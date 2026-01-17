Toni Popescu (Sanitas): Medicii nu mai vor să facă gărzi pentru că sunt foarte multe probleme. O gardă este foarte prost plătită. Garda de 12 ore este în toată Europa civilizată

22:40

România are în derulare anul acesta cinci proiecte de tuneluri de autostradă. Acestea sunt amplasate pe traseul A1 Pitești - Sibiu - Nădlac și se află în diferite stadii de realizare. Cel mai avansat este tunelul Porr de la Curtea de Argeș, iar cel mai nou se poate spune că este cel de la Boița, pentru care a fost emisă recent autorizația de construire. Dintre acestea, unul singur, cel de la Poiana, va fi construit cu utilaj TBM, tehnologie folosită în special la metrou. Rămâne de văzut cum metoda diferită de construcție va influența progresul proiectelor.