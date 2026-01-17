City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”

19:40

Partida dintre FC Argeș și FCSB, din etapa #22 a Ligii 1, programată miercuri, 20:00, a întâmpinat mai multe dificultăți înaintea fluierului de start. Ninsoarea din timpul zilei a redus vizibilitatea pe teren, ceea ce a confirmat temerile campioanei României, care intenționa să ceară amânarea meciului.