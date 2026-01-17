Alimentul adorat de români care s-a ieftinit cu 46% în Kaufland
Gândul, 17 ianuarie 2026 16:50
Vești bune pentru iubitorii de ciocolată Nutella. Kaufland vine cu o promoție pentru alimentul cel mai adorat în rândul românilor. Kaufland vine cu o reducere irezistibil de dulce. În perioada 12 ianuarie – 10 februarie, borcanul de Nutella de 400 de grame are 46% discout, astfel prețul ajunge la 8.90 de lei, de la 16.76. […]
• • •
Acum 10 minute
17:20
Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios # Gândul
Un grup de artiști spanioli numit „Una chirigota en teoría” a devenit viral după ce a defilat costumați în fizicianul Stephen Hawking și au cântat folosind vocea robotizată a acestuia în cadrul Carnavalului de la Cádiz, scrie Daily Mail. Grupul muzical comic din Cadiz, Spania, este cunoscut pentru interpretarea de cântece satirice cu versuri ingenioase despre evenimentele curente, […]
Acum 30 minute
17:10
Este bazarul care ar fi putut marca finalul unei republici clericale, același loc de unde a început odată cu Revoluția Islamică din 1979 care a dus la abolirea monarhiei. Marele Bazar al Teheranului, acolo unde comercianții au strigat din decembrie 2025 „moarte dictatorului”. Este locul unde se vindeau bijuterii, covoare persane și mirodenii din secolul al […]
17:10
Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică” # Gândul
Khabarovsk este primul submarin rusesc conceput de la început ca purtător standard pentru torpila nucleară Poseidon, depășind soluțiile anterioare care se bazau pe submarine modificate. În Rusia, Khabarovsk este clasificat ca un submarin nuclear Proiect 09851 de a patra generație, destinat misiunilor speciale, mai degrabă decât rolurilor tradiționale de patrulare. Submarinul combină caracteristicile asociate cu […]
Acum o oră
16:50
Belgia a anunțat existența unui „Plan B” al Uniunii Europene, în eventualitatea unei preluări militare a Groenlandei de către Statele Unite. Declarația a fost făcută de ministrul belgian al Apărării, Theo Francken. Potrivit ministrului, o intervenție militară americană în Groenlanda ar însemna, practic, sfârșitul NATO. Francken a spus că armata europeană nu ar putea face […]
16:50
Femeile care sunt lovite în mod repetat în cap sau strangulate de partenerul lor suferă de tulburări de memorie și de vorbire și chiar convulsii, potrivit unui studiu australian care arată cât de grave pot fi efectele, relatat de The Guardian. Studiul a comparat două grupuri de femei: una care a suferit violență domestică, cealaltă […]
16:50
16:40
Misiune contra cronometru în Craiova. Un copil a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu # Gândul
Intervenție de urgență pentru salvarea unui copil de cinci ani căzut în lacul din Parcul Romanescu. Pompierii din Dolj au intervenit pentru a-l scoate pe cel mic din lac. Potrivit primelor informații, după copil a intrat și un adult care îl ținea în brațe, iar cei doi nu au mai putut ajunge la mal. Până […]
16:40
De la „o colibă de lut“, la „o stradă întreagă de vile în Caracas“. Cum a ajuns soția lui Nicolás Maduro să trăiască într-un lux de neimaginat # Gândul
În a treia zi a acestui an, la primele ore ale dimineții, Donald Trump a anunțat capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. Liderul chavist a fost dus la o închisoare federală din Statele Unite, însă nu a călătorit singur atunci, ci împreună cu soția sa, Cilia Flores. În Venezuela, Cilia este cunoscută sub mai multe porecle. […]
Acum 2 ore
16:30
Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont # Gândul
Escrocii au descoperit o nouă fraudă cibernetică în rândul utilizatorilor de telefoane mobile, în special în locurile foarte aglomerate cum ar fi magazinele sau metroul. Frauda presupune că infractorul cibernetic se folosește de două telefoane mobile, pe unul îl apropie de buzunarul, rucsacul ori chiar de mâna victimei în timp ce aceasta este într-un loc […]
16:30
Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali # Gândul
Nicușor Dan a promulgat legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Proiectul de lege are ca obiect completarea unei legi deja existente, cu un nou capitol: ‘Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto – audio – video portabile și protecția datelor cu caracter personal’ – prin care se autorizează Poliția Locală să utilizeze mijloace de […]
16:30
Un orășel din Siberia, este considerat cel mai rece loc populat din lume. Aflat în estul îndepărtat al Rusiei, acest sat izolat a intrat în istorie în anul 1933, când aici s-a înregistrat o temperatură de –67,7°C, una dintre cele mai scăzute valori măsurate vreodată într-o zonă locuită permanent. Deși Omatako (Oymyakon) este faimos ca […]
16:10
Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump # Gândul
O undă de șoc zguduie Occidentul. Ceea ce mult timp a fost considerată o fantezie politică a devenit brusc o posibilitate reală: retragerea Franței din NATO. Franța a introdus o rezoluție în Parlament prin care solicită retragerea țării din NATO, scrie Berliner Zeitung. O rezoluție care solicita retragerea țării din NATO din cauza dezacordurilor cu […]
16:10
Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune” # Gândul
Statele Unite nu au repoziționat încă resurse militare semnificative în Orientul Mijlociu, ceea ce este un indicator credibil din punct de vedere istoric al disponibilității lor de a interveni. Marina SUA are în prezent doar șase nave de război în regiune și nu a desfășurat încă suficiente sisteme de apărare aeriană pentru a-și proteja pe […]
16:10
Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe # Gândul
Donald Trump a amânat o decizie finală privind un atac masiv asupra Iranului, după ce inițial ordonase Pentagonului să pregătească opțiuni militare ca răspuns la reprimarea violentă a protestatarilor de către regimul de la Teheran, anunță Wall Street Journal. Consilierii i-au explicat președintelui american că Statele Unite nu au suficiente resurse militare pentru a lansa un […]
16:10
Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume” # Gândul
Italia nu se va alătura misiunii europene de recunoaștere din Groenlanda. Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a respins inițiativa și a spus că trimiterea unor mici contingente militare este inutilă. „Groenlanda. Mă întreb pentru ce? Pentru o excursie?”, a întrebat retoric Crosetto vineri la Roma. „Cincisprezece italieni, 15 francezi, 15 germani – sună ca […]
16:00
Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați # Gândul
Un experiment social lansat în Amsterdam, prezentat ca soluție la criza locuințelor și a refugiaților, s-a transformat într-un scandal de proporții, potrivit Dailymail. Zeci de studenți olandezi spun că au fost victime ale agresiunilor sexuale, violenței și amenințărilor după ce autoritățile i-au obligat să locuiască într-un complex comun cu solicitanți de azil. Complexul Stek Oost, […]
16:00
Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște” # Gândul
Crin Bologa, fostul procurorul-șef DNA din perioada 2020-2023 – care a apărut și el în filmul Recorder- a dezvăluit, într-o dezbatere la Facultatea de Studii Europene UBB Cluj, o discuție cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis, despre lupta anticorupție. Când a mers la președintele Iohannis, îngrijorat de modificările la legile Justiției, Bologa susține că […]
15:50
Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice # Gândul
Municipiul Iași a înregistrat în 2025 un volum record de solicitări pentru documente de identitate. De la nou-născuți la seniori, zeci de mii de ieșeni au intrat într-un mecanism aflat în plină transformare, odată cu introducerea pe scară largă a cărților electronice de identitate. În total, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași a procesat […]
15:40
Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat cu 72% din voturi # Gândul
Președintele Ugandei, Yoweri Museveni, a fost reales pentru al șaptelea mandat, potrivit comisiei electorale a țării. Președintele și-a prelungit cele patru decenii la putere cu încă cinci ani. El a obținut aproape 72% din voturi, a anunțat comisia electorală, față de 25% pentru Bobi Wine, care a condamnat „rezultatele false”. Museveni, în vârstă de 81 […]
Acum 4 ore
15:30
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, o performanță istorică ce părea imposibil de realizat. Victoria în cea mai dură competiție de rally-raid din lume a venit la prima participare în calitate de constructor. Legendarul pilot Nasser Al-Attiyah a reușit să obțină, cu această ocazie, ce-l de-al șaselea său titlu în Raliul Dakar, publică ProMotor. Dacia […]
15:30
Olimpiu Moruțan a fost propus la FCSB, dar Rapid a intrat pe fir. Gigi Becali: „Spun cum s-a întâmplat” # Gândul
Olimpiu Moruțan poate ajunge la Rapid, mijlocașul urmând a pleca de la echipa greacă Aris. Înainte de a negocia cu Rapid, jucătorul de 26 de ani a fost propus la FCSB de către impresarul fotbalistului, unul apropiat de Gigi Becali. Moruțan a ajuns la Galatasaray de la FCSB în 2021 pentru 5.7 milioane de euro. […]
15:10
Bucură-te de conversații vesele cu prietenii. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 18 ianuarie 2026. Berbec Nu încerca să găsești răspunsuri astăzi pentru că vei sfârși prin a te simți frustrat. Cu cât încerci mai puțin să-ți impui voința asupra celorlalți, cu atât vei descoperi că lucrurile merg automat în direcția dorită. […]
15:10
Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud # Gândul
Compania Petra Diamonds a anunțat descoperirea unui diamant albastru rar, de 41,82 de carate, la celebra mină Cullinan din Africa de Sud. Specialiștii spun că piatra are o culoare excepțională și o calitate foarte ridicată, iar valoarea sa ar putea depăși 500 de milioane de rande sud-africane, adică aproximativ 27 de milioane de euro. Diamantul […]
15:10
Delegația Ucrainei a ajuns în Miami pentru o rundă decisivă de negocieri. Vor să clarifice detaliile păcii înainte de întâlnirea de la Davos # Gândul
O delegație ucraineană de rang înalt a sosit astăzi la Miami, Florida, pentru o rundă decisivă de negocieri menite să pună capăt războiului cu Rusia. Șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, Kirill Budanov, conduce echipa ucraineană din Florida, care urmează să discute cu partenerii americani detaliile unui posibil acord de pace. Ucrainenii au o misiune importantă […]
14:50
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare în decurs de o lună, după comentariile de la conferința CAB # Gândul
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost îndepărtată pentru a doua oară, în mai puțin de o lună, dintr-un dosar penal, după ce un complet al Curții de Apel București a admis o cerere de recuzare. Decizia a fost luată pe fondul declarațiilor publice făcute de magistrat în contextul scandalului Recorder și al comentariilor la […]
14:40
Trucul care te ajută să afli dacă încărcătorul telefonului tău este fake sau nu. Trei semne prin care îți dai seama # Gândul
Mii de utilizatori dau vina pe baterie atunci când telefonul lor nu se încarcă corect, dar adevărata problemă constă în încărcătoarele contrafăcute care inundă piața. Trei semne vizuale dezvăluie în 30 de secunde dacă acel adaptor ieftin este o capcană pentru dispozitivul tău. Verificarea portului, cablului și certificărilor te pot scăpa de eventualele reparații. Spre […]
14:40
O femeie din Australia care i-a trântit o clătită cu cremă în fața unui ministru a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiune agravată. Suzanne Lee Milgate a fost găsită vinovată în decembrie, după ce a fost filmată lovind-o pe Natasha Fyles, pe atunci ministrul-șef al Statelor Unite, cu aluatul […]
14:40
7 obiceiuri pentru a menține fericirea în cuplu. Secretul unui specialist în relații: ce trebuie să faci în fiecare dimineață # Gândul
Un psiholog explică cele șapte obiceiuri de dimineață ale cuplurilor fericite și cum micile rutine pot construi o conexiune emoțională durabilă. Diminețile pot părea grăbite și lipsite de importanță, însă cercetările arată că ele influențează discret stabilitatea și conexiunea emoțională, potrivit CNBC. Cum trebuie să arate diminețile în cuplu Potrivit unui psiholog specializat în relații, […]
14:30
Vicovul de Sus ar putea fi primul oraş din România în care localnicii nu vor mai plăti taxe şi impozite locale. Singura excepţie este impozitului pe mașini, conform promisiunilor primarului. Inițiativa îi aparține primarului Vasile Iliuț, care a precizat că intenționează să implementeze această măsură după ce va primăria nu va mai avea de acoperit […]
14:30
Țara care a anunțat că taxează conacele și avioanele private ale bogaților ca să-și protejeze săracii, în timp ce Trump dă peste cap cea mai celebră băutură a lumii # Gândul
Guvernul scoțian a anunțat că intenționează să introducă o „taxă pe conace” pentru locuințele evaluate la peste 1 milion de lire sterline și va impune și o taxă pe avioanele private începând cu aprilie 2028, în contextul pregătirilor pentru alegerile din Holyrood din mai, transmite Financial Times. SNP este cel mai mare partid politic din […]
14:20
Oamenii de știință ar fi putut recupera urme ale ADN-ului lui Leonardo da Vinci dintr-unul dintre desenele sale # Gândul
Oamenii de știință ar fi putut recupera ADN-ul aparținând lui Leonardo da Vinci dintr-un desen și alte obiecte pe care le-a atins în viață. Dacă au dreptate, această descoperire reprezintă o piatră de hotar semnificativă într-o căutare de un deceniu de profilare a genomului celebrului artist. Obiectele de patrimoniu cultural, cum ar fi desenele, manuscrisele […]
14:20
Este sănătatea tinerilor o prioritate suficient de mare pentru factorii de decizie politică? Mâncarea nesănătoasă aflată la fiecare colț de stradă din Belgia ridică serioase preocupări legate de sănătatea publică, la care răspunsurile guvernului de la Bruxelles încă par ezitante. În cadrul programului radio Matin Première, experții au analizat măsurile luate și pe cele care […]
14:10
Ieftină, dar periculoasă. Drona rusească Molniya, făcută din placaj, s-a transformat într-o mare problemă pentru forțele de apărare ale Ucrainei. „Remodelează câmpul de luptă” # Gândul
Molniya (Fulgerul) este o dronă de atac simplă și ieftină, capabilă să opereze la zeci de kilometri adâncime în teritoriul inamic. Dronele rusești Molniya împing treptat departe de liniile frontului ceea ce până de curând era considerat o distanță relativ sigură. Pe parcursul anului 2025, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat în […]
14:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 833. Trump, mesaj de mulțumire transmis conducerii Iranului. Cum a fost posibil # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit conducerii Iranului pentru că a anulat sute de condamnări la moarte ale protestatarilor. Donald Trump a trimis mesajul pe propria rețea de socializare, Truth Social. „Respect foarte mult” „Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate […]
13:50
Ilie Bolojan a fost salvat de furia protestatarilor din Botoșani de SPP. Premierul a fugit pe ușa din spate a primăriei # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut o zi grea la Botoșani. Fusese huiduit și la Iași, unde s-a întâlnit cu autoritățile locale, însă n-a scăpat de admonestări nici la Primăria Botoșani. În ultimă instanță, pentru a-i evita pe protestatarii care au pichetat primăria, SPP-ul a recurs la o metodă extremă. L-a scos pe premierul României prin […]
13:50
Miting de amploare în Copenhaga, împotriva intențiilor de anexare ale SUA: „Groenlanda aparține groenlandezilor”/ live # Gândul
O serie de demonstrații au fost programate să aibă loc astăzi în Danemarca și Nuuk, capitala Groenlandei, față de planurile președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda. Sute de danezi au ieșit în stradă, la Copenhaga, pentru a-și dovedi sprijinul pentru groenlandezi, notează The Guardian. Presa daneză, dar și cea internațională alocă ample spații protestului […]
13:50
Un indicator rutier începe dea bătaie de cap șoferilor din România. Deși nu introduce reguli noi de circulație, semnul schimbă radical contextul din intersecții și impune șoferilor un comportament mult mai prudent. Ignorarea lui nu înseamnă doar lipsă de atenție, ci se poate duce direct în amenzi și suspendarea permisului, publică Cancan. Indicatorul semnalează prezența unui […]
13:50
Ministrul Culturii dezvăluie culmea plagiatului: “sunt copiate și proiectele de management. Iau din alt proiect și ți-l revând ție, ca nou” # Gândul
Ministrul Culturii, Andras Demeter, susține că „plagiatul este furt”. Declarația vine în contextul în care ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista Emilia Şercan că a plagiat în lucrarea de doctorat. Demeter spune că şi în domeniul cultural sunt copiate proiectele de management. El a explicat că există „scriitori de proiecte”, adică persoane […]
Acum 6 ore
13:30
Prima reacție a lui Trump după ce Zelenski a fost de acord cu propunerea lui de încetare a focului din mai 2025: „Premiul Nobel pentru tine” # Gândul
Filmări apărute recent în spațiul public arată reacția președintelui american, Donald Trump, când a fost sunat de Emmanuel Macron, omologul său francez, să-l anunțe că Zelenski acceptă propunerea lui de încetare a focului. Se întâmpla pe 10 mai 2025. Oficialii americani și ucraineni au propus Rusiei o încetare a focului pentru o perioadă de 30 […]
13:30
Românii care sunt aproape de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare, caută să cumpere ani de vechime în muncă. Au voie cel mult șase ani, și doar câteva luni la dispoziţie să îşi cumpere ieftin ani de vechime. De la 1 iulie, un an de vechime va fi cu […]
13:30
Rapid a recunoscut oficial transferul portarului Dejan Iliev, de la UTA Arad, care a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate. Fotbalistul era în dizgrația antrenorului Adrian Mihalcea la UTA Arad și clubul l-a pus pe lista de transferuri. De ce a plecat Iliev de la UTA și a semnat cu Rapid. Programul […]
13:20
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în a 1.423-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanișina, a anunțat că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuții menite să pună capăt războiului cu Rusia. Cine participă […]
13:20
Începând de astăzi, 17 ianuarie 2026 și până în data de 21 ianuarie 2026, România se află – potrivit ANM – sub o informare meteorologică. Vremea va fi vreme deosebit de rece, va fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și se vor înregistra intensificări ale vântului. „Vremea va fi deosebit de rece astăzi […]
13:10
Comoara din debara. Cu cât puteți vinde sau cumpăra o casetă audio de acum o jumătate de veac # Gândul
În epoca platformelor de streaming, a nenumăratelor canale muzicale, a supercapacităților de stocare video și audio, produsele vintage, casete audio sau viniluri, revin în forță. Uitate prin debarale sau cufere, prăfuite sau demagnetizate, bătrânele produse de stocare pot valora cât greutatea lor în aur. Bineînțeles nu orice disc sau casetă poate fi valorificat. Totul de […]
13:10
Miting anti-război de amploare în Ungaria. Viktor Orbán aruncă în luptă ”artileria grea”, retorica anti-Ucraina # Gândul
Premierul Ungariei a început în forță anul electoral 2026, care îi poate prelungi sau întrerupe cele două decenii de când conduce țara vecină. După o lansare fulminantă, la începutul anului, a candidaților parlamentari ai partidului său Fidesz, în vederea scrutinului din aprilie, Viktor Orbán participă sâmbătă la un amplu miting anti-război, tratat pe larg de […]
13:00
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele # Gândul
Curtea Constituțională nu mai este împărțită în două tabere aflate în conflict deoarece expertizele depuse la dosar ar fi arătat că Guvernul și Ilie Bolojan au prezentat o realitate falsă în legătură cu pensiile magistraților, potrivit avocatului Toni Neacsu. În opinia sa, nu este vorba despre o simplă micșorare a pensiilor de serviciu ale magistraților, […]
12:50
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, acuză: ”A fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o. Președintele SUA este un criminal”. Care este situația în Iran # Gândul
„Aceasta a fost o revoltă americană. Americanii au plănuit-o, au lucrat la ea. Scopul Americii – spun asta hotărât și clar – scopul Americii este să înghită Iranul. Nu este vorba despre actualul președinte al SUA. Aceasta este politica americană. Îl considerăm pe președintele SUA un criminal, pentru victime, pentru pagube și pentru calomnia pe […]
12:40
Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu văd lipsa de credibilitate pe care o au și aruncă totul pe dezinformare” # Gândul
În ediția din 14 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a vorbit despre criza profundă de credibilitate a liderilor europeni și despre tendința acestora de a explica eșecurile politice prin invocarea dezinformării. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a făcut o paralelă cu perioada pandemiei, când lideri extrem de nepopulari […]
12:40
Premierul Bolojan, comparat cu Jupuitu din „Moromeții”: „Românii strâng din dinți și vă tratează cu umor. Haz de necaz se numește” # Gândul
Deputatul social-democrat Mihai Fifor îl compară pe premierul Ilie Bolojan cu personajul „Jupuitu” din „Moromeții”. Ar fi vorba, spune deputatul, de îndeplinirea „visului hollywoodian” al premierului României. „Cruciada” dusă de Ilie Bolojan împotriva deficitului bugetar al României „se cam duce pe apa sâmbetei”, scrie Mihai Fifor, iar realitatea ar face ca premierul să fie distribuit […]
12:40
Primarul din Botoșani spune că „din curtoazie” l-a primit pe Ilie Bolojan: „Nu sunt foarte optimist. Am ajuns la limită, există un disconfort”. Ce i-a spus premierului # Gândul
Primarul PSD din Botoșani l-a primit astăzi pe premierul Ilie Bolojan „din curtoazie”. Cosmin Andrei i-a prezentat problemele cu care se confruntă orașul Botoșani, în speranța că va primi sprijin din partea Executivului, dar, în urma discuțiilor avute cu premierul, edilul spune că nu este „optimist”. „Din curtoazie și dintr-un interes administrativ am acceptat să […]
