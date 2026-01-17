Alimentul minune care îți poate scădea colesterolul rapid. Profesorul Vlad Ciurea explică tot

19:10

Despre Justiție, zic unii că trebuie vorbit numai de bine, altfel se dărâmă acest stâlp al statului de drept fără de care am avea haos și am trece iar la legea Talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Nu e așa. Justiția, cunoaștem și recunoaștem, are și ea hahalerele ei. Dar pe lângă numărul magistraților […]