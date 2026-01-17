Ce înseamnă acordul Mercosur pentru România. Miza mega-pactului semnat în Paraguay
Adevarul.ro, 17 ianuarie 2026 18:30
Semnarea acordului comercial UE–Mercosur, parafată sâmbătă, 16 ianuarie, deschide calea către una dintre cele mai mari zone de liber schimb la nivel global, dar scoate la iveală și diviziunile profunde din interiorul Uniunii Europene.
Acum 30 minute
18:45
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se mute în Spania: „Cu 1.000 de euro pe lună trăiești ca un rege” # Adevarul.ro
Un belgian de 57 de ani s-a mutat în Spania și spune că trăiește ca un rege cu doar 1.000 de euro pe lună. Clima, costul vieții și calitatea vieții l-au făcut să lase Belgia în urmă.
Acum o oră
18:30
Serie A: „Nerazzurri” lui Cristi Chivu se mențin lideri în clasament după victoria din deplasare. Inter - Udinese, 1-0 # Adevarul.ro
Inter și-a consolidat poziția de lider în Serie A după victoria strânsă obținută pe terenul lui Udinese.
18:30
„Make America Go Away". Mii de oameni au ieșit în stradă la Copenhaga, protestând față de planurile lui Trump: „Groenlanda nu este de vânzare” # Adevarul.ro
Mii de persoane s-au adunat sâmbătă, 17 ianuarie, la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda, relatează AFP.
18:30
Acum 2 ore
18:00
Proces deschis companiei OpenAI după ce un bărbat de 40 de ani s-a sinucis „antrenat” de ChatGPT: „Când ești pregătit, pleci. Fără durere. Fără gânduri” # Adevarul.ro
Compania OpenAI este acuzată, într-un proces deschis în California, SUA, că aplicația ChatGPT ar fi avut un rol direct în moartea lui Austin Gordon, un bărbat de 40 de ani din Colorado.
18:00
Valeriu Stoica susține că blocajul de la CCR este un precedent periculos: „Închipuiţi-vă la un meci de fotbal, arbitrul iese de pe teren” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a catalogat drept „extrem de periculos” blocajul de la Curtea Constituţională a României (CCR) privind legea care modifică pensiile magistraţilor, comparând situaţia cu un arbitru de fotbal care părăseşte terenul şi refuză să conducă meciul.
17:45
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice, a anunţat, sâmbătă, oficialul.
17:45
O pensionară de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole și să își vândă produsele online # Adevarul.ro
O pensionară de 82 de ani din China a devenit virală după ce a demonstrat că vârsta nu este un obstacol în calea învățării unor noi tehnologii.
17:15
Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile în exercitarea atribuțiilor. Când pot fi folosite fără acordul persoanelor înregistrate # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile foto‑video‑audio în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Pentru implementarea tehnică a sistemului, administrațiile locale vor putea accesa fonduri europene.
Acum 4 ore
16:45
Câte kilograme sunt normale și de ce greutatea ideală nu există. Medic: „Circumferința taliei poate spune mai mult decât cântarul” # Adevarul.ro
Greutatea corporală este unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății, însă mulți se concentrează doar pe cifrele de pe cântar. Medicul Alexandru Nechifor explică de ce greutatea ideală nu se reduce la o simplă valoare și ce factori contează cu adevărat.
16:45
Un avion al Indonesia Air, cu 11 persoane la bord, a dispărut de pe radar: „Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate de acest accident" # Adevarul.ro
Autorităţile din Indonezia au început în după-amiaza de sâmbătă, 17 octombrie, căutările în cazul unui avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane, cu care au pierdut contactul în timp ce aeronava survola estul ţării, au declarat pentru AFP oficiali ai serviciilor de salvare.
16:30
Rușii reeditează tactica silențioasă de a sufoca apărarea ucraineană într-un alt oraș din prima linie # Adevarul.ro
Profitând de lipsa acută de personal în rândul forțelor ucrainene, rușii ar putea folosi tactica infiltrării în orașul Povrosk pentru a repeta scenariul într-un alt oraș de pe același front obiectiv: așezarea estică Kostiantinivka, scrie analistul David Axe pentru Euromaidan Press.
16:30
Petrolier rusesc, forțat să-și schimbe cursul după o operațiune a poliției germane în Marea Baltică. Nava nu există în bazele de date # Adevarul.ro
Poliția germană a desfășurat vineri o operațiune în Marea Baltică în legătură cu un petrolier suspectat că face parte din flota din umbră a Rusiei. Este primul caz cunoscut de intervenție a unui stat din Europa pentru a bloca intrarea unui petrolier în apele sale teritoriale, potrivit Bloomberg.
16:30
Premierul Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR. Ce a discutat cu primarii din Botoșani # Adevarul.ro
Guvernul și-a propus să absoarbă în 2026 cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit cu primarii din județ.
16:30
O cunoscută bancă din România, cu peste 4,5 milioane de utilizatori, a lansat o nouă funcție, care poate fi accesată direct din aplicație, scopul acesteia fiind de a proteja utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înșelătoriile prin impersonare.
16:15
Klaus și Carmen Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații. Statul român continuă acțiune în instanță împotriva fostului președinte # Adevarul.ro
Soții Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații de plată. Fostul cuplu prezidențial nu mai figurează cu restanțe la bugetul local al municipiului.
16:15
Momente teribile în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova: un copil a căzut în lac, tatăl fetiței a rămas blocat în gheață # Adevarul.ro
Misiune de salvare în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, după ce o fetiță de aproximativ 5 ani, aflată în parc împreună cu părinții, a căzut în lac. Tatăl și alte cinci persoane au intrat în apă să o salveze.
16:00
Caz șocant: o mamă a fost înjunghiată de propriul fiu, în Oradea. Femeia este în stare critică, fiind operată de urgență # Adevarul.ro
O femeie de 44 de ani din Oradea se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu cuțitul de propriul fiu, în vârstă de 23 de ani, sâmbătă dimineața, chiar în fața locuinței. Victima a fost transportată de urgență la spital și a intrat direct în sala de operație.
15:45
Slovenia trimite ofiţeri în Groenlanda pentru „respectarea dreptului internaţional” și atrage atenția că insula „aparţine poporului său” # Adevarul.ro
Guvernul de la Ljubljana a anunțat sâmbătă, 17 ianuarie, că Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii „Rezilienţă Arctică" a NATO.
15:45
Dacia, prima victorie în deșert: Sandriders cuceresc Raliul Dakar 2026 la doar a doua participare a producătorului român # Adevarul.ro
Dacia scrie istorie la Dakar 2026: echipajul Nasser Al-Attiyah-Fabian Lurquin a câștigat Raliul Dakar, aducând pentru prima dată victoria în deșertul Arabiei Saudite producătorului român, la doar a doua participare oficială.
15:30
Reacția virulentă a unui manager de supermarket din Germania, care interzice accesul unor clienți: „Trebuie să le aruncăm, este frustrant și costisitor” # Adevarul.ro
Clienții unui supermarket Edeka din Solingen, Germania, lasă produse proaspete pe rafturi fără să le plătească, provocând pierderi estimate la 3.600 de euro pe an. Managerul avertizează că cei prinși vor fi interziși să intre în magazin.
15:30
Kazahstanul instruește operatori de drone după atacurile asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră. Cadeţii execută misiuni de zbor # Adevarul.ro
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră şi asupra petrolierelor închiriate de acest stat care şi-a menţinut până acum neutralitatea în conflictul dintre Rusia şi Ucraina.
15:30
Criză fără precedent în fotbalul din Turcia! Fost campion sub aripa lui Mircea Lucescu, arestat pe loc pentru consum și trafic de droguri # Adevarul.ro
Umit Karan, fost atacant de top al fotbalului turc, se află acum în centrul unui scandal major, după ce a fost arestat într-un dosar legat de droguri.
15:15
Intervenţie de două ore, în condiţii extreme, pentru salvarea a trei persoane blocate cu maşina într-un șanț # Adevarul.ro
După ce mașina în care se aflau a derapat, trei oameni au rămas blocați într-un șanț, pe un drum forestier acoperit de zăpadă. Jandarmii montani i-au salvat după o intervenţie de aproximativ 2 ore în condiţii extreme, cu temperaturi de minus 15 grade Celsius.
15:15
Echipa de salvare care a ajutat-o pe Maria Corina Machado să iasă din Venezuela a publicat un videoclip din timpul operațiunii # Adevarul.ro
ONG-ul Fundația de Salvare Grey Bull din SUA a publicat un videoclip cu operațiunea prin care au au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută, potrivit news.ro.
Acum 6 ore
14:45
Un pui de zimbru de șapte luni, noul locatar al Rezervației „Neagra” de la Bucșani. De ce a fost botezat Roșia # Adevarul.ro
Rezervația de zimbri „Neagra”, din cadrul Ocolului Silvic Bucșani, administrată de Direcția Silvică Dâmbovița, a primit un nou locatar: un pui de zimbru femelă, în vârstă de doar șapte luni, botezat Roșia.
14:30
Paracetamolul în sarcină, subiectul controverselor lui Trump, demontat de un studiu major. Ce spun specialiștii # Adevarul.ro
Un nou studiu de amploare publicat arată că administrarea paracetamolului în timpul sarcinii este sigură și nu crește riscul de autism, ADHD sau alte tulburări de dezvoltare la copii.
14:30
După ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten, un bărbat vrea copii cu AI. Cum îi răspunde partenera creată de aplicație # Adevarul.ro
La doi ani după ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten într-o situație care i-a destrămat încrederea în oameni, Lamar, un tânăr din Atlanta, a găsit alinare într-o direcție neașteptată: o relație cu o inteligență artificială. Pentru el, Julia, partenera creată de aplicație oferă stabilitate.
13:45
Mercosur va permite „inundarea” Americii Latine cu Dacii? Expert: „Ar fi exagerat să spunem că e o efervescență în industria auto” # Adevarul.ro
Deși acordul UE-Mercosur stârnește nemulțumirea unor agricultori români, acesta aduce oportunități semnificative pentru industria auto, vizând aproximativ 6.000 de companii locale. Dar ce înseamnă concret: vom exporta Dacii de la Mioveni sau Fordurile de la Craiova?
13:45
Cum a supraviețuit o tânără opt zile într-un „sicriu”. Povestea care continuă să schimbe regulile de siguranță în Marea Britanie # Adevarul.ro
La peste trei decenii de la răpirea sa, povestea Stephaniei Slater rămâne unul dintre cele mai tulburătoare cazuri privind siguranța lucrătorilor singuri din Marea Britanie.
13:45
Misterul călugăriței care a lăsat orașul Sibiu în beznă: a tăiat cu un clește zeci de cabluri și a provocat pagube de aproape 40.000 de lei # Adevarul.ro
O călugăriță a ajuns în fața instanței după ce, în vara anului 2023, a tăiat zeci de cabluri de alimentare ale sistemului de iluminat public din municipiul Sibiu, lăsând mai multe străzi în beznă. Prejudiciul a fost estimat la aproape 40.000 de lei.
13:30
Cel mai vechi pod locuit din lume se află în Europa: 80 de oameni locuiesc printre case medievale, cafenele și galerii # Adevarul.ro
Un pod din Europa, construit în Evul Mediu, continuă să fie locuit: 80 de oameni trăiesc și muncesc pe podul Krämerbrücke, din Germania, între case medievale și galerii.
13:30
Mărturia unui soldat cubanez despre raidul SUA în Venezuela: „A fost disproporționat”. Rămășițele celor uciși, repatriate în cutii # Adevarul.ro
Un soldat cubanez a vorbit despre scenele la care a fost martor în Caracas, unde trupe americane au sosit pentru a-l captura pe președintele autoritar Nicolas Maduro.
Acum 8 ore
13:00
Datele oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie arată că anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă și episoade de precipitații intense) care confirmă o tendință de încălzire accelerată.
13:00
Agențiile de recrutare, obligate să verifice spațiile de cazare a muncitorilor străini. Reacția patronatelor # Adevarul.ro
Proiectul de act normativ care reglementează recrutarea muncitorilor străini impune firmelor din domeniu să verifice, în locul instituțiilor statului, locurile de muncă și unitățile unde sunt cazați lucrătorii aduși din afara UE.
13:00
Bărbat reținut pentru furtul a cinci brățări din aur dintr-un amanet. Este recidivist, eliberat în decembrie 2025 # Adevarul.ro
Un bărbat recidivist, eliberat din penitenciar în decembrie 2025, a fost reținut de polițiști după ce a furat cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4 al Capitalei.
12:45
SUA iau în calcul înființarea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, pe modelul Gaza - Financial Times # Adevarul.ro
Oficialii americani au propus extinderea modelului „Consiliului pentru pace” înființat pentru a conduce Fâșia Gaza postbelică la alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a relatat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.
12:45
Zelenski avertizează: „Rusia se pregătește pentru noi atacuri masive”. De ce Ucraina riscă să nu reziste # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un nou val de atacuri masive, în timp ce țara se confruntă cu o iarnă grea și o criză energetică fără precedent.
12:45
În Franța se reaprinde dezbaterea privind apartenența țării la NATO, după ce în Parlament a fost depusă o propunere oficială de retragere din alianță. Inițiativa aparține vicepreședintei a Adunării Naționale, Clémence Guetté, deputată a unei formațiuni de stânga, relatează Berliner Zeitung.
12:45
A încetat din viață marele antrenor al României. Avea în palmares nu mai puțin de 8 Olimpiade. „Un mentor pentru generații de sportivi!” # Adevarul.ro
Ioan Crâsnic a avut o carieră impresionantă, debutând ca antrenor la Olimpiade în 1960 și continuând să contribuie la luptele internaționale chiar și după pensionare.
12:30
Acuzații grave și consecințe dure. Celebra patinatoare și-a pierdut job-ul după ce a spus adevărul despre fostul partener din competiții. „Eram îngrozită de prezența lui!” # Adevarul.ro
Gabriella Papadakis și-a pierdut postul de comentatoare după ce declarațiile sale critice la adresa fostului partener au stârnit controverse.
12:15
Casetele muzicale vechi, noua „monedă de aur”. Cele mai valoroase ajung la prețul unei locuințe # Adevarul.ro
Interesul pentru casetele muzicale, cândva un obiect banal, a explodat în ultimii ani, transformând anumite exemplare rare în adevărate piese de colecție.
12:15
El este românul arestat de agenții ICE trimiși de Trump să vâneze infractorii: acuzat în SUA de fapte sexuale șocante asupra minorilor # Adevarul.ro
Un român a fost arestat în Statele Unite de agenții ICE trimiși de Donald Trump să vâneze infractorii imigranți, după ce autoritățile au descoperit că încerca să întrețină relații sexuale cu o minoră de 15 ani.
12:00
Rețea de trafic de migranți destructurată la Timișoara: polițiștii au efectuat percheziții și au reținut două persoane # Adevarul.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial Timișoara au desfășurat, în perioada 14–17 ianuarie 2026, mai multe acțiuni împotriva unei rețele specializate în trafic de migranți.
11:45
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani, descoperit pe şantierul autostrăzii A8: „Confirmă activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi” # Adevarul.ro
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropierea de Târgu Neamţ,. Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din municipiu spune că artefactul confirmă activitătile comerciale practicate de comunitațile de daci liberi.
11:45
Statul Minnesota, în clocot din cauza operațiunilor ICE. O judecătoare a interzis arestările protestatarilor pașnici # Adevarul.ro
O judecătoare federală americană a impus, vineri, restricţii poliţiei de imigrare (ICE) din statul Minnesota, interzicând agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva lor.
11:30
Bolojan, huiduit din nou în timpul unei vizite oficiale. Tensiuni la Botoșani: protestatarii i-au cerut demisia # Adevarul.ro
Vizitele premierului Ilie Bolojan în Moldova au fost marcate de tensiuni: la Botoșani a fost huiduit de câțiva protestatari, iar la Iași primarii PSD au boicotat întâlnirea oficială, acuzând că discuțiile cu Guvernul erau „formale” și deciziile privind bugetele locale deja luate.
11:15
Cum a fost soluționat cazul unui copil ținut șase ani și jumătate departe de unul dintre părinți. „Menținerea lângă agresor este mai traumatizantă decât separarea pentru protecție” # Adevarul.ro
Un caz grav de alienare parentală a primit o soluție fermă din partea instanței. Decizia judecătorilor subliniază că expunerea minorului la comportamente abuzive reprezintă un risc mai traumatizant decât separarea temporară pentru protecție.
Acum 12 ore
11:00
Nicușor Dan promulgă legea prin care continuă vaccinarea gratuită anti-HPV: „Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unui act normativ care garantează continuitatea accesului la vaccinarea împotriva Virusului Papiloma Uman (HPV) și la serviciile medicale gratuite pentru prevenția și depistarea cancerului de col uterin.
11:00
„Atmosferă de lege marțială” în Iran. Străzi pustii, după ce protestele antiregim au fost înăbușite # Adevarul.ro
Protestele din Iran au fost înăbușite, iar acum pe străzi, în marile orașe și la Teheran, e liniște, cu o prezență numeroasă a dispozitivelor de poliție antirevoltă. Rezidenți din Teheran cu care a vorbit NYT au descris atmosfera din capitala Iranului.
