depunerii dosarelor și obligă autoritățile să comunice avizele electronic și în termen, în contextul [...]
12:50
Ministrul Economiei avertizează că disponibilizările nu sunt o soluție pentru redresarea companiilor de stat: „Găsim o formulă pentru tăierea de cheltuieli” # BizBrasov.ro
Ministrul Economiei Irineu Darău atrage atenția că soluțiile rapide, precum concedierile în masă sau închiderea, pot adânci problemele companiilor de stat, în loc să le rezolve. Acesta spune că problemele companiilor de stat nu pot fi rezolvate rapid, iar concedierile în masă sau închiderea lor nu reprezintă o soluție. „Nu poți, de astăzi pe mâine, [...]
12:20
FACIAS a dat în judecată Ministerul Transporturilor pentru blocarea aplicării Legii privind conducerea defensivă, norme care ar salva mii de vieți pe drumurile naționale # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a dat în judecată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, solicitând Instanței să oblige instituția la emiterea normelor necesare pentru aplicarea Legii nr. 20/2022 privind conducerea defensivă. Acțiunea vine ca urmare a refuzului ministerului de a pune în aplicare legislația privind conducerea defensivă, un instrument vital pentru reducerea mortalității rutiere [...]
12:10
Lucrări de artă ale unui fost ministru al Finanțelor, condamnat pentru trafic de influență și spălare de bani, scoase la licitație # BizBrasov.ro
O parte a colecției fostului ministru al Finanțelor Darius Vâlcov (PDL), condamnat pentru trafic de influență și spălare de bani, conținând între altele o lucrare de Picasso, se va vinde prin licitație la Artmark. Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de [...]
11:40
Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), este rescos la vânzare și la începutul acestui an, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh. Hotelul Orizont din Predeal, clasificat la 4 [...]
11:20
România a devenit lider la consumul de alcool, depășind cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu doar nivelul ridicat al consumului la adulți, ci și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool. România înregistrează cel mai ridicat nivel de consum de alcool dintre toate țările membre ale [...]
11:10
Campanie pentru igienă urbană la Brașov. De ce este esențială intervenția profesionistă pentru dezinsecție și deratizare # BizBrasov.ro
Compania CORAL IMPEX, care prestează serviciile de dezinsecție, deratizare și deparatizare în municipiul Brașov lansează campania de conștientizare „Un mediu curat pentru o comunitate sănătoasă – Responsabilitatea DDD”. În contextul creșterii densității urbane și a necesității menținerii standardelor de igienă la nivel european, CORAL IMPEX, lider național în servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, lansează [...]
10:50
Curtea Constituțională a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. A cincea ședință pe acest subiect va avea loc pe 11 februarie # BizBrasov.ro
Curtea Constituțională a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. A cincea ședință pe acest subiect va avea loc pe 11 februarie. Judecătorii Curții Constituționale a României s-au reunit, vineri, de la ora 10.00, pentru a discuta, pentru a patra oară, dacă este sau nu constituțională legea adoptată de Guvernul Bolojan care modifică [...]
10:40
Articolele „enciclopediei” Wikipedia vor fi îmbunătățite în cadrul unui eveniment organizat la Brașov # BizBrasov.ro
În preajma Zilei Culturii Naționale, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brașov organizează evenimentul Wikipedia #1Lib1Ref 2026 – Cultura unește!, parte a unei campanii internaționale dedicate îmbunătățirii calității informațiilor disponibile pe Wikipedia. Evenimentul va avea loc marți, 20 ianuarie 2026, de la ora 13:00, la Biblioteca Franceză a Bibliotecii Județene [...]
10:30
O femeie care plătea impozite de oraș, dar trăia ca la țară, a obținut în instanță asfaltarea străzii și amenajarea de trotuare, dar și daune morale # BizBrasov.ro
Primăria din Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și săamenajeze trotuare, după ce o localnică a dat-o în judecată. Femeia locuia pe o stradă neasfaltată, dar a plătit impozit luni de zile ca pentru o stradă asfaltată. Instanța i-a dat și despăgubiri morale, informează Digi24. Sentința instanței a venit după ce [...]
10:30
Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât e normal. ANM a anunțat prognoza până la jumătatea lui februarie # BizBrasov.ro
Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât e normal. ANM anunță prognoza până la jumătatea lui februarie. Vremea va continua să fie deosebit de rece, cu temperaturi chiar mai scăzute decât normalul perioadei din calendar, în toată țara. Cel mai frig va fi în nord-estul țării, iar precipitațiile vor fi, în mare parte, la [...]
10:20
Costuri mai mari pentru alternativa la DN1 pe Valea Doftanei. Investiția ajunge la peste 333 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Modernizarea drumului județean DJ 102I, cunoscut ca „Drumul din Valea Doftanei”, care asigură legătura între municipiul Săcele (zona Brădet) și localitatea Valea Doftanei din județul Prahova, va necesita fonduri suplimentare de aproape 20 de milioane de lei. Compania Națională de Investiții (CNI), instituția care implementează proiectul în parteneriat cu Consiliile Județene Brașov și Prahova, a [...]
09:20
Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Finanțare de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE # BizBrasov.ro
Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Finanțare de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Comisia Europeană a aprobat planul național de investiții în apărare al României și a propus acordarea unei asistențe financiare de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. România se numără printre cele opt state membre pentru [...]
06:20
Voiau să construiască blocuri de 12 etaje lângă Lacul Noua, dar s-au judecat până i-a lovit insolvența. Acum vor doar să obțină autorizația de construire pentru 18 case # BizBrasov.ro
Compania Lake Development, care intenționa să construiască blocuri cu 12 etaje lângă Lacul Noua, a reluat procesul de autorizare a complexului rezidențiual pe care dorea să îl dezvolte, dar de data aceasta solicită autorizații de construire doar pentru case înșiruite. De altfel, Primăria Brașov a câștigat un proces cu dezvoltatorul pentru respectarea regimului de înălțime [...]
06:10
Scheletul unei clădiri din zona Aulei, scos la vânzare cu 1,1 milioane de euro. Imobilul aparține fostului arhitect al județului, Adrian Ibănescu, și afaceristului Dănuț Frunză # BizBrasov.ro
Scheletul unei clădiri construite cu ani de zile în urmă în zona Aulei Universității Transilvania a fost scos la vânzare cu 1,1 milioane de euro. Clădiurea aparține fostului arhiotect șef al județului, Adrian Ibănescu, și omului de afaceri Dănuț Frunză, fost director al fabricii Losan România. Construcția clădirii a fost abandonată în 2015, iar de [...]
05:30
Dacia confirmă lansarea unui nou model electric de oraș. Va fi produs în Europa și va fi mai mare decât Spring # BizBrasov.ro
Oficialii Dacia confirmă lansarea unui nou model electric de oraș, în 2026, care va fi mai mare decât Spring și se va inspira din Renault Twingo, scrie autocar.co.uk. Astfel, Dacia va deveni singurul producător auto care va oferi simultan două modele electrice de clasă mică. Noul EV (vehicul electric) va fi prezentat oficial în cursul acestui an, [...]
05:10
Clopotele bisericii fortificate din Hărman: La începutul secolului XX, lăcașul de cult avea cinci clopote. Cele mai mari au fost rechiziționate de armată în timpul Primului Război Mondial și topite pentru a fi făcute tunuri # BizBrasov.ro
Clopotul bisericii este un instrument metalic al cărui sunet imită glasul divinității. Dangătul clopotului mângâie și cheamă credincioșii la închinăciune, alungă și îndepărtează duhurile malefice ale naturii. De sărbători, glasul clopoțeilor, legați la brâu, la picior sau de coarnele măștilor, purifică spațiul în timpul jocului ritualic al caprei sau al ursului. Călușarii își leagă și [...]
05:10
Pe ce își cheltuia nepotul lui Vlad Țepeș banii la Brașov, în anii 1500. Cel mai mult plătea pe…haine # BizBrasov.ro
Pe ce își cheltuia nepotul lui Vlad Țepeș banii la Brașov, în anii 1500. Cel mai mult plătea pe…haine. Nepotul lui Vlad Țepeș, Mircea Miloș iubea hainele și florile – sau cel puțin așa reiese din catastiful lui de cheltuieli păstrat la Brașov, unde în primăvara anului 1509 a cumpărat în mai multe rânduri flori, [...]
05:00
Atenție unde vreți să vă faceți concediul în 2026! Tot mai multe state au impus taxe și amenzi usturătoare turiștilor care nu respectă regulile # BizBrasov.ro
Atenție unde vreți să vă faceți concediul în 2026! Tot mai multe state au impus taxe și amenzi usturătoare turiștilor care nu respectă regulile. Tot mai multe state europene au introdus, în 2025, amenzi considerabile pentru turiștii care nu respectă regulile de conduită, în încercarea de a limita excesele turismului de masă și de a [...]
04:10
Modificările care sunt permise într-o locuință închiriată: Chiriașul are dreptul să o personalizeze în limite rezonabile # BizBrasov.ro
Locuința închiriată poate deveni acasă, dar din punct de vedere legal rămâne bunul altcuiva. Chiriașul are dreptul să o personalizeze în limite rezonabile și să facă modificări minore, dar nu poate interveni asupra structurii, instalațiilor sau aspectului permanent fără acordul proprietarului. Obligațiile chiriașului când închiriază o locuință Închirierea unei locuințe este reglementată de Codul civil, [...]
04:00
Doi soți au decis să părăsească rutina birourilor și au transformat un vis în realitate, deschizând un resort la 1.250 de metri altitudine, la 40 de minute distanță de Brașov # BizBrasov.ro
Alina și Răzvan Marinescu și-au construit drumul către antreprenoriat pornind de la pasiunea lor pentru natură și dorința de a crea experiențe autentice. După ani petrecuți în multinaționale, între call-uri și conferințe, cei doi soți au ales să părăsească rutina birourilor și să transforme un vis în realitate: Ursa Mică Glamping Resort, situat pe culoarul Rucăr-Bran, [...]
15 ianuarie 2026
17:30
Un bărbat a leșinat într-un tren care circula pe ruta Sibiu-Brașov: „Nimeni nu m-a ajutat să-l ridic, nimeni nu i-a oferit un loc, un pahar cu apă” # BizBrasov.ro
În urmă cu 3 zile, un bărbat a murit într-un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri, în Sibiu, fără ca vreunul să îi sară în ajutor. O singură persoană a sunat la 112, dar a coborât imediat după și nu a dat amănunte. Un alt incident halucinant a avut loc în această după-amiază. Un elev [...]
16:40
ANAF a început „vânătoarea” proprietarilor de mașini de lux: Inspectorii au demarat controale antifraudă privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate # BizBrasov.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată. În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudǎ au constatat [...]
16:40
Sorin Susanu a câștigat, parțial, în primă instanță, unul din procesele pe care le are cu fostul șef ANPC, Horia Constantinescu. Ce sume ar urma să primească # BizBrasov.ro
Judecătoria Constanța a pronunțat, la data de 14 ianuarie 2026, hotărârea în dosarul nr. 23225/212/2025, având ca obiect o acțiune în răspundere delictuală, în care reclamant este Sorin Claudiu Susanu, fost șef al OJPC Brașov, iar pârât Horia Miron Constantinescu, fost șef al APC. Ambii sunt persoane cunoscute în spațiul public, prin funcțiile de conducere deținute de-a lungul [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Brașovul, locul 2 la nivel național în ceea ce privește comenzile de carte în 2025. Ce au citit românii si ce arată cărțile anului trecut despre prioritățile lor/ 5 din 10 titluri din topul general sunt dedicate sănătății, echilibrului emoțional și wellbeing-ului # BizBrasov.ro
Datele Libris din 2025 conturează o imagine clară asupra modului în care românii își calibrează alegerile culturale într-un context marcat de presiune constantă, incertitudine și o nevoie tot mai mare de stabilitate personală. Analiza comportamentului de lectură la nivelul anului trecut arată că volumele dedicate sănătății, relației dintre corp și emoții și gestionării stresului ajung, [...]
15:50
Au început lucrările de extindere și mansardare a grădiniței de pe strada Câmpului, în Brașovul Vechi. Capacitatea unității de învățământ se va dubla # BizBrasov.ro
Au început lucrările de extindere și mansardare a grădiniței de pe strada Câmpului, în Brașovul Vechi. Grădinița își va dubla capacitatea prin construirea unui corp nou și prin mansardarea celui existent. Totodată copiii vor avea o grădină de legume, un pavilion de lemn, pentru activități în sezonul cald, și un loc de joacă de mari [...]
15:20
VIDEO Poezia s-a împletit armonios cu muzica, de Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului # BizBrasov.ro
Ziua Culturii Naționale a fost marcată și la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, unde poezia s-a împletit armonios cu muzica. „Elevii Liceului de Muzică au deschis evenimentul , oferind publicului un moment de sensibilitate și rafinament artistic. Ziua Culturii Naționale ne reamintește de importanța patrimoniului nostru [...]
