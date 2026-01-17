Avion dispărut în munți! La bordul aeronavei se aflau 11 persoane

11:20

Când nu ai nimic, devii mai puternic, mai concentrat la fiecare zi și mai motivat în fiecare provocare dusă pe traseu. Acest lucru îl demonstrează și concurenții celui mai dur show TV, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Astăzi, de la ora 20:00, Survivor revine și continuă cu jocul care poate schimba totul în interiorul triburilor. Cine va ajunge în pericol de eliminare și pentru cine se va asigura liniștea, aflăm curând.