City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”
Golazo.ro, 17 ianuarie 2026 18:50
Manchester United a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Manchester City, pe Old Trafford, în etapa #22 din Premier League.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
18:50
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută” # Golazo.ro
Manchester United a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Manchester City, pe Old Trafford, în etapa #22 din Premier League.
Acum o oră
18:40
Udinese - Inter 0-1 Echipa lui Cristi Chivu a bifat a patra victorie în 2026 și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Serie A # Golazo.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a câștigat meciul cu Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.
Acum 2 ore
17:50
Raţiu, soluţie pentru PSG? Fundașul român, considerat potrivit pentru înlocuirea lui Hakimi # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, ar putea fi o opțiune accesibilă pentru a-l înlocui pe Achraf Hakimi (27 de ani) la PSG, potrivit unei platforme de analiză a datelor.
17:50
„Nu sunt îngrijorat” Mihai Stoica , fără emoții după înfrângerea cu FC Argeș: „Sunt convins că ne vom califica în play-off” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1.
Acum 4 ore
17:00
Ioan Crâsnic (96 de ani), fostul antrenor de lupte greco-romane care a pregătit lotul României la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice, a decedat.
16:50
Huiduiți de propriii fani FOTO: Jucătorii lui Real Madrid, fluierați pe „Bernabeu”. Suporterii i-au cerut demisia lui Florentino Perez! # Golazo.ro
Real Madrid - Levante. Jucătorii „galacticilor” au avut parte de o primită ostilă pe „Santiago Bernabeu”, în meciul din etapa 20 din La Liga.
16:10
O româncă în Formula 1? Zoe Florescu Potolea, selectată în programul care pregătește tinerele talente feminine pentru a deveni piloți în Marele Circ # Golazo.ro
Zoe Florescu Potolea ar putea deveni prima femeie care concurează în Formula 1, după o pauză de 50 de ani.
16:00
„Nu totul se rezumă la bani” Cătălin Cîrjan, despre motivul pentru care a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „Am făcut o promisiune” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor roșii” a explicat de ce a refuzat oferta de la Metalist 1925 Harkov.
15:40
„Pregătiți pentru luptă” Zeljko Kopic, înainte de primul meci al lui Dinamo din acest an: „Asta e cel mai important” # Golazo.ro
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu U Cluj, prima din acest an din Liga 1 pentru „câini”.
15:30
Fanii lui Real Madrid au afișat bannere împotriva președintelui clubului, Florentino Perez (78 de ani).
Acum 6 ore
15:10
Final incredibil în Dakar A profitat de necazul rivalului și e campion! Despărțiți de doar 2 secunde: „Am visat că Messi îmi dădea trofeul” # Golazo.ro
Luciano Benavides (KTM) a câștigat Raliul Dakar 2026, la secțiunea moto. Două secunde au făcut diferența. Pilotul argentinian a revenit incredibil în ultima etapă, ajutat și de necazul principalului adversar: „Un dar de la Dumnezeu”.
15:10
„Ești femeie, n-ai voie să pășești pe iarbă” Fostă angajată la Real Madrid, noi acuzații șocante: „Mă simțeam ca la închisoare” # Golazo.ro
Itziar Gonzalez (47 de ani), fosta nutriționistă a clubului Real Madrid, a vorbit despre perioada petrecută la „galactici”, pe care o numește „toxică” din cauza tratamentului la care a fost supusă.
14:50
Meciuri trucate pentru pariuri Cum erau recrutați jucătorii și ce sume primeau pentru a scădea nivelul în meciuri # Golazo.ro
Autoritățile americane au descoperit o schemă de trucare de meciuri folosită în NCAA și în Superliga Chineză de baschet.
13:40
Stanciu, pe picior de plecare Internaționalul român, aproape de rezilierea contractului cu Genoa, după doar 6 luni # Golazo.ro
Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, ar fi pe punctul să-i rezilieze contractul lui Nicolae Stanciu, după doar 6 luni de colaborare.
13:20
10 motive să nu ratezi AO De ce e special Australian Open 2026 » Primul Grand Slam al anului începe duminică # Golazo.ro
O ediție unică: de la premii record de 75 de milioane de dolari, la bătălia generațională dintre Djokovic și „lupii tineri”
Acum 8 ore
13:10
Dacia, regină la Dakar! FOTO. Producătorul din România a câștigat cel mai intens raliu din lume la a doua participare » GOLAZO.ro a fost în Arabia Saudită! # Golazo.ro
Dacia a realizat ceva fără precedent: a câștigat Raliul Dakar la a doua participare.
13:10
„Cea mai mare dezamăgire din viața mea!” Hansi Flick, furios după anunțul că rămâne fără talentul din La Masia # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani), antrenorul celor de la FC Barcelona, este dezamăgit de decizia lui Dro Fernandez (18 ani) de a pleca de la echipă.
12:50
Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia # Golazo.ro
Umit Karan, 49 de ani, reținut de poliție, trimis după gratii după audierea la tribunal pentru implicarea în scandalul drogurilor. A cucerit titlul de campion al Turciei cu Mircea Lucescu antrenor la Galatasaray
12:50
A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă # Golazo.ro
Rocco Commisso, președintele clubului Fiorentina, a decedat la vârsta de 76 de ani.
12:30
Mesaj pentru Gâlcă Micovschi a debutat la FC Argeș și a comentat decizia Rapidului de a renunța la el: „În sfârșit, mă pot bucura de fotbal!” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Claudiu Micovschi (26 de ani) se bucură din nou de fotbal, după ce a fost vândut de Rapid la Pitești.
11:40
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique” # Golazo.ro
Cristi Chivu, 45 de ani, antrenorul apreciat pentru abordarea sa deosebită la Inter. Antonio Cassano, fost internațional italian cu un stil foarte direct, evidențiază calitățile tehnicianului, neobișnuite în Peninsulă
11:30
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Gigi Becali, patronul campioanei, l-a criticat dur și pe Mihai Toma după înfrângerea din etapa #22 din Liga 1.
11:20
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia # Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru primul meci oficial al „câinilor” din acest an, contra lui U Cluj.
Acum 12 ore
11:10
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină” # Golazo.ro
Islam Slimani, atacantul echipei CFR Cluj, a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în momentul în care a ajuns în Europa.
10:40
„Vom câștiga titlul!” Dawa e încrezător, chiar și după eșecul cu FC Argeș. Fundașul de la FCSB a revenit după 10 luni pe gazon # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Joyskim Dawa, fundașul campioanei, are încă speranțe că echipa sa poate cuceri titlul în acest sezon, în ciuda eșecului de la Mioveni.
10:30
De la Rapid la CFR Cluj? Fundașul ar fi al 6-lea jucător care părăsește echipa din Grant # Golazo.ro
Rapid îl cedează pe Christopher Braun (34 de ani) la fosta sa echipă, CFR Cluj. Fotbalistul a evoluat în Gruia în perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2023.
10:00
„Nu suntem o echipă mică” Dani Coman îi răspunde lui Gigi Becali, după victoria obținută de FC Argeș cu FCSB: „Suntem buni” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, i-a dat replica lui Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a declarat că echipele mici trebuie spulberate.
09:10
Iertat de 1,7 milioane de euro Un fost patron de Liga 1 a fost declarat nevinovat pentru falimentul unui club istoric # Golazo.ro
Marin Dodu, fostul proprietar al Progresului București, a câștigat procesul prin care statul român încerca să-l facă personal responsabil pentru falimentul clubului din Cotroceni.
Acum 24 ore
00:00
„Victoria nu e întâmplătoare” Bogdan Andone, după victoria cu FCSB: „Nu suntem încă în play-off” + Ce spune despre ofertele pentru Pîrvu și Tudose # Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul formației piteștene, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în fața campioanei.
16 ianuarie 2026
23:20
„Au avut o singură ocazie” Elias Charalambous, după înfrângerea cu FC Argeș: „Teren dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a vorbit despre înfrângerea suferită împotriva formației lui Bogdan Andone (51 de ani).
23:10
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț” Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, 23 de ani, a refuzat oferta lui Metalist Kharkov și va rămâne la Dinamo cel puțin până în vară.
23:10
Îngrijorare la FCSB Florin Tănase, după înfrângerea cu FC Argeș: cum i-a răspuns patronului , după ce acesta l-a criticat # Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii din vestiarul campioanei, a vorbit despre înfrângerea de la Mioveni.
22:50
FCSB a terminat meciul cu FC Argeș cu zero goluri și zero cartonașe galbene. Sigur că asta înseamnă fair play, bravo!, dar mai înseamnă și neimplicare. Lipsă de atitudine.
22:50
Eroul Argeșului Yanis Pîrvu, după ce a înscris golul victoriei cu FCSB: „S-a văzut în timpul meciului” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 1-0. Yanis Pîrvu (18 ani), marcatorul unicului gol al partidei, și Claudiu Micovschi (26 de ani), aflat la primul meci în tricoul piteștenilor, au vorbit despre victoria împotriva campioanei României.
22:40
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?” # Golazo.ro
FC ARGEȘ - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei, și-a criticat dur jucătorii după înfrângerea de la Mioveni.
22:20
Atac la Boloni Bannerul suporterilor de la FC Argeș, după criticile aduse lui Dobrin: „Niciodată nu ai fost legendă ca el” # Golazo.ro
FC Argeș - FCSB 0-1. Suporterii piteștenilor i-au transmis un mesaj dur fostului internațional Ladislau Boloni (72 de ani), după ce acesta a afirmat că legenda Nicolae Dobrin „nu a fost un jucător serios”.
22:00
„Nu a vrut să plece” Steven Nsimba putea ajunge în China în această iarnă, dar a refuzat oferta » Care este motivul # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a dezvăluit că gruparea olteană a avut o ofertă pentru a-l vinde pe Steven Nsimba (29 de ani).
22:00
Cupa topită a lui Fuchse Berlin Trofeul de campioană, furat în urmă cu două luni, a fost găsit sub formă de lingou # Golazo.ro
Trofeul de campioană câștigat de Fuchse Berlin a fost furat în noiembrie 2025 din sediul clubului din Berlin. După aproape două luni de investigații, poliția germană a reținut doi suspecți. Autoritățile au descoperit că trofeul nu mai exista în forma sa originală, ci fusese topit și transformat într-un lingou de argint.
21:40
Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații! # Golazo.ro
Gianni Infantino, 55 de ani, este președintele FIFA din februarie 2016. De atunci, venitul elvețianului a crescut de peste patru ori. Și de la început a câștigat peste un milion de euro
21:10
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei # Golazo.ro
FC Argeș – FCSB. Yanis Pîrvu (18 ani), extrema piteștenilor, a deschis scorul în partida cu roș-albaștrii. Mingea a fost pierdută în faza premergătoare golului după o neînțelegere între experimentatul Vlad Chiricheș (36 de ani) și de tânărul Mihai Toma (18 ani).
20:50
Atmosferă ostilă la Mioveni VIDEO. FCSB, înjurată de fanii lui FC Argeș + Mihai Stoica, la un pas de conflict cu un suporter # Golazo.ro
FCSB a avut parte de o primire ostilă la Mioveni, acolo unde s-a deplasat pentru duelul cu FC Argeș, din etapa #22 a Ligii 1.
20:30
Șumudică, eșec la scor Echipa antrenorului român, demolată de o formație de mijlocul clasamentului # Golazo.ro
Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), a pierdut duelul cu Al-Khaleej, scor 1-4, în etapa #16 a primei ligi din Arabia Saudită.
20:20
„Nu ar fi un capăt de țară” Mihai Stoica, despre problemele cu nocturna de la Mioveni: „Plecăm mai devreme acasă” # Golazo.ro
Argeș - FCSB. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al Campioanei României, a vorbit despre condițiile întâmpinate la Mioveni.
20:00
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de administrație al FCSB, a anunțat că fundașul central Andre Duarte (28 de ani) va avea drept de joc pentru campioana României începând de luni.
19:40
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, trebuie să ia în calcul și transferurile internaționalilor săi în ianuarie.Trei jucători s-au mutat deja, doi schimbând și continentul
19:40
Liniile roz anulează sistemul VAR?! Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni # Golazo.ro
Partida dintre FC Argeș și FCSB, din etapa #22 a Ligii 1, programată miercuri, 20:00, a întâmpinat mai multe dificultăți înaintea fluierului de start. Ninsoarea din timpul zilei a redus vizibilitatea pe teren, ceea ce a confirmat temerile campioanei României, care intenționa să ceară amânarea meciului.
Ieri
19:10
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete” # Golazo.ro
Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre oferta primită de club pentru căpitanul Cătălin Cîrjan, 23 de ani
19:10
„Aveam doar pâine și lapte” Ibrahimovic, dezvăluiri despre copilăria sa cruntă » A crescut fără mamă: „Asta era tot ce exista!” # Golazo.ro
Zlatan Ibrahimovic, 44 de ani, a avut o carieră extraordinară, dar perioada copilăriei au fost grei, numai cu tatăl alături
18:50
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre decizia lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) de a nu accepta oferta primită de la Metalist Kharkov.
18:30
Portugalia - România LIVE de la 19:00 » „Tricolorii” debutează la Campionatul European de handbal masculin # Golazo.ro
România întâlnește Portugalia astăzi, de la ora 19:00, în Grupa B a Campionatului European de handbal masculin. Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma de streaming Voyo.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.