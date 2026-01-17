O mamă a mers cu copilul ei de 5 ani la o petrecere greșită. Nici cadou nu a dus. Ce a urmat după ce a ajuns?
Newsweek.ro, 17 ianuarie 2026 16:50
O femeie a avut o experiență ciudată. A fost împreună cu fiul său de 5 ani la o petrecere a unui cop...
Acum 5 minute
17:30
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiții este să absorbim cele 10.000.000.000 € din PNRR # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că cel mai important capitol de investiții este, pentru Român...
Acum o oră
16:50
O mamă a mers cu copilul ei de 5 ani la o petrecere greșită. Nici cadou nu a dus. Ce a urmat după ce a ajuns? # Newsweek.ro
O femeie a avut o experiență ciudată. A fost împreună cu fiul său de 5 ani la o petrecere a unui cop...
Acum 2 ore
16:20
Planta rezistentă la frig, ideală pentru orice colț al casei. Talisman natural ce asigură protecție și noroc # Newsweek.ro
Iedera englezească este o plantă rezistentă la frig, ideală pentru orice colț al casei, aducând prot...
16:00
Jucătorii au prea puţină influenţă asupra guvernării tenisului, a declarat sâmbătă germanul Alexande...
15:40
Preşedintele american Donald Trump l-a "invitat" pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă p...
Acum 4 ore
15:30
O delegaţie de negociatori ucraineni a sosit în Statele Unite pentru discuţii cu emisarul preşedinte...
15:10
Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, ...
15:00
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) a câştigat sâmbătă al şaselea titlu la Raliul ...
14:40
Vâlcea: Explozie urmată de incendiu, într-o gospodărie din Prundeni; doi bărbaţi - cu arsuri # Newsweek.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă într-o gospodărie din localitatea vâlceană Prund...
14:20
Moto: Argentinianul Luciano Benavides (KTM) a câştigat Raliul Dakar 2026; Gyenes, pe locul 25 # Newsweek.ro
Pilotul argentinian Luciano Benavides (KTM) a câştigat sâmbătă Raliul Dakar 2026, la secţiunea moto,...
14:10
Slovenia trimite ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii NATO Rezilienţă Arctică # Newsweek.ro
Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii Rezilienţă Arctică a ...
13:50
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur # Newsweek.ro
Campania primului tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei...
13:40
Un nou studiu infirmă teoria lui Donald Trump despre legătura dintre paracetamol și autism # Newsweek.ro
Un nou studiu infirmă teoria lui Donald Trump despre legătura dintre paracetamol și autism. Nu s-a d...
Acum 6 ore
13:20
Integrarea romilor pe piața muncii este o decizie economică inteligentă pentru România și UE # Newsweek.ro
Integrarea cât mai bună pe piața muncii a romilor este o decizie economică inteligentă, într-un cont...
13:10
Ce țară consumă peste 10.000 de miliarde de kWh într-un an? Depășește cu mult SUA și Uniunea Europeană # Newsweek.ro
Ce țară consumă peste 10.000 de miliarde de kWh într-un an? Consumul total de energie electrică al C...
12:50
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu primarul municipiului Botoșani și cu prefectul județului # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, sâmbătă dimineață, o întrevedere cu primarul municipiului Botoșani, C...
12:40
Tunelul care leagă Europa de Africa a făcut un pas înainte. Valoarea investiției este de 9 miliarde de euro # Newsweek.ro
Un studiu de fezabilitate făcut de experții germani în tuneluri Herrenknecht a concluzionat că forar...
12:30
Polonia vrea 500.000 militari și rezerviști. România, de 5 ori mai puțini. Ce bani iau soldații profesioniști? # Newsweek.ro
Polonia intenționează să aibă 500.000 de soldați și rezerviști în forțele sale armate până în 2039, ...
12:20
Un român și un cetățean afgan au fost arestați în Timișoara, suspectați de trafic de migranți # Newsweek.ro
Doi bărbați, un cetățean afgan și un român, au fost reținuți de polițiștii de frontieră din Timișoar...
12:10
Peste 50 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte de către salvamontiști, 16 di...
11:50
Un lanț de fast-food maghiar vrea să se extindă în toată România. Primul restaurant se deschide la Cluj # Newsweek.ro
Conducerea lanțului ia în considerare extinderea la nivel național și vede un potențial serios pe pi...
Acum 8 ore
11:30
Pe aceste terenuri nu se plătește impozit. Care români rămân cu mii de lei în buzunar. Nicușor Dan a semnat # Newsweek.ro
Taxele și impozitele au crescut foarte mult de la 1 ianuarie 2026. Dar, există terenuri ope care nu ...
11:10
Horoscop Care sunt cele 3 semne zodiacale care se umplu de bani în 2026? Salarii mari și promovare # Newsweek.ro
Deși poate că în ultimele săptămâni, luni și poate chiar ani ați avut senzația că cheltuiți mai mulț...
10:50
Ce impozit plătești pe casă, apartament, teren și mașină în 2026? Gabriel Biriș prezintă lista completă # Newsweek.ro
Avocatul Gabriel Biriș prezintă care este valoarea la impozitul pe casă, impozitul pe apartament, im...
10:20
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document să nu rămână fără pensie # Newsweek.ro
Anunț oficial despre necesitatea depunerii unui document fără de care pensionarii nu mai primesc pen...
10:10
Șeful Google DeepMind atenționează: China, „la doar câteva luni” în urma SUA în ceea ce privește modelele IA # Newsweek.ro
Șeful Google DeepMind atenționează că, în ceea ce privește modelele de inteligență artificială (IA),...
09:50
Financial Times: Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza. Ce ar însemna? # Newsweek.ro
Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza, afirmă jurnaliștii de la F...
09:40
Un psihiatru face profilul adulților cu adicții: Copiii de „ieri”, neglijaţi de părinţi şi cu acces la bani # Newsweek.ro
Un psihiatru a făcut profilul adulților cu adicții. Medicul afirmă că, de cele mai multe ori, este v...
Acum 12 ore
09:20
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite, iar toți ...
09:00
„Cuțitar”, la 10 ani! Doi copii s-au certat pe o jucărie, unul a luat un cuțit și l-a tăiat pe celălalt # Newsweek.ro
Doi copii de 10 ani s-au luat la ceartă de la o jucărie și unul dintre micuți a luat un cuțit și l-a...
08:40
Distracție mortală! 2 tineri s-au dat cu sania trasă de o mașină cu viteză, un băiat de 17 ani a murit # Newsweek.ro
Strada nu e derdeluș și mașina nu e cal de înhămat la sanie. Doi tineri s-au dat cu sania trasă de o...
08:00
Ciorba de perișoare este delicioasă, dar poate deveni periculoasă dacă este păstrată prea mult la fr...
07:50
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari # Newsweek.ro
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari. D...
07:50
Putin își face bază pe Flancul sudic al NATO. Convoiul de nave, escortat de un distrugător a ajuns în Libia # Newsweek.ro
Rusia vrea să construiască o bază navală în Libia, la 32 de kilometri sud de portul Tobruk la Medite...
07:40
De ce este mai sigur să dormi pe partea stângă decât pe partea dreaptă? Poziția pe spate nu ajută respirația # Newsweek.ro
Dormitul pe partea stângă este mai sigur pentru inimă și digestie: favorizează circulația sângelui ș...
07:30
Florin Piersic, despre Szobi Cseh: „Ai fost ca fratele meu”. Ce i-a zis marele cascador înainte să moară? # Newsweek.ro
Puține prietenii din lumea filmului românesc au fost atât de puternice și autentice precum cea dintr...
07:20
Cum setezi termostatul corect ca să ai mai multă căldură în casă la un preț mai mic? Trucul instalatorilor # Newsweek.ro
Vrei să păstrezi mai multă căldură în cameră fără să crești factura la energie? Instalatorii au o me...
07:10
Horoscop 18 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Fecioarelor. Berbecii sunt remarcați # Newsweek.ro
Horoscop 18 ianuarie. Luna în Capricorn aduce o zi romantică Fecioarelor. Berbecii sunt remarcați. G...
06:30
Pensionar a primit o veste șoc la recalcularea pensiei limită de vârstă: „Mi-au tăiat aproape 1.000 de lei!” # Newsweek.ro
Un pensionar a aflat cu surprindere că pensia sa pentru limită de vârstă a scăzut cu aproape 1.000 d...
Acum 24 ore
22:10
Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România” # Newsweek.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, spune că acordul UE – Mercosur "va aduce mai mulți bani și...
21:50
Doctoratul lui Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, va fi analizat de Universitatea din Craiova # Newsweek.ro
Doctoratul ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, va fi analizat de Comisia de Etică de la Universit...
21:30
Primăria Sibiu le-a trimis lui Klaus Iohannis şi soţiei somaţie. Nu şi-au plătit restanţele # Newsweek.ro
Primăria Sibiu le-a trimis fostului preşedinte Klaus Iohannis şi soţiei acestuia, Carmen, o somaţie....
21:10
Putin crede că „disputa Groenlanda” e un motiv ca NATO să trimită trupe în Arctica. Își consolidează pozițiile # Newsweek.ro
Kremlinul a declarat că urmărește îndeaproape situația „extraordinară” din jurul teritoriului danez ...
20:50
Analiză a Comisiei Europene: Ucraina, aderare rapidă, însă limitată la Uniunea Europeană # Newsweek.ro
O analiză realizată de Comisia Europeană se referă la o posibilă aderare rapidă a Ucrainei, însă lim...
20:40
Nelu Iordache are pedeapsa redusă, după un recurs în anulare, în dosarul autostrăzii Nădlac - Arad # Newsweek.ro
Afaceristul Nelu Iordache a reuşit să obţină o pedeapsă redusă, după un recurs în anulare aprobat de...
20:20
Trump amenință cu alte taxe vamale statele care contestă planurile de anexare a Groenlandei # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, amenință cu alte noi taxe vamale acele state care contestă planurile...
20:10
„Suntem două persoane în cinci săli și păzim un Rubens de 40 milioane de euro”. Protest la Palatul Culturii # Newsweek.ro
„Eu sunt dispusă să merg până la capăt. Mă leg cu lanțul de tunul din fața Palatului și fac greva fo...
20:00
Ingredientul cremos pe care sa îl pui în omletă ca să nu se lipească de tigaie. Secretul bucătarilor # Newsweek.ro
Omleta perfectă nu ține doar de ingrediente, ci mai ales de tehnică de gătire. Bucătarii folosesc un...
19:50
Primul an de mandat al lui Donald Trump a fost un eşec, consideră o majoritate a americanilor chestionaţi # Newsweek.ro
Primul an de mandat al preşedintelui SUA, Donald Trump, a fost un eşec, consideră o majoritate a ame...
19:40
China, acuzații incredibile după ce Japonia a anunțat că sprijină Taiwan: „Își fac arme nucelare secrete” # Newsweek.ro
China, acuzații halucinante: Japonia construiește în secret arme nucleare și ar putea deveni o puter...
