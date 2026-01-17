Odată cu protestele din Danemarca, și Groenlanda iese în stradă. Inuiții protestează în capitala Inuk și îi cer lui Trump să se oprească

16:40

Intervenție de urgență pentru salvarea unui copil de cinci ani căzut în lacul din Parcul Romanescu. Pompierii din Dolj au intervenit pentru a-l scoate pe cel mic din lac. Potrivit primelor informații, după copil a intrat și un adult care îl ținea în brațe, iar cei doi nu au mai putut ajunge la mal. Până […]