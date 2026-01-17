Avion dispărut în munți! La bordul aeronavei se aflau 11 persoane
SpyNews, 17 ianuarie 2026 16:50
Un alt incident șocant a avut loc recent, în munții din Indonezia! Un avion cu 11 persoane la bord a dispărut fără urmă. Autoritățile au intrat în alertă, fiind trimise la fața locului pentru a efectua căutări.
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
15:40
Babasha a făcut declarații incredibile! Artistul a dezvăluit cum îl alintă pe fiul lui, în vârstă de aproximativ nouă luni. Băiețelul său și al Mălinei poartă numele de Cairo și le-a luminat viețile celor doi tineri îndrăgostiți.
15:30
Ce a pierdut Cornel Păsat! Bianca a încins Internetul! Și-a făcut apariția în lenjerie intimă # SpyNews
Bianca Păsat i-a arătat fostului partener ce a pierdut. Chiar dacă încă sunt căsătoriți, Bianca Păsat și-a exprimat dorința de a divorța de cel alături de care are un copil. Iată cât de bine arată sportiva!
Acum 4 ore
14:50
Armin Nicoară este departe de România, acolo unde a avut deja experiențe inedite. Celebrul saxofonist se află în Thailanda și a făcut un gest la care nu mulți s-ar fi gândit. Cum a dovedit Armin Nicoară faptul că este un bărbat curajos.
14:50
Gabriela Cristea își etalează picioarele de model! Prezentatoarea TV s-a postat în fustiță scurtă # SpyNews
Gabriela Cristea arată într-un mare fel! Prezentatoarea TV s-a postat într-o fustiță scurtă, iar picioarele sale sunt de invidiat. Forma în care se prezintă, actualmente, vedeta este una de zile mari, iar internauții au observat rapid acest lucru.
14:20
Cum arăta Alina Eremia în urmă cu 10 ani! Artista a postat o serie de fotografii impresionante # SpyNews
Alina Eremia a postat o serie de fotografii impresionante! Deși au trecut zece ani de când au fost făcute, artista a avut curajul de a se afișa pe rețele de socializare. În prezent, există un trend, în mediul online, conform căruia vedetele publică mai multe imagini din anul 2016, iar cântăreața nu a făcut excepție de la acesta.
14:10
El este tânărul din Olt care a murit, în timp ce se dădea cu sania. Și-a pierdut viața la doar 17 ani # SpyNews
Un alt incident tragic a avut loc în seara zilei de vineri, în comuna Dobrun, județul Olt. Un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața, după ce s-a lăsat tras cu sania de o mașină condusă de un prieten. Ștefan urma să împlinească vârsta maturității în martie, dar, din păcate, și-a găsit sfârșitul mult prea devreme.
13:30
Iustina Loghin se pregătește să devină mamă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii își mai dorește încă un copil # SpyNews
Iustina Loghin de la Insula Iubirii a făcut marele anunț! Fosta concurentă se pregătește intens să devină din nou mămică. Soția lui Cornel Luchian a dezvăluit faptul că își dorește să-i facă un frățior sau o surioară fiicei sale.
13:30
Șoc în lumea celebrităților! Un star a fost desfigurat după un accident teribil. Imaginile sunt scandaloase # SpyNews
O vedetă internațională, celebră pentru frumusețea sa, dar și pentru cariera impresionantă de supermodel, a trecut prin momente terifiante după un accident care i-a lăsat cicatrici permanente pe față. Aceasta a publicat fotografii care i-au lasă înmărmuriți pe internauți.
Acum 6 ore
13:00
Oana Roman a început anul cu stângul! Vedeta a trecut prin momente cumplite: „Caut un colț de plâns” # SpyNews
Oana Roman a început anul cum nu se putea mai rău! Vedeta a făcut dezvăluiri incredibile despre momentele cumplite prin care a trecut în ultima perioadă. Fiica luji Petre Roman a povestit cum i-a fost ultima săptămână, iar lucrurile nu arată prea bine. Iată mai multe detali!
12:50
Laura Cosoi și-a arătat pentru prima dată burtica gravidă! Mesajul emoționant pe care l-a scris prezentatoarea # SpyNews
Laura Cosoi trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții. Recent, prezentatoarea TV a anunțat că va deveni mămică pentru a cincea oară, iar acum și-a afișat pentru prima dată burtica de gravidă. Imagini savuroase cu vedeta!
12:20
Ioana Grama s-a lăsat cuprinsă de amintiri. Influencerița le-a arătat urmăritorilor săi fotografii cu ea din urmă cu 10 ani și cât de diferită era pe atunci. Iată cât de mult s-a schimbat!
12:20
Cristina Pucean va fi o mămică responsabilă! Dansatoarea se pregătește de acum pentru momentul în care va avea un copil, iar ipostazele în care s-a filmat o dau de gol. Experiența cu băieții lui Bogdan de la Ploiești și-o fi spus cuvântul, căci bruneta pare-se pregătită să îngrijească un copil.
11:50
Iuliana Beregoi a povestit calvarul pe care l-a trăit în timp ce era elevă: „Profesorii mă făceau să mă simt prost” # SpyNews
Iuliana Beregoi a făcut mărturisiri impresionante! Artista a oivestit prin ce a trecut pe vremea când era elevă la liceu. Declarațiil ei sunt de-a dreptul șocante și nimeni nu s-ar fi așteptat ca vedeta să treacă prin așa ceva.
11:30
Aluziva a făcut anunțul momentului! Diagnosticul pe care l-a primit în urmă cu mai bine de un an. Nimeni nu știa # SpyNews
Aluziva a făcut publică o informație la care nimeni nu se aștepta. Influencerița a primit un diagnostic despre care nimeni nu știa, iar abia acum a avut curaj să spună despre ce este vorba.
Acum 8 ore
11:20
După victoria în jocul pentru recompensă, Faimoșii intră pe traseu contra Războinicilor, în lupta vitală – cea pentru imunitate, la Survivor, de la ora 20:00, la Antena 1! # SpyNews
Când nu ai nimic, devii mai puternic, mai concentrat la fiecare zi și mai motivat în fiecare provocare dusă pe traseu. Acest lucru îl demonstrează și concurenții celui mai dur show TV, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Astăzi, de la ora 20:00, Survivor revine și continuă cu jocul care poate schimba totul în interiorul triburilor. Cine va ajunge în pericol de eliminare și pentru cine se va asigura liniștea, aflăm curând.
11:10
Motivul pentru care Florin Salam a încetat să mai cânte alături de fiul său! De ce l-a lăsat artistul pe dinafară pe Dani Stoian # SpyNews
Florin Salam a rupt tăcerea! Manelistul a explicat care este motivul pentru care a încetat să mai cânte alături de fiul lui, Dani Stoian. Cunoscutul artist a pus punctul pe „i” și a răspuns întrebării care stătea pe buzele tuturor. Iată ce a explicat muzicianul!
11:10
Vlăduța Lupău a izbucnit în plâns, în America! Cu ce probleme de sănătate se confruntă fiul ei, Isaia # SpyNews
Vlăduța Lupău a plecat în America, acolo unde își va petrece următoarele săptămâni. Artista și-a luat rămas-bun de la familie în urmă cu două zile, iar Isaia, fiul ei cel mic, a ajuns pe mâna medicului. Cântăreața nu s-a mai putut opri din plâns când l-a văzut!
10:30
Alertă la Opera Națională București! Conducerea instituției s-a trezit la ușă cu oameni, ce își cumpăraseră bilete false, de pe un site fantomă. Potrivit informțiilor, nu mai puțin de 15 persoane s-au prezentat, până acum, cu astfel de tichete, iar managementul trage un semnal de alarmă!
10:10
Cum se împarte Tzancă Uraganu între două femei. Manelistul s-a afișat de această dată alături de Lambada # SpyNews
Tzancă Uraganu reușește să se împartă între două femei: Lambada și Alina Marymar. Manelistul are copii cu ambele femei, iar pe cele două nu pare să le deranjeze deloc faptul că acesta nu renunță la niciuna dintre ele. Iată unde s-a afișat Tzancă Uraganu alături de Lambada!
10:10
Dana Roba a făcut dezvăluiri incredibile! Make-up artista a mărturisit că își mai dorește copii, iar gestul la care a recurs este unul inedit. Influencerița a povestit totul în cadrul unui live pe TikTok.
10:10
Explozie devastatoare într-un bloc din Alba Iulia! Una dintre persoanele rănite va fi transferată în străinătate # SpyNews
Locuitorii unui bloc din Alba Iulia au tras o sperietură de proporții, după ce imobilul a fost zguduit de o explozie puternică! 22 de persoane au fost evacuate de urgență, iar un bărbat rănit va fi transferat în străinătate pentru îngrijiri medicale.
09:40
Vanessa și-a etalat picioarele de model în toată splendoarea. Iubita lui Bogdan de la Ploiești a atras toate privirile # SpyNews
Vanessa nu încetează să atragă toate privirile bărbaților de pe plaja din Tulum. Iubita lui Bogdan de la Ploiești își face aparițiile din ce în ce mai sexy, iar acum și-a etalat picioarele în toată splendoarea lor. Atenție! Imagini interzise cardiacilor!
09:40
Influenceriță din România, răpusă de dorul tatălui ei! Mesajul sfâșietor postat de aceasta # SpyNews
O influenceriță din România trece prin momente dificile! Sexy blondina a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare, care ar putea face pe oricine să plângă. Postarea sa este legată de tatăl său, care s-a stins din viață în urmă cu câțiva ani. Iată mai multe detalii!
Acum 24 ore
23:40
Larisa Uță și Cristian Boureanu, luați în vizor de Războinici, la Survivor 2026! De ce a răbufnit Nicu Grigore: „Nu ți-e rușine?” # SpyNews
Momente tensionate între Faimoși și Războinici, la Survivor 2026. Faimoșii au fost cei care au câștigat jocul de recompensă, iar Războinicii i-au acuzat că și-au protejat oamenii slabi, astfel încât să aibă o șansă să câștige. S-au încins spiritele între Nicu Grigore și Cristian Boureanu.
23:10
Jocul de recompensă de la Survivor 2026 a adus răsturnări de situație. Războinicii au avut un avantaj în fața Faimoșilor, dar nici ei nu au renunțat. În joc au fost puse ustensile pentru pescuit și hrană.
22:50
După Naba Salem, o altă concurentă a ajuns la spital, la Survivor 2026. Ce i s-a întâmplat Roxanei Condurache # SpyNews
După Naba Salem, și Roxana Condurache a ajuns la spital, la Survivor 2026. Actrița s-a retras din joc în mijlocul probei, iar Războinicii au acuzat-o că a fost o strategie pentru a nu mai intra, din nou, pe teren, astfel încât Faimoșii să fie siguri că vor câștiga.
22:10
Mama Alinei Eriko, adevărul despre fata ei, după ce a internat-o cu forţa în spital: ”Nu era deloc bine și am sunat la poliție” # SpyNews
Alina Eriko a ajuns de urgență la spital! În exclusivitate pentru Spynews.ro, mama „Panterei Negre” face declarații despre starea de sănătate a fiicei sale, după ce a fost nevoită să sune la poliție și la salvare. Ce s-a întâmplat și cum este în prezent Alina Eriko.
22:10
VIDEO | Vlogger celebru, încătușat la comanda satanistului acuzat că a abuzat orfani | Declarații exclusive # SpyNews
Cosmin Olteanu, care și-a schimbat numele în Emrys LeFay, satanist declarat și ONG-ist acuzat că, împreună cu iubitul lui abuza sexual copii orfani, din centrele de plasament, i-a pus capac „Justițiarului de Berceni”.
22:00
Decizia luată de Adda și Cătălin de la Power Couple! Ce planuri au cei doi pentru 2026: "Încă un vis" # SpyNews
Adda și Cătălin, unul dintre cele mai apreciate cupluri de la Power Couple, au vorbit recent despre decizia importantă pe care au luat-o împreună și despre planurile lor pentru 2026. Cei doi au mărturisit că privesc cu încredere spre viitor și că își doresc să transforme „încă un vis” în realitate.
22:00
Accidentare dureroasă pentru Naba Salem, la Survivor 2026! Concurenta a început să plângă în hohote # SpyNews
Momente dificile pentru Naba Salem, la Survivor 2026. Concurenta s-a accidentat în timpul jocului pentru recompensă, în timp ce lupta împotriva lui Nicky Salman de la Războinici. Naba Salem a plâns în hohote și a fost luată cu targa.
22:00
Diana Dumitrescu a început anul cu stângul! Cu ce probleme s-a confruntat fiul vedetei: „Suntem izolați” # SpyNews
Diana Dumitrescu a început anul cu stângul! Vedeta a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro despre problemele cu care s-a confruntat Carol, fiul său, încă din prima zi a acestui an, motiv pentru care au fost izolați în casă.
21:40
Casa Faimoșilor de la Survivor 2026 a căzut, din nou! S-au încins spiritele între Naba Salem și Cristian Boureanu: „Stai pe margine și jignești” # SpyNews
Faimoșii de la Survivor 2026 s-au trezit că acoperișul casei a căzut, din nou. Concurenții au fost nevoiți să îl refacă pentru a cincea oară. Spiritele s-au încins între Naba Salem și Cristian Boureanu, în timp ce Gabriel Tamaș a fost lovit la cap.
21:30
Povestea lui George de la Mireasa. Este vărul lui Adin din sezonul 12 și speră să își găsească sufletul pereche # SpyNews
George este vărul lui Adin, concurent cunoscut din sezonul 12 al show-ului. Tânărul a intrat în casa Mireasa cu gândul să își întâlnească sufletul pereche. Care e povestea lui de viață.
21:10
Larisa Uță regretă eliminarea lui Iustin HVNDS de la Survivor 2026. Ce a făcut-o pe concurentă să își schimbe atitudinea față de colegii ei # SpyNews
Echipa Faimoșilor are cu un om în minus, după eliminarea lui Iustin HVNDS. Concurentul a plecat acasă după primele zile. Larisa Uță a fost cu el la duel, însă a rămas în competiție. Antrenoarea de fitness regretă eliminarea lui.
21:00
Cât de mult este regizat Survivor! Adi Vasile a spus adevărul despre cel mai puternic și urmărit format al momentului # SpyNews
Survivor România este, fără îndoială, unul dintre cele mai urmărite și spectaculoase show-uri de televiziune din țară. Dar cât de mult este regizat și cât de mult depinde de concurenți versus producție? Aceasta este o întrebare la care mulți vor să afle răspunsul. Adi Vasile a spus adevărul despre cel mai puternic și urmărit format al momentului.
20:30
Cum a slăbit Roxana Nemeș, după ce a devenit mamă de gemeni. Vedeta spune că nu a mai ținut diete de la 20 de ani # SpyNews
Roxana Nemeș a devenit mamă de gemeni în septembrie 2025. Vedeta se declară o femeie împlinită, iar urmăritorii ei au remarcat faptul că a revenit rapid la cum arăta înainte de sarcină. Cântăreața a vorbit despre cum a slăbit, căci spune că nu a mai ținut diete de la 20 de ani.
19:50
Accidentare puternică la Survivor! Un concurent a căzut de la aproape 2 m înălțime. Ce a declarat Adi Vasile despre incident # SpyNews
Un moment tensionat a avut loc la Survivor, când un concurent s-a accidentat după ce a căzut de la aproape 2 metri înălțime. Adi Vasile, invitat la emisiunea Survivor – Povești din junglă, a vorbit despre incident și a oferit detalii despre cum s-a produs accidentarea.
19:50
Vlogger celebru de la noi, pe patul de spital. De ce a fost supus unei intervenții chirurgicale: „Un sfert din bărbați au nevoie de această operație” # SpyNews
Un vlogger celebru de la noi s-a afișat, zilele trecute, pe patul de spital. A fost supus de curând unei intervenții chirurgicale. YouTuberul a fost operat la un spital privat, după ce s-a confruntat cu o problemă des întâlnită în rândul bărbaților.
19:20
O româncă a murit în urma unui accident grav, în Italia. Femeia a făcut infarct și a intrat cu mașina într-un camion # SpyNews
O femeie a sfârșit tragic, în Italia, în urma unui accident grav. Românca, în vârstă de 58 de ani, a făcut infarct la volan și a intrat cu mașina într-un camion. Femeia era în stare gravă și a murit câteva ore mai târziu, la spital.
19:10
Câte kilograme și ce înălțime are Cristina Ich! Ce face influencerița de arată atât de bine # SpyNews
Cristina Ich este una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, iar fanii ei sunt mereu curioși despre cum reușește să arate atât de bine. Secretul ei nu stă doar în gene, ci și în disciplină: alimentație echilibrată, antrenamente regulate și multă motivație.
18:50
Doliu în lumea teatrului din România! Un actor extrem de iubit s-a stins din viață, lăsând în urmă zeci de roluri care au marcat scena românească. Moartea sa lasă un gol greu de umplut în lumea teatrului și în inimile celor care l-au urmărit pe scenă.
18:50
Ruxandra Luca, pusă la zid pe motiv că ar fi prea slabă. Ce replică le-a dat prezentatoarea tuturor celor care îi critică aspectul fizic # SpyNews
Ruxandra Luca s-a filmat de curând în timp ce era la sala de fitness. Prezentatoarea arată impecabil, însă unii oameni au criticat-o pe motiv că ar fi prea slabă, după ce și-a afișat abdomenul tonifiat.
18:40
18:20
Cum arăta văduva victimei lui Mario Iorgulescu înainte să se opereze la stomac. Melek a trecut printr-o transformare majoră # SpyNews
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a slăbit mult în ultimul an. Melek a fost supusă operației de micșorare a stomacului acum aproape un an și a trecut printr-o transformare majoră. Tânăra mărturisea atunci că a fost o decizie bună să facă intervenția.
18:10
Loredana Groza, vacanță cu fiica ei! Unde a plecat artista la două săptămâni după ce tatăl ei a murit # SpyNews
Loredana Groza a ales să își ia o pauză și să plece în vacanță alături de fiica ei, la doar două săptămâni după ce tatăl său s-a stins din viață. Artista a decis să se retragă pentru câteva zile într-un loc liniștit, departe de agitația de acasă, pentru a-și regăsi echilibrul după perioada dificilă prin care a trecut.
17:50
Răsturnare de situație! Diana și Sorin de la Mireasa nu s-ar fi despărțit, de fapt. Cine i-a dat de gol # SpyNews
Diana de la Mireasa se află, în continuare, în Dubai, iar zilele trecute, a transmis un mesaj în legătură cu Sorin care a stârnit multe reacții. Fosta concurentă pare că a anunțat despărțirea de el, însă cei doi ar forma, de fapt, în continuare un cuplu.
Ieri
17:20
Iulia Vântur a făcut anunțul! Planuri mari cu Salman Khan în anul 2026. Ce eveniment important vor bifa cei doi # SpyNews
Iulia Vântur a făcut un anunț important legat de anul 2026. Vedeta a dezvăluit că are planuri mari alături de Salman Khan, iar cei doi se pregătesc pentru un eveniment special în lunile care urmează.
17:10
Sofia Vicoveanca a fost externată din spital, după ce a suferit un infarct. Artista l-a avut alături pe fiul ei # SpyNews
Sofia Vicoveanca a fost externată din spital, după ce a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani se afla la Spitalul din Suceava. Fiul ei, Vlad, i-a fost alături în toată această perioadă și a însoțit-o în ziua în care a fost externată.
16:50
Femeie, moartă în frig după ce a fost bătută și dată afară din casă de concubin. Avea 36 de ani # SpyNews
O femeie în vârstă de 36 de ani a murit în condiții cumplite. Ar fi fost bătută de bărbatul cu care avea o relație și a fost alungată din casă, în plină noapte, pe frig. Rămasă afară, fără ajutor, femeia nu a mai rezistat temperaturilor scăzute și a decedat.
