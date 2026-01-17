City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”

Golazo.ro, 17 ianuarie 2026 18:50

Manchester United a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Manchester City, pe Old Trafford, în etapa #22 din Premier League.

Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Udinese - Inter 0-1  Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A Golazo.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat meciul cu Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.
Acum 2 ore
17:50
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, ar putea fi o opțiune accesibilă pentru a-l înlocui pe Achraf Hakimi (27 de ani) la PSG, potrivit unei platforme de analiză a datelor.
17:50
„Nu sunt îngrijorat” Mihai Stoica , fără emoții după înfrângerea cu FC Argeș: „Sunt convins că ne vom califica în play-off”  Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1.
Acum 4 ore
17:00
A murit Ioan Crâsnic Antrenorul cu 9 participări la Jocurile Olimpice avea 96 de ani Golazo.ro
Ioan Crâsnic (96 de ani), fostul antrenor de lupte greco-romane care a pregătit lotul României la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice, a decedat.
16:50
Huiduiți de propriii fani  FOTO: Jucătorii lui Real Madrid, fluierați pe „Bernabeu”. Suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez! Golazo.ro
Real Madrid - Levante. Jucătorii „galacticilor” au avut parte de o primită ostilă pe „Santiago Bernabeu”, în meciul din etapa 20 din La Liga.
16:10
O româncă în Formula 1?  Zoe Florescu Potolea, selectată în programul care pregătește tinerele talente feminine pentru a deveni piloți în Marele Circ Golazo.ro
Zoe Florescu Potolea ar putea deveni prima femeie care concurează în Formula 1, după o pauză de 50 de ani.
16:00
„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune” Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor roșii” a explicat de ce a refuzat oferta de la Metalist 1925 Harkov.
15:40
„Pregătiți pentru luptă”  Zeljko Kopic, înainte de primul meci al lui Dinamo din acest an: „Asta e cel mai important” Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu U Cluj, prima din acest an din Liga 1 pentru „câini”.
15:30
„Un președinte terminat” FOTO: Fanii lui Real au pus bannere anti-Perez prin Madrid Golazo.ro
Fanii lui Real Madrid au afișat bannere împotriva președintelui clubului, Florentino Perez (78 de ani).
Acum 6 ore
15:10
Final incredibil în Dakar A profitat de necazul rivalului și e campion! Despărțiți de doar 2 secunde: „Am visat că Messi îmi dădea trofeul” Golazo.ro
Luciano Benavides (KTM) a câștigat Raliul Dakar 2026, la secțiunea moto. Două secunde au făcut diferența. Pilotul argentinian a revenit incredibil în ultima etapă, ajutat și de necazul principalului adversar: „Un dar de la Dumnezeu”.
15:10
„Ești femeie, n-ai voie să pășești pe iarbă”  Fostă angajată la Real Madrid, noi acuzații șocante: „Mă simțeam ca la închisoare”  Golazo.ro
Itziar Gonzalez (47 de ani), fosta nutriționistă a clubului Real Madrid, a vorbit despre perioada petrecută la „galactici”, pe care o numește „toxică” din cauza tratamentului la care a fost supusă.
14:50
Meciuri trucate pentru pariuri Cum erau recrutați jucătorii și ce sume primeau pentru a scădea nivelul în meciuri Golazo.ro
Autoritățile americane au descoperit o schemă de trucare de meciuri folosită în NCAA și în Superliga Chineză de baschet.
13:40
Stanciu, pe picior de plecare  Internaționalul român, aproape de rezilierea contractului cu Genoa, după doar 6 luni  Golazo.ro
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, ar fi pe punctul să-i rezilieze contractul lui Nicolae Stanciu, după doar 6 luni de colaborare.
13:20
10 motive să nu ratezi AO De ce e special Australian Open 2026 » Primul Grand Slam al anului începe duminică Golazo.ro
O ediție unică: de la premii record de 75 de milioane de dolari, la bătălia generațională dintre Djokovic și „lupii tineri”
Acum 8 ore
13:10
Dacia, regină la Dakar! FOTO. Producătorul din România a câștigat cel mai intens raliu din lume la a doua participare » GOLAZO.ro a fost în Arabia Saudită! Golazo.ro
Dacia a realizat ceva fără precedent: a câștigat Raliul Dakar la a doua participare.
13:10
„Cea mai mare dezamăgire din viața mea!” Hansi Flick, furios după anunțul că rămâne fără talentul din La Masia Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani), antrenorul celor de la FC Barcelona, este dezamăgit de decizia lui Dro Fernandez (18 ani) de a pleca de la echipă.
12:50
Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia Golazo.ro
Umit Karan, 49 de ani, reținut de poliție, trimis după gratii după audierea la tribunal pentru implicarea în scandalul drogurilor. A cucerit titlul de campion al Turciei cu Mircea Lucescu antrenor la Galatasaray
12:50
A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă Golazo.ro
Rocco Commisso, președintele clubului Fiorentina, a decedat la vârsta de 76 de ani.
12:30
Mesaj pentru Gâlcă Micovschi a debutat la FC Argeș și a comentat decizia Rapidului de a renunța la el: „În sfârșit, mă pot bucura de fotbal!” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Claudiu Micovschi (26 de ani) se bucură din nou de fotbal, după ce a fost vândut de Rapid la Pitești.
11:40
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique” Golazo.ro
Cristi Chivu, 45 de ani, antrenorul apreciat pentru abordarea sa deosebită la Inter. Antonio Cassano, fost internațional italian cu un stil foarte direct, evidențiază calitățile tehnicianului, neobișnuite în Peninsulă
11:30
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Gigi Becali, patronul campioanei, l-a criticat dur și pe Mihai Toma după înfrângerea din etapa #22 din Liga 1.
11:20
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru primul meci oficial al „câinilor” din acest an, contra lui U Cluj.
Acum 12 ore
11:10
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină” Golazo.ro
Islam Slimani, atacantul echipei CFR Cluj, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în momentul în care a ajuns în Europa.
10:40
„Vom câștiga titlul!”  Dawa e încrezător, chiar și după eșecul cu FC Argeș. Fundașul de la FCSB a revenit după 10 luni pe gazon Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Joyskim Dawa, fundașul campioanei, are încă speranțe că echipa sa poate cuceri titlul în acest sezon, în ciuda eșecului de la Mioveni.
10:30
De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant Golazo.ro
Rapid îl cedează pe Christopher Braun (34 de ani) la fosta sa echipă, CFR Cluj. Fotbalistul a evoluat în Gruia în perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2023.
10:00
„Nu suntem o echipă mică”  Dani Coman îi răspunde lui Gigi Becali, după victoria obținută de FC Argeș cu FCSB: „Suntem buni” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, i-a dat replica lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a declarat că echipele mici trebuie spulberate.
09:10
Iertat de 1,7 milioane de euro Un fost patron de Liga 1 a fost declarat nevinovat pentru falimentul unui club istoric Golazo.ro
Marin Dodu, fostul proprietar al Progresului București, a câștigat procesul prin care statul român încerca să-l facă personal responsabil pentru falimentul clubului din Cotroceni.
Acum 24 ore
00:00
„Victoria nu e întâmplătoare”  Bogdan Andone, după victoria cu FCSB: „Nu suntem încă în play-off” + Ce spune despre ofertele pentru Pîrvu și Tudose Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul formației piteștene, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în fața campioanei.
16 ianuarie 2026
23:20
 „Au avut o singură ocazie”  Elias Charalambous, după înfrângerea cu FC Argeș: „Teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a vorbit despre înfrângerea suferită împotriva formației lui Bogdan Andone (51 de ani).
23:10
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!” Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, 23 de ani, a refuzat oferta lui Metalist Kharkov și va rămâne la Dinamo cel puțin până în vară.
23:10
Îngrijorare la FCSB Florin Tănase, după înfrângerea cu FC Argeș: cum i-a răspuns patronului , după ce acesta l-a criticat Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii din vestiarul campioanei, a vorbit despre înfrângerea de la Mioveni.
22:50
Cristian Geambașu Campionii sportivității Golazo.ro
FCSB a terminat meciul cu FC Argeș cu zero goluri și zero cartonașe galbene. Sigur că asta înseamnă fair play, bravo!, dar mai înseamnă și neimplicare. Lipsă de atitudine.
22:50
Eroul Argeșului  Yanis Pîrvu, după ce a înscris golul victoriei cu FCSB:  „S-a văzut în timpul meciului” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Yanis Pîrvu (18 ani), marcatorul unicului gol al partidei, și Claudiu Micovschi (26 de ani), aflat la primul meci în tricoul piteștenilor, au vorbit despre victoria împotriva campioanei României.
22:40
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?” Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, și-a criticat dur jucătorii după înfrângerea de la Mioveni.
22:20
Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el” Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 0-1. Suporterii piteștenilor i-au transmis un mesaj dur fostului internațional Ladislau Boloni (72 de ani), după ce acesta a afirmat că legenda Nicolae Dobrin „nu a fost un jucător serios”.
22:00
„Nu a vrut să plece” Steven Nsimba putea ajunge în China în această iarnă, dar a refuzat oferta » Care este motivul  Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a dezvăluit că gruparea olteană a avut o ofertă pentru a-l vinde pe Steven Nsimba (29 de ani).
22:00
Cupa topită a lui Fuchse Berlin Trofeul de campioană, furat în urmă cu două luni, a fost găsit  sub formă de lingou Golazo.ro
Trofeul de campioană câștigat de Fuchse Berlin a fost furat în noiembrie 2025 din sediul clubului din Berlin. După aproape două luni de investigații, poliția germană a reținut doi suspecți. Autoritățile au descoperit că trofeul nu mai exista în forma sa originală, ci fusese topit și transformat într-un lingou de argint.
21:40
Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații! Golazo.ro
Gianni Infantino, 55 de ani, este președintele FIFA din februarie 2016. De atunci, venitul elvețianului a crescut de peste patru ori. Și de la început a câștigat peste un milion de euro
21:10
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei Golazo.ro
FC Argeș – FCSB. Yanis Pîrvu (18 ani), extrema piteștenilor, a deschis scorul în partida cu roș-albaștrii. Mingea a fost pierdută în faza premergătoare golului după o neînțelegere între experimentatul Vlad Chiricheș (36 de ani) și de tânărul Mihai Toma (18 ani).
20:50
Atmosferă ostilă la Mioveni  VIDEO.  FCSB, înjurată de fanii lui FC Argeș + Mihai Stoica, la un pas de conflict cu un suporter  Golazo.ro
FCSB a avut parte de o primire ostilă la Mioveni, acolo unde s-a deplasat pentru duelul cu FC Argeș, din etapa #22 a Ligii 1.
20:30
Șumudică, eșec la scor  Echipa antrenorului român, demolată de o formație de mijlocul clasamentului Golazo.ro
Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), a pierdut duelul cu Al-Khaleej, scor 1-4, în etapa #16 a primei ligi din Arabia Saudită.
20:20
„Nu ar fi un capăt de țară”  Mihai Stoica, despre problemele cu nocturna de la Mioveni: „Plecăm mai devreme acasă” Golazo.ro
Argeș - FCSB. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al Campioanei României, a vorbit despre condițiile întâmpinate la Mioveni.
20:00
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB  Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de administrație al FCSB, a anunțat că fundașul central Andre Duarte (28 de ani) va avea drept de joc pentru campioana României începând de luni.
19:40
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, trebuie să ia în calcul și transferurile internaționalilor săi în ianuarie.Trei jucători s-au mutat deja, doi schimbând și continentul
19:40
Liniile roz anulează sistemul VAR?!  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni Golazo.ro
Partida dintre FC Argeș și FCSB, din etapa #22 a Ligii 1, programată miercuri, 20:00, a întâmpinat mai multe dificultăți înaintea fluierului de start. Ninsoarea din timpul zilei a redus vizibilitatea pe teren, ceea ce a confirmat temerile campioanei României, care intenționa să ceară amânarea meciului.
Ieri
19:10
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete” Golazo.ro
Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre oferta primită de club pentru căpitanul Cătălin Cîrjan, 23 de ani
19:10
„Aveam doar pâine și lapte” Ibrahimovic, dezvăluiri despre copilăria sa cruntă » A crescut fără mamă: „Asta era tot ce exista!” Golazo.ro
Zlatan Ibrahimovic, 44 de ani, a avut o carieră extraordinară, dar perioada copilăriei au fost grei, numai cu tatăl alături
18:50
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat” Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre decizia lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) de a nu accepta oferta primită de la Metalist Kharkov.
18:30
Portugalia - România LIVE de la 19:00 » „Tricolorii” debutează la Campionatul European de handbal masculin Golazo.ro
România întâlnește Portugalia astăzi, de la ora 19:00, în Grupa B a Campionatului European de handbal masculin. Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma de streaming Voyo.
